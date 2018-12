Las noticias de Navarra, 18:03 (14/12/2018)

Guardia Civil del grupo se ha quedado sin defensa el abogado Jesús Pérez ha renunciado debido a la carga de trabajo que genera este procedimiento que se ha convertido en incompatible con la actividad de su despacho desde este momento Martínez Becerra abogado de los otros cuatro miembros de la manada asumirá la defensa del Guardia Civil ejerciendo por tanto la representación procesal de todo el grupo del caso de los Sanfermines y lo hará el próximo veintiséis de diciembre en la vistilla fijada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra en la que se debe decidir sobre el posible ingreso en prisión de los cinco condenados una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado la condena de nueve años de prisión por el delito de abuso sexual con Preval y miento a la espera de los recursos al Tribunal Supremo en cuanto a los resultados que ha dejado el navarro metro Esparza el presidente de UPN que sería el ganador de las elecciones según el estudio sociológico aseguraba que la propuesta planteada por el PSN para liderar un gobierno progresista de izquierdas no es real

Voz 1121

01:06

no es real no real salvo que se quiera contar con EH Bildu no es real salvo que se quiera conformar un Penta Partito el Partido Socialista decidí