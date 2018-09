Què t'hi jugues! (03/09/2018)

Voz 1 00:00 bona tarda en Cataluña que citó las quitas porque Cataluña es clave en virtud a una va tan curada tarraconense la y fuma los míos periodistas la polémica gol noticias la análisis protagonistas logra dos estén preparadas para acompañarla

Elena Guzmán amiguita de gazpacho comentando

es mina gastará a la nueva temporada aún gazpacho no y sin bona tarda Totón han pasado qué base hay tres de septiembre del dos mil tres La nit que va comenzó a cambiar la historia del Barça revelándose contra tot el que consideraba una injusticia Laporta vamos a un Partit contra el Sevilla se de la Nit el internacional era el primer Partit de llega al Camp Nou sense teles porque partir nos va a Televisa mes de mil persones van la aparición estelar de Ronaldinho aquel Partit resume ya que el Barça desacomplejado At

Voz 4 01:49 irreverente brillan o añado festivalero

Voz 1906 01:55 pero también aquel tres de septiembre del dos mil tres va comenzar a cambiar la historia del Barça base premonitoria Ronaldinho va su primer gol un golazo un obús de treinta m3 con el río ya marcaba la una de la matinal Avui Kim Sears Despres celebrarán con cal a sobre la Taula tenían el gazpacho en unos minutos

Voz 5 02:21 saludemos al protagonista

Voz 1906 02:31 la jornada en un minuto el mes de esta comen Samper Leo Messi que ha quedado del podio del Premi de Best

Voz 0545 02:39 a nuestras nóminas nominados Premis daba FIFA son cristiano Modric y Salah al Golda Messi María Santina contra ni y eso si candidata a amigo gol Dahlán mal con Baixa pero unas semanas abandonar ligamento externo dado Tourné el Barça jugará Wembley las obras al tres de octubre al Tottenham Barça da Champions disputa a Wembley

Voz 1906 03:02 ha revisado de Anoeta Posadas Ávila

Voz 0545 03:05 igual hasta las obras a visitar al Barça para la desa pardillo

Voz 6 03:08 más parco a la espada no ETA comunes

Voz 0545 03:11 ataque esta Ronaldo ya es el Max

Voz 1906 03:14 en accionista del Valladolid Avoy hasta Praga

Voz 0545 03:17 a Manu Carreño al larguero y Ronaldo asegura que arriba de otra vaya día a día para ver al club

Voz 7 03:22 tú que tienes que creer es que me vaya vacación

Voz 1284 03:25 con él

Voz 7 03:25 me compro me voy de vacaciones

Voz 0545 03:28 Tito Rabat reconoce que va tenía multas oigan karate dulce ya recupera a Barcelona de la fractura de fémur tibia peroné fracasados tos inhumana

Voz 4 03:39 Priest cambia cuando su maldad Brito

Voz 8 03:41 la calma es una mica hay va poco a poco Tourné hay ya estás Mistral Nath

Voz 0545 03:47 a de Juan Carlos Navarro en una rueda de prensa de acuñar admitiría acompañando al president Bartumeu Thais da la futura vinculación al Barça a Marc Gasol ha criticado al club parquet

Voz 2 04:01 tengo son muchísimo Jen las cosas que aspira Antunes otros paquetes

Voz 1906 04:11 cuatro estrena en horario mantenían el bono borra

Voz 9 04:25 Xavi Saisó

Voz 1982 04:28 Xavi Saisó bona tarda sic

Voz 0765 04:30 eh que ha Rocío tengan Almond al cómic

Voz 1982 04:33 Vuelta Ciclista a España Borja Cuadrado enviados paseado a en la vuelta

Voz 1284 04:38 a muchos vientos han caído incluso algunas vallas situadas junto a la línea de meta en las zonas VIP también algunas eh Campa eh carpetas también han salido pancartas Campa carpetas también han salido pancartas sano eso sí

Voz 10 04:51 el tebeo Meetic cuanto estén de estrena sí Boxing Sukarno

Voz 1906 05:29 City sin fins al Snow no horario nubes a ser Cataluña con Sempre han Força sense por Adriá Albets estás hola así que bueno tarda Háblame que te de gazpacho siempre va bien Jordi recortes aquella mágica ni del dos mil tres

Voz 6 05:57 sus record espectacular estadio recordó gazpacho montar aquellos Lomito tocan es buenísima que Pachón se hundió a dar Gaspar

Voz 0017 06:08 también al salmorejo comentario camisetas explota

Voz 6 06:10 ante tan tranquila tras el cinturón que en B

Voz 12 06:20 volcando personas les influyen recupera una autoestima caraqueña te gabachas la diligencia dari presiden como aporta yodo una Oltra nieve

Voz 13 06:33 a par de Don donde una alegría tremenda y yo creo que va a se sigue Aguado que va a cambiar dinámica la historia a positivo de Agbar mira mira es una gran persona era

Voz 9 06:49 en ese momento no hay vi un jugador vital el checo parecía masía intenta siempre

Voz 2 07:11 y la deja para Ronaldinho Joan visitan a unos Ronaldinho qué tal hermano cómo estás tú sabes que días

Voz 4 07:49 hoy se cumplen quince años de la noche del gazpacho sí sí recuerdo que cuando te entrevisté metemos detuvo

Voz 1284 07:57 eh

Voz 15 08:00 pero recuerdo que cuando entrevisté me dijiste que con el gazpacho empezó todo

Voz 1834 08:05 sí y fue primer partido un momento histórico

Voz 1906 08:13 hoy voy a cumplir un sueño Adrià te hemos traído gazpacho y quería brindar contigo si si es el gazpacho del día del partido del Sevilla sí sí buenos del bueno te gusta el gazpacho o te gusta más otras vidas

Voz 1834 08:26 me gusta más lo tras bebí

Voz 1906 08:29 qué recuerdas de ese partido recuerdas el gol

Voz 4 08:32 sí sin duda me primer un momento muy muy espesa que hicisteis después del partido

Voz 1834 08:40 no me acuerdo porque el partido es cómo estás

Voz 10 08:44 sí

Voz 1982 08:45 me lo permite eso seguro que no dormir

Voz 1834 08:48 a esto se todas pero creo que fuimos a casa que no tenían nada porque el partido se acabó muy muy claro

