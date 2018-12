Las noticias de Galicia, 17:03 (14/12/2018)

Voz 1795

01:09

las condiciones han sido muy mala de siempre los compañeros residentes MIR que acababan hace cuatro años decían que aquí no había trabajo para ellos de la Gerencia de aquí de digo que no había trajo para ellos is sabiendo la jubilación que los problemas que había la gente seguido se ha ido porque la privada entre otros sitios porque no somos bien tratados en una de las cosas que peleamos es por la dignidad y el respeto a nuestro trabajo que no no no no no nos tratan bien desde la desde el Sergas