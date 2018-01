Gemma Nierga 00:00 y me gustaba empezar con la voz de Bárbara es una manera de ponerle una voz maravillosa una voz preciosa a un libro que nos ha gustado muchísimo que es el mal de Montano de Enrique Vila Matas y es libro que el pasado noviembre gran ganó el premio Herralde de Novela más tarde ha ganado el premio de la Crítica de que Vila Matas hoy nos acompaña bueno

Voz 2 00:19 las tardes hola buenas tardes no Bustamante con la voz de Bárbara

Enrique Vila-Matas 00:22 ha sido recordar al que Barberá aparece en el libro

Voz 2 00:25 hombre claro aparece muy al principio iba tarareando la canción porque me encanta

Gemma Nierga 00:29 pero la canción tiene el mal de Montano y empieza en Nantes es el título de esta canción Nantes se titula esta canción

Enrique Vila-Matas 00:39 pues yo decía alguien antes yo sólo se apruebe antes que además el mal de Montano Se me ocurrió digamos el origen de libros es

Gemma Nierga 00:50 así estaba escucha cuénteme cómo cómo fue ese origen

Enrique Vila-Matas 00:53 yo estaba en un congreso de traductores y editores una cosa bastante complicada en alza y estaba no tenía más remedio que escuchar en francés una serie de de ponencias y me aburría un poco ya empecé a hacer ver que escuchaba ponencias que tomaba muchas notas sean reales estaba tomando notas para el futuro libro las primeras notas fueran sobren antes

Gemma Nierga 01:13 cómo surge esa primera idea porque claro El mal de Montano nos habla de un de una persona que está enferma de literatura

Enrique Vila-Matas 01:20 surge de Osasuna que había terminado Bartleby y compañía que es un libro que habla sobre los escritores que dejan escribir o que habiendo podido escribir nunca han escrito etcétera creo que había llegado uno que sean es una situación sin salida que posiblemente me dejaban y también sin sin posibilidad de escribir después de haber tocado este tema en escuchaba la profesora francesa que hablaba de los clásicos españoles en francés de López desde Gaza etcétera y de repente se me ocurrió que alguien tenía mi edad era crítico literario visitaba a su hijo que bebía nada que tenía el mal de Valter di en este caso es decir que hay un solo libro a los Veinticinco años sería dejado de escribir el padre crítico literario de mi edad lo visitaba para intentar animarles a que volviera a la escritura era la forma de salir del problema al creer ya metido combate mi compañía

Gemma Nierga 02:10 la forma de salir era retratando a alguien que lo que tenía era lo contrario de de

Enrique Vila-Matas 02:16 tenía en línea tenía el mal de Montano

Gemma Nierga 02:19 es decir el pensar siempre en clave de literatura

Enrique Vila-Matas 02:21 yo les desplazaba un hijo inventado el problema mío es también esto a lo mejor sirve la literatura me inventó un hijo y le desplazó el problema

Gemma Nierga 02:30 pero el problema real Enrique

Enrique Vila-Matas 02:33 yo que se debe ser un hombre yo escritos vicios ejemplares

Gemma Nierga 02:37 con con mal de Montano por ejemplo

Enrique Vila-Matas 02:39 la es pero con intención de revisar mi posición ante el mundo ante la vida impuso averiguar si te estaba interesado en suicidio mientras lo escribía tenía miedo de suicidarme sine tomaba muy en serio el tema termine el libro no ya no me había suicidado

Gemma Nierga 02:52 pero en algún momento en algún momento vio acerca lo del suicidio