Voz 1906 08:55 ahí es cuando empieza a cambiar la historia del Barça tú eres consciente de que cambiase casi te diría el ánimo de un país

Voz 1834 09:03 momento no muy especial que hay junto con excompañeros la empezó hay una época de de

Voz 1906 09:13 de mucho al detenido donde se divirtió más el equipo dentro fuera del campo

Voz 1834 09:18 yo en los dos lo creo cada uno tiene un estilo de vida cada uno tiene una forma de ser pero yo me divertí mucho de dentro afuera

Voz 1906 09:29 es de los goles que más recuerdas ese contra el Sevilla o tienes otros que que tienes más presentes

Voz 1834 09:35 hay unos no no he marcado mucho uno

Voz 1906 09:38 por ejemplo el día D el Chelsea tú realmente eras consciente que bailaba delante de Terry

Voz 1834 09:44 no es con cosa pasa muy rápido entonces Aíto tiene que encontrar algo y solucionar el problema paso muy raro

Voz 1906 09:52 de hecho el día que le entrevistamos sí que yo en el en el hotel te acordarás yo creo que hablaste de este gol contra el Chelsea de ese baile

Voz 1834 10:01 porque gol distinto no lo es algo normal las gol no ves todos los días entonces no me quedo con este porque este es distinto

Voz 16 10:14 el día del Madrid el cero tres

Voz 1906 10:17 no explicó un día Iturralde González que era el árbitro del partido en la Cadena Ser que cuando marcase el tercero pasaste por su lado le dijiste al árbitro que

Voz 17 10:27 te ha gustado eh y el día lució uno solo

Voz 1834 10:33 a mí me gusta varias veces cuando es el momento

Voz 1906 10:40 oye te hubiera gustado jugar con el Barça de Guardiola los mejores cree que hubiera sido incluso mejor futbolista o crees que el Barça de Guardiola contigo habría ganado más títulos que selló tres tripletes

Voz 1834 10:55 esto podría pasar el tiene estas cosas las bellas hay grandísimos entrenadores con grandísimos jugadores las cosas no salen bien las ves hay equipos que no son tan buenas técnicamente acaba saliendo campeones

Voz 1906 11:10 porque imagínate el mejor Ronaldinho con el mejor Messi

Voz 4 11:13 orgánico eh

Voz 10 11:17 el otro nudo Canarias extraterrestres

Voz 1906 11:22 sí aquí con el tío faja dio faja te dije que el lunes a partir del lunes pasarelas hacerme reverencias toda tu vida

Voz 18 11:31 mira te hago la primera

Voz 1906 11:34 hoy el azote habría que cambiarlo por una faja y caricia

Voz 18 11:38 sí correcto y qué tal Ronny bueno decirte que fuiste mi primer amor y como tal pues es imposible olvidarte y después una cosa yo no te voy a hablar de futbolistas porque me consta que no te gustan las comparaciones pero sí debe a preguntar sobre chistes consideráis en Brasil aquí aquí creemos que sí consideráis el en Brasil el mejor chiste del mundo aquel en el que te comparaban con Robinho

Voz 17 12:11 desde reído por lo menos eh

Voz 1834 12:18 porque a mí no me gustan las comparaciones fiestas me he reído

Voz 1906 12:22 Ronaldinho un placer empezamos hoy temporada en el que Juve sin poder hacerlo brindando con gazpacho hoy que se cumplen quince años de esa noche mágica es un orgullo para nosotros muchas gracias haber hermanos brindamos a tu salud

Voz 10 12:44 nada

Voz 2 12:47 la suerte que está

Voz 10 12:52 va a ser Cataluña

Voz 1906 13:05 comenzó la temporada han Ronaldinho brindarán gazpacho integran el día

Voz 0765 13:12 qué guay que voy Fassi de Dani Pacho PP yate una excusa esta es que para usar sacaba atraviesa achacar habría aplaudir gracias Ronnie ya está siempre

Voz 1982 13:22 con Boys eso Hurtado qué tal muy buenas muy buena oye tú has jugado contra Messi contra Cristiano Ronaldo has jugado contra Ronaldo el gordo has jugado contra Ronaldinho de todos quién es el mejor

Voz 4 13:36 sin ningún tipo de duda Ronaldinho sin

Voz 1608 13:39 un tipo de duda además lo que pasa es que él no quería ser el mejor aquí el mejor un año dos pero ayer lo que le he visto hacer a Ronaldinho yo no sólo he visto a nadie físicamente técnicamente creando cosas nuevas eh eficiente dando alegría al equipo siendo líder del equipo en el terreno de juego porque sí que es verdad que creo que el dicho en el en la entrada Ronaldinho cambió la historia del del Barça si base aquel tres de septiembre

Voz 1906 14:09 el dos mil tres se oprime partí tema atinada al Camp Nou el primer gol tú sabes no Cristobal

Voz 19 14:15 yo era una de las Ánimas que estaba haya al al Camp Nou darse un momento espectacular repunte inflexión dos al gol de Ronaldinho el Sevilla ya el gol de Xavi el Bernabéu yo que a partir de aquí va Koeman Alamillo época de la historia del club

Voz 1906 14:29 base rebelarse contra una injusticia ver que el Barça perdía internacional en Lora del Partit Con tocaba el Sevilla avanzar lo a la junta directiva que acaba de entrar al club de Sidi se sillería un Bud legal y les doy fe de la Nit Alex del más qué tal bona tarda buenas tardes le pregunto a tuviera que Dani del gazpacho Provence

Voz 5 14:56 saludó a los protagonistas

Voz 2 15:03 qué tal

Voz 4 15:08 Joan Laporta de que tal cómo estás conserva Curie a que esta idea

Voz 1906 15:16 completa Cut con sus Agut pues aún partiendo de la Nit

Voz 20 15:21 hombre yo supongo que Cuddy partiera vi las a cumpla eran ballet Cobas a abrir antes interés dado nuestra club ya mes a mes la banda Karajan aquellos momentos recordó arriban a a Mónaco echaran de menos recuerdo pero sí que a la estábamos Cocha acababa lo quisiera que ella dos horas BM Nava amado al Soriano al Sandro Rosell yo nada mano al coche recordó ideas que salía vivo sería via a Pla a Claudio son veinticuatro horas y comensal a usar Usero se ha cortado en senda Koons allí yuca a al mes a a partir pero también hay ya varias horas dance era la consulta y así a Selwo lideró un minuto ya era ya era favoreció una idea las horas sí que ser que ya había que hay quienes dirán los otros acaban de arribar recordó por lo demás copa que alguien al que y da fans hemos interés los furtivos dado dos nuestras una dos cintas cansa Messi de Antona Jürgen y como siempre haya un Augusta Matic no de instó a cada partido en torno a partir de tu Paul allá ha ido el siempre hace ya a eso escuché o sea ya en carcoma espacial Par Par cero atractivo Parker a la así se al a la está ahí Don a comer con todo Sevilla carpaccio Ortiz por sabe lo que va a haber una gran asiste

