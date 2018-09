Entrevista de Ronaldinho al 'Què t'hi jugues!' 03/09/2018

Voz 1 00:00 Ronaldinho qué tal hermano cómo estás tú sabes que días hoy no se del mes no hoy se cumplen quince años de la noche del gazpacho sí sí recuerdo que cuando te entrevisté directivo para ser relaciones te haces

Voz 1906 00:17 recuerdo que cuando entrevisté me dijiste que con el gazpacho empezó todo

Voz 1834 00:22 sí ha y fue no primer partido los momento histórico

Voz 1906 00:30 hoy voy a cumplir un sueño Adrià te hemos traído gazpacho y quería brindar contigo después si si es el gazpacho del día del partido del Sevilla sí sí es del del bueno te gusta el gazpacho o te gustan más otras vidas

Voz 1 00:42 me gusta otras bebida pero que recuerdas de ese partido recuerdas el gol

Voz 1834 00:48 sí sin duda mi primer gol fue un momento muy muy especial que hicisteis después el partido no me acuerdo Gurría el partido cómo estás

Voz 1 01:01 no me lo Mista eso seguro que no dormí

Voz 1834 01:04 a esto se todas pero creo que fuimos a casa ya no tenía nada porque el partido se acabó muy muy claras

Voz 1906 01:12 ahí es cuando empieza a cambiar la historia del Barça tú eres consciente de que cambiase casi te diría el ánimo de un país

Voz 1834 01:19 momento no muy especial que hay junto con mis compañeros a empezó hay una época de de de mucha alegría

Voz 1906 01:31 donde se divirtió más el equipo dentro o fuera del campo

Voz 1834 01:35 yo en los dos lo creo cada uno tiene su estilo de vida cada uno tiene una forma de hacer pero yo me divertí mucho es de entre Azuara

Voz 1906 01:46 es de los buen esquema recuerdas ese contra el Sevilla o tienes otros que que tienes más presentes

Voz 1 01:52 hay unos no no he marcado mucho

Voz 1906 01:55 porque por ejemplo el día D el Chelsea tú realmente eras consciente que bailaba delante de Terry

Voz 1834 02:01 no porque él fue con las cosa pasa muy rápido entonces Aíto tiene que encontrar algo y solucionar el problema

Voz 1906 02:09 de hecho el día que le entrevistamos sí que yo

Voz 2 02:11 en en el hotel te acordarás yo creo que hablaste

Voz 1 02:14 este gol contra el Chelsea de ese baile

Voz 2 02:17 este

Voz 1834 02:17 porque gol distinto no lo es algo normal las gol no ves todos los días entonces no me he quedado con este porque este es distinto

Voz 3 02:30 del día del Madrid el cero tres

Voz 1906 02:33 no se explicó un día Iturralde González que era el árbitro del partido en la Cadena Ser que cuando marcase el tercero pasaste por su lado le dijiste al árbitro que

Voz 4 02:44 te ha gustado eh que el día uno

Voz 1834 02:49 a mí me gusta creadas ver cuándo es el momento

Voz 1 02:54 no es está feliz siempre pero oye te hubiera gustado jugar con el Barça de Guardiola no es que hubiera sido incluso mejor futbolista

Voz 1906 03:06 o crees que el Barça de Guardiola contigo habría ganado más títulos

Voz 1 03:09 qué sé yo tres tripletes esto podría pasar tiene de estas cosas bellas hay grandísimos entrenadores con

Voz 1834 03:18 somos jugadores las cosas no salen bien las ves hay equipos que no son tan buenas técnicamente acaba saliendo campeones

Voz 1906 03:26 porque imagínate el mejor Ronaldinho con el mejor Messi

Voz 1834 03:31 a los es

Voz 1906 03:33 los desde los extraterrestres si estoy aquí con el tío Faja Faja te dije que el lunes a partir del lunes pasaría hacerme reverencias toda tu vida

Voz 3 03:48 mira te hago la primera creo que hoy

Voz 1906 03:51 el azote habría que cambiarlo por una caricia

Voz 5 03:54 sí correcto y qué tal Ronny bueno decirte que fuiste mi primer amor y como tal pues es imposible olvidarte y después una cosa yo no te voy a hablar de futbolistas porque me consta que no te gustan las comparaciones pero sí debe a preguntar sobre chistes consideráis en Brasil aquí aquí creemos que sí consideráis el en Brasil el mejor chiste del mundo aquel en el que te comparaban con Robinho

Voz 4 04:31 reído por lo menos eh

Voz 1834 04:35 porque a mí no me gustan las comparaciones en fiestas me he reído

Voz 1906 04:39 Ronaldinho un placer empezamos hoy temporada en el que dice Si poder hacerlo brindando con gazpacho hoy que se cumplen quince años de esa noche mágica es un orgullo para no