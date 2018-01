Entrevista con Florentino Pérez en su tercer aniversario como presidente del Real Madrid (16-07-03)

Voz 1 00:00 el presidente del Real Madrid Florentino Pérez buenas noches acordado estaba haciendo este tal noche como en el año dos mil pues sí perfectamente necesitarse acaban de cerrar los colegios electorales y empezaba de escrutinio anoche la alargada pero ya sabíamos hasta la altura de la noche que había ganado las elecciones ya lo intuía ya tenía información

Voz 2 00:23 eh la importancia de estas fechas a a a esta fecha dio el tercer aniversario de su llegada a la presidencia del Real Madrid lo den gracias

Voz 1 00:36 no es nada especial pero es cierto que recordar que hace tres años tuvimos la junta directiva que oíamos cenado juntos pues el privilegio de salir elegidos y por la gestión del Real Madrid durante cuatro años no

Voz 2 00:51 imaginaba que iba a dar mucha importancia porque la verdad es que no haga usted mucho la imagen de de de ser muy romántico Ny muy sentimental ni muy de de de flores ni de ni de fechas señaladas no

Voz 1 01:05 ganó de soy muy muy romántico muy sensible sí lo que pasa es que no se en hay que aún manifestarlo permanente no

Voz 2 01:14 no no lo sé pero hay gente que que se emociona con esto yo recuerdo en cada momento no hace tres años hace dos años hace cinco años y lo recuerda y le gusta recordarlo y usted transmite siempre esa esa frialdad no debe ser edificios de

Voz 1 01:32 bueno la el día de hoy es un día de mucho trabajo oí y la verdad es que la ocupación día a día lo que hace pensaran eso pero sí es verdad que hemos hecho la junta directiva recordado lo que hemos hecho nuestras toda esa con la ilusión de los presentamos el trabajo la queda campaña electoral de que somos transmitir a todos los socios un proyecto de ilusión

Voz 1 01:55 lo que hemos hecho durante estos dos años que ha sido pues el fondo cumplir casi en su totalidad todo aquello que nos comprometimos con nuestros socios a estos años

Voz 2 02:07 digo una cosa antes de antes hacer un rápido resumen de titulares al margen de la noticia dio el personaje que es Florentino Pérez Larguero larguero dejemos diez pero contesté una común con una cifra no no con un requiebro de cero a diez que que en otra Securitate

Voz 1 02:21 no se hayan actuado ninguna eso tiene que ser ustedes y los socios no yo sólo quería decir que si queremos que hemos cumplido en un porcentaje muy amplio lo que nos propusimos les suene mucho o poco no lo sé pero lo que sí estoy seguro es que la los socios están encantados fueron esta Real validez la prueba de ello es que las peticiones de esa sociedad abonados las entradas en todos y cada uno de los partidos pues es es una cosa difícil de no

Voz 2 02:54 ya estamos dejando como usted en un restaurante de la zona norte de Madrid donde contaba aquí con toda su junta directiva celebra su tercer aniversario no poseen los esta

Voz 1 03:04 a los ya hemos estado recordando como he dicho antes pues el primero lo el esfuerzo de dos meses durante la campaña electoral y después pues a las las anécdotas de cuando trajimos a lo que pasó al Ronaldo y lo Rebeca año lo cuenta ahora no cuenta

Voz 2 03:25 recuerdos anécdotas imágenes de ese álbum de fotos de tres años como presidente del Real Madrid pero en una maldad por cierto de ultimísima hora parece digo es noticia hace escasamente diez minutos agencias internacionales portales internet etc etc parece que Ronaldinho dicen ahora que a lo mejor se decanta por el Barcelona al parece que esta noche se acerca de nuevo al Barcelona dígame la verdad usted quiere a Ronaldinho para el próximo año usted sabe donde va a jugar Ronaldinho próximamente

Voz 1 03:53 pues la verdad es que no sabemos dónde va a jugar el año que viene pero seguro que no va a Juan una vez

Voz 2 04:00 el próximo año seguro que no ir al sillón

Voz 1 04:02 este balcón el lo he dicho siempre un año es una vida en el fútbol eso nunca se midieron allí Nadia insiste en que yo quiero recordar esta noche

Voz 2 04:12 los años de este hombre en la presidencia del Real Madrid Florentino Pérez y no vacaciones este año o o Florentino Pérez no gustan las vacaciones

Voz 1 04:19 pues sí me voy a ir con el equipo principio Asia que son una especie de vacaciones si eso población reído vendré idea Mallorca que es donde da pasador eh los días los últimos días de agosto que también tengo la suerte que el partido de la Supercopa en

Voz 2 04:38 Dilma exacto que va a ser el debut

Voz 1 04:40 no lo para la vuelta que es el día veintisiete de de Madrid ya prácticamente pues empieza toda la toda toda la temporada futbolística no futbolística porque yo estoy Pluriempleados y lo sabes Alcalá

Voz 2 04:53 ya ya ya está no pleno empleo en el Real Madrid en era que por cierto ahora está envuelto en un proceso de fusión que lo convierte en un hurto constructor de Europa

Voz 1 05:03 sí somos Europa Hay uno de los el primero de España

Voz 2 05:07 yo primero de España con noventa mil empleados noventa y dos mil empleados la fusión de ACS Dragados Florentino Pérez como es en vacaciones sabe disfrutar de de un día libre sabe disfrutar de de Un día en bermudas o o no os y tiene el traje y la agenda de teléfonos la cartera y las ocupaciones le faltaba algo

Voz 1 05:28 no yo estoy relajado en verano haciendo poco más bien nada pero es verdad que el teléfono móvil pues es difícil estar desconectado de lo que es todo todo ocupación por tanto vos como todo el mundo disfrutando del mar en este caso es lo que más me gusta Si a la vez pues conectado con el mundo pásalo

Voz 2 05:51 vacaciones ideales son eh dónde y con quién abierta

Voz 1 05:55 pues sí es el Marjal cae con mi familia con mis amigos no yo llevo ya yendo muchos años Si bueno pues tengo allí a mis amigos a mi familia pero me lo paso bastante

Voz 2 06:05 me gusta mucho el mar medicina me gusta mucho el Marsella

Voz 1 06:08 el mar porque me gusta bueno pues me gusta como me gustaba ir a esquiar antes también la montaña es decir todo aquello que produce relax no

Voz 1 06:18 tanto el mar como la montaña pues te lo producen no la verdad

Voz 2 06:21 sí estar allí en en Puerto Portals en el principio dos no que se llama ya que hay una vuelta eso eso tiene que ser un lujo de cuidados no

Voz 1 06:31 pues no tampoco es tanto que los es verdad que me gusta navegar navegando te vales Si descansas tener fondos para lo que consiste la reacción ya que acompañarán a exigir al viajero pues si queremos el día treinta día treinta y uno volver el día doce me parece que no

Voz 2 06:51 pues adelante seguramente cuatro Si el equivocado antes gozaba

Voz 1 06:54 pretemporada nosotros esa fase no estamos Saric de lo que nos incorporamos en Pekín cuando el equipo quién juega su primer partido

Voz 2 07:02 durante tanto ha cambiado el fútbol que mi que antes el Real Madrid y buscaba en el mes agosto un lugar tranquilo y alejado del ruido de los agobios buen clima que uno se suavizan guión en tiempos Cabeza de Manzaneda provincia de Orense aquí en España en ahora la pretemporada Se va a hacer en China y Japón Malasia

Voz 1 07:21 no pero temporadas en China yo me pregunto China que Suiza o que Austria no digamos de concentración donde todos los jugadores se ponen apunto un lugar aislado oí tranquilo por tanto la igual uno que otro

Voz 2 07:38 Suiza se busca la tranquilidad en China se busca el mar dicen

Voz 1 07:42 no no se busca igualmente la tranquilidad no lo que pasa es que los cubanos hazlo pasillos allí algún sitio hará más o menos tranquilo muy tranquilo oí también apartado del mundo lo que pasa es que luego con los cuatro partidos allí no tienen digamos una trascendencia no sólo deportivas sino también en una trascendencia mediática porque es un lugar del mundo donde hay muchos aficionados del Real Madrid es un lugar del mundo donde queremos conquistar el corazón de todas aquellas personas que les gusta el fútbol ya

Voz 2 08:18 en cuanto me de de estos tres años ha cambiado su vida y el hecho de ser presidente del Real Madrid

Voz 1 08:27 bueno en lo que es mira digamos es normal de trabajo pues en poco no poco se yo como dice no fuera de casa como hacía antes ahí digamos pues siempre tengo todo el día ocupado si como hizo la fuera de casa se lo lo hechos desde siempre vida y por lo tanto a mí eso no me cuesta trabajo no bueno e ha cambiado en que soy la persona más conocida que todos no es sobre todo todavía hay una cosa que no me he acostumbrado a soportar soportarlo exhaustiva despejan la presión mediática todavía en mi tercer año y la compren no que es verdad no comprende la expresión no es que no claro de todo lo que yo pensaba quizás lo que nunca intuía es que es verdad que el que el fútbol tiene un gran interés por supuesto eh bueno demanda mucha información aquí imanes genera mucha pasión por tanto pues eso obliga a que nos tenga que ser así a que alrededor de de cada una de las actuaciones que a cualquier persona en este caso yo pues esté siempre la presión de los medios para demandar información sobre todo no esto que a ustedes les parece normal porque llevan muchos años y además forma parte de su vida las personas como yo que vienen de otra actividad pues eh tengo que decir que nos choca mucho y a veces esos ven

Voz 2 10:05 no no lo entendemos lo que más le ha sorprendido eso era la la discreción supongo o la o la forma de lo que pasa es que es que un poco muchas veces José Ramón de la Morena no es es muy diferente tratar con ingenieros en ACS que que tratar con futbolistas no son otros niveles a lo mejor usted la el proceso de absorción atribución con Dragados lo ha hecho en la tranquilidad de su despacho sin cincuenta mil periodistas económicos estuvieran en la puerta esperándole en en el garaje a la salida del parqué y no sin embargo eh una negociación por por Beckham por ejemplo se produce con un montón de compañeros esperando en el Santiago Bernabéu es eso no no termina de digerirlo no

Voz 1 10:42 no no sólo son los actos importantes yo entiendo que a lo mejor lo de Beckham pues de digamos esa esa información no es mucha gente detrás de esa información no digo digamos todas y cada una de las actuaciones que se produjo que se puedan producir era un día normal por ejemplo me acuerdo que cuando fuimos al día siguiente es elegir al presidente un compañero suyo de pregunta que con quién voy a comer pero no dispares también se me ocurre preguntárselo a con quien quiera es decir tienen que saber con quién come con quién cena con quién sales con quién no sales bueno claro efectivamente eso es muy difícil de soportar no pero eh bueno como como decía es un animal de costumbres intento acostumbrarme

Voz 1 11:26 pero lo tengo yo ahora eso es lo que menos entiendo la vida

Voz 2 11:32 imagen de de esa presión periodística que existe su condición de presidente del Real Madrid y que que no existe o es de otra manera mucho más relajada su condición de presidente de ACS

Voz 2 11:42 al margen de eso que yo entiendo que puede ser difícil llevarlo para la alguien que venía de una vida muy discreta Hay un poco quizá

Voz 1 11:48 no es difícil para todo el mundo porque yo voy a decir una cosa cuando vino aquí hicieran que venir que es un jugador digamos ya dieron jugada hecho divino Italia que tampoco un lugar menor también de produjo sorpresa bueno es más en el mes de noviembre estaba tan agobiado por este tema que lo ha contado no sólo no es decir yo que esto es muy muy singular de España donde hay muchos medios escritos la radio visuales como la televisión en donde hay muchos programas de deportes eso es porque la gente demanda de España cierto hay mucha información deportiva iba pues yo comprarlo que toda esa

Voz 2 12:32 bien es cierto presidente que que que toda esa catarata de de medios de comunicación más importantes contra los más secundarios evidentemente también transmiten la la universalidad del Real Madrid Si que hacen Real Madrid y lo que hace lo que hace Zidane

Voz 1 12:49 claro también es una caja la verdad es que efectivamente nadie nadie duda de que de que el Real Madrid necesita los medios para comunicarse no con sus aficionados para transmitirle digamos que esto cohecho muchas veces es un sentimiento pues transmitirle alimentar ese sentimiento pero también es verdad que esto se puede hacer una manera más ordenada de algo mejor digamos más racional para todos no yo estoy convencido que se puede hacer una

Voz 2 13:17 como más ordenada estoy convencido más racional también lo cual ser también a lo mejor perdido un poco la esperanza de que no se estas la Éste es el juego tú me has puesto las reglas que limitan a a jugar la partida no intentar ganarla evidentemente pero pero la razón en que de una forma más ordenada y más racional seguro que podía hacerse uno en por lo tanto que que la fama y la popularidad que le reconozcan por la calle dentro de un restaurante al al cine seis que va al cine que definan otros brazos eso lo mejor es

Voz 1 13:49 eso cómo lo llevan no suelo llevarme bien sin medida normales unos la cambia nada algún día voy a los aeropuertos he pidan un autógrafo a mí no me no me importa estoy encantado lo he dicho muchas veces para mí es un privilegio sorpresivamente el Real Madrid sólo tengo que disfrutar de ese privilegio que es que hoy por hoy sólo puedo saber yo no sorpresivamente el ya veremos

Voz 2 14:12 bueno deja un poco esa ese apartado personal me parece super interesante no pero no pero voy otras otros argumentos Un poco más futbolísticos de quién está más orgulloso de haber traído al Real Madrid

Voz 1 14:23 Figo Zidane Ronaldo uno de los cuatro o Milito eso volarlo Beckham como de Pavón Raúl Bravo Miñambres o Portillo o los que puedan subir este año es decir para mil todos los jugadores tanto los los llama los Class como los que proceden de la cantera pues tienen todo todo mi cariño porque han demostrado que son grandes profesionales que son capaces de conectar con la afición que se volcó sagrada en comunión que que he dicho al principio que hay entre aficiones dijo valores por tanto mira de conocimiento para todos los años de implican es un futbolista

Voz 2 15:08 es una estrella del pop

Voz 1 15:11 bueno esto porque le gusta el fútbol ya visto jugar al Manchester pues él no tendrá dudas de que de que es un futbolista ayer es decir una cosa eh ácido se suele vio jugar en el en el en en España o el Barcelona pero a Zidane la gente no le conocía los sí hacia digamos no la gente de todos los aficionados que es verdad sino tampoco los periodista no lo sé yo leído unas cosas cuando viene que a mí a este este jugar jugaron cuando vino Ronaldo pasó lo mismo cuando los nueve campos tengo que decir que también ha pasado lo mismo yo creo que la gente pues poblamos unas que se hombros que quizá no todo el mundo tiene la facilidad de verlo al italiana o la liga inglesa pues no ha conocido a estos jugadores y lo está visto en el Real Madrid por lo tanto es esa eso me pregunta que que que bueno pues el que ha visto a Beckham mejorar pues sabe que es uno de esos grandes jugadores que hagan lo sí hay es uno de esos que el Madrid está orgulloso de tenerlo en su plantilla eso fotones

Voz 2 16:20 ya que ha nacido para jugar en el Madrid como se puede comprar a un futbolista que ha nacido

Voz 1 16:25 cómo no

Voz 2 16:28 el alma se reconozca que es una frase que hizo fortuna

Voz 1 16:34 buenos que es verdad que hay jugadores que no hacía lo que quería expresar con eso es que hay una cultura alrededor del Real Madrid dentro y fuera del campo final pues responde perfectamente a esa a esa cultura

Voz 2 16:48 en virtudes

Voz 1 16:49 que como todo el mundo sabe pues se creó con Amadeo y que responden de violencia

Voz 2 16:54 eh por por acotar con incómodo margen abro paréntesis y lo inmediatamente lo de niño esté dio la presentación el dos de julio el niño que secuela hay becas la camiseta eso cómo lo prepara usted como como cómo cómo se hace esto es es idea suya de Valdano como las reparaciones

Voz 1 17:12 pues es todo la verdad es que salió bastante bien pero como todo el mundo ve cómo pasa el niño bajo la valla mejor hasta hasta su tripa no

Voz 2 17:22 a quién le dice al niño que tiene que pasar por no

Voz 1 17:24 no hay líneas que son siempre más espabilados pero bueno es una manera también lo que estuvo es simpático porque Beckham transmitió a todo el mundo que la que sabe ser una célula pues ya sabe dónde viene porque no Real Madrid como he dicho muchas veces también a los jugadores es un privilegio ser el jugador del Real Madrid lo también tiene una gran responsabilidad porque ellos saben que hay millones y millones de niños por todo el mundo que les imitan en todos ellos tienen la obligación de ser ejemplares pues dentro y fuera del campo

Voz 2 17:56 eh Beckham transmitió ese día

Voz 1 17:59 que que sabe que se orienta bastante bien en la responsabilidad que ha asumido como jugador del Real Madrid

Voz 3 18:06 vamos que que que estaba preparado no

Voz 2 18:10 pues no no la verdad es que no todo el mundo sabe que no no estaba preparado otra frase suya al margen de futbolistas que haya nacido para jugar en el Madrid que también hizo hizo un hizo fortuna la de zidanes y pavones en esa no es la mía eh no suda a esa algo

Voz 1 18:27 Medio la propuso pero bueno es es afortunada en la medida en que refleja claramente lo que es la estrategia

Voz 2 18:34 del proyecto deportivo sale de ahí el último fichaje y habría que ampliarla y entonces ahora son Cimanes pavores delitos

Voz 1 18:44 no no vamos a ver que venga a un crack a dar yo todos los su super Kramnik

Voz 2 18:50 hombre de la canción y Makelele también vino conmigo

Voz 1 18:52 no no es una manera de reflejar el proyecto deportivo que es Flandes jugadores ingente procedente de la cantera que ha sido a lo largo de la historia del Real Madrid lo que lo que ha pasado yo he querido como he dicho muchas veces se al fiel a la historia esa mezcla de calidad y yo creo que ha sido un elemento de identidad más importante que ha tenido el Real Madrid a lo largo de su historia yo lo que quiero hacer lo mismo

Voz 2 19:15 está claro está claro como filosofía de funcionamiento de su junta directiva está claro que que por ahí va va la línea el bulto porque quiero saludar a dos miembros de los comentaristas de arquero íbamos quería que en está en esta parte de la entrevista la persona ya con usted que fuera todos los sincero que pueda porque sé que es un tema que a lo mejor me hace mucha gracia pero pero vamos a ver si no sale bien me cuenta gente que le conoce bien usted que que está desencantado que que le marcó mucho lo de final de Liga quede Marco mucho de la rebelión de hierro qué le han llegado las críticas por no renovar a Del Bosque que eso es una decisión que que en fin que hay que ha criticado y quién no criticado pero es una decisión suya y que habrá que ver si funciona uno andando el tiempo Iker quiero dudas fundamentalmente como conclusión final de todo eso que tiene dudas exigir cuatro años más sano

Voz 1 20:05 bueno al estar desencantado indudablemente no es verdad estoy encantado y lo he dicho muchas veces que es un privilegio ser presidente del Real Madrid y una fortuna Hay la verdad es que no voy a perder ni un minuto mientras sea presidente de ese privilegio no bueno no lo que es verdad es que eh nosotros como he dicho muchas veces estamos aquí los miembros de la junta directiva precisamente para hacer lo que no hacen resto los aficionados los aficionados pues eh no tienen un esa responsabilidad en los partidos de fútbol juegan con esa pasión que antes el hecho con sus sentimientos están encantados pero no tienen que tomar responsable responsabilidades ni decisiones que toma nosotros tuvimos que tomar en un momento determinado una decisión que a veces pues como Real Madrid a lo largo de su historia hecho nos fácil explicarla porque en el Real Madrid los aficionados conformen el cariño y los sentimientos con digamos otras cosa no nuestra obligaciones apartarnos de esa pasión no tener una mente fría adelantarnos a los acontecimientos y obrar en consecuencia única llegamos ilusión de acertar de que el Real Madrid en los próximos años siga siendo lo que todos queremos que sea yo no soy de los que creo que es necesario que fracase algo para cambiarlo precisamente el Real Madrid también a lo largo de su historia haremos claro digamos esa capacidad de adelantarse a los acontecimientos hemos entendido que Vicente del Bosque que es una persona magnífica para ya había acabado básico ya juego ustedes un poco a a la bola de de Ravel

Voz 2 21:49 porque el argumento de que antes de que antes de que se estrelle Del Bosque ya ya que cargárselo noviembre pues pues fuera ahora en en junio

Voz 1 21:59 pero pero es que eso es algo a lo mejor no es lo mejor para el Vicente Del Bosque terminaba su contrato y tenía que hacer dos cosas o renovarle por dos años más o digamos entender que en ciclos haría Cavallo empezar uno un digamos un nuevo proyecto yo estemos pueblos

Voz 2 22:15 segundo perfecto pero si eso es súper respetable el yo yo entiendo se pudo estar de acuerdo o se puede estar en desacuerdo aquí en esta redacción oyentes que nos acompaña en el estudio que unos dicen que si otros dicen que no y cada uno a su casa escuchando esta noche esta edición del Larguero a eso a ver quién estoy de acuerdo Yebra quién esté en desacuerdo ahora lo que no soy una bóveda criticara usted eso está clarísimo es que usted obran en consecuencia usted cree que que

Voz 3 22:41 aquí y cambiar de ciclo punto y lo haces

Voz 1 22:45 bueno no sólo alguna hubo debate de todos los miembros de la junta directiva Isar autóctono por unanimidad estábamos absolutamente convencidos de que la buena decisión era eh digamos cambiar de rumbo en lo que era el de la ayer

Voz 2 23:01 acción técnica con el riesgo que eso supone claro los mucho van a recordar durante toda la temporada

Voz 1 23:05 no no no no no

Voz 2 23:06 la clara ganas ganas la Liga y la chapa

Voz 1 23:09 Nos quitan a Cibeles pues nuestra coso ya pero pero no ganas la Liga ni la Champions bueno pues no pasa nada porque aquí no hemos venido a perpetuarnos en claro lo he dicho muchas veces hemos venido a gestionar algo tan importante como es el Real Madrid donde tiene cientos de millones de aficionados en todo el mundo nosotros por muy importante que sean los técnicos y los jugadores sólo pensamos en los ciento once millones de aficionados ahí tenemos colgará en consecuencia no hemos hablado con la mayor sinceridad sigue pensando que aceptamos que nos equivocamos cuando los socios global

Voz 2 23:47 cómo es y puede ser contesten y con un sí o un no se va a presentar a la reelección del año dos mil cuatro

Voz 1 23:54 pues es que no es fácil contestar con un sí o no porque este es un tema que hasta mayo del año que viene no no toca del día en lo tocado efectivamente ahora lo que estamos es en nuestro último año queremos cumplir el contrato que la adquirimos con nuestros Ofer hice en mayo tenemos ganas e ilusión que tiempo y posibilidades de seguir aportando al Madrid pues seguiremos sino digamos seguirá alguien que que estoy seguro que también que continuará este nuevo rumbo que hemos trazado yo creo que lo difícil lo hemos hecho el Real Madrid es la mejores dirección del no la hemos reconocido por el camino de la ortodoxia claridad un poco hay hoy hemos creado pues una Madrid y Thyssen el mundo que yo creo que todo el mundo la conoce y este sentimiento pues tenemos la satisfacción de que en todos los continentes en todos los parece ser del mundo eh se ha vuelto a regenerar la ilusión e con el Real Madrid que hacía tiempo que no existía entonces

Voz 2 24:54 el problema que insiste en que insista pero es un es un titular o una cosa yo no no quiero decir la la sucesión de Aznar toca en en septiembre octubre la asunción la sucesión de Florentino toca en mayo del dos mil cuatro

Voz 1 25:06 no vamos a Nadal según tengo entendido toda en marzo iraní ha toca Julio el el pensar ni caso eh en nuestro caso una junta directiva que hacemos pues lo hemos aplazado hasta el mes de mayo aplazarlo hasta el mes de mayo se yo todo el mundo sabe que si puedo seguir pues es una ilusión y un gran privilegio pero también tengo que decir que sí no serán todas las circunstancias con las cuales yo puedo estar satisfecho pues eh pues no hablaré claro porque lo importante es el Real Madrid y no las personas

Voz 2 25:42 qué circunstancias son esas circunstancias

Voz 1 25:44 por que el que primero que tenga tiempo segundo que tener ilusión saber a dónde vas porque también las ideas sacaban pues todas estas cosas no yo tenía muy claro en el año dos mil qué es lo que quería el Real Madrid no tiene ni una sola duda tiene puedo señalar que está pasando todo lo que en el año dos mil planificados con pleno que la gente vida planificar Rebecca Miller de Beckhan no pero por ejemplo lo de lo que decidan se irá a partir de ahí seguiríamos incorporando al digamos al mejor jugador cubrieron en cada en cada cada momento no lo de la cantera también el tema de la Ciudad Deportiva también para que verán engañar y la Nueva Ciudad Real Madrid también no yo hemos sido muy cuidadosos con la imagen y con transmitir a todo el mundo que el activo más importante del Real Madrid es su imagen que que como he dicho antes pues no debemos ser prepotentes tenemos que ser digamos ejemplares de todas de nuestras actuaciones hay mucha gente mirando a mirándonos a todos eso lo digo como presidente y los directivos que la dirección técnica y los jugadores pues yo creo que el comportamiento en estos tres años vamos el va ha sido bastante

Voz 2 27:05 eso lo han conseguido una imagen de pues sensacional extraordinaria e irreprochable yo yo solamente me el tema de la imagen íbamos a ella directamente al al Sanedrín en que que quería comentar o hacer una reflexión no en porque quién la imagen también es muy importante

Voz 3 27:20 por ejemplo lo del never never

Voz 2 27:23 entonces luego pues pues no fue un never never never sino a no ser que haya cambiar la traducción de Never never never o por ejemplo el ocho de Valdano los últimos tiempos no que cuando Valdano dice una cosa hay que traducirlo en sentido contrario no es verdad tampoco vamos a ver si usted me pregunta por Ronaldinho yo le tengo que decir lo que pasa

Voz 1 27:40 hoy no está en nuestros planes a la Si dentro de cuatro meses cinco meses cambien las circunstancias dentro de lo que es nuestro proyecto será esa posibilidad conozco no no no puedo decir ustedes que usted que no pues es verdad cuando a mí me preguntaron por Beckham fue antes del partido hasta jugar con el Manchester de la Copa de Europa faltaban tres meses au dos meses y medio para terminar la la la competición usted lo tendrían menos abordados vamos a poner la gente sólo puede pensar eso o no es verdad es verdad que a partir de ahí la razón es que sea el Manchester decidió que la bueno vender a a Beckham por las razones que sea bueno de entonces estaríamos esa posibilidad el jugador pues entendió que si salía del Manchester la única el único sueño de su vida

Voz 2 28:30 jurídicos verá juegan el Madrid pero lo digo porque ellos después si se corre y le entiende y lo hace todo esto no pero también a veces con el claro los fichajes que yo entiendo que hay que hacerlo con una cierta discreción mareando a los medios de hubiera mañana me voy a reunir con no sé quién tal porque entonces base pardillo no te comes un rosco pero pero también tener cuidado que quién que no interpreté que juegue cuando el Madrid ya hay que traducir lo que pasa es que el fútbol

Voz 1 28:58 los minutos son muy cambiantes a las semanas ya no digo los meses pasó lo mismo cuando me preguntaron hace muchísimo tiempo sobre el tema del Bosque ni mi voluntad sin intención en aquel momento era que se daban las condiciones para renovarse al cabo de los potros meses sería eran otras por qué no se renovó en aquel momento bueno pues a lo mejor la culpa fue de todos también de Vicente del Bosque no pero lo que no cabe duda es que a los cuatro meses las condiciones son distintas reflexiones son distintas y actuar en consecuencia por tanto aquí lo que no vale es decir usted dijo en su momento tanto a pasar otra cosa eso no perfecto ya lo mejor es no hablar para eso lo mejor es no hablar en el mundo son

Voz 2 29:42 las doce de la noche y cinco minutos once y treinta y cinco metros sino siguen desde Canarias estamos sentir acto de un restaurante en la zona norte de Madrid desde la misión central de la Cadena SER aquí en Gran Vía treinta y dos con Florentino Pérez en la noche exacta en la madrugada exacta en que se cumplen tres años de la llegada de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid van a aparecer en un instante para poner nota a esos tres años para despedir la conexión con Florentino los miembros de El Sanedrín de Larguero para asunto

Voz 2 30:08 doce y treinta y ocho minutos vamos a despedir en un instante la conexión con Florentino Pérez pero insisto en que los comentaristas el arreglo desde Madrid y desde Barcelona yo creo que le pongan nota a esos tres años de gestión de Florentino Pérez que siquiera una pregunta en el aire se pagan en este punto al presidente del Real Madrid Alfredo Relaño director del diario As muy buenas noches Manolo

Voz 4 30:25 verás

Voz 2 30:26 Miguel Rico diario subdirector del diario Sport en Barcelona Barcelona buenas noches pues aquí estamos todos eh Alfredo nota a estos tres años de gestión y te queda libre

Voz 4 30:37 no hombre yo diría que nueve no yo diría que no suponía el diez por ciento que se llama verdad digamos raster estos años que he estado pero haciendo Valencia a tres años vista nadie que todo lo recalificó la Ciudad deportiva aquí ha habido cuatro jugadores primer a nivel mundial en el campo si la siempre a los que desuso por todos los conceptos Hay claro yo creo que el Madrid está viviendo su segunda época resultar dar pocas felices historias en Albatera fue pues a finales de los cincuenta eso es incluso superior aquella

Voz 2 31:16 del III Concurso de Ramo alguna pregunta el presidente hizo no

Voz 4 31:20 bueno vale va que el toreo Dios hechos veinte diga si va a seguir o no pero ya lo había contestado antes había había cierto

Voz 5 31:26 la desanimado últimamente

Voz 2 31:30 ese pone como Aznar dice que no toca no toca no toca

Voz 5 31:33 esa cruda poco aquella cosa extraña del campeonato

Voz 4 31:36 es el título de Liga del Madrid que se convirtió en un berrinche no sé si aquellos afecta directamente aquello aquellos que lo quiere ha puesto vasos duda no

Voz 1 31:46 de no que no he contestado antes Alfredo muchas gracias Paula Ballvé apuntó real que no que no es verdad que que yo una de las cosas que que ha aprendido a vivir en estos tres años es con los medios no yo pues ya conozco los medios se se que que perdonan poco voy que bueno como tomar una decisión normalmente que a lo mejor lo fuimos capaces oro lo que hicimos peor quizás es en la explicación no bueno pues pues la la crueldad llegamos sin personalizar en nadie la crueldad en general a los medios es la que es no pero a mí no me desanima yo viví también al poco sorprendió más porque porque la verdad es que dan Mela muy novedoso por la ahí cuando salió en esta Raúl no bueno pues explica todo el tiempo la clarifica no es pero todo bueno el todo lo que se hace con buena intención pero no eso a mí no me desanima la verdad que no merece en absoluto no lo que pasa es que esto es una baja muy importante cuando tú quieres un compromiso nada más y nada menos que de ser presidente del Real Madrid puesto lo tienes que pensar mucho porque así como igual que yo no tenía dudas hace tres años de que yo era capaz de de digamos de reconducirlo y este este Real Madrid como yo ahora mismo no sé si dentro de un año ya no sólo es que no sé si tendré ideas es que no sé si si títulos a otra nadie tendré de fuerza y sobre todo se tendré tiempo no serán las circunstancias Rey que lo puedo hacer pues nada haría más ilusión en la vida la porque creo que no hay nada más bonita en una vida que presidente eh

Voz 2 33:31 desde Barcelona Miguel Rico desde la redacción de diarios por nota para esos tres años de gestión in pregunta si la tienes que el presidente del Real Madrid

Voz 4 33:39 sí como todos los años por estas mismas fechas hay que volverá

Voz 5 33:44 claro pues no todo es una tradición hay que dar buena nota

Voz 4 33:49 al al presidente e también yo les daría un sobresaliente y la matrícula de honor supongo que cuando se sepa retirar a tiempo y la única la duda que me he quedado en el en esta entrevista es que le he escuchado decir que más obreros e todo ha salido matemáticamente como estaba planificando pero yo creo que en el fondo de su corazón Él sabrá algo a lo que no ha llenado y alguna cosa que ha asegurado en este momento