Voz 1906 17:27 el próximo mes de entrenan perfil del mes de Butarque

Voz 20 17:31 sí sí lo ha venido a llenar licencia ahí la británica yo creen que Fawcett dan nada cara que no sabe sus ya al final en fin dota al Sevilla que al principio Jones van a estar reticentes porque veían sin todavía ella sin todavía

Voz 1906 17:50 por el momento

Voz 20 17:52 luego lo ves tu Claude unido al final les diré que entonces toda y aquí había hay menos que no nos Sisla aquí no la habiéndose Partiso ellos las horas donde tema prioritario

Voz 1982 18:06 ah yo reconoce que compartamos

Voz 1906 18:09 que brindan gazpacho y Ronaldinho aquí acaben de escoltado tus el daban y repartir en gazpacho entre los nuestros oyentes porque a mí que comenzó en temporada el que te yugoslava ese y no que posiblemente que Partit yen planifica el que el Barça con va a cambiar en el está Dani de de un club un país no

Voz 20 18:34 sí sí seguramente la historia no ya o está bien cada vez cambiar cantan mi la alta nota presidenta tal país bueno Putxet y que eran me doy mis estaban Lewis yo cumplan sus que se hayan la Sevilla y uno Inter Agust ICO más obras Nacho cree que es urinario allá donde las obras aluda al gazpacho igual que sí que sí tensa al al rock que donó vive una fuerte abrazo permisiva porque hay que ser Esquerda Amado amado alma Golda o Michnik el Ronaldinho contra el Sevilla gazpacho así totalmente que ha es cuán Baku mansa a la la era misa esplendorosa al Barça ahí hallaba comanche

Voz 1906 19:38 es posiblemente el futbolista mes impacte de la historia del club Vegara de de tot CRO y Messi pero fins i tot día Shen que digo a día de hoy que impacta me

Voz 1982 19:52 es la presencia de Ronaldinho

Voz 1906 19:55 en la de Messi Messi ya venían de una época de de éxito Jean Ronaldinho venían de la miseria más absoluta

Voz 20 20:01 bueno aquí se antes que al al Rory Ronaldinho Batasuna a la sonrisa al barcelonismo nueva turnan la ilusión bastaron misma venían da una época difícil que llevaban Titus sí ya escolta base la arribada o al Ronaldinho que aquella aquí pero bueno lo engulló unidad ningún para nosotros que absoluta a la fábrica de Jessica Vance van retornaba ilusión iban puso al Barça la primera líneas furtiva hay mediática mundial porque otro Luis al Barça y era en aquellos momentos la sonrisa al fútbol hay que haya dado vagas Pachón Cauca Mercedes da mítines Michigan no entrar habilitar pesca de la época mesa historia del Barça

Voz 1906 20:46 una idea genial que Avui polen recordaba ya que Joaquín de aquella Nit del gas Pacho hallaba comenzó a cambiar la historia del Barça teme Sting REM de Parla de la actualidad Greim que suma la Festa del que sí tampoco temporada también han tú Eduard eh un goteo de gazpacho de la teva Salut

Voz 20 21:11 sí sí a todos los compases de Xunta K ya suma siempre con con total que Planilla mera a las J ya había la idea ella ya había oscuras ya dos Dick vendas si arriban a Mónaco vive ya vía cero Benfica

Voz 9 21:28 es un abrasada aportan gracias igualmente enhorabuena

Voz 1906 21:40 en fin aquí lo de Al Valle la marca que va a repartir el gazpacho aquella mítica Nick

Voz 1284 21:49 a simple Pino eh

Voz 1906 21:51 porque sino repetidores y será pensó James que trucado per recordar aquella mágica it now tres tres cuatro cuatro catorce once tres tres cuatro cuatro catorce se un Lot de gazpacho al Valle será voz Astre al Twitter Fran quién pregunta quién es el gol que me recordó de Ronaldinho

Voz 11 22:12 en México una criba entre cuatro finalmente un gazpacho una otra es vaya a Stamford Bridge te banda Carvalho a dotarse a aplaudir al Bernabéu y adecuar una han encontrado Vila real a al Camp Nou moment Guardia palmarés Uría cesante dos Parcent Keane dius Bernabéu aplaudió Bernabé vamos por favor

Voz 1906 22:36 versar Ronaldinho entró ha confirmado el que Iturralde González que cuán serio tres mapas Apple constan de la arbitre Buddy que te ha gustado

Voz 11 22:44 sí sí no se inventa cero tres es el yo Flip no

Voz 1906 22:48 sí yo Filippo de Casillas y la aplaudiendo el señor Juan que Ronaldinho Mick que si Assemblea Moll entrometido

Voz 0017 22:55 sí que ha Gray a leyenda Norwich la marca Hulleras eh catalana al tracto haylas facilidad también que esta entrevista Ronaldinho a lector a la Alex anuncia que esta semana Tintín en productos da Norwich por surta ya entra el que no

Voz 1906 23:11 usted es que aporte Ronaldinho al vídeo con recta Andreu disponible echarse a Socials On es Veu a él brindaban gazpacho de sumilleres que son Norwich

Voz 0017 23:21 dos son vallados da da la marca no ardua ya que esta semana tendrán Hulleras con las de Ronaldinho gorras y esa maletas también

Voz 1906 23:29 el Sevilla

Voz 4 23:30 de aquel día Julio Baptista qué tal muy buenas muy buenas noches qué pasa julio

