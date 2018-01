Entrevista en "Hoy por hoy" con Enrique Morente

Voz 1 00:00 quién está con nosotros en el estudio de Hoy por hoy Enrique Morente maestro qué tal

Voz 0576 00:04 muy buenos días conocía entonces la hasta ahora qué tal sale la voz sabía con dificultades ante llorando ya se tiene que ir preparando la fuerza que tiene más remedio

Voz 1 00:12 llevamos calentando todavía quedan muchas horas para que esta noche actúa en Cádiz no porque tenga

Voz 0576 00:16 sin Gimeno

Voz 1 00:17 no quedan aún algunas horas más para que actúe en el Conde Duque

Voz 0576 00:21 y el domingo no domingo regresó mañana Illa me natalicio para salir mañana al ruedo del Conde Duque día tres Domingo bueno encantado para no bueno yo no muy de verano pero bueno he tenido una buena racha y hay que trabajar

Voz 1 00:41 Javier Rioyo está con nosotros porque Javier hola Javier hola yo soy un amante de Enrique

Voz 2 00:45 bueno pues como no si te gusta la música ya no digo el flamenco si te gusta la música igual que no soy de Van Morrison que se parecen un poco físicamente además tienen un toquecito general

Voz 0576 00:55 me parecía otra cosa es la tercera pero también en el arte a lo mejor hubiera sido mucho decir lo fía tú nunca nada

Voz 2 01:08 irónicamente un una vena que Enrique esto es importante escuchaba música es igual que sea anglosajona o sea o no pero aquí dijo tiene un homenaje a algunos antiguo como rescates

Voz 0576 01:22 sin hermosos se empieza con con el homenaje a nuestro anteriores me hecho a los que hicieron posible que el te flamenco

Voz 1 01:32 el maestro del flamenco dicen del siglo XXI Enrique al final del quince veinte diecinueve no me lo puedes mira yo ahí hacemos polilla que contenía ciento diez años y que la mujer había pisado tres siglos decía que estaba tan contenta Enrique pisado siglos pero desde luego de todo lo que va a Racing mando pese a lo largo del siglo XX él lo que hace es propulsar lo para el siglo XXI no hacía dónde tiene que llegar el flamenco en este siglo

Voz 0576 01:56 bueno eso en entre visible no porque todo iban rapidísimo lo que sí es importante es que sigue vivo quizá sigue con más capacidad de creación que hay gente joven extraordinaria y que y que se mantiene como música viva

Voz 1 02:13 pero cuanto más evoluciona maestro le pregunte también a Javier va perdiendo un poco la la raíz que le fue propia o no yo creo que no yo creo que Enrique

Voz 2 02:21 ha sido uno de los valientes en ese sentido de atreverse con mucha renovaciones que para algunos estrictos sobre todos a lo mejor le parecían inadecuadas ya ha demostrado que no que no que el estar vivo el flamenco admite mucha

Voz 3 02:35 comer perdices cosas sin que el cosas y cosa siete en la cantera de setenta euros Gavito

Voz 0576 02:46 lo digo porque en la en la cola del de Tiziano era pero persona negra no pero sí perecieron lo euro entonces

Voz 4 03:00 hay se iban a quedar pendiente modular el billete de euro

Voz 0576 03:05 hoy los tiempos pero nada se pierde pero también quiso

Voz 1 03:10 me he quedado en el camino por ejemplo es es decir de que ropaje el flamenco se ha ido seguido de vistiendo a lo largo de los años

Voz 0576 03:17 la salida de ante ancestrales más vieja más graves cornadas Si yo hice nos vamos se va enriqueciendo el ritmo lento en soniquete que les llamó hoy en armonías en la mezcla con en el enriquecimiento de la mezcla el mestizaje con otro mundo de la música y por eso va es abrir mercados también claro no se puede ganar todo y no perder nada bueno en el último disco que es el que hoy también

