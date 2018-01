Entrevista con Felipe González, en "Hoy por Hoy"

Voz 0789 00:00 Gonzales buenos días presidente de paso el domingo esas selecciones esta actuación que quiere decir de su punto de vista

Voz 0016 00:06 yo creo que tendríamos que reconocer que es una catástrofe desde el punto de vista cívico de la ciudadanía europea en nuestro país y en cualquier otro país es decir la pérdida de compromiso cívico con el proceso de construcción europea debería de hacernos reflexionar sobre la capacidad incluso de comprensión de ese proceso extraordinariamente compleja cargado de denominaciones burocrática astro luso para la inmensa mayoría no ciudadano sí yo creo que el el domingo fue una derrota de el proceso de construcción europea ahí no estaba compensada más que por la militancia de los euroescépticos que son los que perecieron o de los Eurofighter

Voz 0789 00:52 lo que quiere decir que no estamos acertando a entender lo que pasa os sencillamente no nos interesa lo que pasa porque hemos decidido encerrarnos en nuestras propias fronteras emocionales

Voz 0016 01:03 no no termine un artículo la pasada diciendo vayan a votar por favor vayan a votar que créanme es muy importante lo que vamos a ir decidiendo en el futuro Parlamento europeo aunque no seamos capaces de explica es lo que la sensación que tenía en la campaña electoral el tema muy gordo y sin embargo no somos capaces de explicar suficientemente la importancia que tiene el proceso electoral pero que esté es el fallo fundamental creo que hay una especie de comunicación diálogo de puta líneas paralelas que nunca convergen una que podríamos denominar las preocupaciones de los ciudadanos incluso los derechos de los ciudadanos y otra que el debate político de los político de mi colega de los responsables que yo creo que no no no no están convergiendo yo no creo que haya más nacionalismo en Europa de ningún signo por cierto no el domingo nueve fuera una expresión triunfal de cualquier manifestación nacionalista no lo que creo no es que hay una desafección respecto el proceso de construcción europea porque no se hace comprensible

Voz 0789 02:14 que falta liderazgo señor González para este juego la Historia de boxeo se han encontrado momentos complejos que han sido salvados digamos por importantes liderazgos

Voz 0016 02:24 con un matiz que trato siempre de salvar no hay una sola generación que no crea que los líderes eran los de la anterior generación daba igual cuando yo estaba actual en el Consejo Europeo se hablaba de Adenauer un doce hablaba bien pues desde el tándem Giscard Smith etcétera Ante salvando eso que lo da la impresión de que los conocido inmediato tienen menos peso que lo menos conocido desconocidos anteriores que ya estaban dentro de una cierta mitología es cierto que hoy habría que preguntarse señale a cuatro dirigentes europeos europeístas europeos europeístas que sepan adónde quieren ir con este proyecto costaría trabajo señala Carlos más allá de la análisis que se haga del contenido del texto constitucional a ver desde el punto de vista la transformación europea y lo pasó muy mal Maastricht tenía mucho más contenidos para entendernos en cuanto a la avance pero sería muy difícil decir señaló me cuatro líderes europeos que sepan a dónde quieren llevar ese proceso no digo que yo estuviera de acuerdo o no saben adónde quiere llevar ese proceso por tanto que creen una masa crítica inicial para que la dinámica de construcción europea fuera para ya en esto la verdad es que no soy responsable típico típico de ningún tipo de de posición

Voz 2 03:51 porque yo creo que hay eh

Voz 0016 03:53 dos problemas desde luego si no se aprueba la Constitución europea vamos a pasarlo mal mal si se aprueba no vamos a resolver todos los problemas que tiene Europa es decir no vamos a resolver la crisis de Europa