Voz 1906 23:42 qué recuerdas de sería hoy día muy vagamente

Voz 21 23:47 hombre para nosotros un partido muy atípico no porque a jugar a las doce de la noche la verdad que no no era una cosa muy normal hay cuando se decidió y verdad que se jugará a las doce de la noche pues la verdad que fue un para los jugadores sobre todo estoy un poco así de sorpresa no saber quiere jugaríamos a esta hora la verdad que fue un bonito partido no que pasa que ese partido con ardió once ha salido un poquito no

Voz 1906 24:17 vaya golazo que metió un obús medio campo casi oye fíjate por eso como es la historia que lo recordamos con mucho cariño desde el punto de vista del Barça como el día que cambió la historia y el Barça terminó empatando ese día en el campo es decir que os lleváis un puntito del Camp Nou

Voz 21 24:33 sí la verdad es que sí pero hombre es que para mí es ser jugador que

Voz 20 24:43 un bar aumentar Barcelona

Voz 21 24:45 este este cambio no que me suscitaba Barcelona es alegría de jugar y la verdad es que desde ahí se hace un entorno intentando trae jugadores buenos para que para que el Barcelona Si tuviera un gran equipo uno en con la verdad que que Juan Martiño esa con esta magia de quién tenía contagia a todos los jugadores de La Bella que desde Barcelona hacia hacia un grandísimo equipo por suerte nosotros hemos empapado de ese partido pero con aliño ha hecho

Voz 9 25:17 se hizo un partido que se madre mía fíjate

Voz 1906 25:21 qué le preguntábamos hace un momento cuando hablábamos con él donde se divirtió más si en el campo o fuera y el tío Nos dijo que igual que tenía una filosofía de vida que no le iba a abandonar y que fue feliz dentro y fuera del campo

Voz 21 25:33 sí sí sí sí está bromeaba con él el partido te viene bien hola

Voz 0765 25:42 además está no lo dijo eh revistas aquí que esa era al doce de la noche del el propio Ronaldinho Baskonia despierto

Voz 21 25:54 sí ha hablado sin plan broma pero la verdad es que el yo no os puedo decir que como talento de magia introducida Siol de juzgadas yo no he visto ningún jugador hacerlo ha hecho Ronaldinho como de magia de genio de pensar y hacer cosas que no he visto ningún jugador hace cosas Lobo Nieto ha tenido como todos los jugadores malos diez menos días malo ya menos bueno pero como él no lo he visto mucho jugador hacer lo que hacía

Voz 1906 26:28 pues mira uno más Moisés Hurtado que es el sábado contra el que al Julio Baptista del Sevilla de aquella del gazpacho por cierto muy tu contra Batista jugaste uno Si yo creo que sí

Voz 0765 26:41 Julio tú te acuerdas de Moisés Hurtado del Espanyol no te acuerdas lo puedes decir lo tenemos

Voz 21 26:49 pero no es que la verdad es que no no me acuerdo si un chico le contra él

Voz 0765 26:54 a ver Moisés no tenía la calidad de Ronaldinho

Voz 15 26:56 estamos más eh Moisés Dueñas más de de de destruir más que reconstruir pero sí seguro que sí

Voz 21 27:03 hombre pasaron pronto eso con Concha era que la verdad que aún no ha encontrado un agente dice que Hoffman jugando yo digo madre días ver nada en contra la guerra que escribir la verdad que sí

Voz 10 27:18 ha salido bien ahora

Voz 1906 27:21 Julio dónde estás

Voz 21 27:23 pues la verdad es que estoy año no manía estoy firmado aquí incluso muy estaba un tiempo sin jugar en la verdad es que ha sucedido más cosa que a mí me voy un poco atípico pero es una posibilidad de seguir jugando es un poco más si la verdad es que hace todo esto porque me pareció una propuesta buenista hay quieren hacer algunas cosas importar mil y a ver si conseguimos para llorar lo más importante no

Voz 1906 27:54 pues en el club animal Julio Baptista diste ayer el derbi tu amigo Joaquín no lo vi no me

Voz 21 28:01 si no lo es no lo pude ver porque haya jugamos la verdad que no pues no pude ver pero me enteré que Joaquín Meteo dolor y acudió a hablar de todo a veces no

Voz 4 28:15 sí sí sí sí

Voz 21 28:17 sí lo arreglas que bueno son cosas que ocurren vi esa posibilidad para los los dos equipos de poder ganar la que puede ser versión yo no los partidos pero me imagino que ha tenido la posibilidad veces Si consiguió salir con la habitual

Voz 1906 28:35 hoy en el que te ves estreno de temporada cumpliré no un sueño dos sueños el primero brindar con gazpacho con Ronaldinho y el segundo Baptista despedirte con un hasta luego Julio

Voz 21 28:49 hasta luego ha pues yo tiro hasta donde hicieron Juanjo yo no porque la culpa culpa de Joaquín pero yo siempre digo no pasa nada pues aquí ya ya ya tendremos que les vamos hacer seguramente no

Voz 0765 29:02 un abrazo muy fuerte

Voz 21 29:05 a vosotros un placer

Voz 22 29:07 no obstante cinco autodidacta

Voz 4 29:17 sí que Rodríguez

Voz 1906 29:28 recuerdo que Avui estrenan temporada Ari tres Juan comensal que te Juve sale Snow es Juana acabará ya saben Andreu disponible de expresa podcast a la página web de la Cadena SER ser Cataluña ve a través de la iTunes del Ibooks la entrevista a Ronaldinho disponible que a par de escoltar la lata han vele Adriana pues se

Voz 0017 29:55 yo ya hayan Puri después de brindar Ronaldinho ya llevamos toda la vida practicamente

Voz 1906 30:00 no tres tres cuatro Quatre Cats tres tres cuatro cuatro catorce incorporó a ras yo desde les marcha sí que regalé dos Loos de gazpacho al Valle per recordar el tema de la Nit del gazpacho el primer gol de Ronaldinho en el Barça la Nit comback comenzó a cambiar la historia del club Nou tres tres cuatro Quatre catorce tres tres cuatro cuatro catorce Jones

Voz 23 30:29 el

Voz 1906 30:50 a ser Cataluña explica te que es la primera Jordi afecta a Gerard Piqué qué vas en champán que la Fiscalía gol sabe si ella era consciente de que a Sense el carné de concluían regla impera echó ya afecta que esta pregunta la Direcció General de Trànsit