Voz 1 03:53 de alguna manera queremos repasar con con el maestro Enrique Morente el pequeño Rego que es lo que encontramos exactamente bueno

Voz 0576 04:00 para mi ha sido un homenaje Comission ante anteriores lo empieza con la guitarra de de don Ramón Montoya gran guitarrista que grabó en ese disco en en mil novecientos treinta y siete en plena gira española no grabó en París eh aquí después continúa con un poquito más joven que de devuelva ida fue con alguien más joven que está ahí que hay después hay mucho Pepe Habichuela Tomatito Niño Josele entonces es un común transcurso del tiempo

Voz 1 04:33 bueno y lo que vemos ahí es un disco que tiene un hermano baje un fin una conexión con la poesía de hecho el propio título deriva de un poema de León Felipe es verdad que es él es el primero que queríamos decir escuchen lo ustedes eh ese pequeño reino de León feliz

Voz 0576 04:52 eh

Voz 6 05:00 en

Voz 7 05:17 para poder Paco tampoco

Voz 8 05:37 no

Voz 9 05:41 pues

Voz 10 05:49 tú

Voz 0576 05:57 cómo le la música Enrique por ejemplo para musical de repente la verdad leyendo trabajo inspiración el trabajo empieza sino como se suele decir es verdad que que estudió con con Javier Limón y el Niño Josele un estudio leyendo poemas cantamos los Bafta esa quedaba practicamente luego se perfeccionó claro se agrava bien pero el esquema el mismo

Voz 2 06:32 ya que el flamenco es una forma de decir se puede decir el verso de uno de Zamora y de repente ese es decir farmacéuticos lo ha flamencas

Voz 0576 06:42 está a gusto en el flamenco eh si yo el León Felipe estaba en cuenta mi Ríos prologuista de algún libro en León Felipe qué les digo que es un poeta genial me digo hace una esto de Pamplona como es otro de los que aquí sabía que era una ciudad que me encanta vamos en realmente una son Pamplona pero realmente un músico flamenco de Madrid o sea eh con el de lo flamenco de Nancy con el Montoya pasan Nueva York cuarenta años hablar ni una palabra inglesa cambió cuando vino hablaba menos dice cuando se fue como yo digo bueno hablando de ciudades teniendo ha vivido a

Voz 1 07:33 sigue viviendo a caballo entre Granada y Madrid Madrid menos en Granada y ahora de repente las cosas han vuelto a reunir al curso de los tiempos no dolorido

Voz 0576 07:42 a ver si que admitido siempre por Madrid desde Madrid hay partidos para todos y no me mire mundo que me ha tocado recorrer Cannes dos segundo cogía el camino hacia hacia Herrera o paga a trabajar siempre en los pueblos de Andalucía ha comentado

Voz 1 08:03 en los distintos sitios por los que ha estado en todo el mundo qué tipo de público se encuentra Enrique Morente porque imagino que cada uno es diferente no también le transmite unas sensaciones distintas artista fruta estás ver francés

Voz 0576 08:15 es más exigente iba frío pero él más duradero es más exigente indies tienen mala sombra de tiene guasa pero es él que al final se aguanta te mantiene ya has yo casi todo ello en París que no corrió mucho no mucha mucha obra de de música allí digo el calor calor en el aplauso el alemán en un efusivo aplauso pronto alguien te fíjate que tenemos la la idea de la cabeza cuadrada ido no cabeza el corazón oye perdona el lo mejor es la verdad que yo fui hace mucho tiempo con una pareja de baile José cansina fue precisamente mi comienzo no no no no sé que hay una gran afición que hay en otra a nuestra música IVE no sé me parece que que cuando evolucione el a la afición y Japón hacia la apertura porque músico extranjero franceses hemos ido Flamingo otra cosa yo pienso que lo bueno que tiene que se para hacer su propia Flamengo igual que aquí hacemos nuestro por metro propio jazz eh porque él mismo ya lo negro degrade haremos hay lo ganar por todo lo estamos viendo es donde las artes Jansen se hacen grande ya en universal

