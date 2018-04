Un testigo protegido del Caso Cursach nos cuenta el infierno que está viviendo

Voz 0313 00:00 aquí estamos como cada tarde en la Ventana en la Cadena Ser con Isaías Lafuente Isaías buenas tardes hola buenas tardes diez tomamos café con Marta Fernández hola Marta buenas tardes hola qué tal lo pasamos el lunes en Barcelona verdosa

la Rosa de Sant Jordi bueno Iberia historia que vamos a contar hoy en el comienzo de la ventana de hecho para saber con más precisión para conocer de qué estamos hablando para profundizar en las en los detalles el caso vámonos a Radio Mallorca el Lucía Bórquez buenas tardes hola

Voz 1315 00:32 qué tal buenas tardes a ver el caso Cursach cuál

Voz 0313 00:34 todo empieza cuando arranca el haber un poco contexto

Voz 1315 00:38 vamos a poner en contexto si el caso arranca hace cinco años tras la detención de un agente de la Policía Local de Palma en la investigación sobre la banda en los Angeles del Infierno ahí se destapara una serie de irregularidades en las oposiciones internas de la Policía Municipal tirando del hilo los investigadores atajarlo en una trama de corrupción en el cuerpo de policía de Palma en la que algunos agentes actuaban al margen de la ley beneficiando a determinados empresarios uno de ellos el magnate del ocio nocturno Bartolomé Cursach propietario de discotecas y hoteles aquí en Mallorca habían montado muchos de los policías empresas que nutrían a los locales de estos empresarios que trabajaban como vigilantes de seguridad en sus discotecas exigían alcohol y también sexo gratis Illes avisaban de las inspecciones cursa que fue considerado por el juez que instruía la causa como el jefe de una presunta organización criminal y está acusado de casi una quincena de delitos ha pasado un año en prisión preventiva salió precisamente la semana pasada después de pagar un millón de euros de fianza que reunió en apenas cinco horas durante los años de instrucción de este caso sean juzgado además varios episodios paralelos de amenazas a testigos protegidos que se han saldado además con condenas a exempleados de este grupo empresarial por coacciones palizas unos métodos de presión que han sido también denunciados por el anterior juez instructor Manuel penal va también por el fiscal Anticorrupción que investiga el caso Miguel Ángel Subirán

Voz 0313 02:03 oye Lucía lo último si es que hay algo último que haya trascendido que haya ocurrido en este caso tenemos alguna novedad Ximo casi casi como de última hora

Voz 1315 02:10 sí pues precisamente ayer el juez que instruye actualmente el caso tras ser recusado el anterior ha dictado un auto en el que ha creado una pieza separada en la que mantiene imputado al que fuera presidente del Partido Popular en Palma José María Rodríguez también al que fuera diputado del PP que ahora está en el grupo mixto Álvaro Gijón les acusa junto a otras catorce personas más de recibir favores sexuales y regalos de un empresario hotelero y del ocio a cambio de un trato de favor hacia sus empresas que la gran mayoría eran prostíbulos discotecas restaurantes el juez sostiene que diversos testigos han manifestado que el empresario les proporcionaba prebendas tanto a ellos como a muchos de los policías locales ellos siempre lo han negado lo hacía el pasado mes de agosto el ex presidente del PP de Palma José María Rodríguez

Voz 2 02:54 que jamás de estado en ningún prostíbulo jamás nunca que jamás fumado que jamás he bebido dices jamás me he drogado por lo tanto de los datos que otra señora proporcionado no pueden ser nunca verdad

Voz 1315 03:09 a la espera de que finalice la instrucción de esta macro causa que ya está a punto de terminar cursa que está todavía a la espera de una sentencia por un juicio que se celebró hace más o menos un mes contra él por la escopeta sin licencia que los policías que registraron su domicilio encontraron debajo de su cama

Voz 0313 03:24 bueno la historia desde luego se las trae citaba nuestra compañera Un juez recusado en este caso se llama Manuel penal vaya hace unos días dio la voz de alerta aquí en los micrófonos de la SER en Hoy por hoy al denunciar la campaña de insultos no sólo insultos que han tenido que sufrir casi todos los funcionarios que de una u otra forma han intervenido en la investigación de este caso

Voz 0903 03:42 tanto testigos como investigadores hemos sometido a escarnio público insultados vilipendiados amenazados un testigo desesperado serán propinado tres palizas se descalifica públicamente en medios de comunicación en el facebook se incita a las personas y contra él a buena ha declarado veinticinco veintiséis veces en el juzgado sólo tres de esas declaraciones tenían relación con la causa el resto eran los continuos episodios de hostigamiento que ha sufrido este señor

