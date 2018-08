Esteban Granero al 'Què t'hi jugues!' (28/08/2018)

Voz 1906 00:00 Esteban Granero qué tal muy buenas o la boda de vista disfrutar eh

Voz 1 00:05 sí bueno y también sufrimos porque es un partido muy competido oí duro donde había que sufrir para sí para ganar el Valencia es un equipo que ya haya visto exige exige el máximo pero pero bueno también disfrutamos sobre todo la segunda parte hubo momentos de disfrutar

Voz 1906 00:27 es una victoria que refuerza por por por la imagen del equipo porque además es en Cornellá ante la afición porque al final ganáis dos cero siendo superiores al Valencia que es uno de los grandes de la Liga

Voz 1 00:39 sí todo eso es una suena el guión creo que habríamos parado antes de partido no casa el primer partido que la gente se fuera fuera contenta para sus casas así que ganáramos con cierta solvencia no puedo deciros cierta holgura no oí a un rival como el va a ver si hay bueno pues dejando la portería a cero y con es lo que esperar llegaba cualquier perico del partido

Voz 3 01:07 oye las faltas las ensayar mucho

Voz 1 01:10 sí si no es imposible que que entren no pero no es no es una cuestión de ahora sino bueno es una es una cosa que siempre he entrenado desde desde hace mucho tiempo y con lo pues como todo cuanto más entregas más mejor te sale si es verdad que las dos últimas entrado así que ojalá

Voz 1906 01:29 qué ha cambiado de la temporada pasada esta eso es lo que transmite el entrenador es que año nuevo energías renovadas que es

Voz 1 01:39 no bueno si el entrenador obviamente tiene juega su papel no ha sido el cambio principal de de del año pasado a este y llanamente pues pues juega su papel cada entrenador trae una metodología entrenamiento nuevo sistema nuevo también sistema me refiero un poco alta al la estrategia el planteamiento no hay ese ha sido el mayor cambio de del año pasado a este año no es verdad que el planteamiento que cambia de manera bastante importante podemos decir ahí el equipo parece que se está acoplando bien tiene mucha ilusión cree lo que dice el entrenador oí de momento pues con todo lo que tenemos que hacer que mucho pues pues está haciendo las cosas bien

Voz 1906 02:28 Moisés Hurtado con Jofre Mateu con Alex del más en la tertulia futbolera los lunes en si Moisés me decías que que hacía mucho tiempo que no se veía al Espanyol jugar jugar así yo te lo comentaba llega el año pasado de Lotina

Voz 4 02:41 no es que el español tiene muy buenos peloteros es que tiene muy buenas

Voz 5 02:45 lo que tiene a Granero a Barber tiene más Roca pues hay que claro están infrautilizados no

Voz 1906 02:53 Esteban buenas tardes

Voz 1 02:56 hola buenas tardes pues eso te vi

Voz 5 02:58 la semana pasada leímos hay entrenando estaba con con Manel no sé si de esta recuperando estás ensayando las faltas

Voz 6 03:06 una tarde de la semana pasada tú solo con Manel

Voz 1 03:10 sí por la tarde por la tarde que enviara de recuperación pero sí hicimos sustancias cuantas compañeros la verdad es que el nivel de balón yo creo en equipos bastante alto

Voz 5 03:24 en eso yo creo que Ruby otra de las armas que tiene es el tema de la de la estrategia que ya la semana pasada metieron metieron gol pero es que al final el partido fue como decía Esteban con balón y sin balón si es que de Valencia prácticamente no quitando quizás la primera media hora que sí que se vivió un Valencia algo superior a partir de ahora yo creo que el español va yo no he visto chuta a portería tantas veces como

Voz 1906 03:48 ayer ni donde debería estar el español al fin de temporada ya sé que hay que ser prudente pero cuál es el sitio

Voz 5 03:53 hablaba de cuenta de Le quizá la del del laborismo no no evidentemente que que hay que puede ganar la Liga esa es la mentalidad eso es la mentalidad digamos yo creo que desafortunadamente en la Liga española para mí ya está como muy muy repartido los sitios osea ahora mismo Si tú te pueden hacer una clasificación Barça Madrid Atlético Madrid Valencia Sevilla esta como todo muy repartido pero yo creo que el Espanyol puede estar entre los ocho primeros debería estará entre los entre los ocho luchando por Europa League si Granero podría estar siendo ambiciosos e está de acuerdo

Voz 1 04:28 bueno es que es claro poder en tratamiento a largo plazo es es complicado nosotros cuando la gente vemos sí

Voz 1 04:37 con la gente me refiero a los aficionados pero también a vosotros vemos que hacéis cábalas en este sentido pues nos alegra porque es una buena señal no es señal de que estamos generando ilusión de que de que bueno que la gente cree no es lo que siento es Un internamente es verdad que que nos miramos más allá de del partido porque creemos que es el el camino más eficaz para luego conseguir cosas importantes y el planteamiento de de Sergi que tanta tanta tanta no de de de ganar la Liga pues es una extrapolación de de

