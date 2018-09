Escucha las noticias de las 12:00 (11/09/2018)

Voz 0318 00:00 es mediodía las once en Canarias hora doce tarareando a Julio Iglesias está José Antonio Marcos escuchado Javier del Pino

Voz 1018 00:15 hola qué tal buenos días bueno la ministra de Sanidad Carmen Montón considera que sería injusto que tuviera que dimitir por la sospecha sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid montó estuvo a primera hora aquí en Hoy por hoy en día cualquier responsabilidad en la manipulación de sus notas meses después de terminar el máster tal y como informa hoy el diario punto es Laura Marcos

Voz 1275 00:33 tengo la conciencia tranquila porque no he recibido ningún trato de favor decía tajante la ministra en la SER que afirma sentirse apoyada por el presidente Pedro Sánchez aunque sobre su dimisión esto es lo más lejos que ha ido

Voz 0385 00:43 yo no he cometido ninguna irregularidad y cuando no se comete ninguna irregularidad creo que dimitir es injusto

Voz 1275 00:50 sobre la manipulación en sus notas una vez acabado el máster montón dice haberse enterado por la prensa descarga toda la responsabilidad en la universidad añade que entregó el trabajo de fin de máster

Voz 1018 01:00 junio porque nadie le dijo que tuviera ningunas

Voz 1275 01:02 Natura pendiente se ahora ha habido una modificación

Voz 0385 01:05 han sabido cualquier cosa que escapa de mí lo de la música de viento no es me responsabilidad no he sido consciente estado en toreando aquello que se solicita hay algunas cuestiones que para mí no les ese encuentro explicación

Voz 1275 01:20 Antón reconoce que no conserva a los doce trabajos obligatorios de ese máster esa es mi desgracia ha dicho añadiendo que si no figura mails con profesores es porque ella no quería hacerse notar

Voz 1018 01:29 la universidad pública Rey Juan Carlos confirma que ha verificado cambios no en una sino en varias asignaturas y ha abierto una investigación interna para depurar responsabilidades Laura Gutiérrez

Voz 1275 01:38 la expedición que se puso en marcha para investigar las posibles irregularidades detectadas en el máster de la ministra podido certificar hasta el momento que se han producido cambios de notas en su expediente la universidad está revisando ahora mismo ese expediente asignatura por asignatura para enmarcar el contexto en el que se han producido esas alteraciones en las calificaciones de Carmen Montón son varias asignaturas en las que se cambió la nota aunque la Rey Juan Carlos no puede confirmar de momento si hay indicios de alguna ilegalidad en esos cambios de expedición tiene que analizar primero el contexto hasta que no haya unos resultados finales dicen no van a tomar medidas en cualquier caso aseguran que se van a depurar todas las responsabilidades no sólo se está analizando el caso de la ministra también se están estudiando los expedientes de todos los alumnos que cursaron el master ese año

Voz 1018 02:24 desde el Gobierno la ministra de Economía Nadia Calviño ha dicho justo en el momento en el que Montón se encontraba en este estudio de la Cadena Ser que la titular de Sanidad ha sido o está siendo según ha corregido de inmediato una gran ministra

Voz 1 02:36 la ministra está precisamente en estos momentos dando explicaciones una vez más creo que ha sido muy rápida en en salir a dar explicaciones yo no la escuchado y por tanto no puedo comentar si puedo decir que desde la perspectiva de su

Voz 2 02:48 labor como ministra ha sido está siendo absoluta

Voz 1 02:51 gente extraordinaria y es impresionante ver la cantidad de iniciativas que ya liderado y en las que está invirtiendo toda su energía

Voz 1018 02:59 de educación en un plano muy distinto la OCDE acaba de hacer públicos informe de indicadores incide en que el nivel educativo de los padres sigue siendo determinante para los hijos Adela Molina

Voz 0011 03:07 un cincuenta y cinco por ciento de los hijos cuyos padres no tiene el bachillerato tampoco lo consigues dato para España esa falta de movilidad el nivel educativo entre generaciones se refleja también en Eldad el alto porcentaje de jóvenes españoles que no tiene la Secundaria Superior un treinta y cuatro por ciento el doble de la media de la OCDE el estudio señala la abultada brecha en la formación profesional el treinta y seis por ciento de los jóvenes españoles la estudiaba en dos mil dieciséis frente al cuarenta y cuatro por ciento de la media de la organización y el cuarenta y ocho por ciento de la Unión Europea y un dato más el gasto por alumno se ha desplomado durante la crisis ha caído un diez por ciento en la educación no universitaria y un trece por ciento en la universitaria