Voz 0789 04:06 no se ratifica señaló González Bueno eso es no

Voz 0016 04:08 probarse sea el el la la aprobación la aprobación in extremis y ante el temor de crear una nueva frustración añadida a la que se ha mostrado el domingo en el proceso electoral la formación de los gobiernos in extremis cosa que tengo a mi duda de que se produzca no va a ser la aprobación definitiva en hacerlas opción explicaré porqué me distanció algo del debate que veo tal como se plantea no porque cuando sea Se habla del reparto del poder europeo que es lo que se va a discutir en esta cumbre para terminar de cerrar la aprobación o no de la Constitución digo bueno yo me sigo preguntando si alguien ha discutido qué poderío europeo queremos para hacer relevantes en la globalización relevantes hacia fuera irrelevantes para los ciudadanos impresión es que todo el debate de la Constitución europea ha eludido el tema central que configuración de poder europeo queremos

Voz 1 05:12 para tener relevancia estamos buscando sólo que parte de poder local vamos a defender

Voz 0016 05:18 no estamos si eso arte claro y además eso se va a producir en todo caso no pero estamos discutiendo irreal una enorme importancia que

Voz 2 05:28 hay capacidad de

Voz 0016 05:31 Toquero de reparto de poder en términos de bloqueo tenemos sobre las materias que hoy son competencia de la Unión Europea no sobre las materias que no serían relevantes en el mundo Tony Blair de tu edad les va demostrar mañana pasado que la líneas rojas que va que va a poner sobre la mesa con la amenaza subyacente de un referéndum pueden frenar incluso parte de los avances contenidos en la Constitución primo estoy refiriendo me ha es tú decidiendo de por ejemplo a hechos tan concretos como esta de qué puede consolar a la a la vieja Europa habló de la vieja Europa en la terminología Rumsfeld Rihanna ir de todos los late vencer lance en el que un año después de haberse opuesto al disparate estratégico no lo califico de otra manera de ocupar Irak le den una parte de la razón vayan de nuevo a la multilateralidad acción de que lo puede consolarse lleva razón no poder ejercer esa razón que se lleva para evitar un conflicto significa que se puede tener razón pero no relevancia incluso hoy que me dan una parte de la razón deberíamos preguntarnos qué puede hacer Europa no digo España este debate que puede hacer España o que pueda hacer Francia que puede hacer Europa en la crisis de Oriente Medio tú si los europeos no respondemos a eso ante los ciudadanos ciudadano decir Oiga usted en Oriente Medio es está jugando un problema no sólo los de paz se está jugando un problema energético de una extraordinaria trascendencia uno para qué sirve que veinticinco países europeos

Voz 1 07:16 pongan en común su vida su proyecto sino tenemos una política exterior y de seguridad que nos dé respuesta

Voz 0016 07:27 ante una situación casi de vecindad como la de Oriente Medio eso no está en el debate

Voz 0789 07:32 citación la entonces su punto de vista en este momento y ahora le preguntaré por el valor que tiene la Constitución que se pueda aprobar todo debería estar en este momento que tres o cuatro capítulos decía usted debería constituir ahora el núcleo del gran debate en los que Europa debería hacerse fuerte

