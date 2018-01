El escritor Mario Vargas Llosa, en La Ventana al mundo

no se puede hablar del mejor o peor castellano porque eso ya revela de entrada un prejuicio una de las riquezas de nuestra lengua es que se habla de manera muy distinta precisamente por su expansión en todo el mundo es muy agradable oir hablar un castellano fluido poco clásico tradicional en Castilla pero no es menos agradable oír el castellano musical cadencioso sí bailarín que se habla por ejemplo en Cuba la República Dominicana donde yo estaba de muy poco injustamente comentaba con unos amigos qué agradable que divertido eran es la manera de hablar el español de los dominicanos que estaban como realmente entonando una canción a la vez que se comunicaban y conversaban entre ellos no en algunas partes es verdad se ha empobrecido la lengua por La mala educación no es verdad y eso debe ser combatido desde luego pero lo que debemos mantener a toda costa bandos por supuesto la unidad de la lengua es esa diversidad maravillosa que le da al español al castellano su enorme vitalidad

señor Vargas Llosa hablado empobrecimiento hace un rato estábamos también aquí Jorge Edwards Emilio Lledó Juanjo Millás comentando ese asunto me gustaría saber cómo podemos superar este empobrecimiento en uso de palabras que se está detectando mucha gente entre gente joven no suelen ser gente joven pero también entre gente joven

eso tiene una sola respuesta la educación entre los colegios donde realmente se mantiene viva la lengua o la lengua empieza a es atizar fallecer no solamente enseñando digamos la gramática y la ortografía a los jóvenes sino sobre todo enseñándoles a leer porque es a través de la lecturas de una lengua que el vocabulario de una personas Enrique si se matiza ose va descubriendo hasta convertirse en un lenguaje casi caricaturesca desgraciadamente ese problema está descuidado en muchas partes la educación no va a la importancia que tendría que dar a la enseñanza de la lengua y sobre todo a incentivar la la lectura a lectura de nuestros clásicos de nuestros escritores contemporáneos

Voz 4

en no hay que entender eso como una guerra a muerte con el inglés y eso es un puro disparate eso no tiene ningún sentido de hecho hoy día en el inglés es la lengua general ir más que nada en el dominio de la de la ciencia y técnica hizo hay que aceptarlo como una realidad de nuestro tiempo lo importante es que en nuestra lengua no se desfase respecto de inglés en lo que es la necesidad de mantener un vocabulario que nos permita seguir utilizando el español al mismo tiempo que el inglés avanza iba es el denominador común sobre todo en el ámbito de la tecnología de la ciencia sobre eso hay un esfuerzo hay un esfuerzo muy grande y es un esfuerzo que resulta del hecho de que en el mundo de la lengua española hoy en día hay cada vez más técnicos cada vez más científicos que representan la modernidad y que necesitan no es verdad un lenguaje que les permita expresarse en su propio idioma de una manera moderna también ese es un problema de educación a nivel de ser luego escolar y sobre todo universitario y técnicos pero creo que no hay que ser pesimistas creo que en ese campo también se está avanzando acabo de leer precisamente un artículo pues de un no lo grande lingüistas que nosotros tenemos que es un Ignacio Bosque donde justamente insistía sobre ese aspecto de la español la posibilidad de nuestra lengua cada día más evidente de adaptarse a lo que es un vocabulario técnico y científico que está en permanente ebullición