La fundación Cáritas Chavicar comienza su campaña 'Jueguetes con Corazón' en el Centro Comercial Berceo

Voz 0451 00:00 en Hora catorce nos centramos en una iniciativa solidaria porque la Fundación Cáritas Chavicar recoge juguetes con corazón para las familias con más necesidades una campaña que ha comenzado hoy aquí en Hora catorce queremos saber más queremos saber cómo ha ido las primeras horas por eso saludamos a Jesús Pablo Romero gerente de Cáritas Chavicar

Voz 1 00:20 Jesús Pablo qué tal buenas tardes hola buenas tardes lleva en qué consiste esta campaña bueno pues como décimo año consecutivo saque de centro comercial Berceo al cual querer y queremos dar las gracias lo primero que consiste es que aquellas familias que tengan expediente de juguetes juguetes que estén en buen estado eso es lo primero que te queremos recordar y recordar el juez y para ello lo la pregunta de primera que deberían de hacer es si que ellos jugarían si sus hijos como harían con con esos partidos juguetes no entonces lo que pueden hacer es traerlos aquí al centro comercial Berceo va muy bien has dicho desde hoy día quince hasta el doce de enero eh salgamos un poquito más por por llamadas se teníamos de años anteriores en en decir que se después de juguetes tenemos mucho stock todavía no tenemos mucho mucho juego que acumula y queremos donarlo no es para que daba la fundación es solamente en en campaña en áreas sin a lo largo de todo el año pueda para disponer esos juguetes para para las entregas de las niñas fueron con más necesidades

Voz 0451 01:23 pues primer punto importante juguetes e juguetes útiles juguetes que estén en buenas condiciones juguetes con los que puedan disfrutar otras personas ahora nos queda saber dónde dónde hay que entregar esos juguetes donde hay que ir para Bono para conseguir que todos tengamos unas Navidades más felices

Voz 1 01:41 mira pues es muy sencillo escaño temer es una novedad de lunes a viernes no vamos a estar en el m los problemas todos los fines de semana y lo hacemos las desde el punto de información del centro comercial Berceo en la planta de arriba eh ahí hay un habrá una jaula donde podrán depositar los juguetes en horario de diez a catorce horas y de dieciséis a veintidós ir repito en el punto de información del centro comercial Berceo y luego los fines de semana sí que estamos ya en el local ciento cuarenta y uno lo que está en la segunda planta eh por no hacer publicidad de nadie pues entre dos relojería es una visión local de calzado que hay justo enfrente no

Voz 0451 02:28 perfecto seguro que que los oyentes saben encontrarlo Jesús Pablo Romero no sé si hay alguna necesidad específica de de juguetes para alguna franja de edad Si se necesitan O'Shea ustedes y no sé si hay algún tipo de necesidad más no seguir y juguetes a la moda más tecnológicos vanos si tiene alguna preferencia dentro de El Mundo juguete

Voz 1 02:49 a los juguetes remesa juguetes donde los niños puedan compartir espacios entre niños poco a sus propios sus propias familias en lo que sí que pedimos es que no entregan juguetes bélicos y muy réplicas de pistolas bueno más bien tipo de de juguete bélico preferimos sino que no la traigan pero sobre todo apostamos nosotros por los juguetes remesa

Voz 0451 03:13 hoy ha sido esa ese primer día qué tal ha ido ese primer contacto con eh bueno con los logroñeses con los riojanos que estaban en el centro comercial Berceo no sé si ya les han llegado las primeras donaciones

Voz 1 03:25 si nadie ya teníamos personas esperando antes de levantar la verja eh si no les habían notificado en el centro comercial Berceo que ya había personas que habían venido preguntando cuándo se habría no en local ya es una tradición como he dicho al principio es el décimo aniversario de de está recogida solidaria entonces bueno había persona yo esperando que bueno cueste cuesta arrancar el primer fin de semana cuesta arrancar pero bueno ya tenemos nuestras primeras cajas llenas

Voz 0451 03:54 responden los los logroñeses y los riojanos a a estas llamadas solidarias

Voz 1 03:58 sí sí sí que responden sí de responde no no se cuantificar que ahora no recuerdo pero sí que tenemos estadísticas si las cifras la verdad es que superaba no alrededor de cuatro mil juguetes hemos cogido alguna talar una respuesta si es muy solidaria por parte de la ciudadanía y de La Rioja en general

Voz 0451 04:17 al final lo importante de estas fechas no verdad las Navidades unas fechas tan tan sentimental están emblemáticas es bueno colaborar a disfrutarlo todos viene en familia o con amigos o con cada uno quiera pero también pensar en los demás aunque no tengamos relación directa con ellos no

Voz 1 04:34 correcto efectivamente es un poco la la base la solidaridad pensar en los demás en familias que que lo puedan estar pasando muy mal y que por de la crisis son también les que puede estar muy cercanas no tal vez que tu vecino de arriba abajo pueden está en una situación complicada aunque no hay hay muchas familias que lo llevaron poco digamos en en secreto

Voz 0451 04:55 Jesús Pablo Romero y como luego realizan este este reparto cuál es el canal para para repartir estos juguetes

Voz 1 05:03 bueno los juguetes que se recojan acudir una selección en los talleres que tenemos en en el cara Stahl con Voluntariado y con y con varios pero luego lo que hacemos en la entrega llegamos a los participantes de nuestras periodo formativo este nuestras en mi base de datos no no no me sale la palabra concretar ahora y luego a través de parroquias e sí que me gustaría destacar este año mentalizado en en recogidos aquí en el centro comercial Berceo sino que tenemos iniciativas otra serie de iniciativas de empresas identidades que colaboran con con nosotros eh

Voz 0451 05:42 cuéntenos alguna de estas iniciativas que nacen de la empresa

Voz 1 05:46 mira pues por ejemplo este año tenemos una colaboración de una clínica nutrir de este este estética arresto nada no me sale la palabra complicada complicada se tenemos una colaboración de una inmobiliaria tenemos la colaboración de de otra entidad social como esas problema bueno pues tener varias iniciativas que este año se han sumado a nuestra a nuestra campaña de recogida no pero sobre todo lo que sí queremos es concienciar tienes todo vale no todo juguete vale por eso queremos hacer mucho hincapié en en los juguetes estén no nuevo es pero casi seis nuevos no te puede ser con el embalaje original que no les falten piezas a los puzzles o a cualquier poder haciendo que no le falte en ninguna pista no eso es fundamental para nosotros es porque tengo el reparto cuando lo hagamos pues tenemos que asegurarnos de que que no faltan en una especie que esa ese niño que va a jugar con con ese juguete pues pueda pueda disfrutar al cien por cien no

Voz 0451 06:46 Jesús Pablo Romero gerente de Cáritas Chavicar muchas gracias por haber estado con nosotros lo recordamos hoy ha comenzado la campaña juguetes con corazón para las familias con más necesidades todos estos juguetes que no sean bélicos que estén en buenas condiciones se pueden entregarse pueden donar en el centro comercial Berceo gracias por estar con nosotros