Voz 1018 03:47 hora doce y tres minutos once de septiembre Diada en Cataluña marcada este año por la estrategia de los independentistas para capitalizar lo que ocurre allí eh hacia sus intereses estratégicos Pablo Tallón

Voz 1673 03:56 sin ir más lejos el presidente aragonés avisaba al presidente Sánchez que mientras los presos sigan encarcelados es muy difícil el acuerdo una de las condiciones para este diálogo es que lo podamos hacer con todos en libertad apunta el hombre fuerte de Esquerra y en esta línea se expresaba la alcaldesa Ada Colau que ha presentado por primera vez con un lazo amarillo

Voz 2 04:16 mientras ellos estén en la cárcel estamos lejos de encontrar una solución en la relación entre Cataluña y el Estado si replicaba al líder socialista Miquel Iceta

Voz 3 04:24 hay quien pone como condición al algo cosas que no

Voz 1275 04:27 dependen de los gobiernos Ciutadans ha celebrado

Voz 1018 04:30 por su propio acto en el que Albert Rivera ha afirmado que Sánchez se equivoca escogiendo a Torra como aliado vamos en directo a Cádiz de los trabajadores de Navantia en San Fernando han concluido hace unos minutos el corte de la autovía A cuatro que realizaron a primera hora ante la incertidumbre sobre la construcción de cinco corbetas encargadas por Arabia Saudí Francisco José Román

Voz 4 04:46 que unos setecientos trabajadores de la factoría de no mantiene San Fernando y de las empresas auxiliares de la hoy han protagonizado una mañana de movilizaciones en demanda de la confirmación de ese contrato la protesta alcanzado hasta tres puntos de la ciudad con efectivamente carreteras cortadas colas kilométricas de automóviles en diversos puntos de la Bahía de Cádiz el comité avisa que de no tener una pronta liberación movilizar al conjunto de las plantas de Navantia queremos contar

Voz 5 05:07 compañeros de otras factorías para intentar hacer un amo

Voz 0318 05:09 munición en su vagón de momento para el jueves

Voz 4 05:12 prevista una nueva asamblea de trabajadores en declaraciones

Voz 1018 05:14 Canal Sur la presidenta andaluza Susana Díaz ha dicho que Pedro Sánchez ha dado garantías sobre la continuidad del ente

Voz 6 05:19 yo hablé con el presidente del Gobierno hable con Pedro y letras la de El sentir que había la bahía y que habían Andalucía él no sólo estaba comprometido sino que me mandó un mensaje de tranquilidad a medio Susana no te preocupes el contrato se va a mantener tener esa tranquilidad yo confío en la palabra de Pedro es que no se podría hacer otra cosa en fin estamos hablando de seis mil familia

Voz 1018 05:41 en directo también Plaza de Cibeles de Madrid frente al Ayuntamiento movilización de condena por último crimen machista ocurrido ayer en la ciudad que no fue el único ya que en Valencia otra mujer también fue asesinada por su pareja Elena Jiménez

Voz 0603 05:54 minuto de silencio que acaba de terminar para denunciar otro asesinato machista para visibilizar que las instituciones y sus trabajadores rechazan la violencia de género Joe Esther de treinta y dos años es la última mujer asesinada en Madrid cinco puñaladas le dio su expareja su presunto asesino de cuarenta y nueve años que hoy va a pasar ante el juez aquí frente al Ayuntamiento políticos de todos los grupos con la alcaldesa Manuela Carmena y funcionarios juntos sostienen una pancarta que dice Basta ya no a la violencia de género

Voz 1018 06:19 aquí todavía con Toñi Fernández de Carlos Cala la fiesta

Voz 0202 06:22 día de la Audiencia Nacional pide que no extradita a Hervé Falciani a Suiza que lo reclama por la filtración de datos de decenas de miles de defraudadores el informático recuerda ante el juez que su actuación ha permitido abrir investigaciones en veintiocho países Rusia

Voz 0325 06:34 a las mayores maniobras militares desde la Guerra Fría casi trescientos mil militares treinta y seis mil carros de combate o un millar de aviones helicópteros y drones participan en el despliegue que presencia harán observadores de cincuenta y siete país

Voz 1018 06:45 o Ston y esto es algo de lo que tenemos por ahora a salvo que me antes otra cosa