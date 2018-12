Escucha las noticias de las 06:00 (15/12/2018)

Voz 3

01:02

en un funcionamiento normal ha dicho Macron quién ha añadido que su Gobierno ha respondido a las demandas de los chalecos amarillos y que el diálogo no se hace con la ocupación del espacio público el Ejecutivo ha movilizado a ocho mil agentes de policía para mantener la seguridad en una ciudad París que amanece una vez más con parte de sus tiendas y restaurantes del centro cerrados jornada de protestas también en nuestro hay decenas de municipios acogen hoy concentraciones convocadas por los colectivos de pensionistas bajo el lema Si inmovilización no hay solución defienden que las pensiones queda en vinculadas al IPC real por ley y que se garantice un sistema de prestaciones digno público las pensiones forman parte de la agenda social de gobierno también la vivienda el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que amplía a cinco los años de contrato mínimo de un alquiler limita a dos los meses de fianza pero que no intervienen los precios de los alquileres desde Unidos Podemos recuerdan al Ejecutivo que la regulación de los precios está entre los acuerdos que alcanzaron para apoyar su presupuesto y su proyecto de Presupuestos escuchamos al ministro José Luis Ábalos y al líder de Podemos Pablo Iglesias no