Voz 0313 04:16 este señor al que se refería el juez Manuel Alba está ahora mismo los estudios de Radio Mallorca Nos ha pedido que distorsione hemos su voz para la conversación que voy a saludar ya buenas tardes hola

Voz 3 04:28 hola buenas tardes ala te puedo tutear

Voz 0313 04:31 oye lo primero cómo cómo estás el de ánimo y de todo cómo estás

Voz 4 04:35 el pues falta el pánico a mí me ha arruinado como completamente la vida hasta que no termine esto puede me pueda salir de de aquí marcharán a otro lugar

Voz 0313 04:49 cuántas agresiones opresión eso o insultos ha recibido en este tiempo

Voz 5 04:54 llevo así desde el año dos mil dieciséis la primera luz con la policía en después en dos mil diecisiete de diciembre el pusieron como testigo protegido varias palizas la más fuerte fue el treinta de junio en el garaje de mi casa me decirlo amplio algún diente arrestado en puerto dormir cuando me levantaban toda la piel del pedazo de hormigón me lo pidió en dos costillas en fin estoy padeciendo un auténtico infierno porque aquel día pensé que me mataba

Voz 4 05:27 a todo esto me imagino que te lo hacen para que no

Voz 0313 05:29 lares si te han ofrecido dinero alguna vez para que no lo hagas en lugar de darte palizas

Voz 5 05:36 primeramente duró Torozos se me dieron la paliza luego me ofrecieron dinero los primero diez mil euros después veinte mil euros que fuera un despacho de un abogado de Palma de Mallorca que a gestionar todos de ahí

Voz 0313 05:56 oye tú que viste en su momento como para animarle a denunciarlo

Voz 5 06:00 lo que me desmotiva a denunciarlo fueron una cantidad de chicas que traigan de de Països estoy muchos de los que aún no eran comunitarios

Voz 4 06:14 cogía Hay les quitaban el pasaporte las esto se les obligaban a prostituirse en fin cada noche venían allí me contaba lo que les pasaba yo quería ayudarles de alguna manera pero no sabía cómo incluso me ofrecí para acompañarlas a la policía pero ya estaba de miedo y no no se atrevía a mí a policía

Voz 0313 06:39 de cuántas chicas estás hablando de decenas Montes

Voz 4 06:42 pues muchísimas por que yo trabaje hay unos cinco años imagínate la cantidad de chicas que pasaron de allí cada año de diferentes clubes de alterne

Voz 0313 06:52 oye cómo es tu vida hoy cómo es tu día a día por cierto llevas escolta porque lo del testigo protegido nos lo estamos preguntando desde que hemos abierto programa si o no le protegen no no les dan palizas llevas escolta

Voz 4 07:03 llevo escolta ahora las las veinticuatro horas del día a pleno primeramente no no llevaba escolta después me pusieron una escolta que era solamente semanalmente para acompañar al juzgado yo ahora sí porque a raíz de todo lo que me ha pasado pero prácticamente tengo que agradecer al juez penal va a al fiscal Miguel Ángel Subirán ya al grupo de blanqueo de capitales que son prácticamente los que me designando todas las escolta porque si no hubiera sido por ellos a mí me hubieran quitado de enmedio en él es especial por el fiscal porque cada diríase pasa por mi casa me tocan telefonillo a ver si estoy bien si necesito algo hilos dos escoltas que tengo asignados

Voz 6 07:46 el

Voz 0313 07:47 oye en tu caso sería posible apelar a un cambio de identidad pregunto pero no tengo ni idea eh

Voz 4 07:53 de hecho ya me lo han concedido lo único que todavía no lo he hecho porque estoy esperando que termine la causa pero ya una juez que ya ha decretado que se cambien todos los datos personales

Voz 0313 08:05 me queda dando vueltas a una cosa que has dicho antes cuando te ofrecieron el dinero dice contacto con un abogado de de Palma que arreglará todo tú sabes quién es ese abogado

Voz 4 08:14 de hecho hay varios abogados imputados en la causa concretamente estos abogados dos de ellos tienen una orden de alejamiento porque se dedicaban a subir mi nombre mis apellidos cogía las imágenes dentro de juzgado que sería el propio biombo para que a la gente subiendo a redes sociales poniendo mi nombre justo al lado hay cogían y luego me llamaban uno incluso me llamó a las cuatro de la madrugada en repetidas ocasiones me mandó mensajes de textos cuatro a llámame si te atreves y luego subiendo a redes insultos amenazas llamándome psicótico después de haberme llamado a las cuatro de la madrugada todo esto lo puse en conocimiento del Colegio de malos ya he pasado totalmente del del tema incluso me entero que la Junta del Colegio de Abogados que era Amparo a estos letrados Ike miembros de la Junta del Colegio Abogados llevan imputados de la causa que son policías locales

Voz 0313 09:23 oye cuando se el juzgado por última vez

Voz 4 09:25 eres concretamente ayer en un juicio que tuve que tiene aquel testigo de base desde las nueve hasta las ocho de la tarde y estuve declarando desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la tarde

Voz 0313 09:38 enjuició sobre concretamente Sobrequés porque hay varias piezas

Voz 4 09:42 sido uno de los compatriotas del que me dio la paliza de mi casa

Voz 0313 09:47 vale que sí hombre dijo donde vivía

Voz 4 09:50 donde aparcaba el coche en qué planta en qué plaza de párking todo

Voz 0313 09:55 oye tú cuando estabas trabajando en ese local durante los cinco años que has comentado esto que se está investigando de que aparecían policías empresarios políticos etcétera tu esto lo has visto también

Voz 4 10:06 yo lo he vivido en primera persona y además los policías locales cuando acudía allí y venía eh con todo todo gratis se les invitaba a botellas luego exhibía la placa por todo el local al ir de que eran policías en fin ir luego a parte jefes míos me decía esto invita al vivir Togo no paga nada es el político tal o ese trabajan al Ayuntamiento en fin

Voz 0313 10:46 comentado que viste muchas chicas obligadas a prostituirse viste drogas también

Voz 4 10:51 sí de hecho en el despacho de uno de mis jefes se les preparaban copas yo vi a como mi jefe echaba en las copas como unos granitos de arroz que no sé qué tipo de drogas hería pero las chicas cuando tomaba las copas vamos se ponía mucho más eufórica tras más cariñosas que estaban en las fiestas de políticos de policías en fin

Voz 0313 11:19 oye he visto lo visto en algún momento te has arrepentido de haber hablado

Voz 6 11:25 totalmente en parte no me arrepiento porque creo que estoy haciendo un bien

Voz 4 11:31 muy grande porque estoy ayudando a a todas estas chicas por todo lo que les hicieron pero mira la las consecuencias que estoy pagando yo

Voz 6 11:40 pero vas a seguir no si ahora

Voz 4 11:45 lo único que estoy esperando ahí deseando

Voz 3 11:48 termine la causa no sabes cuándo ni cómo va a terminar esto no lo sé Blas por este este este año

Voz 4 11:57 estoy ya no ya no puedo más llorado lo que no está escrito

Voz 6 12:03 vas a seguir dices pero

Voz 0827 12:05 sabiendo lo que te ha pasado Si ahora dieran marcha atrás volvería a denunciar

Voz 6 12:12 no lo sé pero creo que no

Voz 0827 12:17 aquí en este dieron las palizas los conocías o los has identificado posteriormente

Voz 4 12:22 dos de ellos habían trabajado conmigo el otro no lo conocía me sonaba la cara pero no no lo conocía

Voz 0313 12:30 oye tu familia

Voz 4 12:32 estoy totalmente solo Akin aísla a mi familia vive en otra parte de España y nada en mi vida es estar encerrados en casa si salgo a comprar me acompañados altas Si tengo que ir a cualquier sitio me acompañan a ellos siempre en todo momento el fiscal y el juez y los policías de blanqueo que son los que la protección porque es una auténtica vergüenza que un político por ejemplo todo el despliegue que trae un testigo que nos veamos sometidos a todo esto

Voz 1512 13:07 contiguos se han cebado porque como has contado tú estabas allí durante cinco años lo viste todo pero tienes otros compañeros que trabajaban contigo que también se han atrevido a declarar y que también están sufriendo amenazas no

Voz 4 13:19 también han declarado yo otros han declarado se han echado también para tras lo que pasa es que conmigo se han cebado de tal manera porque yo he ayuda bastante a al Grupo de Blanqueo porque yo contacte con mucha de estas chicas las convencí para

Voz 7 13:36 la mala que fuera Javi claro

Voz 4 13:39 entonces llegó a ellos y se sabía desde el primer momento que que era yo el que estaba hablando con las chicas para que fueran a la policía

Voz 0827 13:46 tú nos has dicho que ahora estás protegido pero como es digamos tu día normal entre comillas es decir sigues trabajando puede salir tranquilamente bueno tranquilamente puede salir de noche puedes pasear por sus calles

Voz 4 13:58 que va yo lo poco que es algo es por el día y acompañada por la policía y ni siquiera me puedo tomar una Coca Cola tranquilo me insultan en la calle hay concretamente a la salida del juzgado había un grupo de rumanos a la salida viendo en el coste de de los escoltas empezaron a increpar Guta ya con la policía allí presente

Voz 1512 14:24 has contado que te quiere decir cuando por fin acabe todo esto que estás mirando el cambio identidad eso es empezar de cero pero aunque empiezas de cero en otro lugar yo no sé supongo que el miedo nunca se pasa

Voz 4 14:35 hombre yo todo lo que lo o qué

Voz 6 14:38 voy a intentar es no me quedaba otra de que cortar todo el contacto con con toda las amistades con toda la gente que conocía aquí en Mallorca

Voz 0313 14:52 testigo protegido porque tenemos que denominar te hoy si muchas gracias por asomarse a la ventana hay por contar esta por contar esta historia que tengas muchísima suerte de verdad

Voz 4 15:02 muchas gracias se te vaya muy bien ánimo francés

Voz 0313 15:05 Joaquín Jiménez buenas tardes

Voz 8 15:07 sí tal bueno está Joaquín Giménez ex magistrado mérito de las

Voz 0313 15:10 a la segunda del Tribunal Supremo ya estaba escuchando toda esta conversación imagine lo que atentamente algo aquí no no chuta o no acaba de chutar no

Voz 8 15:19 escuchando el relato dramático de ese testigo y la verdad es que es una realidad la lacerante la que la que la que ha contado a la que hay que poner evidentemente remedio de la manera más urgente y eficaz posible

Voz 0313 15:37 no me imagino mejor este extremo pero aislado desde luego

Voz 8 15:41 sí cuando se trata de delincuencia organizada dentro de la delincuencia organizada se puede pensar desde el terrorismo hasta las infinitas formas de corrupción política económica nos encontramos con empresas criminales con una diversa finalidad pero con empresas criminales evidentemente qué poder tiene un poder de de hacer callar ideas cantar A a los a los posibles testigos que pueden ser en ocasiones piezas fundamentales para llegar a esa medida judicial que hay que llevarla a la que hay que llegar pues sin atajos esto es evidente pero evidentemente según testigos se le pide se le exige veracidad lo que no se le puede existir ninguna estado de Indiana dice le puede exigir a una persona que sea héroe de profesión

Voz 0313 16:23 claro

Voz 8 16:24 efectivamente el el testigo protegido es el están viviendo que sea que que te diga la verdad de lo ocurrido esto supone un heroísmo que no es de hundían no es de un momento es que es lo mismo que dura durante la instrucción durante el juicio después de juicio también en una situación de grave desistimiento la ley de protección de testigos de España la ley diecinueve veinticuatro surgió la conozco bien porque surgió yo estaba entonces en Bilbao ejerciendo funciones jurisdiccionales es sucio que a consecuencia del del del despliegue de la policía autónoma y su intervención delitos de terrorismo Ighalo eficientemente los los está en As que hacían operaciones antiterroristas lemas eran identificados Libby Xevi vivían en el país bajo viven en el país y había que de alguna manera darle algún tipo de protección hacer posible lo mejor posible entonces fue una iniciativa una iniciativa de del Partido Nacionalista Vasco que es prosperó es la ley que tenemos claro es una líder en veinticuatro no ha tenido ningún desarrollo hizo una ley que hace aguas en este momento por muchos lados

Voz 0313 17:31 porque quién decide que un testigo sea protegido es la policía el juez quién tomaba de

Voz 8 17:34 no es el jueves la policía la policía durante la instrucción durante la fase atestado podría asignar provisionalmente ese estatus pero es el juez cuando del estado llega el jueves al juez que ya determina qué nivel de protección en que se va a materializar pero como siempre no basta la la letra impresa hace falta la realidad un testigo protegido no cuando va citas hace cuando se les ha juzgado para que declaren en el juzgado no puede estar con los demás testigos es propio no puede entrar por la misma puerta estos opio y con esto me estoy refiriendo a que hay unas exigencias urbanísticas urbanísticas si pues evidentemente están o no esta el testigo protegido no es un testigo anónimo que queda claro es que he tenido es que sabe quiénes su identidad no consta en el atestado ni en el atestado ni sobre todo en el expediente judicial hay una pieza separada en la que se testigo protegido número pues en tres cuatro cinco seis siete entonces hay una pieza separada bajo la bajo la la caución del secretario judicial quiere bueno esta piensa es práctico porque sino que es y esto estaba bajo llave en el juzgado pero claro cuando a esta persona a declarar pues esto es como la cadena de frío

Voz 0313 18:50 sí

Voz 8 18:51 tiene que te tiene que declarar en unas condiciones donde no ser identificado donde no esté mezclado con otros claro en este sentido el el el en urbanismo judicial dejan muchísimo que desear fundamentalmente también en esta materia desde los testigos de cargo de descargo están juntos estaban juntos a veces la armarios las las amenazas se producen dentro de la porque sede de judicial y usted hablando de ficción estoy hablando de la realidad cotidiana el día a día

Voz 0313 19:19 cuantos testigos protegidos por haber en España más o menos ahora no tengo leída en la verdad pero hay decenas centenares hombres

Voz 8 19:26 evidentemente cuando hay cuando son organizaciones criminales es decir no es que el testigo sea la prueba reina pero es una prueba importante Si a un ciudadano esto pasa también en la corrupción por ejemplo a corrupción política económica si hay un proyecto me consta que hay un proyecto de de mejorar la ley hay una ley integral de protección de testigos a propuesta no sé en qué fase se encuentra ya esa propuesta de Ciudadanos pero claro es una protección para los funcionarios no para los ciudadanos

Voz 0313 19:58 ya no es una parte importante una careta

Voz 8 20:00 es importante que todos estamos viendo series televisivas americanas

Voz 0313 20:05 claro porque es evidente

Voz 8 20:08 demente en España también se puede dar después de la apertura ante la protección y sobre todo después del juicio es cambio el cambio de dos novias a domicilio sino de identidad pero si sé si viven Cádiz se traslada Corulla pues ahora que fácil al un trabajo en fin es es un tema es caro es complicado y hay que afrontar están de las muchísimas cosas pendientes que tiene el sistema judicial español

Voz 0313 20:30 pero aquí pero al final pero que al final los mafiosos en los corruptos tienen muchas armas en la mano porque fui Carlos te explicamos que la corrupción política en España en los últimos años no será el primer caso en el segundo en el tercero donde la persona que denunció que destapó que tiró de la manta ha perdido el trabajo ha perdido la casa intervalo nadie le han echado al carajo directamente

Voz 8 20:50 EFE efectivamente que se trata de evolución económica más no

Voz 0313 20:53 claro pero bueno vamos a hacer Joaquín Giménez magistrado mérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo gracias por estar este ratito en La Ventana eh ha sido un placer como digo buenas tardes adiós vaya panorama e hijos bueno bueno hoy la la la de la historia del testigo protegido narraciones que te ponían los pelos de punta pero es que está contra el juez una ley del año noventa y cuatro y además creada por unas circunstancias muy específicas del terrorismo tal bueno luego habrá que artículo los tiene esta ley ni desarrollo ni dinero

Voz 0827 21:25 porque hablaba y hablaba Joaquín Jiménez del urbanismo o de la arquitectura judicial pero claro eso digamos que en pleno siglo XXI quizás se pueda soslayar pues en la base tecnología sea lo lógico es que un testigo protegido como este no tenga que llevar cuatro escoltas viviendo durante meses que dura el procedimiento o años que dura el procedimiento en el mismo lugar donde está han sus agresores los que le han intentado matar los que le han intentado sobornar sino que salga en el primer minuto de ese sitio y a partir de ahí que todas las diligencias judiciales Se pudieran hacer vía telemática es verdad que las mafias pueden esperar incluso ahí no pero bueno digamos que que se podría soslayar de alguna manera ahora el infierno que está sufriendo esta persona dice que está sólo en en Mallorca en Palma de Mallorca pero claro habrá gente que pase esto mismo encima con su mujer con su marido con sus hijos etcétera no

Voz 1512 22:16 claro y es que además hay que tener en cuenta que Tolo Cursach que tenía muchísimos bares de copas discotecas y demás en Palma de Mallorca tenían mil setecientos empleados llegado entre esos empleados pues hay mucha la mayor parte de gente honrada como este testigo que algunos tuvieron acceso a ver y que ahora se están jugando la vida fíjate cuando el contaba que los abogados le acosan porque la ley del noventa y cuatro reconoce que el abogado que está defendiendo al acusado puede pedir conocerle eso sí que es una brota una vez conocido por el abogado claro lo que es muy graves

Voz 0827 22:46 el mensaje que lanzan estas mafias en diferido no sé es decir no se atrevéis a hacerlo porque si no os va a pasar lo mismo que le pasa a esta persona y eso sí que es muy grave