Enrique Vila-Matas 02:57 sí porque vivo en un piso muy alto en un piso o una octava planta en lo alto de Barcelona la tentación de tirarse por la ventana estuvo ahí está siempre pero eso no significa que termine el libro o después Mélida un poco del tema entonces el tema de la enfermo de literatura es cierto que algo tengo de esto pero estaba como olvidado una vez determinado libro como se sabes escribe muchos libros para quitarse obsesiones y encima yo creo que la obsesión de estaría la literatura es posible que haya bajado de tono de intensidad después de haber escrito este libro uno de los orígenes del libro están antes que el otro está en un amigo que un día me dijo que que yo suelo salí a hablar de literatura y que nunca hablar de otros temas entonces seis toledana cuentas esta estrene acusación y a partir de un personaje que está enfermo de literatura y que sólo puede ver las cosas desde el prisma de lo literario

Gemma Nierga 03:50 que ese es el síntoma que define cuando uno está enfermo de literatura no todo lo voy a través de ese prisma el clima de la literatura

Enrique Vila-Matas 03:57 sí bueno de los escritores de todos modos cuando están describen una novela es trabajan las veinticuatro horas del día

Gemma Nierga 04:03 no pueden vivir para nada más

Enrique Vila-Matas 04:05 aunque es difícil de comprender pero que no escribe a sucede cuando sabes que toros serios la novela lo abarca todo se despiertan a medianoche con una idea de repente en medio del sueño de la tienen que apuntar están cenando con los amigos y un amigo ha dicho algo que tiene detrás una idea para la novela tiene que apuntar el apunta no no la recuerda mentalmente porque voy a poder olvidar y es que parezca exagerado se vive un poco para este caso para la novela hasta que ésta termina el chico no terminase producen vaciado

Gemma Nierga 04:32 qué pasa cuando termina

Enrique Vila-Matas 04:34 que todo parece como a vaciarse de sentido y uno tiene que buscarse otros otros otras obsesiones para continuar

Gemma Nierga 04:42 en la novela el protagonista vive con una mujer con Rosa que Rosa está hasta la coronilla de él de su mal de Montano de su mal de literatura de su obsesión eso es reales así es tan difícil vivir con alguien como

Enrique Vila-Matas 04:57 sí sí yo creo que sí que es difícil ahora vive con escritor digamos muy obsesivo con su trabajo para qué negarlo pero también es cierto que ella lo en día muy lejos y vete a Chile

Voz 2 05:08 sí

Enrique Vila-Matas 05:09 después fue un libro que ha sido bestseller durante dos semanas en Chile porque Chile aparece mucho normal no claro ciertas complicaciones porque en Chile la ley de una forma que no lo podemos ver aquí han dicho porque es que Chile está tan lejos no haya tenido que explicar bueno España está muy lejos de estas en Chile

Gemma Nierga 05:29 ellos no les ha acabado de gustar el hecho de que usted sitúe a alguien que se va muy lejos lo sitúa en Chile

Enrique Vila-Matas 05:33 claros como con nosotros decíamos vete la Patagonia que no sé si se dice ahora actualmente pero antes yo veía hoy en casa vete la Patagonia bueno en todo caso ella lo en día Chile que es lo que le parece más lejano de todo por lo tanto pues la gente es muy susceptibles

Gemma Nierga 05:48 el envía Chile ahí esa primera parte de la novela no vamos a desvelar no la novela pero ahí esa primera parte de ficción después cuando pasamos a la segunda parte nos va desvelando lo que tenía de ficción lo que nos ha engañado el autor donde no entender haciendo desde donde la verdad cuenten

Enrique Vila-Matas 06:04 sí que hay cinco bloques y el segundo desmiente es lo que se ha encontrado en la en el primer bloque que es una teóricamente suena no novela corta el segundo es un diccionario de la vida tímido de la vida que el escritor descubre que no es crítico literario sino que es escritor ir va se dispone a contar que cuenta lo que de verdad te lo que ha contado en el primer bloque lo que hay de mentira y eso creo que no hace falta decirlo añade más ficción a la afición que haya a día y ahí sí que evidentemente el el lector tiene que trabajar elector de mal de Montano es un lector activo desde luego nunca pasivo porque tienen tiene que trabajar para ver hasta dónde llega la afición está dónde llega el punto real