Voz 2 05:14 la del del partido a partido al final si nosotros tenemos claro que podemos competir con con cualquiera como demostramos ayer pues no vamos a renunciar a ganar ningún partido desde desde el principio de temporada no es algo que ciudadanas todos estos gana la Liga no es no es una forma de decir que cada partido lo vamos a a competir al máximo que pensamos que podemos ganar a cualquier rival

Voz 7 05:37 es verdad que el Consistorio con Ice Man Rubi y es una entrenador que sí haga Fun proyecte Diniz si es una entrada que te un un maître que acostumbran a bañarse mola jugador que es atractivo que se ingresado mes a mes motes Vegadeo el que FAES potenciar a dos temporales que fintas de Suárez en una Liga la explosión pero seguramente me dos que que probablemente se humilló moment Rubik Torrent gafas un nivel porque famoso de sobre y también te toca aguantar a Manel a ratos que eso empezado pero es un entrenador que potenciar Moll el dique el recuperación de sensaciones de Juba II no sé si si por ahí también van las cosas con con cara dentro de vestuario

Voz 2 06:27 pues sí la verdad es que gente es la realidad pero a la vez tiene una buena mano izquierda hizo ver que Casado de tener a los jugadores con un nivel de confianza saber que patadas planteamiento es la que es atrevido y que es de de jugar desde atrás Si es muchas veces se arriesgará buenos balones el jugador necesita estar con seguridad para que esto funcione bien y no hay bueno salga lo que lo que él plantea no entonces dentro de la exigencia que es que es muy alta la verdad es que es muy alta ahí eso está bien pues yo creo que la gente por lo menos en mi percepción de va al equipo con un alto nivel de seguridad es posibilidades de capacidad ha de querer la pelota de de tener confianza cuando la tienen los pies para tener esa pausa o ese esa buena lección del pase y eso pues yo creo que no es el primer paso para para crecer en el estilo que quiere el míster

Voz 1906 07:29 la novela de El español Mall mes ilusionan que enganche y que estará contento no sé si ha dicho algo bajo al vestuario o he podido hablar con él

Voz 2 07:39 estuvimos con él después del partido oí bueno sí claro está a estaba contento con igual que todos siempre sabiendo que estamos en la en la segunda jornada hay si no hemos hecho más que empezar no sí que tenemos muchas muchas cosas que mejorar está claro empezaremos a analizar no nuestro análisis no es no es solamente de disfrutar el partido del otro día sino también analizarlo responsabilidad poderlo que lo que hay que mejorar también habéis hablado de que en la primera media hora pues probablemente no fue no fue la mejor y eso sí eso también hay que hay que ver por qué no pero bueno el jefe pues pues sí estaba estaba contento como bueno pues de otra manera

Voz 4 08:26 que no digo que sí sobre todo lo que tenemos eso no jefe no fue en China verdad

Voz 1906 08:34 marcando la pauta eh tanto la pauta que que las seis subcampeones no no tercero tercero

Voz 5 08:39 sí que es verdad lo que dice Esteban de siempre los pies en el suelo porque las una jornada de españolismo supongo en todos los clubes no españolismo como eh

Voz 8 08:47 los locas y luego a Siete Palmas si todo desgarro y Esteban Granero gracias por atendernos

Voz 1906 08:54 esta noche en el que dice que es además especialmente hoy porque es tu día de fiesta Hay que sigan las victorias que vayan cayendo vale pues muchas gracias a vosotros hasta luego adiós muy muy tres españoles que bueno sí sí sí

Voz 9 09:11 a su vez contra su voto Balaídos Joshua contra el Valencia llamados dos equipos olía la posesión a usted admite al Camp marró cada Granero dar de ahí que me expiró trastocan eso es vital yo Lloll única cree que es importan ahora tu toma aplaude es la propuesta Ruby en una entrando espectacular yo crezcan a un momento tu Lens es un mes necesitará

Voz 1906 09:33 casa casa voy pero eso es verdad llena a favor y eso es una ventaja ya

Voz 8 09:39 bueno Rubi tenemos una favor no

Voz 1906 09:42 bueno el Barça y eso no ayudó poco

Voz 8 09:45 que ayudó porque la gente ha visto a Ruby

Voz 5 09:47 como un entrenador que no va a exigir grandes nombres

Voz 1906 09:51 pero luego que en rueda de prensa dijo que esperaba que llegara un refuerzo por línea que estaría bien que si no no Elena

Voz 10 09:56 sí sí exactamente un Paulina que no volvía de Camps que sí sabía de cada madrugados que Daniel ya estaba contempla que creía que que falla falta aire fresco

Voz 5 10:04 hombre yo creo que esta victoria le le va bien pero sí que es verdad que por ejemplo las dos primeras media media horas contra el Celtic contra el Valencia no fue nada buenas y a través de del balón de de relacionarse con el balón

Voz 1906 10:15 el equipo fue creaciones Casey mole oro el español que es veían tengo una cosa eh lo claro pero es un loco del español pero la gente que le gusta el fútbol se va enganchó

Voz 8 10:28 ando no intención de lo que y un resulta que yo no sillería

Voz 10 10:35 la fisio a la la las la última envase molde lenta las imparten a hallar datan apurada idea ya que no exigiría reafirmó que prime sufriría haría como en total es un

