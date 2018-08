Sergio González, entrenador del Valladolid, al 'Què t'hi jugues!' (28/08/2018)

Voz 1 00:00 iban a Del Canto que el Barça el Partit de FET

Voz 4 00:14 de ha recalcado que que anula el gol del Valladolid es la arbitre no es el bar es la arbitre en la checa la bandera y aborde el bar ratifica que es Fora de lloc

Voz 4 00:27 yo creo que la línea que está que te enseñan tirado no estaba no estaba en tirada no sea Millán la tortura Bra café y a llevar este Carles

Voz 4 00:38 el gol del Madrid desde una casa es que también tengo que me el Barça acaba la polémica ya estaba en el único de prótesis Sergio González entrenador del Valladolid qué tal muy buenas hola qué tal buenas me vaya asistencia te han metido Jofre la verdad concluye

Voz 6 00:53 y dietas vale la gracia tú que incluso con el bar El Tigre tira tira al Valladolid yo yo soy otra vez pero que está muy bien aquí en Valladolid cabello es que bueno no sé

Voz 1412 01:04 llegado el mejor momento para esta es un buen sitio

Voz 4 01:08 has visto una jugada repetida Sergio

Voz 1412 01:10 cuando un millón de veces humillan desde la celebración con Diego Rivera también las visto hacerlo

Voz 2 01:15 yo no he visto el completo

Voz 1412 01:18 sí es una lástima porque dicen que el que el Barça falla que no debe por ciento espera a mí aún me pasa como a Jofre no lo acabo de verlo claro pero verdad que bueno que dice que es infalible pues bueno no vemos caso

Voz 7 01:30 dado currado de Duke partidaria la línea sabe atrasados dolmen Cala pilota de Shana Surdos Pew no me explico veremos eh no no cuan chuta sino cuánto acompaña a tope y al último Men Cala pilotas tics el problema

Voz 3 01:55 pero cuánta tan certera que la piratas hasta bueno sí claro eso fue determinante

Voz 1906 02:09 que el campo condicionó muchísimo hayamos hablado antes con con con la empresa que que lo replanteo hoy y tal pero pero el Valladolid terminó encerrando al Barça en la segunda parte no sé si por mérito vuestro porque Valverde aras bocas Jofre también le dará fue fue muy conservador por qué

Voz 1412 02:26 bueno un poquito de todo yo lo que veo todos los principios perfectamente en el tema de la hierba es un tema que fue a practicar fútbol pero lo que me hacerlo es que la gente piense pues insinúa que fue que fracasó hecho no sea nosotros tenemos unos con por supuesto tenemos un tiempo tenemos Amy sí que verdad que hallaron no estaba en las condiciones mejores pero no por culpa de su por culpa de la situación de la Liga de fútbol no empezar pronto acaba Lumen bastara que consiguen que te estuvo no tener bueno el el montante económico para hacer frente a ellos bueno pero a partir de ahí lo que dije también que la pobreza no nos favoreció tanto ellos como nosotros podía otro quizás era una transición pueda también acuerdos malo un gol más sacó una pelota que también ser reparado duda dura queda ahí lo metes Messi bueno la verdad que hay bueno que esté mañana está ahí pero los que ya digo no rabiosos pues el hecho de que piense a alguien

Voz 1 03:10 que fue que fue comprar

Voz 1412 03:13 o eso es lo que me da rabia partir del partido piensa que lo quedamos muy bien a nivel táctico pienso que les suerte pues al principio luego ya se establecieron bien final de la primera parte fue prácticamente de ellos y bueno ahí sacamos como pudimos con con mucha con contundencia partido un poco iguala oyes acción aislada en la aquellos bueno la tienen muy estudiado bien asimilada no me te lo hace Messi con George la hizo Suárez con Sergi Roberto esta justa yo estoy ahí ahí no la metieron a partir de ahí es verdad que ellos dieron por finalizado el partido yo soy soy que nosotros cuidamos Virginia si de verdad que el tramo final fue nuestro pero porque ellos fueron más conservadores otro pues no teníamos nada perder fuimos a por ellos

Voz 1906 03:50 Sergio les interesan que habitual la llegada el afán Messi Jordi Alba perlas ya Zorrilla base Luis Suárez han Sergi Roberto

Voz 4 03:57 la verdad te has sí sí sí sí y ahora toca bueno muy buenas tardes Sergio soy eso ya desde el más

Voz 9 04:21 este cero pero yo lloraba yo nada porque la primera tú yo Jaume sigues Fora de lloc prosa el maravilloso gol al Valladolid y nada felicitarlos Parquesol Hadid que al principio supremo Barça ese sí es de Di al Valladolid va a un rombo a principio iba un sobre Busquets dos carros llenos de Interior Jones libra para qué rabia aquí entregará a Messi Coutinho enganchó al principio del Barça son las maneja aparte ahora prologuista Solbes Sergio y que cuando llega al principio los sorprendidos nada a nadie