Voz 0016 07:49 la respuesta a la pregunta cómo podemos ser relevante en política exterior y de seguridad en primer lugar naturalmente teniendo instrumentos para hacerlo Ésta es la primera decir que tenemos que decir de la crisis de Oriente Medio o que tenemos de que decir de la relación con América Latina y qué tipo de Política Exterior y de Seguridad como europeos somos capaces proyectar al mundo tema número uno tomaron un número dos en el que estamos distraído seguimos creyendo que somos una gran potencia económica con un gap tecnológico a extraordinariamente serio creciente respecto de todos ellos como podemos ser un continente capaz de competir por valor añadido por incorporación de nuevas tecnologías sin las terribles dependencia nos crean derivadas incluso de lo anterior toda la información de la que disponen toda exagero noventa por ciento de la información de la que disponemos para estar presentes en Kosovo no digo ya sobre Oriente Medio depende de los sistemas de información satelital de Estados Unidos y Europa no tiene nada que decirles las nuevas tecnologías estamos digamos que la cohesión del futuro a nivel interno y la capacidad de competir en el mundo es decir en la proyección hacia fuera de dependería de que hubiera una política europea de desarrollo de las nuevas tecnologías con potencia eso sí que es un poder europeo hubiera europeo sobre el que se basaría el tercer pilar de la cohesión que hoy es el mantenimiento de lo que llamamos sociedad del bienestar redistribución del ingreso Europa España entre ellos no puede competir por bajos salarios en el margen ahora van a competir los nuevos porque tienen salarios menores que los antiguos miembros de la Unión pero digo en el margen porque dentro de diez o de quince años esto se van a homologar en términos salariales con el resto de Europa no tanto no podemos competir pensando en bajos salarios no digo que no haya que ser moderado desde el punto de vista el crecimientos área hábitat si no podemos competir por bajos salarios tendremos que competir por valor añadido el valor añadido sólo lo dan las nuevas tecnologías en Europa tampoco hay liderazgo para enfrentar un desarrollo tecnológico y hacer de Europa una potencia tecnológica entonces quiero Europa con poder es digamos sería mi ilusión componer de verdad con poder en Política Exterior y de Seguridad con poder desde el punto de vista tecnológico y por tanto capacidad de competir económicamente con un modelo civilizador de cohesión social si me responden a esta pregunta entenderé mucho mejor el debate y la pereza de ayer en el Congreso de cómo se reparte el poder europeo porque lo que se repartiría sería ese tipo de política no la calificación de sanitaria del queso que uno se tiene que comer que no es que me parezca mal me parece importantísimo pero a lo mejor me gusta comer un queso que no reúne todas las

Voz 0789 10:46 entonces sí lo fundamental digamos es saber cuál puede llegar a ser ese poder irse a Europa en ser esos tres grandes asuntos que no parecen estar dice ahora mismo en la en el centro de la preocupación que nos lleva a Bruselas esta cumbre tercero si el terceros y en este contexto tu valor por tanto le concede a la Constitución que se puede hacer qué papel juega a la Constitución a nadie si afirmo que sería una desgracia que no se aprobara la constitución

Voz 0016 11:16 porque precipita haría precipitará en el sentido casi químico de reacción química del problema la crisis europea subyacente la que existe hoy la pondría en evidencia inmediatamente si se aprobara la constitución estuviéramos en largos procesos de ratificación con las dificultades que son previsible tarde o temprano no vamos a tener que plantear las tres preguntas que hecho añadido a eso los instrumentos para que funcione Europa es decir el proceso de toma de decisiones es tan complicado que nadie lo entiende empezando por los protagonistas y tan lento que es incompatible con el proceso de toma de decisiones de una sociedad que llamamos la sociedad de la información o la sociedad de la res por lo tanto el proceso de toma de decisiones en algún momento va a tener que encararse diciendo aquí yo recuerdo no es de oye les cuento una anécdota los semejante dar nosotros discutimos durante siete años Si el sistema de televisión que iba a adoptar la Unión Europea de alta definición era el pan o el Sescam y cuando terminamos la discusión sobre el sistema se había digitalizado la comunicación de televisión y por lo tanto era absolutamente irrelevante es decir ya estábamos a punto de ponernos de acuerdo en algo que ya no importaba esto demuestra que la velocidad de crucero de los cambios que se producen en el mundo es difícilmente compatible con la lentitud

Voz 1 12:53 sí

Voz 0016 12:54 la confusión del proceso de toma de decisiones en este proceso de toma de decisiones

Voz 0789 12:59 en Europa que desde luego entenderlo no es fácil explicarlo es todavía mucho más difícil sin embargo es el que ahora parece que va a llevar a los dan las disputas más intensas en los próximos días deduzco de su punto de vista que le parece en cierto sentido estéril quiero decir algo