Voz 0985 31:13 exactamente explicarla y la Fiscalía no afecta demandan recuperar información y si Piqué ya sabía que no tenía capón cuán la Guardia Urbana intercepta denuncia al pasar de las opas echará siete exprés de cometa una infracción autor Instrucción veinte

Voz 4 31:30 se da Barcelona Hubert una investigación

Voz 0985 31:33 mal después de regla tasada la Policía municipal da Barcelona da otra banda a la agradaría a su director de Trànsit AMS Edith aplaude diría que al Barça sanciones Piqué Luis Pons ha o director dos salvé entrada Trànsit Julie John Drew por ejemplo al que Buffett al Liverpool han al caso Mohamed Salah al Club Anglés en un sí a la policía a la seva estrella Parque va manipula a un móvil al que conducía yen Pla es un ejemplo vivo director de Trànsit casada aplaudir

Voz 24 32:05 son dos seguir escondan no están implicados implica toma sí siniestrado carretera yo no estoy siendo el signo una con una manera de entender las cosas no pueden compartía la ocasión actuado numero de una a otra no seré yo aquí que cubrirá prosaica la actitud que va a Pedro Oliver puedo subir al coma que va a seguir

Voz 0985 32:32 durísima amonestación de la Generalitat Piqué parque dio la Generalitat que casos como el de Piqué fan que a estas Monkey en pocas Tona la Fainé y también parda sus sesiones para evitar males mayores a la hora de aprueba ni al sexo de Trànsit

Voz 1906 32:47 el diarias informa que Piqué Ana tal entrenamiento han Busi Creta Adrià ya pregunta tal Barça Si Liddy

Voz 0017 32:54 ya alguna cosa de jugador y al club no te Perovic Ferrés Gerard Piqué desde al Barça aseguran que es una situación cada a la seva vida privada consideran eficaz al caso que investiga si Piqué sabía o no sabía cada tensa desde esas Ahmet pronto KAS arma Tech al Barça como el club no Farah res Gerard Piqué creyendo que habría de alguna cosa Moisés Alex

Voz 4 33:21 el Barça Piqué o no

Voz 1608 33:24 yo creo que no no es la mía privadas el futbolista Hay bueno sí que que no es correcto que los futbolistas pues creo Valverde el otro día estoy muy muy de acuerdo tiene una vida pública una vida privada pero pero bueno yo creo que tendría que quedar ahí

Voz 6 33:41 que es un tema para salir a la ACB jugador cual si Pla personal afecta al Barça Trambaix para que de alguna manera al Barça promesas yo crezca yo no es si sancionarlo no

Voz 4 33:55 la segunda

Voz 1906 33:56 dice que me ha explicado a SER Cataluña Xavi Saisó es sobre la continuidad de la Fórmula u al Circuit de Montmeló pero intenta salvar al Gran Premi el que demandarán será que sigue declarado de interés general

Voz 4 34:09 así así que la continuidad de la fórmula

Voz 1982 34:12 circuito Montmeló pasaría para que esta inyección de capital privado com donde aclarar al Gran Premio de España excepcional interés público Caixa duraría multas hechas a los sponsors y empresas Can tres y naked Strategic acaso Dolors Figueras la Soccer darías tapar las por María José Rienda beban a Barcelona tema recuerden la Fórmula fórmula es eso di a Liberty Media Antitrata que gestiona la formo Lou acaba al dos mil diez no queda una cursa para acabar a que Red Hat la aplicación del artículo ya a la Generalitat en cada maniobra para Nagusia

Voz 0985 34:51 partan la inversión privada

Voz 1982 34:53 viese la solución a Bunnymen de excepcional

Voz 4 34:57 interés por gracias Xavi Elena qué has dicho que había al poni D el Premi de Best

Voz 0545 35:03 Cristiano Ronaldo Modric y Salah al Barça Trobada falta Messi la Atlético a Griezmann

Voz 1906 35:09 por qué a la sharia Twitter Annan Anglés Franki el Barça acepte una pincelada On que ha protestado

Voz 11 35:23 la futura Messi Duke para los fans tal Barça de es Messi te no afecta Instagram es curioso porque al perfil de la Liga tú me agrada Ana que estaba

Voz 1906 35:39 la Tebas le pregunta al Bruno Alemany en los tres paran fútbol internacional sientes de Pedra cachondeo avisó de que Messi no

Voz 16 35:48 que coma finalista al Premi de Best

Voz 0301 35:52 la su opinión cada Coves más difícil creer en un mínimo de rigor en Aketxe Premis individual pero abuso

Voz 6 35:58 el episodio es muy duro

Voz 0301 36:00 no sabes aquí dirigirte aquí a ver que voten capitán seleccionador aficionados y periodistas pero sí que pueden di que note Camp que al lado del monos tiene un top tres que no es que Salah híper sobre de Griezmann sí el gran criterio es el Mundial Note y que Jaycee Modric allí Griezmann y Hassan que estigma

Voz 6 36:20 jugador Mundial tan pobre con Cristiano Salah

Voz 0301 36:23 en definitiva que pueden

Voz 6 36:25 pero a una época futbolística a la que cada Coppel culé

Voz 0301 36:29 este mes PES el premio individual

Voz 4 36:33 cada

Voz 2 36:37 suave no Sique Rodríguez

Voz 1906 36:55 uu recordó el Nou Twitter arroba

Voz 4 36:58 Spears se arroba es por ser un sorprendido yo Messi la Historia se Kosovo podía

Voz 6 37:10 en Caracas a la grada Prou a contundente presupuso ahí Alex la oficina sí dígame al oficina da un yugo que es universal que es que es brutal Iván Bagram a espacial Men ve Eureka cada mes como Dana porque sí que es ETA basura pero al Barça allí con batacazo checa que a Messi le cambia la cara le a la Feeri crezca al Barça que el cuatro tres tres difuminar a que aplica Valverde crezca ataca con novio ataca tanto tú te algún problema tradición que salgan a asustan pero que está FEM al café Camillo es al que es más difícil de fútbol que llenará otros ocasión de ahí practicamente el Barça si el Barça ataca millón

