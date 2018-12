Las noticias de Catalunya, 17:03 (14/12/2018)

Don noticia de última hora que acaban de hacer ahí Kus ampliar de partido Balco mientras tan al Gubern català aplica la portada del Gobierno español Isabel Larra Unió no es Abat parara para que es importan diu la puerta Tadic es que cada Tot para mí ese mes Hadid no y arrestan Cats obra si reunió entre Torra Pedro Sanz

Voz 3

01:04

bueno siempre a favor del día a las portan el forma nueve es un problema no es un problema May no es un problema My miel on Niang aquí ni cuán ancha Unnim el dial la obra Tot nosotras en Fem bandera siempre Stat a al diálogo partan al al formal no da al centrada la cuestión sino el de Parla