Voz 0016 13:15 no no lo que quiero decir es que no no en absoluto eh lo que quiero decir es que estamos aprovechando a veces ese tipo de debate para desgraciadamente ahora de nuevo en España para marcar distancias de Gobierno y oposición respecto de quién defiende más los intereses patrios ante los enemigos externos eso es lo que me parece ridículo el el el hombre durante todo el periodo inmediatamente anterior vivido he visto una actitud de la oposición digamos no no no no formaba parte totalmente de mi criterio de ser siempre solidario en la posición del Gobierno respecto al debate europeo bueno se acabó la fiesta volvemos al noventa y cuatro donde nunca se es solidario con el Gobierno sea cual sea su posición pero esto a pesar de de de lo que estoy diciendo me parece que esto es un tema menor sobre el gran desafío que tenemos en Europa que me gustaría que hiciera el Gobierno de España pues me gustaría que recuperara una posición europea europeísta vale decir una posición que sea capaz de construir amplias mayoría cuando no consensos inmediata sería que se comprendiera que de acuerdo con la visión que tengo de Europa el interés de una Europa política unida capaz de ir avanzando en el camino que digo coincide básicamente con el interés de España no es contradictorio con el interés de España

Voz 0789 14:45 de todas maneras señor González con experincia que usted tiene y dada la envergadura en nuestro país que es más eficaz a efectos operativos se cuando se reúnen a discutir una cosa y otra tener un instrumento que otorga una determinada capacidad de bloqueo o tener una capacidad de establecer alianzas

Voz 0016 15:03 sí dice más eficaz es siempre ser capaces de participar en la mayoría que construyó Europa eso es mucho más eficaz ir mucho más eficaz incluso a la hora de que excepcionalmente uno necesite bloquear una decisión coyunturalmente es decir si uno vive obsesión nada cosa que ha ocurrido por tener la fuerza necesaria para bloquear las decisiones que uno intérprete que no le conviene con esa obsesión jamás forma parte de una mayoría que construye Europa pero comprendo que eso puede llegar a no puede no ser sólo una obsesión sino una concepción una concepción del propio proyecto yo creo que se acabó la era la época en la que

Voz 4 15:48 todo el mundo creía que todo el mundo era igualmente europea

Voz 0016 15:51 dicen en España no es verdad ni tiene por qué serlo ni en ninguna parte por cierto de Europa había subyacía incluso cuando aprobamos por unanimidad nuestro ingreso en Europa corrientes que no eran europeísta oye con toda legitimidad no eran europeísta no nos engañemos esas corriente están ahí

Voz 0789 16:11 hoy ante una pregunta de política afición pudiera llegar a pasar que este proceso que se está haciendo más irreversible cada día como consecuencia de la única etcétera pudiera llegar a ser reversible sin aumentar el número no ya de euro escépticos en el caso reunido uno parecido y la eurozona chicos partidos activos contra de esos europeo podría darse la circunstancia de que este asunto quedara digamos paralizado o iniciar un proceso regresivo

Voz 0016 16:36 no no conozco en términos históricos nada que si era totalmente irreversible ahora es difícilmente reversible este proceso porque al mismo tiempo que hay una desafección cívica de la que tenemos que responsabilizar no no podemos decir esto de que los ciudadanos la culpa Vettel en las elecciones ínclito señor decir que ganaron los socialistas el catorce M porque votaron hicieron botar a todo bicho viviente que era una manera de definir al electorado bastante bastante notable no pues subyace algo interesante es decir los progresos que se han hecho Si se convirtieran en regresos Si cedieran pasos atrás encontraría con cosas tan notable como la siguiente con que el chaval danés chico y la chica daneses que van en el grupo en Pandillo en pareja en su bicicleta desde Copenhague hasta Ayamonte sin que nadie en ninguna frontera tenga derecho a pararlos si se quiere en Ayamonte si perdieran sólo si perdiéramos esa posibilidad se les produciría una rebelión interna es decir bueno porque limita mi capacidad de ciudadanía en un espacio público mucho más amplio que el de Dinamarca que por cierto no es muy pro europeísta de esos cito ese hecho comprendería entonces por regresión que es lo que estarían perdiendo parece una abogada es de una enorme importancia que la gente sea capaz de tener libertad de circulación libertad de establecimiento libertad de movimiento de capital es yo creo que se ha andado unos paso muy serios que cualquiera que lo remitiera estaría en una mala situación