Voz 1906 38:03 no bastan Millo tan que la temporada pasada interese yo

Voz 1608 38:08 espetado lo de el de ves que sorprende que me encina esté pero creo que está bien ampliar el abanico me parece bien respecto a partir de ayer yo creo que para mí es el Huesca da muchas facilidades no hacen planteamiento osado aparte se Patagon el cero uno yo creo que se mezclan también la verdad que no sé si el Barça ataca mejor o peor pero creo que el planteamiento de Huesca favorece mucho a

Voz 4 38:31 al juego ofensivo del Barça Jordi en uno por otro buque que robó Huesca

Voz 6 38:41 a sí sí

Voz 1906 38:44 unifica que hasta volver

Voz 6 38:46 sí sí sí

Voz 4 38:49 tambalea prescribirán sí pero

Voz 6 38:51 Barça Astana que pum caben Bembibre lo busca o carta o de Herrera que a la pasa Chile que quieran mola Ebidem que dan tal de Herrera le estábamos en Austria exprime explota al Barça Supercopa ese vino el Sevilla Alavés y Valladolid han Sigur Ros al Barça otra mes chutó exterior mes desequilibrio batirán andaban para Pancho crezcan los entrenador ni un un dilema Iker Leo Franco donde apostó que tampoco regulada la alta moneda

Voz 1906 39:20 el sexto que conoces a a Valverde y claro a mí me sorprendió ayer por ejemplo que el Barça no hiciera más rotaciones au Valverde que no tocará más el equipo pero es que miras en los cuatro primeros partidos y practicamente juegan siempre los mismos los cambios no se hace a partir del minuto setenta

Voz 1608 39:36 sí lo es eso es es Valverde bueno creo que tenía mucha mucha intención y muchas ganas de de ir a este parón con con todos los puntos no y a partir de ahora pues a lo mejor gestionar claro lo dijo además en la rueda de prensa ahí quedó que son los que más fiabilidad le dan estos jugadores y a partir de ciento de ahora yo creo que sigue rotar a un poco más

Voz 1906 39:57 como una rueda de prensa Valverde y que él era un entrenador

Voz 0985 40:00 eh certezas dijo si es verdad pero vamos es apuntan la medalla Joyce Wright urnas citado Larguero en prime diez horas a mis yo recordó que más de Love You Tube daba o verdes a encadenar victorias al inicio de la temporada al grupo parece que me ahorcan Bale también para España está cumplen a rajatabla

Voz 1906 40:23 todo eso dije este más

Voz 10 40:28 es un corte de veintiséis segundos que merecería formar parte de nuestra fue un hotel de de promociones

Voz 1608 40:36 pero eso también todos los entrenadores no encadenar victorias no bueno cualquier entrenador X méritos

Voz 0765 40:42 a ver si al muy si es con siempre a la clava Ana sólo un poco me clama al español y a Olympiakos millón la mayoría algo así

Voz 6 40:51 la gran ya a Ana eso hayan París yo crezca yo es para babor alguna cara nueva cree que pasa eso que iban es obviamente también caucuses ITB paso una otra cosa que es que yo creo que a cambiar varias cosas y sería cambiado una mica la pulsera Messi apunta también velé Porto una banda Esquerra aunque tiñó de Interior Jordi Alba ya hasta funcionan yo recabó de una regularidad

Voz 1906 41:13 la explique

Voz 6 41:16 a partir Ana que que hasta que está funcionando irregularidad Express obviamente no

Voz 1906 41:22 pronto tasó al Barça de una grandeza

Voz 6 41:25 la plantilla prostituto tiritas resultados duran cuatro Asín Sisa Manas ya no es tan aquí un retrato me Valverde saber interpreta si no ha

Voz 1906 41:36 al Alex del más que tiene sigue temporada Lien la T

Voz 6 41:39 sí yo

Voz 1906 41:52 el primer es la aportación de le

Voz 6 41:55 sí

Voz 4 41:55 y yo creo que aún no han non propina que Trini sí

Voz 6 41:58 Parker judoka al Barça le Moll aportadas equilibrio rapidez es una tercera pesan gol obra aporta flexibilidad y profundidad miren a qué escuadra partirse June también a Messi desvele siempre es el yugo toca obesos según en regatas aún es al primer mes pilotas per y ahora pasaremos es una cosa no te parqué porque eso botica pro vamos otras cosas que están es inhibir al acta es jugado cantó House cuadra Patitz hasta San trata tan Parladé comprarlas que arrancó Duo Casintra mudé ya en todos los Partit se enriquezca Castán tanta módica surte notar ya han jugado más profundo al que se han todos cuatro Partit siempre es Ousmane envíele partan aporta profundidad se ve Messi Luis Suárez Coutinho malva de una flexibilidad tan ese sí Karembeu le ha participado en seus Kings a partidos a titular gol

Voz 4 42:56 hay fecha Gaudí se Issing asistenciales

Voz 6 42:58 es que arriba al Barça así al titular a participar tanto a dos goles en quince partidos como dice debido partir Rapid es practicamente cada partir alguna cosa o los intensidad

Voz 4 43:09 este convence este de melé el que vemos ahora tendencia temporadas

Voz 1608 43:12 y a parte aporta disparo desde fuera del área rápido y cuando tú hagas con contar disparo y lo haces bien luego también pues se aprovecharon mejor el dribló osea tiene muchas cosas aparte sus centros son muy tocados maneja las dos piernas la verdad en un momento muy bueno

Voz 6 43:29 la según pum queréis esas sobre la tabla Alex

Voz 1906 43:31 es la comparativa Barça Madrid andado es muy interesante

Voz 6 43:35 sí porque todos los dos llegan esa vida ha cambiado el suban a encuadradas tras ir al Barça a día de atún Qualitat Saquín tenían multa puso así o pro vida tendencia es ahí al Barça letanía a eso ya no es así Ares al Madrid Kimi expuso así de tensa tanta pasión de posesión sesenta Nou Barça en Santa Six no es quite más fiabilidad da pases algo al Barça que están muy tan Thanou al Madrid tan plumilla ni a cambiar las tornas también os Church al Madrid era la aquí

Voz 1906 44:05 da toda Europa aportaría

Voz 6 44:08 ya no sé si ya no ni Simply mes de que este Liga Isabel quiere oprime al Barça aporta chut desde fuera del área es al primer equipo toda la Liga veintidós Schutz veintidós que es una auténtica bulla haría par Partit a aportaría de quizá explican a los le Coutinho tan podrían el Madrid de Zidane tenía me puse ha sido promesa alternativas ya Temes puso así media alternativas

Voz 1906 44:32 es interesante e comparan Barça y Madrid

Voz 4 44:35 el Barça ya note tanta posesión IT mes rematada el Madrid ya no te tanta rematada IT mes posesión

Voz 1906 44:46 son

Voz 0765 44:48 sí

Voz 2 44:50 se recupera que decía otros Hubble Nostra Webster Cataluña culpa a facebook punto com barra de You

Voz 4 45:00 Sique Rodríguez

Voz 1906 45:07 Cristóbal en Santa Cate el café pero nosotros las buenas costumbres

Voz 19 45:12 bueno ya sabe loca al lado cafetera habrá café al millón Brasil Xavi Saisó tibia enteras altiva o ALCA Recas es hoy vamos a tots va a todos

Voz 25 45:25 decidió un la aquel

Voz 1982 45:27 aquel en base a la mitad

Voz 1608 45:31 imagino cómo estás

Voz 19 45:32 al café a café café nada total personal da Radio Barcelona al que te pocas son da para el café

Voz 1906 45:53 hoy torna la sotana luz Perú

Voz 4 45:57 han el Yoel Díaz cómo estás Yuval volver estímulo será uno

Voz 6 46:01 duda Altés lleváis es sí sí sí para que el Barça bueno

Voz 4 46:04 no tenía más entre perdón

Voz 0765 46:06 Ana Gomes

Voz 1906 46:12 aún a sótano de repartía el gazpacho al valle entre alguno de nuestros oyentes que otro uno tres tres cuatro cuatro catorce Jones Víctor qué tal buenas tardes

Voz 1982 46:23 hola buenas tardes desde dentro que es Víctor a Barcelona desde Barcelona que récord

Voz 1906 46:27 aquella mítica nit aquella mágica Nit del tres de septiembre del dos mil tres a Sánchez ante el gazpacho

Voz 20 46:35 recordó mezcladas no es que ahora tengan entre Chain a los a doce Sons a algo amado al Ronaldinho que lo a aficionarse a al Barça y eso que el Osasuna entidad pero el Chester del cine que el custodio pero entre hoy van van Vanessa me estar cara a cabo bolas al terreno Valiño pero pero bueno ahí siempre al Barça atún Si hay en aquella época la portada hace Magic

Voz 1906 47:12 Víctor Don Pertús lo de gazpacho para ayudarte a recordar aquel Lance moment

Voz 4 47:18 que bueno perfecta pues que saludaban Adriá Adriá qué tal cómo estás

Voz 1906 47:28 tú no vas poder explicar fantásticamente eh si Poch mira el vídeo que es espectacular

Voz 20 47:35 digo nada explica en la radio

Voz 0765 47:37 cuántas dije es una gran costumbre

Voz 1906 47:39 de es dejar ahí un abrasada sabemos Forta Nou tres tres cuatro cuatro catorce tres tres cuatro cuatro catorce once Francisco

Voz 0765 47:47 Álvaro tardan de dónde llamas Francisco Chus Desvern Francisco que alegría

Voz 1906 47:55 energía como me gusta escucharte oye que recuerdas de esa noche

Voz 0765 48:03 sí era el debut de cubrirla del Bernabéu lo que si setenta y cuatro qué qué qué jugador te impacto más tú que has visto los dos Cruyff Ronaldinho yo tenía un error mucho pero para mí el ahora pero me parece que no Francisco Fallaci un lote de gazpacho al Valle de acuerdo muchas gracias por escucharnos muchas gracias un abrazo fuerte a claro como tiene que ser la radio puesta siempre era ser el mejor tarde en lugar de Francisco Grande gracias

Voz 1906 48:53 las Deutsche menús Annie

Voz 22 48:56 un Cannes adoptara directa tres tres cuatro cuatro

Voz 1906 49:08 Joan verá qué tal el bona tarda española presenta ATA Rosales es el fichaje del club blanco bueno

Voz 8 49:16 alega llegaba separa Santa Dubai que va ve como una presentación fantasma doble o triple presentación si la semana pasada al han con para un Oscar Pérez y Rufete valorados muy Menthal culpa al marcar de retranca Zlatan pilas la han Oltra vayan Espanyol identidad ilusión examen son dos valores mandato al directos deportivo al club blanco a las vallas y las incorporaciones al prime Guy han marcha Gerard Moreno Carlos la roca Sánchez Pau López Jairo Marc Navarro jurado Aaron Martín y Álvaro Vázquez contra San incorporar Borja Iglesias Roberto Rosales hasta con Dane presenta a UGT a Kavafis no periquitos esperaba confía que la plantilla actual astilla a la aquí un vendas habla español

Voz 4 50:01 aquí hay que enmarcarla

Voz 1906 50:04 donde el Schalke Espanyol Moisés el día después de una derrota que comenzó mal pero son cosas que pasen cada español no tenía el partido controlado yo creo que el bar el acaba perjudican si ve que van desde si Jones anímicamente Buffett Alavés en dos minutos el Partit va a cambiar

Voz 1608 50:25 yo estaba viendo la primera parte el partido perfecto dio es imposible que cada vez no salga nos hagan daño voy a la o cinco minutos vengo del lavabo

Voz 4 50:34 el día que lleva a ver que pasaba dos a uno lo cuánto rato pues bueno

Voz 2 50:40 creía que acercará a Zapatero

Voz 1284 50:44 no fue así

Voz 1608 50:46 pero de repente lo vi los goles sí que es verdad osea yo creo que España jugó muy bien con el balón la la primera parte cuando tú a veces con el balón te sientes tan superior que te sientes con el partido tan cómodo defensivamente a lo mejor pierdes esa concentración

Voz 0985 50:59 está definiendo los noventa minutos la tiene

Voz 1608 51:02 pero bueno son cosas a mejorar pero yo muy contento con con el equipo

Voz 0545 51:05 sí que preguntas vamos es para la derrota de la español pues que ella que da boutade han partitura oficial han victoria irá montada una dos contra el Reus Deportivo así que se juveniles