Gemma Nierga 06:46 sí que me apetece conocerle un poquito más me gustaría que me contara cuando cuando decide usted ser escritor porque sé que su padre creía que usted iba para abogado no

Voz 2 06:55 o quería que usted es verdad yo estudié Derecho tres años pero también estudiar

Enrique Vila-Matas 07:00 Periodismo por las tardes para compensar la una carrera que en principio no me interesaba aunque les estudiada con gran dignidad aprobando todo porque me parecía suspender algo pero el momento mirador que el policía tengamos este demorado porque era una persona muy día digamos a muy serio en mi trabajo y lo que tenía que hacer

Gemma Nierga 07:20 muy perfeccionista

Enrique Vila-Matas 07:23 en una España como aquella de posguerra que existía tanta tristeza tanta ignorancia pues casi un deber intentar aprender algo de ahí que a estudiar todo lo que podía no hay colegios sino porque cuenta por cuenta pero ella creía que era una obligación de ahí que tenía este sentido donde Ci de perfeccionismo más más bien de de cree saber aprender

Gemma Nierga 07:44 pues me cuenta total de Le tenemos estudiando la carrera de Derecho y la de periodismo

Enrique Vila-Matas 07:50 siempre hay Elisenda Nadal la directora de fotogramas que me conocía porque de lo había visitado para pedirle trabajo ir había tomado nota de

Voz 4 07:59 dedicar Hay de de nombre Hydra

Enrique Vila-Matas 08:01 entre me ofreció trabajar en verano en Fotogramas llevan Noone directamente tanto fotograma apunta tanto o periodismo como derecho

Gemma Nierga 08:08 lo abandonó yo es que iba a máquina

Enrique Vila-Matas 08:10 lección de fotogramas que es un detalle importante porque ello escrito a máquina las novelas y a partir de ese de esa historia de fotogramas quiero dirigir cine fracaso como director del cortometraje supondría el cine de los veintiún años empieza a escribir que era lo que debía siempre he querido hacer que bueno afortunadamente opté por esta más que para cinematográfica porque el tipo de cine que hoy ha hecho pues no había nadie que pusiera dinero para hacerlo me lo había puesto jamás y menos ahora

Voz 2 08:39 por qué tanto que Enrique pues porque éramos cine de los

Enrique Vila-Matas 08:42 hay unos setenta digamos de lo que se llamaba cine de vanguardia Un cine que no existe ahora que desde luego ya es impensable actualmente desde hace veinte años

Voz 4 08:51 Iker y fácil de de de pagarle

Enrique Vila-Matas 08:55 de encontrar el dinero aunque tampoco tenía tantas salidas pero era un cine que que después ha desaparecido es decir se ha industrializado muchísimo más el cine que ha que antes y por otra parte si antes había la opción del cine comercial pero también el cine vanguardista que llegaba a un cierto público joven pues después ese ese cine de vanguardia ya no existe como tampoco en la literatura hay demasiado espacio ya para que las autoridades publiquen libros experimentales o libros que intenta escapar a los a lo estándar no lo que se entiende por una novela doscientas páginas ni una más ni una menos etc

Gemma Nierga 09:29 usted diferencia bien en el libro lo que es la literatura de verdad de la que no es de verdad critica un poco esta literatura

Enrique Vila-Matas 09:36 es complicado también decidido hasta dónde llega la literatura de verdad tono pero eso eso

Voz 2 09:41 eso vanidoso no les parece por de parte de quién esté dando serán entonces de la tarde del narrador de Le Monde

Enrique Vila-Matas 09:50 hay que tener en cuenta que el narrador la nunca hay que confundirlo con con el autor que es lo que ha pasado con este libro

Gemma Nierga 09:56 yo siempre deben cometió el error de confundir lo perdóneme

Enrique Vila-Matas 09:59 sí porque pasaba por ejemplo con el que sobre todas putas pero nadie este este libro no pero por ejemplo minar