Voz 0789 18:22 por posiciones sin entrar en la discusión de si Niza Niza el plan que ahora desbloquea el porque el bloqueo que quedó planteado con la postura anterior etc etcétera

Voz 1 18:33 la recolocación española ahora contemplamos es una buena recolocación o no es una buena recolocación

Voz 0016 18:42 vamos a ver Niza fue un tratado fallido desde el día siguiente de su aprobación en Niza yo recuerdo cómo terminó ese consejo y tengo buena memoria para eso y además dice una evaluación es un pequeño artículo un trabajo de Niza Berlín los líderes europeos salieron diciendo bueno ahora tenemos que discutir el fondo

Voz 4 19:01 que Europa no hará falta una nueva Conferencia Intergubernamental para

Voz 0016 19:05 preparar a Europa para lo desafió al fútbol diferencia hay se ha producido con Niza aparte de que se puede discutir siempre en el margen perdimos no sé cuánto diputado a cambio de que teníamos un voto ponderado en el consejo que nos daba una ventaja relativa de aproximación a lo grande estas cosas que los ciudadanos no entienden

Voz 1 19:24 es razonable pregunto que se cuente con lo has estado y también con los ciudadanos para que haya un sistema de doble

Voz 0016 19:33 votación lo más simple posible por eso la posición de decir conduce dos tercios de la población sería razonable como mayoría un tercio como minoría de bloqueo doce herido de la población la mitad de los estados el cincuenta y cinco por ciento reglas simple que entiendan los ciudadanos

Voz 1 19:52 pues yo creo que ese sistema es razonable razonable porque compensa la presencia de los estados que si fuera

Voz 0016 20:02 un Estado un voto para entendernos en términos absolutos un Estado o un voto ningún Estado impone a otra Estado una regla de mayoría simplemente no habría Europa y si no se tiene en cuenta la población en absoluto aunque sea a Primal de abajo para arriba los que tienen menos ciudadano tampoco habría Europa porque nadie se dejaría arrastrar por la voluntad de tres países grande unidos que reunieran a la mayoría de la población pero tanto el sistema de compensación de mayo ya en el que ya se puede discutir si son sesenta por ciento sesenta y cinco si eso tiene honor mucha trascendencia comprendo que celebré muchísima trascendencia del Gobierno anterior estaba dispuesto a aceptar el cambio el sistema no porque le convinieron algo de lo anterior sino porque era inevitable sino novia Constitución no estamos dispuestos a negociar cualquier fórmula en la que podamos

Voz 0789 20:55 Tarno

Voz 0016 20:56 el Gobierno actual lo plantea de manera distinta creo que es más inteligente plantearlo a pesar de lo que oído diciendo nosotros queremos construir Europa y cómo queremos construir Europa con una visión positiva queremos formar parte de la mayoría que construyeron Europa también queremos tener la salvaguarda de poder bloquear una decisión lesiva para los intereses nacionales con un porcentaje de países y voto que sea razonable Ésta es la posición del Gobierno que me parece impecable mucho más que la posición que se ha mantenido hasta ahora

Voz 0789 21:31 bueno como quería cerrar una otra pregunta también sobre algún otro asunto para concluir estos siete me europeo sus tres grandes asuntos quedarían verdadera medida del poder europeo etcétera no están ahora están digamos tienen que reaparecer han de convertirse en el asunto del gran debate en Europa