Voz 1 09:47 claro pero igual que sea universalizando el ya mencionaba Enrique Morente parece universalizarse el flamenco al punto de que ya no entendamos como que ha sido un un desarraigo nuestro extraño no el flamenco en Japón donde fuera

Voz 0576 09:58 hay yo disfruto cuando veo un músico un pianista bueno extranjero americano hacía tiempo que juraría o de cifra Ingres veo que la propia disfruto porque cuando veo que esto continúa entonces el paso de de lo que siempre acabo el flamenco de un paso hacia el folk o el que parte a mí casi me gusta me la artesanía arte pero bueno que no quiero elevar al artista como ya sea el sondeo claro pero que lo hemos hecho aquí

Voz 2 10:30 sea una mujer extranjera que fue una de las primeras mujeres deshacer cual flamenco una americana no

Voz 0576 10:35 enraizada a la luz sí si no es así esa fue la la esta productora que a la mujer de Mario de estrellas que esa señora fue la que ya la si la que hace posible esas grabaciones en en en tiempos donde vive la industria Flamingo tardíamente neoyorquina

Voz 1 10:55 Enrique Morente que dispara hacia el futuro recogiendo del pasado

Voz 0576 10:59 como por ejemplo no está bulerías de Bécquer

Voz 12 11:09 no

Voz 9 11:13 es

Voz 0576 11:57 bien que lo que es Enrique Morente como cantaor y como bueno como

Voz 1 12:01 pues no

Voz 2 12:03 el abuelo parece que nunca se podía haber imaginado que cumpliesen los tópicos desde el siglo XIX bastante verdad que te refieres a ver es cantaora popular torero no queda ahí en medio no soy hija Estrella hasta casada con un famoso torero yo creo que que no nada tópico dice que parece mentira

Voz 0576 12:25 sí es destinos de decir pero vamos se cumplen dentro de la casa

Voz 13 12:29 aquí estoy sentado

Voz 0576 12:33 con lo cual no pero yo lo tomo yo siempre he oído igual hicieron abrieran encuentro dentro él pero metía Cornejo pero de verdad que hacer una pareja maravillosa el niño puede ser Gloria dura malagueño esa tenía que sale científico valga el tópico

Voz 13 13:00 sí sí oye mira que lo quiere así no todo

Voz 0576 13:03 bueno estoy encantado ya malagueños Málaga vamos en las

Voz 1 13:07 aquí tiene mucho muchísimo oye la verdad Enrique por lo menos lo que conseguir es que no sois carne de cañón en la revista de la prensa rosa en fin hasta orgía relacionada con el con artisteo no

Voz 0576 13:19 muchas veces entra pánico pánico di di que no pierdan el de sentido yo estoy seguro que yo estoy seguro que la prensa rosa también gente seria dentro de dentro del del mundo el y saben también Qin Qin tienen que espera depende de uno yo uno muchísimo

Voz 1 13:39 que quiera o no quiera favorecer que negocie con esas cosas

Voz 3 13:43 entraron procesiona Tayyip para hacer su trabajo

Voz 2 13:47 oye Enrique hay un proyecto en otoño importante que tiene que ver con la Alhambra hay y con unos cuantos invitados de fuera de aquí de allá no sabes cómo sí sí

Voz 0576 13:56 bueno pues es un proyecto muy bonito con común de Mariano Maresca hijos Ensanche monte y bueno a ver si lo podemos abortar ya dentro de de este año porque bueno es uno de los grandes hasta contigo no nos extraña Ensanche del de que hubo que alguien por ahí no importante dado que llaman Alhambra todo músicos que visitan la alambrada claman claro

Voz 1 14:23 bueno un proyecto a medio plazo de momento trayecto inmediato esta noche

Voz 0576 14:27 mira de Jimena de la Frontera el domingo en copero el Madrid a las diez de la noche era como tú