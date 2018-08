Entrevista Jordi Masip al Què t'hi jugues

Voz 1906 00:00 Jordi Masip que tal bona tarda

Voz 1 00:02 hola éramos buena tardamos yo no sé si os pasa

Voz 1906 00:05 pero yo cada velada que entrevista a un exiguo del Barça encara que seguir rival el Santo de del nos tres Jordi

Voz 2 00:14 circunstancias que estás traspasa Tauran enviado

Voz 1906 00:16 Moon de emisarios no que esta semana

Voz 2 00:18 si Dani tan talleres un partidazo sea alguna amenaza veces no

Voz 1906 00:24 a partir de la te la vida no vale el Jordi Masip hasta Chance al al Barça vamos está prácticamente todas las categorías está cuatro temporadas al al primer equipo en el Barça de Luis Enrique es el que es el que es con viure han futbolistas del ITA a primera división Totti quietas trenes la me el Valladolid la temporada pasada gran temporada felicitar Perseo

Voz 3 00:53 el Barça opte a a a

Voz 1906 00:56 Zorrilla en el retorno Valladolid a a primera división que es digo allá del del Partit con mes vivo eh

Voz 2 01:03 bueno la yo no estaba contenta cuadro por pude pleura no que te pueda pasar a la dinámica que optaba al final al despertar Hay dura partes aquí el está iban no es que venga por igual ayer está han bolas no y bueno este punta expresó porque para eso la temporada pasada Hay que buena continuó en la que tanto veremos Valladolid valen bueno pues ya está ganar tiene las cosas se que las cosas no Fei que bueno intentaremos hasta partidas no está yo versión ligera no estoy cómoda ya Despres mes pero bueno intentar en fe como compartir

Voz 1906 01:52 toallita Mundo Deportivo que de ella es que la millón manera de para una falta Messi es no falta sino sí sí

Voz 2 02:00 está claro no siempre en faltas no podrá fíjate

Voz 1906 02:03 contra la tan solo entrenarán Messi altres no pueden Baura el entrenador pero les digo en que quedan entrene

Voz 4 02:09 eh es que es espectacular porque una cosa es que que que ningún día

Voz 1906 02:16 día es así

Voz 2 02:18 sí sí es que no desea de sorprenda a ver que es una cosa y no lo bueno Claude y otras culés que saber volvimos a Calderón que que bueno que está o está tan pues popa para el club vi que Ankara pueden Gabourey muchas veces

Voz 3 02:41 el Jordi Masip

Voz 1906 02:42 con Dick va a surtir el Barça también marcha Luis Enrique Paco Estambul y que yo creo que es pudiese quedar ahí

Voz 2 02:52 bueno la la es que sí continuará Luis Enrique Bonnefous es que haga veintinueve pero al final no contiene una Luis pues ya la te va algo más porque sabe que bueno muy largo ahora a han prespectivas ya se marchara marchar no es sentirme importante aquí ya ves la temporada pasada base perfecta porque te den pudo sentir

Voz 1906 03:16 a a cuatro impartir Jean tres cuatro ante y pico en una temporada y eso claro ese diré que resucita coma futbolista no

Voz 2 03:25 sí a sentir futbolista esto sea la sensación que las había perdido a mi casa hay lugar recuperado ahí bueno no es que esté en la línea a seguir detectadas y porque eso no no Capi que es de

Voz 1906 03:41 el Stegen mira yo que he estado entrenando de de él

Voz 2 03:49 además yo destaca la va a tu desparpajo que has que ya de que va arriba hay ayudaba siempre igual lo tenía que no era gol duda la capi sí iguales no eso magra Moll del parqué el cosa Ball cosas que pasaba él siempre estaba igual se no teníamos Jones ellos importa por trompeta Seguretat que que que que no conocemos

Voz 1906 04:16 el Tau refieren hasta Valdés

Voz 2 04:19 sí pues un segundo referéndum mezcla que cuanto hechas rival Barça Se para había la de El jugador di yo también yo por el Barça no un pude compartir vestido aunque así es Apel me tengo que abonar de que se ha tengo ofertas claro

Voz 1906 04:41 y ahora yo yo yo yo Edith molt es verdad es que cree que es el soporte de la historia del Barça Valdés y que posiblemente que va marcha con va marcha no se le afecte el que realmente queréis pero la tú mires les final pues la importancia que da al es Champions que la regularidad la Seguretat que trans metía y es posiblemente el millón de la historia del Barça

Voz 2 05:05 permite si no es que tú si no no me para espíritus no valen para que no para Bart tenía que que ya tenemos que no tenía el Barça

Voz 5 05:15 de que cada demostrado que bastante con Sancho

Voz 2 05:17 el suyo al Barça no es nada bueno para mí yo bueno habitante que es de todos a Donato Volpi muchísimas cosas al Barça no va surtida a amigo Parera pero bueno según todos los culés en la montaña

Voz 6 05:34 si tú que es inferior que aquí están puso oprime equiparable a temporadas anteriores

Voz 2 05:47 bueno yo pero eso Kus canchas no son nada estaban pues ya sí bueno yo creo que la marea de otra manera el Barça Cubano pro pues bueno avaladas persona que estas cosas que que vuelen procuramos b6 consiguió estrellas es complicado no final las compasión son son futuro Aspas Nano que puya Ny sabes y según que me de un tenso capa aquí puedes acabar el antes y a cuantos

Voz 7 06:14 Jordi una una curiosa Valladolid suman expulsa al y falso que situaban al hasta Tai de la oportunidad de eso no

Voz 2 06:24 no sé se produjo según porque no afecta aquí vamos para arriba sí sí la verdad es que salir fue que que la portería y me fui a la portería rival aunque yo cuando hago sí la URSS

Voz 8 06:45 Jordi tú has visto un triple Barça tú crees que es al favorito esta temporada Liga Champions

Voz 2 06:52 bueno no está claro es que las que ya hicieron una plantilla para para aspirar a todo el Barça siempre aspira a todo Tura que tan refuerzos que café yo pienso que que somos la SER tache que que tener una plantilla amplia con participar para competir en todas las competiciones Jordi

Voz 1906 07:11 sí que felicita Perla per la titularidad Sort que esta temporada a Primera división que la crisis ha Balladolit