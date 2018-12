durante mi periodo durante mi etapa como presidente de Metro de Madrid a mí no se medio traslado en ningún momento en el consejo de administración ni en ningún otro tipo de reunión no conversación mantenida con respecto a la situación de la que estamos hablando en estos momentos Schmitt

durante esta semana el sindicato de maquinistas ha secundado paros en las líneas seis y diez la semana que viene de lunes a viernes se repetirán pero esta vez en las líneas uno dos tres y cinco de cinco de la tarde a diez de la noche y el Supremo vale el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo anuló por no disponer de un informe de impacto de género pero el alto tribunal recuerda que esa exigencia no estaba contemplada en la normativa de la Comunidad en el momento de su aprobación Alberto Pozas el Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte aprobada en dos mil quince fue anulado tras el recurso de un empresario pero ahora dice el Tribunal Supremo que era completamente legal en un primer momento fue tumbado porque no tenía informe de impacto de género y el Supremo recuerda que no era una exigencia contenida en la normativa madrileña en ese momento los jueces del Supremo dicen que en este caso concreto el informe no era exigible pero que en términos generales el principio de igualdad el trato dicen textualmente es inspirador de la nueva concepción del desarrollo es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias