Entrevista íntegra con Mariano Rajoy en "Hoy por Hoy"

Voz 1487 00:07 bueno pues yo creo que es bueno o no siempre que Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad lleguen a un acuerdo sobre un asunto que es importante para el mundo pues la noticia siempre es positivo el papel de España cuál

Voz 1 00:20 cómo queda en este momento España resolución su punto de vista

Voz 1487 00:24 bueno yo creo que España no queda como adversario leal que es como quedan Francia Alemania que al final con Estados Unidos son los que han pilotado el acuerdo sino que queda en opinión de muchos como socio desleal y esa no es la mejor de las posiciones sin duda alguna

Voz 1 00:41 dijo usted que ayer noche en un mitin que había mentido José Luis Rodríguez Zapatero no pueden precisar más en que ahí metido

Voz 1487 00:47 si éste no hace muchas fechas después de que el señor Rodríguez Zapatero fuera elegido presidente del Gobierno pues se celebró un debate sobre este asunto en las Cortes a iniciativa del propio Gobierno yo solamente le dice tres advertencias es decir la primeras que no sabían dañado en el debate de investidura porque no respondió a lo que iba a hacer con las tropas que era una pregunta muy clara muy entendible que yo le había hecho él segundo lugar le dije que la decisión de cava de improvisación era demasiado rápida sobre todo porque él se había comprometido en numerosas ocasiones a decir que retiraría las tropas y no había una resolución del Consejo de Seguridad Naciones Unidas antes el treinta de junio que hubiera sido lo razonable si hubiera hablado pues con los aliados con los socios con los miembros del Consejo de Seguridad lo hubiera explicado Si hubiera trabajado en poco más si hubiera dialogado más y se hubiera dedicado un poco más a contarle todo esto a las socios pues las cosas hubieran lo mejor yo la acusación que le hice fue de improvisación de rapidez de hacerlo muy deprisa en tercer lugar el dije que esa decisión pues traería consecuencias internacionales y es verdad porque a los demás países se quedaron allí pero sufrieron fuertes presiones por parte de la opinión pública en el caso de Italia conciudadanos secuestrados incluso pues la situación de primer ministro polaco fue una situación ciertamente difícil por tanto pues esos países en ningún caso podían aprobar esa decisión hecha de manera tan precipitada improvisada por otra parte pues los demás los que no estaban allí pues tampoco se libran agradecer al señor Zapatero no hemos quedado bien sincera

Voz 1 02:16 no está contando que Zapatero se equivocó pero nos ha explicado que en que mintió

Voz 1487 02:21 pues en que el dijo en numerosas ocasiones que no retiraría las tropas hasta el treinta de junio salvo que no hubiera una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas eso es lo que todos creíamos por eso yo le pregunté en el debate de investidura no es decir la idea que todos teníamos es que esperaría a ver si había una legitimación de la ONU mediante una resolución en el Consejo de Seguridad volvía a preguntar en el debate de investidura para que me confirmara que eso era así y lo que me encontré durante fue una rueda de prensa en la que solemnemente dijo como después de todos los contactos que hemos tenido tengo la seguridad de que no va a haber una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues tomo esta decisión en este mismo instante que eso fue lo que le criticaron la inmensa mayoría de los aliados

Voz 1 03:03 no le vale la lectura que hace el Partido Socialista que dice queremos una necesidad de resolución de Naciones Unidas en la que la ONU se haga cargo de la situación política

Voz 1487 03:12 Litani prefieren no me vale por una razón porque yo estudié mucho cuál era la posición del Partido Socialista créame que no fue fácil porque había muchas para ese ese debate al que le estoy haciendo referencia hice dijeron varias cosas en momentos distintos primero una intervención de la ONU luego mando político de la ONU luego se llegó a decir qué es lo que se dice ahora mando militar de la ONU se han dicho muchas cosas pero lo que es lo cierto es que lo que le asiste el propio programa del Partido Socialista ocupación problema Partido Socialista ya vemos que no vale no porque dice una cosa las plusvalías nos hemos enterado de que de que lo que dice el programa no vale según ha dicho el ministro de Economía en fin ese es otro asunto creo que el error más importante que se cometió en su día desde el punto de vista yo se lo advertí de las consecuencias internacionales fue la decisión improvisada yo estoy que el PSOE y el Gobierno tengan un criterio sobre este asunto como lo tenían otro sí tienen perfecto derecho a tenerlo y además coincidía con la voluntad de una gran mayoría de españoles eso es exactamente así pero lo que quiero decir es que en estas cosas pues se ha actuado pensando demasiado en clave interna pensando en el corzo o plazo no pensando en los intereses generales a medio plazo y creo que fue improvisada y rápida y que no le hubiera costado nada hacer un esfuerzo internacional

Voz 1 04:25 en resumen de su punto de vista señor Rajoy el PSOE se equivocó al retirar las tropas no

Voz 1487 04:30 desde mi punto de vista el PSOE retiró las tropas sin hacer un esfuerzo y con el resto de los países Hinault cumplió lo que le dijo al conjuntos españoles yo sinceramente

Voz 2 04:41 fue la crítica que lo dice en ese debate exactamente mire usted puede

Voz 1487 04:46 a prometiera esto españoles muy bien pero usted lo que le dijo a los españoles que es lo razonable es decir lo razonable sería Mister voy a hablar voy a advertir a mis aliados voy a intentar trabajar para que haya una resolución pero se prefirió lo fácil lo que iba a tener el aplauso más rápidamente insisten política también hay que pensaran en medio a largo plazo y a veces tomar decisiones que cuesta tomarlas pero explicarlas no

Voz 2 05:09 yo creo que que que en la misma crítica que le hice en el debate sobre el tema

Voz 1487 05:15 no se puede hacer ahora mire usted pudo haber usted esperado porque esto es lo que decía todo el mundo nadie le exigía que lo hiciera este domingo porque lo había dicho que iba a esperar a que no hubiera una resolución él dijo que no la iba a ver

Voz 1 05:26 Pepe se equivocó al enviar las tropas

Voz 1487 05:29 pues yo creo que no es decir a nosotros nos equivocamos porque todas las decisiones hay que juzgar las teniendo en cuenta el momento en el que se producen piense usted que la la guerra de Irak terminó Semana Santa lo que era muy difícil prever era el sinfín de acontecimientos que ocurrieron a lo largo de todo el año siguiente no es decir que hubiera atentados terroristas que hubiera una situación de inestabilidad y seguridad tremenda episodios ciertamente deleznables como los de las torturas lógicamente pues todo eso ha complicado mucho las cosas

Voz 1 06:01 este no está interpretando la retirada de las tropas en las circunstancias en las que se produjo la decisión sin las circunstancias de él la entrada de las tropas allí las está usted dudando de las circunstancias

Voz 1487 06:12 en absoluto yo estoy juzgando en función del momento en que se hizo por eso le estaba diciendo que en el debate que celebramos en las Cortes Generales sobre dije esas tres cosas que me engañó el debate de investidura que era demasiado precipitado que debía hablar Iker que iba a traer consecuencias internacionales en ese momento se lo dije yo y pues no tengo más que recordarle reiterarlo

Voz 1 06:31 bueno las europeas que va a pasar el domingo señor Rajoy

Voz 1487 06:34 pues que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para intentar ganar las elecciones hizo poco los demás harán lo mismo claro si cuando usted decía que el trece J se juzga sea de juzgar lo que pasó en fecha reciente

Voz 1 06:45 se está pidiendo que el domingo sea una segunda vuelta

Voz 1487 06:48 el catorce de marzo no en absoluto estoy diciendo que la gente pues se vota en base a a muchas cosas es decir lógicamente pues lo más importante al menos en mi opinión es el programa europeo de la oposición que sumamos cada uno lo que queremos que sea Europa lo que queremos que sean los intereses españoles allí pero la gente puede votar en base a muchas cosas pues hay mucha gente que efectivamente puede votar al Partido Popular pues para ratificar una posición que que que mantuvo ese día no

Voz 2 07:15 espero que el PSOE no haga lo que hizo el día trece

Voz 1487 07:18 de marzo a casa es decir es bueno el día trece de marzo como todo el mundo conoce pues se convocaron concentraciones ante las sedes del Partido Popular en toda España yo mismo fui testigo de una aquí en Madrid en Génova de cinco mil personas

Voz 1 07:30 espero que el PSOE no haga lo que dice el día trece da como cuáles son

Voz 1487 07:34 bueno por lo menos a muchas de ellas fueron los militantes del PSOE en otro caso utilizaron los teléfonos móviles de algunas diputaciones pero en algunas fueron militantes es más luego los ha llamado al juzgado que se han enfadado mucho pero en fin y yo espero que eso no se vuelva a producir ni este sábado ni ningún otro sábado en en la historia de la democracia española porque no es un espectáculo muy edificante pero eso de que pues eso que había militantes del PSOE no lo digo yo no es un hecho objeto digo bueno no es lo mismo que convocarlo sí bueno son dos cosas distintas lo que pasa es que en este caso se convocó y se fue

Voz 2 08:08 se convocó sí sí a través de teléfonos móviles de alguna tiempo

Voz 1487 08:13 acciones provinciales

Voz 2 08:16 sigan el PP quién gana mayor o usted

Voz 1 08:22 cuándo serán las elecciones de marzo a ganar preguntado así dijo yo no me presente a las elecciones

Voz 1487 08:27 bueno pero aquí gana todo el PP porque Mayor es un representante del Partido Popular no es un señor que se presenta sin más al PP Si gana ganamos las elecciones las ganó el PP insinuó no las ganamos pues las pierde PP las pierde el PP existe de verdad con los principales dirigentes

Voz 1 08:41 su partido para respaldarle usted pase lo que pase

Voz 1487 08:44 pues yo conozco sinceramente vamos no no no lo conozco yo creo que en ese momento dijo el Partido Popular soy su su secretario general con el apoyo de mucha gente yo desde luego lo siento yo ya he dicho también que yo me presentaría el Congreso queremos a final de septiembre en principio de octubre y que quiero seguir liderando el partido popular

Voz 1 09:04 lo ha trasmitido usted de una manera personal y directa aunque no se ha producido esa especie de conjura estaremos con ustedes pase lo que pase estamos contigo pase lo que pase

Voz 1487 09:15 pues tampoco es una cosa que se hace así no pero no no no no hemos hablado de eso no hay partido

Voz 1 09:21 a usted el eco de los rumores en el interior de su partido de que en efecto un mal resultado el día catorce pudiera en fin abrir la olla de muchos líos dentro o no no el único

Voz 1487 09:34 llega es el de la pregunta que usted me hizo antes pero de lo otro no me llega ningún eco no pero en cualquier caso en fin no es algo que tengamos en este momento encima de la mesa ni constituye la principal de nuestras preocupaciones ahora lógicamente lo más importante para nosotros a las elecciones europeas

Voz 1 09:51 sí entorno a ellas el PP pide referéndum sobre la Constitución pedirá el voto en contra si España no mantiene el peso del Tratado de Niza

Voz 1487 10:01 sí perdimos referéndum iré hecho éste que se iban a celebrar el referéndum coincidiendo con estas elecciones porque lo previsto en su día era que la Constitución europea se aprobará el año pasado pero pedimos referéndum porque lo acordamos en su día con el Partido Socialista es decir lo que yo soy lo pidió al Partido Popular y el Gobierno así lo acordó no en nuestra posición va a ser favorable a la Constitución europea lo que pasa es que hay algo que a mí me parece muy importante cara ahora se nos dice es el eslogan electoral del Partido Socialista volvemos a Europa pero claro el tema más importante que tenemos ahora sobre la mesa y que alguna gente no se toma muy en serio es cuántos votos tiene cada país en el Consejo Europeo que es donde se toman las decisiones que no importan a todos no Ícaro Niza ya había un modelo que les daba el ocho coma cuarenta y tres por ciento de los votos a los cuatro grandes países por número de población al Reino Unido Italia Francia Alemania nosotros teníamos seiscientos ochenta y tres y eso se adoptó por unanimidad y eso es un sistema que era muy bueno para España claro decirnos ahora que volvemos a Europa aceptar el modelo de la Convención donde Alemania pasa de ese ocho y pico de Niza al diecisiete por ciento y los otros tres países del ocho al doce por ciento supone que antes España tenía prácticamente el mismo peso que estos países iba a tener la mitad que Alemania y un cincuenta por ciento menos que los otros tres países yo creo que eso es muy negativo para los intereses de España y que por tanto el Gobierno socialista debe dar la batalla hay no contarnos que si nosotros bloqueados dejamos de bloquear esa batalla hay que darla porque eso es capital para España porque con esos votos que establece la Convención del señor Giscard estén pues España pierde una enorme posibilidad de influir en temas que son muy importante llevaron Europa pues hay cosas muy importantes

Voz 1 11:38 el Partido Socialista dice que esa batalla como la hubiera debido dar el Partido Popular si estuviera su circunstancia pero en la cual circunstancia si el Partido Popular decir hubiera decidido mantener la postura de Niza sin tocarlas

Voz 3 11:50 no habría Constitución bueno

Voz 1487 11:54 mire usted menos mantener la postura de Niza sin tocarla yo quiero decir una cosa es que Niza se aprobó por unanimidad es que no somos nosotros los que tenemos que explicar que Niza es bueno lo que lo que

Voz 1 12:05 lo que siento es así dadas las novedades que se han producido después con la convención la nueva realidad a ninguno ni al PP le hubiera permitido mantenerse en esa pues no mire

Voz 1487 12:15 el mientras no se apruebe la Constitución lo que está en vigor es Niza es decir el sistema de votación de Niza entrada empieza ahora en el mes de noviembre

Voz 1 12:22 disco dentro de la pregunta concreta sería merecería la pena mantener la posición de Niza quedarse en ella aunque fuera a costa de que no fuera posible avanzar en la Constitución

Voz 1487 12:33 pues mire yo creo que merece la pena defender el peso de España en la Unión Europea es decir en pasado

Voz 1 12:39 eso mantener la posición actual de Niza aunque eso bloqueara el proceso excepcional

Voz 1487 12:43 no no abrió yo estaría dispuesto a buscar cualquier fórmula siempre y cuando el peso España fuera equivalente al de Niza porque es que claro el problema esto es el siguiente el sistema de votos de Amsterdam que es el que está en vigor les da diez votos a los grandes y ocho a España el de Niza es mejor porque le da veintinueve votos a los cuatro grandes veintisiete a España pero claro ahora que Alemania tenga el doble hilos de demás el cincuenta por ciento más que Pelé que es terrible porque es contradecir todo lo que ha sido la línea de actuación de la Unión pero en estos casi cincuenta años eso no es aceptable ahora me dice usted si es que no nos movemos absolutamente nada de Niza desde luego tenemos toda la legitimidad del mundo y toda la autoridad moral para hacerlo porque Niza lo votaron todos por unanimidad hicieron lo que se nos tiene que explicar España es porque Niza antes era bueno y ahora pues no es bueno y qué es lo que hay ahí en el fondo existe no nos engañemos lo que hay ahí en el fondo que Francia y Alemania que estamos en una Europa que sea ampliado en diez países más veinticinco y quieren controlar la Unión Europea y me parece muy bien me parece estupendo que defiendan sus intereses pero los demás también tenemos que defender los nuestros bueno

Voz 1 13:49 el el ejemplo que dan ustedes en la unidad antiterrorista si decirle que todo sinceridad que muchos nos produce decirle un poco de escándalo Se habla del pacto antiterrorista se nos pida todos unidad antiterrorista la expresamos de una manera insistente llega la primera ocasión meten ustedes el dedo en el ojo al nuevo Gobierno va el tema antiterrorista no han avanzado con convenientemente en el asunto del acuerdo de los cinco países europeos socialista no les parece ustedes que eso no está bien es decir hacer una denuncia de ese grado al Gobierno

Voz 1487 14:25 pero no estoy y no estoy de acuerdo con eso que esté acabo de decir es decir yo de las primeras decisiones que tome después de las últimas elecciones fue la de hablar con el Partido Socialista y con el presidente del Gobierno es decirle que el Partido Popular quería ratificar el pacto antiterrorista y así lo hicimos y la segunda fue decirle que quería un pacto de Estado en materia de organización territorial y le diré insular día cuando las cosas se hayan tranquilizando que quiere un pacto en política exterior la pregunta esa no era una pregunta sobre el tema del terrorismo era una pregunta sobre cuál era la posición de España en la Unión Europea que son cosas distintas que en ese caso era el tema el terrorismo pero podía haber sido en el tema terrorismo España pues lideró todas las grandes decir John es que se han tomado en Europa a lo largo de los últimos tiempos porque todas las decisiones sobre la euroorden sobre los equipos conjuntos sobre la lista de organizaciones terroristas constituimos un grupo de los cinco de cinco países que eran Alemania Francia el Reino Unido Italia nosotros que nos reunimos yo me reuní en varias ocasiones con ellos y que luego lo formalizó el ministro del Interior Acebes que me sustituyó a mí en Jerez y ese grupo se reúne cada tres meses hizo objetivo capital es ir avanzando medidas en materia de lucha antiterrorista que luego se plantean en el Consejo al resto

Voz 1 15:35 vale no le niego nada de eso estoy regresaba al tema final

Voz 1487 15:37 sí pero claro pero ahora yo le voy al tema final entonces de repente nos encontramos con que Alemania y Francia que estarán este grupo junto con Bélgica y Luxemburgo pretenden hacer una cooperación reforzada en materia de lucha antiterrorista y no se cuenta con nosotros punto es el tema no era de la lucha antiterrorista sino que era de la posición española en Europa

Voz 1 15:56 perdón importe que regresemos al de repente se enteraron de repente cuanto de repente

Voz 1487 16:00 bueno yo me enteré pues dos o tres días antes de formular esa esa pregunta usted no sabe que llevaban un año y medio hablando con usted decía que estaban liderando ustedes en Europa en la lucha nosotros estamos liderando la lucha antiterrorista enterado de eso no no sí lo que pasa es que lo que estaban tratando qué es lo que no dijo el presidente del Gobierno en su día la Cámara era Reuniones de fronteras entre países fronterizos Francia también ha fronterizo nosotros idea hay dieron un salto cualitativo a pretender iniciar una cooperación reforzada material lucha antiterrorista donde al final pues no acabó de entrar Francia porque tenía problemas y reservas constitucionales aquí habla todo el mundo todo el mundo se reúne y vuelve a hablar el problema es el salto cualitativo que se produce cuando lo que se anuncia es que se quiere hacer una copera acción reforzada por esos países que ahí es donde yo creo que debe de esta esta esa es la diferencia sustancial entra reunirse o hacer una cooperación

Voz 1 16:51 a diferencia sustancial entre reunirse y hacer una cooperación pueden ustedes ofrecer a la sociedad del espectáculo de hacer una denuncia que expresa tal discrepancia en materia antiterrorista

Voz 1487 17:01 perdón Iñaqui es que no hay ninguna discrepancia en materia antiterrorista lo que hay es una pregunta sobre cuál es el papel que desempeña España en la Unión Europea que es que es un tema absolutamente distinto yo no hable para nada en política antiterrorista mire si están haciendo las cosas bien ha hecho que en política antiterrorista voy a apoyar al Gobierno en todo lo vamos a hacer pero será un problema digamos para entendernos era una pregunta que no se le haría el ministro del Interior sino que se leería el ministro Asuntos Exteriores

Voz 1 17:29 bueno qué tal lo está haciendo el PSOE en estos cincuenta y dos días que haya que antes se solía otorgar un plazo de cien habrá bueno ni cien minutos cincuenta de ellas impresiones de reproduciendo el Gobierno nuestro días

Voz 1487 17:40 bueno el plazo de cien que los demás tenemos que estar callados a un poco no no ser yo creo que a decisiones en proyectos lo presentado uno no he en fin que yo tengo que decir que es un proyecto Un proyecto de ley que añade muy poco a la a las normas que ya está en vigor en este momento yo creo que hay una característica hay dos características una de ellas es que el mayor número de decisiones que se toman o que se anuncian sí on para parar cosas que el anterior Gobierno había puesto en marcha pues se ha parado mediante un Real Decreto Ley de Calidad se nos dice que es una ley orgánica por cierto se nos dice que se va a parar mediante otro real decreto el trasvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional se ha parado el plan de infraestructuras que había hecho el Gobierno y que está generando muchos problemas yo estoy estos días viajando por España es están parando las licitaciones de muchas obras por una decisión que yo creo que es bastante caprichosa por parte de la responsable de Fomento por tanto eso es una de las primeras características yo otra característica que me parece importante es la incertidumbre si es que lo dije en el debate de investidura mi esté aquí no se ha querido hacer un gobierno con mayoría por tanto no se presenta claramente un programa electoral bueno yo ahora pues hemos visto la polémica sobre los horarios como sociales entre el ministro de Economía y el de Industria las polémicas en materia de vivienda entre el ministro de Economía de la ministra de Vivienda hoy tenemos una afirmación que a mí me parece muy bien del ministro de Economía donde dice que la fiscalidad de las plusvalías no sé a la que dice el programa electoral el Partido Socialista no sabemos qué va a pasar con impuesto de la renta hay muchas incertidumbres yo creo que hay que fijar reglas de juego claras sean buena sociedad malas pero eso es capital para que un gobierno genere confía

Voz 1 19:23 se ven las cosas diferentes de la oposición y desde el Gobierno verdad pero supongo que sí claro desde el Gobierno y desde la oposición porque mire usted qué decir que en las sesiones de los miércoles no hay quién controle al Gobierno que va de que introducir novedades para que eso tenga una cierta eficacia el descubrimiento también

Voz 1487 19:40 yo creo que eso es bueno

Voz 2 19:42 es decir ahora de lo que se trata porque es de

Voz 1487 19:47 de iniciar una nueva etapa la que siempre se produce después de que el cambio de gobierno yo creo que en el Parlamento hemos ido haciendo las cosas cada vez mejor en un primer momento pues ni siquiera la posible preguntar al presidente del Gobierno luego ya se dio un paso se han hecho preguntas el presidente del Gobierno yo soy partidario de un Parlamento más ágil más rápido más vivaz yo tengo dos minutos y medio a la semana y no todas las semanas para preguntar no porque hay una semana al mes que no hay pleno y luego a veces el presidente del Gobierno está en viaje sin con compromisos internacionales entonces yo creo que es bueno que en el Parlamento pues se supriman debates que en ocasiones son muy tediosos y que se pueden tratar en comisión y que el pleno quede exclusivamente para control al Gobierno preguntas interpelaciones para los grandes debates de política general yo creo que eso lo agradecería la opinión pública creo que lo agradecerían los medios de comunicación y creo que sería más más más utilitario un Parlamento más vivaz por eso he dicho eso

Voz 1 20:39 propuestas no estamos todos de acuerdo pero cuando lo descubrió quiero decir

Voz 1487 20:43 pues yo pues la verdad lo descubierto en los últimos tiempos podido tampoco me he dedicado a a hacer debates sobre sobre el reglamento ni ha llevado esos asuntos pero creo que es una buena aportación

Voz 2 20:54 claro hay una cosa Iñaki en fin lo que yo creo que hay que

Voz 1487 20:59 darse cuenta no es decir lo que no se le puede decir a cualquier gobierno o a cualquier oposición es que no puede plantear nada por el hecho de no haberlo hecho en su día pues entonces sí que el mundo no avanza ni ni ni las cosas pueden cambiar no

Voz 1 21:15 una cosa él la comisión del once M que va a comenzar dentro de unos días pues de las selecciones que documentos au comparecencias considera imprescindible el Partido Popular para que se esclarezca todo lo que ocurrió

Voz 1487 21:25 pues no lo no lo no es algo que tengamos cerrado definitivamente yo creo que esto se constituirá dentro de unos días no yo creo que el objetivo fundamental es saber lo lo que ha ocurrido a lo largo de esos días lógicamente caro es lo más importante era saber quién está detrás de los atentados pero eso supongo que será una una labor policial no ciertamente fácil ayer se produjo una detención como es sabido en Italia mediante la colaboración de varias policías pero lo que queremos es saber pues exactamente qué es lo que ocurrió en aquellos días en España

Voz 1 21:57 sinceramente señor Rajoy la pregunta no es fácil para hacerla supongo que para responderlas tampoco

Voz 3 22:03 cree usted que la SER juego sucio

Voz 2 22:06 bueno ustedes que que nosotros creemos que no fue bueno pues ustedes creen que no se esas opiniones y será seguramente sí pero esta es una entrevista a la que yo pregunté de responde usted

Voz 3 22:19 creo que jugamos socio

Voz 2 22:23 mire usted yo creo que en algunas cosas si ustedes no dijeron la verdad a ustedes no dijeron la verdad durante mucho tiempo estuvieron anunciando la existencia de un terrorista suicida

Voz 1487 22:39 a Hinault había terroristas suicidas estuvieron mucho

Voz 2 22:41 el visiones aviso no

Voz 1487 22:44 bueno la verdad creo que no dijeron la verdad también en la en la que apareció el vídeo

Voz 2 22:49 y porque apareció después de de de la Laura que ustedes anunciaron que habían aparecido

Voz 1487 22:56 yo para hacer una dura crítica al Gobierno ahí creo que tampoco dijeron nada

Voz 1 23:01 es verdad como dice Consuelo Álvarez de Toledo en su libro que la noche electoral una vez conocido los resultados les dijo usted Aznar Esto nos pasa porque es falso

Voz 3 23:11 bueno pues vamos ya a concluir

