Las noticias de Castilla y León, 17:03 (14/12/2018)

Voz 3

00:19

sí bueno yo presentaba un registro está aún escrito no que que se queda copiado avispado y también tienen que remitirlo a la comunidad etcétera a deshacer el áspero la respuesta no pero me imagino que seguirán con su silencio no eh bueno yo la la reacción al llegar aquí a bueno primero la fija siempre yo he tenido la la mía personal no pues ha sido unas emociones contradictorias no pisar Salamanca después de casi quince meses primer sitio al que he llegado ha sido aquí al obispado no es cosa que bueno pues me he puesto nervioso es normal no pues la situación y volver a revivir y bicicletas a este Obispado no con las conversaciones que mantuvo con el obispo