Gemma Nierga 10:04 no perdonan en el caso de Todas putas Hernán Migoya hizo unas declaraciones que lo que hacían era subrayar más ese contenido misógino del libro no le parece

Voz 2 10:13 sí porque quizá no era tanto el contenido del libro otro

Gemma Nierga 10:16 las botas siendo las declaraciones que hizo después como

Voz 5 10:18 a como autor como escritor

Enrique Vila-Matas 10:21 muy posiblemente era era igual el narrador que el autor en este caso pero falta de ironía pero en mi caso el narrador es casi un Quijote porque sale en busca de de sexo Se cree que la literatura misma se encarnan literatura para saludarla naturalmente ese es un es pura ficción este no porque hubo momento que hubiera querido serlo pero me di cuenta que tenía que serlo sólo sobre el papel nunca la realidad no porque entonces la realidad es alguien que ha enloquecido que es el caso del Quijote que es una locura relativa

Gemma Nierga 10:52 que si si alguien que quiere tirarse por el octavo piso es él mismo

Enrique Vila-Matas 10:55 bueno es decir de un poco irónico en este sentido cuando termine sencillos ejemplares penas de ese libro pensé quiera tener un juicio por haber conducido a la juventud el suicidio como le pasó a Goethe con con por ejemplo

Voz 4 11:08 hay inédito tuve ninguna

Enrique Vila-Matas 11:11 al contrario recibí cartas muy extrañas de suicidas en potencia que en Noches de tormenta había leído el libro para marcharse después y aunque no no eran sino que me decían que les había salvado la vida por meses al menos es decir que el libro era más más optimista que pesimista curiosamente me libere de los juicios que debería previsto

Voz 2 11:30 usted tenía tener

Enrique Vila-Matas 11:33 pero también la locura quijotesca de Montano es muy relativa ya en el fondo me libere de la terminar el libro

Voz 2 11:40 va acompañado de un Sancho Panza que es el hombre Maceo del mundo sin que curiosamente es actor no les actual chiste de verdad

Enrique Vila-Matas 11:47 estoy muy preocupado porque vive en París y hay gente que quiere

Voz 2 11:50 a ir a verlo para me dice verdad que existe cine basado en una entrevista que le hicieron

Gemma Nierga 11:56 Beyoncé yo nunca leo el libro y nunca se que creerme que no creerme IS puntos el que no me Cray

Voz 2 12:01 sí es un actor muy bueno que se parece a bueno eso lo hace parecer a los Atwood tú gato

Enrique Vila-Matas 12:08 es es de origen chileno pero ahora vive en Francia desde hace cuarenta años Krahe expire ha hecho películas es famoso tiene una película que de secuestrador de niños que no es que ACS de París cuando la padece los niños chillando error al verlo porque creen que que es el verdadero secuestrador es un actor existe ir también en Chile por ejemplo el nombre es tongo tongo y hubo un momento el hombre que le he puesto

Gemma Nierga 12:31 ha puesto sí

Enrique Vila-Matas 12:33 el momento en que en Chile en un reportaje en un periódico de las últimas noticias lo titularon gran con este definitivo el hombre más cede el mundo chileno

Voz 2 12:44 con lo fue casi puedo regresar a Chile porque francamente no está complicando mucho la vida

Gemma Nierga 12:50 usted cree que se parece Abel aludes a Bela Lugosi usted eh

Voz 2 12:54 hoy es sólo el narrador del libro yo mismo bueno pues

Gemma Nierga 12:59 ahora que hay un momento que el narrador del libro que cuando volví cuando tiene que tiene mucho parecido con Bela Lugosi

Enrique Vila-Matas 13:04 cuando fui a dar una conferencia me di cuenta de que estaba acompañada de una novela me di cuenta que Bela Lugosi había nacido en Budapest que entonces ahí es donde todos juntos tanto Sancho Panza Nosferatu como lanzador que era quiera verlo Lugosi Mohamed al mismo se