Voz 0765 51:15 tienes es contigo un partido uno

Voz 2 51:19 remontada

Voz 1906 51:25 cuál será el bar el poder trasladar voy al Manu Carreño que él le formulará Velasco Carballo Avui a partir de dos cuarta larguero Velasco Carballo a la Larguero PRD a Clarín tots els Duc es que da la tecnología al futbol será interesante soltarlo

Voz 4 51:45 y que es un Camby absoluta

Voz 1906 51:49 hasta el fútbol no es el mismo con el VAR

Voz 4 51:51 mucho mejor mucho más totalmente totalmente yo era muy bueno

Voz 1906 51:59 en Dual Raúl que Portu motor no te voy a entrenarme Girona entre una alegría es un gran fichaje no es incorporación pero sí consideremos oportuno han ficha Chepe el Girona ir a Reus es tanto tendentes a B que es el que pasa de cuatro futbolistas que sean queda el de la la desconvocatoria espere que la llega a impedir que Fo sin inscritos yo creo que es una errada del Reus Joan Olivé asume es la responsable de la mala gestión han les fiche a haber Sex Eric en ese ves compete a Javier Tebas el president de la Liga desmentida en un comunicarles esa afirmación explican que es el que pasa

Voz 27 52:33 bueno sí que Clay contundente Joan Olivé a da Express la días dar matiz al Reus que les al máximo responsable de la situación vivo al club una situación cada vez a tal Kun John Rochina gran al mes quince jugador estaba primera aquí puso

Voz 28 52:47 vio de crítica quizás machaca es de mi es Pardos meras atribución Pastal

Voz 27 52:54 o responsables Grates misma Despres disculpas pero Olivé ha a la Liga argumentan que no gastada Cor traducción al límite salarial Antitrata dos coma tres millones de euros a que esta cifra era insuficiente para inscribir a los cuatro fugados cantidad fora también critica la negativa dada compareció para incorporar a Isaac Cuenca han no creadoras alzó que había exacta tal jugador rehusen consideran también calentita dirigida por Javier Tebas Axa di las nuevas comparecencias

Voz 28 53:22 de una cierta prepotencia que días antes de supuso la amén graciosos dos tipos pues si Buffon quiere jugar gratis en Girona yo obedece obedece porque no porque no me dejo

Voz 27 53:36 a hasta pocas horas da Express la Liga es un comunicado las la afirmación al máximo accionista Husein entramos argumenta la competición no cuestiona las condiciones económicas contra ETA sino que a Cuenca pases parda banda al tres llegados cayó habían hasta Prince crispado el club a la competición

Voz 1906 53:52 pasen cosas raras una temporada a aún can que haga el del Rayo Vallecano por qué le tembló de Fatah ATS en que es el que pasa grandes replantar lo dan

Voz 16 54:05 si jugó el Barça es la une Quique

Voz 4 54:10 no podía inscribir a dos parques pasa el tope salarial y no yo había habido ya cuando extraños Ana que tiene esta temporada de unidos perfume Maiso

Voz 0765 54:20 en cuanto contraatacar en el que dice uves

Voz 1906 54:24 de la sotana Avui

Voz 5 54:27 especial Altés baches

Voz 2 54:31 vale

Voz 1906 54:43 sí ríe uno fuego eres Sorolla Arthur Melo clavo ardiendo

Voz 1284 54:47 un fichas ya Mul criticar aporten sin Cannes reclamaron Juba II mínimamente Zambrana Xabi ya no confía más la dirección técnica fins calibró como la pantorrilla de Roberto Carlos se acaba sur timbre Robert Fernández es una estatua al Málaga Leo Messi

Voz 1906 55:04 le inglés menos da una piedra

Voz 1284 55:07 a Barnes y fichaba más Sevilla la seva estrella internacional a la ficha mundano huyó va Qasem la que apuntó maneras bueno Dita Von recursos para entrar a las rutas de una entrenador temblando es gay amígdalas rutas Jones costará Picasso

Voz 1906 55:21 a Abidal el padre del monitor

Voz 1284 55:24 bonito grande la han fichado que a marchar Paulinho Ipar que si Valverde noté un perfil físico al Mitch cambia gafas ansiedad extensa busca él hizo obra total Semfyc monitor aportarán al Barça al carácter y al carisma que afín a faltaban

Voz 1906 55:37 he ahí líder mal con regalo sorpresa de André

Voz 1284 55:43 la exprés de Adén Belén habla materia DACA den Belén va a la materia purifica Denver le extensa fichas ya responde a criterios deportivos Moll difíciles dan tendrá inocuas aquí a pillar Comissió hasta al taxista Galván a buscar al Aeroport del barrio

Voz 4 56:01 Jerry Mina

Voz 11 56:04 Se acabó la salsa

Voz 1284 56:06 los choques han Vaughn mita enfada Shan treinta millones La Caixa labor Bartumeu tus Valverde que está treintas obras y al jugador que tendrá minuts en otras la sotana sea una garantía da chistes yp Pep Segura kilos damos cool

Voz 1906 56:26 Paco Alcácer se va una buena persona una buena persona

Voz 1284 56:29 al primer entreno al Manu yo creo que ya capuchino triunfaría el Barça en el Camp Nou My curas daría al ser uno sino era aparca chunda Yarza con Mahoma prudencia es Saz paratas sin cuanta un partido pues ya al Barça para externa cumple también ya en marcha

Voz 1906 56:45 André Gomes m Gómez hemorroides

Voz 1284 56:49 Sana Nacha ya no obliga fibra restó animen a capturar aparca las hemorroides se tornan la otra opción es que queden al Ewerthon Solvay acaba Foot en King María una rabia tremenda casa su matiz daríamos en forma de hemorroides

Voz 4 57:06 no

Voz 1906 57:08 Lewis Vidal iconoclasta

Voz 1284 57:10 ah desde la iconoclasta a la vida pagadas a trabas personas difíciles diferente iconoclastas que atracan las normas hispanas la mirada estupefacta Talamanca adulta nada alargadas son Janis Dennis para las butacas son simples

Voz 11 57:24 tan como una puta cabra come Aleix Vidal con cruel Moisés

Voz 1906 57:27 cada día tendremos dosis de la sotana timar si viene crees

Voz 2 57:32 como a hombres de poca fe gracias pues contarnos Sique Rodríguez

Voz 10 57:41 Radio Barcelona Cadena Ser