Voz 0016 21:49 doce y casi lamento ponerlo sobre la mesa porque me parece que en eso también soy el último mohicano no creo que el debate vaya por ahí es verdad que Solana hace un gran esfuerzo para definir una política exterior y de seguridad europea y es verdad que una de las líneas rojas previas que ya había establecido Tony Blair era justamente en política exterior en Política Exterior y de Seguridad por tanto no sé ni siquiera

Voz 1 22:13 quizás sea ah

Voz 0016 22:15 inoportuno en el tiempo plantearlo tan duramente pero creo que si Europa no resuelve que poder quiere no será en términos comparativos pero por favor solo comparativos manteniendo la distancia con Estados Unidos EEUU es una fuerte democracia local que ha definido un poder global relevante en el mundo para luego ni para lo malo eso es Estados Unidos vino a verlos dio con la propia Constitución Estados EEUU salven todas las distancia y piensen en una fuerte democracia local europea con un poder global que sea relevante hacia fuera y hacia dentro si eso se consigue mucho más que la acumulación de la guía la cantidad de reglamento la cantidad de competencia menores que padecen deberían corresponder a un alcalde Hinault aunque aún comisario si eso se comprende si avanzaran ese debate avanzar ahora todavía no junto a ese debate hay el instrumental de nuevo establecer una comparación siempre será odiosa para la gente pero muy muy evidente Estados Unidos dispone desde ese poder global relevante del veintidós por ciento del Producto Bruto de EEUU la Unión Europea dispone del uno por ciento uno coma dos pero no se gasta del uno por ciento del producto bruto para hacer la política común en las políticas de unidad etc bueno ese instrumento no es suficiente algún día reventara ir no es suficiente en absoluto el proceso de toma de decisiones porque no es eficiente

Voz 0789 23:47 decía que situarían cuatro grandes nombres que fueran capaces de mirar Europa con una mirada grande usted cree que ese podría hacer algo

Voz 0016 23:54 lo cambiaría el decirlo que Europa no los había gente había un líder mexicano que desea cuanto sobran en el Gobierno era su Gobierno cuantos crece que sobra obra que va a haber crisis dice vas tantito decía no fue dar algunos nombres dice no oposición vida alguno

Voz 0789 24:14 oiga bien entorno a otra cosa el asunto de Irak y los problemas que parecen estarse ya define evidenciando en toda la zona I comparte usted la decisión de señor Zapatero de ordenar el regreso de las tropas sí sí sí

Voz 0016 24:29 creo que lo ha hecho con la ventaja de tener menos experiencia acumulada de la necesaria para dudar tanto creo que lo ha hecho justamente por eso sea si hubiéramos ido a gente con una gran cantidad experiencia a lo mejor hubiéramos estaba esperando quince veinte treinta días y cada vez hubiera sido más complicado y más difícil hacerlo porque no comparto además porque la pregunta no es porque vuelven sino porque fueron para que fueron y no se puede explica que fueron ni para que fueron se puede realizar lo que tenían que realizar para que fueron lo lógico es que lo estuvieron

Voz 0789 25:02 las el nuevo gobierno interino iraquí las elecciones en enero de dos mil cinco encargarán de una manera adecuada estabilizará en la zona en Irak o no están las cosas miran

Voz 0016 25:14 hablando del mundo árabe es lógico que uno en Play la expresión ojalá sea así pero soy escéptico no pero qué les va a llamar a Estados Unidos lo quiero de verdad que le vaya mal lo repito una y otra vez porque hay una política anti anti norteamericanas y más creciente en el mundo que me parece peligrosa pero si alguien no me cree por decir esto diré que no quiero que el Ademar porque una buena parte de las patadas quieren a Estados Unidos la recibiremos en nuestro atrase en el de todos los vecinos del Mediterráneo pero hay un aparte de que sea ha dado un paso ojalá vaya bien eso es lo que desearía pero son muy soy muy escéptico todos los factores de legitimación en el ejercicio del gobierno del nuevo Gobierno provisional de Irak que es provisional pero que depende de quién lo ha nombrado sólo sabía que invita a las tropas de ocupación que son de ocupación por tanto lo nombran todos los factores de legitimación ante su propio pueblo van a ser factores a guiados por el hecho de rechazar las imposiciones de un ocupante es decir se van al estimar diciendo no a EEUU me da igual que sea en el tema de entregue me ha sabemos que lo juzgue yo pero nosotros no creen que haya garantías eso que en cualquier otro tema su legitimación de ejercicio ante su propio pueblo va a ser una legitimación basada en la crítica del ocupante