Gemma Nierga 13:24 oye Enrique y ahora que ya es escritor que ya lo ha conseguido comparte esa idea de Lobo Antunes de que escribir es como drogarse uno empieza por placer y acaba organizando subido en torno a ese vicio

Enrique Vila-Matas 13:35 pues claro no para todos los escritores es así pero yo a Lobo Antunes no lo sí lo conozco sólo una vez que un momento hay con él y pensé que no era Lobo Antunes Si me limité a decirle no túneles luego Antunes estuvo mucho rato intentando convencerle de que era lo va Antunes

Voz 2 13:51 entonces que pensó que no lo era

Enrique Vila-Matas 13:53 pues porque no iba con Tabucchi Tabucchi tomó entonces son amigos de Portugal esto era el Hotel Palace de Madrid Thierry discutimos porque les dije que no era algo Antunes me pareció que era imposible destacan con Tabucchi no había sitio para otros famosos pero en ese momento pasó Saramago también el Palace y ante mi sorpresa tanto uno como el otro se escondiera detrás de una columna tanto lo Antunes como Tabucchi dice lo mismo y me escondí detrás de de la columna que se escondía en estos dos escritores

Gemma Nierga 14:20 también tengo que me está diciendo que estaban todos en el Palace escondido tras

Voz 2 14:23 columnas Samoa columnata de los tres que estamos aquí en su puesto luego Antunes Enrique Vila Matas y el que pasaba por ahí Saramago si cuando terminó la escena yo le dije Lobo Antunes

Enrique Vila-Matas 14:34 reconozco que es muy posible que tú seas levantó en es lo había ganado

Gemma Nierga 14:38 si has hecho esto seguro que no sigo él no

Voz 2 14:42 en todo caso comparto con levantó

Enrique Vila-Matas 14:45 desde esta idea pero no te lo escritores son así pero ya sé que lo van tú les basta con las mañanas en Lisboa al psiquiátrico en el que trabaja aunque ella dejó de trabajar pero es médico de ahí inscribe todas las mañanas y es un obsesivos de la escritura si no porque lo conozco personalmente pero he leído

Gemma Nierga 15:01 pero si ocurre no con éxito acaba convirtiendo la literatura la escritura como en una droga todo gira alrededor de lo mismo

Enrique Vila-Matas 15:08 Díez también los periodistas hablando pues de periodistas que escriben escrito por ejemplo Julio Camba el famoso periodista español o ya no tan conocido el decíamos pues al mar gente del Madrid que bonito el qué bonito atardecer Jedi estaba pensando Julio Camba en hacer un artículo en el periódico al día siguiente para explicar el atardecer y el lo bonito que era el más es decir que no tenían el momento para disfrutar de de ese momento que otras personas normales pues disfrutan con tranquilidad

Gemma Nierga 15:38 ese viaje a Varsovia que ahora me contaba forma parte de la vida real lo es también la afición ese viaje para conocer al escritor mexicano Sergio Pitol

Enrique Vila-Matas 15:46 pues sí ese viaje desleal y hace muchos años que lo dice el primer viaje largo que dice

Gemma Nierga 15:50 IESA Reale por tanto real lo de ningún escritor hasta entonces se había molestado en hablarme de literatura

Voz 2 15:56 pues si esa sobremesa resultaron clave para mí dice

Gemma Nierga 15:59 visión de escribir ningún grande

Enrique Vila-Matas 16:01 escrito en todo caso a se había molestado en considerarme escritor tú de quiere basó que alguien alargan la sobremesa de escritura

Gemma Nierga 16:09 Kelly dijo cuénteme qué le dijo

Enrique Vila-Matas 16:11 sí sí lo digo se lo voy a decir parecerá como Redondo y absurdo inventado pero es verdad médico le en qué lugar que no sea España podía escribir estaría hablando incluso de época franquista es decir que todavía está digamos Vigo licitador pues me dijo Budapest budas detuvo en duda pese estaría bien ya una tengo fui hasta hace dos años pero me quedó muy grabado porque me desconcertó bastante tenga duda alguna desde ahora ya no pueda test comunista