Voz 1 34:21 bueno en primer lugar muchas gracias una Miguel Rico sobre todo viniendo de dónde viene que desde una idea en el cual pues hay que decir la verdad es en poquito hostil al Real Madrid y a mi persona pero bueno yo también soy capaz de entender el papel que juega cada medio oí y lo respeto no por eso mira ni mayor reconocen a lo dicho eso yo no sé si va mal me han salido muchas cosas mal así que empecé empecé sufriendo unos pues jugamos la Supercopa de Europa y la perdimos o nos fuimos a Japón y la alegría pero sí que estamos bien no ha ido bien hemos perdido muchas cosas de esas que hacen daño como por ejemplo la final de la Copa del Rey no en nuestra casa osea que yo no he hecho muchas cosas bien y la verdad es que pienso que esos tres partidos la verdad es que éramos superiores al equipo contrario hemos ganado los tres no pretende optar poco la vida siempre el Madrid ha ganado Tolo yo soy de los que libro que en Madrid se ha sido gran leyes grandes porque no sólo ha sabido bajar sino que también ha sabido perder no nosotros hasta en la derrotas tenemos que demostrar en el al adversario el que sabemos pero Lenny felicitarle cuando hay que aunque sea inferior pero jugar mejor que nosotros lo no por lo tanto tampoco es todo no me ha salido bien osea que vio me llevan muchos disgusto no ir último disgusto que me lleva de verdad es el tener que no renovar el contrato pues a a dos personas que tienen todo mi cariño que tienen todo reconocimiento de estas pero que en la vida bueno pues una entendido que que uno era bueno que dejase de jugar al fuego real da después de catorce años el recuerdo que tenemos de es inmejorable gravosísimo ahí hay un

Voz 2 36:19 vencer no sé si a tiempo no no

Voz 1 36:21 es verdad esa deportivos yo también sé que por las razones que sean ellos tener respeto aunque no las comparto pues no ha sido bajar el cariño AVE de la Ser proponer unas no no no no no no no pero no no no no

Voz 2 36:37 a poner a recordar todo esto esto esto parte de un día en que Segurola en el diario El País dice que que Fernando Hierro que jugaba como centrocampista podía ser un centrocampista normal creo que podría ser un gran defensa central del peligro de que se congelan

Voz 1 36:53 Nos queda mejor que se retirarse en un momento brillante de su carrera en el otro caso pues como ha dicho muchas veces creíamos superado proyecto que es estaba algo tan no y que queríamos roer reanimarlo digamos muy cambiando de ciclo pero es una decisión digamos que a mí me dolió mucho porque hay mucha gente de que Lola no la entendí lo he tenido que oír cosas como la frialdad un empresario no sería el más verdad son más al nada se ha hecho con máscara con más corazón que esto que vayamos explicado mal pues pues lo lamentamos y yo lo he intentado digamos suele conducir explicaba la mejor manera posible pero también sería por los disgustos los iguala pues a veces hasta se puede equivocar no se cansaba vamos a ver qué tal eh que hemos hecho me voy todo aquello que creíamos que teníamos que hacer hemos arriesgado con Figo hemos arriesgado conciudadanos hemos arriesgado con Ronaldo seguro que arriesgamos con Beckham también seguro con Queiroz ir pero lo hacemos desde el convencimiento de que el Madrid tiene que seguir siendo es el proyecto de ilusión y ese proyecto de ensueño y tendrá que está conquistando millones y millones de corazones por todo el mundo

Voz 2 38:11 muy presidente pues yo no dejo su porque estamos justo en el ecuador de programas estamos en la una menos cuarto de cada imagino que estar lo más pronto a usted y a mí nos tocara de unas vacaciones así que sin hablamos feliz verano hasta septiembre que tengan un buen curso en lo deportivo in lleno empresarial no se quejara mucho porque he salido los actos una parte de la vivienda ha subido un quince coma dos por ciento los últimos los no no sé exactamente el dato

Voz 1 38:36 P I o sea que no empresarial no le debe ir de cine esperando deportivos la valla en funerales los está muy bien pero yo no sé pero no hay gente los no lo sé lo sé lo sé pero bueno del sector ante de efecto sitio en el sector funcionarios de tatuar muchísimas gracias a todos los estaba llamada en realidad de nuestro tercero cumpleaños Il reeditar el agradecimiento al ver la Cadena Ser en estos tres años que ha pasado de algunas veces que hemos tenido nuestras diferencias costaba la conocer que ayudado a proyectar esta imagen de del Real Madrid por todo lo que muchísimas gracias