Voz 0789 26:44 así es posible teme le inquieta que Arabia Saudí pueda quedar verdaderamente desestabilizarla por la actual situación porque ahí es donde todos los observadores coinciden que como tal cosa pase desde luego asuntos escapa de las manos

Voz 0016 26:59 es una de las cosas que más me inquietan que son más evidente la crisis de Oriente Medio cien siempre ha tenido en el Oriente Próximo su epicentro es el conflicto entre Israel y Palestina o árabe israelí o como quieran es el no va en absoluto por un camino adecuado descarriló la hoja de ruta se está desestabilizando Arabia Saudí y atención la línea de fractura entre el mundo árabe musulmán y que el mundo ha el mundo musulmán no árabe cada día está más estable ese tipo de estrategia del terrorismo de atentar contra la fuente de suministro energético es la otra pata tiene una estrategia terrible que es la estrategia de ir a matar indiscriminadamente para crear como su propio nombre indica terror Illa de agudizar la tensión que se está produciendo por una demanda extraordinariamente rápida de energía fósil frente a un crecimiento de la oferta que no puede acompañar ese crecimiento es decir la crisis energética siempre tiene detrás en una sociedad como la nuestra una tensión en materia de seguridad muy grave y los terroristas lo saben y la van a agudizar

Voz 0789 28:11 en la última aire rogó brevedad pues hombre fuera de tiempo Marruecos es un país que usted ama hay que conoce muy bien en este momento parece dicen que Estados Unidos Marruecos han establecido una nueva relación que estamos quedando un poco cazados a contrapié en una situación desairada cómo cree usted sinceramente que está ahora nuestra relación con Marruecos y qué riesgos tiene esa relación a lo mismo

Voz 0016 28:34 vamos a ver todas las lecturas que se hagan son válida porque siempre la política es poliédrica no bailo pone en cada ángulo pero no a todo toda mejora de relación entre Estados Unidos y Marruecos debería ser bienvenida en términos de estabilidad en el norte de África por mucho que mejore la relación y a pesar de que nosotros tengamos un incidente recorrido eh con la movilización actual actuar de Estados Unidos por mucho que mejore lo que hará será acercarse a una relación que seguirá siendo como socios de la OTAN muy especial y privilegiada aparte de la bilateral entre Estados Unidos y España entonces nuestra relación con Marruecos de verdad debe basarse en la construcción de la confianza de la cooperación sin duda alguna idea un creciente o una creciente aplicación del trato estado de amistad y de cooperación no basarse ni en la desconfianza ni en la arrogancia en el trato con los demás yo he notado síntomas de confianza de arrogancia no estoy hablando de ingenuidad hablando de un trato serio con Marruecos que va a seguir siendo nuestro vecino es así

Voz 0789 29:44 sí

Voz 0016 29:45 y que va a seguir siendo un socio imprescindible para problemas son extraordinariamente sensible para España como denigración o como seguridad

Voz 0789 29:54 pues muchas gracias señor González no sé si finalmente saldrá algo que ya alguien propuso unía no que los expresidentes forman parte del Consejo de Estado excepto marrones chinos

Voz 0016 30:05 en casas pequeñas son los expresidentes los jarrones chinos grande la casa pequeñas no sólo rompen porque son valiosos se supone que son valiosos pero estorban en todo sitio siempre están deseando de que alguien le dé con el codo