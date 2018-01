Hablamos con Javier Solana "El Nobel es un reconocimiento a tantos años de paz"

Voz 1751 00:00 once idea de cuatro minutos diez y treinta y cuatro en Canarias los esfuerzos europeos para consolidar un escenario de paz durante más de setenta años han hecho que la Unión Europea haya sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz una noticia sin duda muy importante por todo el simbolismo que que encierra en unos momentos especialmente críticos de la importancia del premio queremos hablar con Javier Solana uno de los máximos exponentes de la construcción europea que durante una década entre mil novecientos noventa y dos mil nueve fue el Alto Representante para la Política Exterior de seguridad de la Unión Javier Solana muy buenos días buenos días y felicidades por el premio porque una parte sin duda es suyo

Voz 0904 00:47 pues muchas gracias yo estoy encantado realmente entusiasmado por la concesión del premio en europea me parece que es el reconocimiento a tantos años de

Voz 0904 01:02 ya en un continente que había sido causa de tantas guerras en el siglo veinte no solamente se produjeron todos grandes guerras en Europa sino que fueron exportadas alguno de los convirtiéndose en guerras mundiales el trabajo que se ha hecho para que nunca más va a repetir una situación como ésa que eso haya sido reconocido permitiéndole la paz a todas las generaciones que han trabajado para es ese objetivo hasta el día de hoy espero que la Unión Europea siga trabajando no solamente es a día de hoy no mañana pasado y el día siguiente por los mismos valores hoy la Unión Europea está pasando por un momento muy difícil y creo que este premio va suponer también un gran acicate para los ciudadanos de Europa somos quinientos billones si para los líderes de Europa para que no perdamos de vista lo importante que es la situación ha sido para la paz mundial y que sigamos trabajando pues lo mismo

Voz 1751 02:00 servirá por tanto según su lectura señor Solana para disipar dudas para reforzar el el proyecto europeo en un momento tan crítico insisto como el que estamos viviendo

Voz 0904 02:08 bueno para mí sin duda esto es una señal más de que el mundo no solamente los europeos sino que el mundo quiere desea que haya una voz europea con valores con tu manera de las cosas por lo tanto no tenemos más remedio los europeos que responder positivamente a ese llamamiento insisto son momentos muy difíciles pero de estos momentos y otros más difíciles la Unión Europea ha sabido salir ahí este no va a ser el momento en que fallamos

Voz 1751 02:37 ha hablado de momentos difíciles podría mencionar me alguno equiparable al de ahora

Voz 0904 02:42 equiparable al de ahora ha habido muchos no Kravitz más gravedad desde el punto de vista económico punto de vista político ha habido muchos no olvidan las cosas pero tú no muchos problemas para el Acta Única hubo problemas para la constitución del mercado único pero son cosas que se van olvidando que el futuro es mejor que el pasado a Dennis que hacer también que el futuro lo más próximo posible se convierta en presente y sea mejor que el presente que vivimos

Voz 1751 03:09 no deja de ser curioso que Noruega el país europeo que no forma parte de la Unión y que ha rechazado adherirse en dos ocasiones a ella le entregue a la Unión el Nobel de la Paz que explicación podemos darle a esta contradicción bueno a este hecho señor Solana

Voz 0904 03:25 estoy yo me da a mí me tocó negociar el ingreso de Noruega en la Unión Europea que luego fue aprobado y fue rechazada en referéndum después por los noruegos pero la relación estrecha que los noruegos siguen manteniendo con esa Unión Europea es formidable Noruega es prácticamente un estado de la Unión Europea lo que pasa es que no ha querido entrar restituciones pero les das la vida política en la vida económica sobre todo la económica de Noruega está tan ligada a la Unión Europea como puede estar España es un país que he tenido siempre esa vocación de formar parte de la familia de al final no ha podido formar parte de la familia digamos institucionalmente pero lo es en la práctica diaria

Voz 1751 04:10 quiero aprovechar ella esta última pregunta quién aprovechar la ocasión hoy que se celebra el Día de la Hispanidad para preguntarle si cree que la Unión Europea verá incrementar su número de socios en los próximos años

Voz 0904 04:22 pero yo creo que la Unión Europea por definición ha sido siempre una institución abierta nació en un momento muy difícil de la Guerra Fría por lo tanto empezó con los países de la Europa que entonces amagos occidental ha hecho un proceso de ampliación extraordinario sin disparar un solo tiro es decir ha sido todo lo que ha hecho para unificar Europa sea hecho por el convencimiento se ha hecho por el razonamientos diálogo eso es un ejemplo que sin duda ninguna el Comité Nobel ha tenido en en cuenta porque en otros países del mundo se pueden ocurrir en los próximos años situaciones que a lo mejor no recuerdo un poco lo que fue la construcción europea y creo que también el modelo de europeo haber sido capaz de hacerlo creo que puede ser muy importante para otros países pienso por ejemplo en países asiáticos Asean que tiene que en estos momentos eh a hacer un esfuerzo grande con los problemas que puede llegar a tener con China creo que también la llamada a los europeos sino Europa como modelo

