"Em van dir que no m'acceptaven a aquella feina perquè veure'm seria caòtic per als turistes"

pero lado encima ves muy atrás con un chico me ponen en la en la casa como que tuvo una cuatro días no no con ir nada más vivían nada mira a mi madre me me han dicho que esquí escapar Lopo no puedes estar aquí

Voz 4

01:57

la gente me quedaba viendo decía esa cabeza me decía a extra no no te puedo Arcila porque tengo hijos Mis hijos no pueden ver es un señor me dijo que no no puede una porque Pernía aves que iban a decir que lidió está dando o decir no me dijeron que también si quería que me Arcila Aranjuez que yo le les limpiara él hizo casi a diario yo apagando agitación