Voz 1412 04:52 sí sí porque en un principio incluso hubiera Jordi he comentar las juega la exposición nuestra con Valverde de lo que se da a finales Davis claro bueno esto hace que a lo mejor no estaba no está prevista pero ellos tienen tanta calidad tantos recursos que afinar a la las es bueno o quizás antes incluso no pues ya contrarresta muy el plan qué puede hacer tu inicial no tiene mucha capacidad ya no sólo auténtica sino futbolística no y bueno y comentaros coño que que que es un placer hablar con buenos primero con con amigos o con muy buenos conocidos como jefe quiero mucho cariño como como Jofre y ya si apoyaban a veces que queráis

Voz 1412 05:29 esto eh pero pareció además

Voz 4 05:32 esa a mí me he hablado con algún integrante de su plantilla y comentábamos no decir Sergio que ha venido con un lenguaje plano como el que tiene como el que está hablando ahora hay el equipo de L'Hospitalet como Cristóbal claro si cabe recordar que hay que hay que reconocer de que el césped pues os favorecía más a vosotros que al Barça no

Voz 1412 05:52 a ver está claro que algo al al equipo que menos que pare a nosotros porque otros quizás somos gitanos son Montmeló de combinar de bueno de hilvanar jugadas combinativo de detrás pero a mí lo que de ahí al llegar a pensar que a llegar a pensar que pueden lesionado del Barça Arsenal al llegar a pensar sabes que hay algo de todo aquello en lo que realmente me da rabia porque al final somos un equipo recién ascendido un equipo ajustar en todos los pues bueno todo el entorno haciendo reformas haciendo mil cosas con muy poco tiempo en el medio y entonces bueno eso me lo que me da rabia que está claro que cuando peor favorece a que en teoría menos con es una evidencia no sólo lo voy a negar pero de ahí al otro realmente dije que sí

Voz 4 06:38 bueno ahora ahora por lo menos en es una buena pinta este es es si todos estos puntos de Sanse Chop

Voz 1412 06:46 no sé si algo la verdad que bueno que ya tenemos armas ofensivas no de lo que tenemos con lo anterior nos ha costado al tema llegar a fichajes el tema llegar a jugadores muchas pretensiones nuestras pues se acaba yendo de los equipos bueno pues ya suerte poder bueno coger a un al que nos tiene que dar mucho también el que no tiene que haber un poquito en la tres cuartos bueno confiemos en José que se van a estar muy bien a lo que queremos y ojalá pues que además de eso porque no soporta que es lo que realmente queremos

Voz 1 07:14 estaba pensando que irán de presupuestos el Balladolit te si tienes que muchos equipos de Segunda División actualmente están a primera mes Baix que muchos equipos de Segunda División

Voz 4 07:33 jugador que empezó la temporada pasada en Segunda Regional Andaluza y acaba en primera Ramos titulada Una el título también se desde la semana pasada en segunda regional

Voz 1412 07:46 el el Ciudad el año pasado estuvo con nosotros el anterior estuvo en San Fernando pero con muy poco tiempo sida añade esta temporada fue mixta no milita en el que te señor regional en San Fernando ya para nosotros un chico con mucha proyección pero verdad que bueno que les falta faltase poso les faltan los partidos les faltan los mitos como para realmente eras una realidad no

Voz 4 08:05 oye Sergio ya el Barça cómo lo ves

Voz 1412 08:07 veo como siempre le ven como siempre con una con un abanico de recursos ilimitados con con bueno cuando no les salen las cosas siempre hay alguien muy difícil de parar todos los surcos surtido que tiene acciones ofensivas pero ya es muy difícil pero Europa nosotros creo que Pérez la clave para para nivel ofensivo los demás también que con el tema del Campo buenos tiros un poquito más tranquilos no poquito

Voz 4 08:31 no le gustó

Voz 1412 08:33 yo creo que fue el que me he que más que más daño nos hizo el hundir son bien Estudio uno contra uno fue vertical con a partir como Jaime dar luz súper de lado y con Nacho bueno quizá sufrimos más porque Nacho defensivamente no es tan contundente como Javi y a partir de ahí bueno fue la jugada del al segundo por la derecha gol luego es verdad que el candidato favorecido porque bueno ya no tenían esa profundidad esa verticalidad es bueno entonces no me hacen correr hacia atrás y a partir de ahí bueno tuviéramos más pero el Barça como siempre no se a su ritmo tranquilo sabiendo que son muy buenos día

Voz 4 09:04 ya sí fue Sergio González entrenador del Valladolid te agradecemos que nos atienda soy porque me dice Cristóbal que ya ha sacado de una cena familiar te has entrado porque éramos nosotros

Voz 1412 09:16 sí bueno no si ha sido sopesado con el

Voz 2 09:26 oye que te está esperando por allí se come bien abrazo grande a todo hace un abrazo