Voz 2 16:43 detrás de lo que estaba telón de acero ese era el consejo que le daba para pues para para encontrar

Enrique Vila-Matas 16:48 conmigo mismo de alguna manera estar solo y ponen en escribir un poco más en serio y en un lugar que me contaminara como contaminada España contaminada España quedó bastante bien de hecho es cierto de hecho meses después me fui a París y es donde esgrime primer libro en París hizo lo que cuento en el libro que terminado de estos días que entregado esta mañana que publica Anagrama noviembre que se llama París no se acaba nunca que es donde cuento como fui de París para incitar a Hemingway en París era una fiesta al que fui a París para ese escritor y triunfar

Gemma Nierga 17:24 para imitar a sus escritores que esté siempre admirado no le ha gustado siempre la fotogenia de algunos escritores como Camí por ejemplo sí pero se ha acabado convirtiéndose en eso eh en es igual de fotogénico que ellos

Enrique Vila-Matas 17:37 eran unas fotos encontrar ya desgraciadamente pero bueno

Gemma Nierga 17:40 pero en algunas yo tengo aquí la la fotografía que hay en la solapa de El mal de Montano esté le gusta lo de posar así con esto

Voz 2 17:47 la mirada la mira de malvado de malvados

Enrique Vila-Matas 17:50 precisamente lo que muy esa persona pero bueno tengo esta miradas

Gemma Nierga 17:53 ya le dije a Javier Marías que me daba miedo entrevistarle y ahora iba a decirle lo mismo a usted pero es que yo soy pensar que soy una miedosa pero sí que es verdad yo a usted no le había entrevistado nunca viviendo esta foto que usted coloca al hubiera Lugosi me daba cierto miedo

Enrique Vila-Matas 18:07 sí estaría pueda colocar más porque tengo más Cabello en la próxima porque siempre

Voz 2 18:12 tiene más la la foto entonces ya la próxima media tiene que ser a otra recesión deberá Lugosi que Le Pas ahí se va quedando calvo

Enrique Vila-Matas 18:21 desde ese que es Aziz supongo

Voz 2 18:23 no pero ahora se está agravando en los últimos tiempos que preocupa o no

Enrique Vila-Matas 18:28 no es muy irregular no no me acostumbrada este día me preocupan otras cosas esto

Voz 5 18:32 especialmente no me preocupa nada decisivo no no es nada coqueto

Enrique Vila-Matas 18:37 sí que ocupa pero he asumido digamos del físico cada cada época de cada temporada y asumiré otros físicos teóricos o sea que no hay problema en este sentido bueno

Gemma Nierga 18:48 Enrique Vila Matas se me acaba el tiempo para esta charla para esta conversación me gustará si quiere volver a venir a La Ventana cuando saque el nuevo libro

Enrique Vila-Matas 18:58 puede venir acompañado portando hay un hombre nació del mundo sería sería ideal

Voz 2 19:01 yo no serlo París va libro por año eh usted estoy en los últimos cuatro cinco años mayor intensidad porque los motivos que sean de de saludarle vi era del dos mil no cuando fue Premio Ciudad de Barcelona hay premio francés al extranjero

Enrique Vila-Matas 19:17 en los últimos tiempos más intensidad de la escritura pero quizás es porque se están construyendo una serie de factores en estos momentos de de mayor potencia narrativa quizá espero que sea así vamos no a Francia a Chamberí a un pueblo de salió en el periódico local pasó gigantes esta ciudad de dicho pasarán porque habría sido no

Gemma Nierga 19:42 pues Enrique Vila Matas gracias por haber venido a La Ventana eh

Voz 2 19:45 bueno muchas gracias a ustedes

Gemma Nierga 19:48 hasta mañana terminamos aquí el programa mañana volveremos a abrir ventana a las cuatro de la tarde las tres en Canarias hasta mañana adiós

