El Balcó - Taula d'anàlisi amb Joan Queralt, Jordi Mir i Àstrid Barrio (04/08/2018)

Voz 1 00:00 Astrid Barrio que tal bona tarda buenas tardes Joan eh bueno tardó en una temporada mesa aquí al balcón

Voz 2 00:07 en un acto que te animan directo pase Quim Torra cada FAP óxido

Voz 1 00:14 en Euskadi dos Judy sí

Voz 3 00:18 presos no es absolutoria

Voz 1 00:20 pasará a disposición al Parlament lo da seguido ampliarán también también utiliza la Marsal adeu de sorpresa política que ha cansa explicaba a favor rumbo mano un titular de otros dos corresponden a siete

Voz 1361 00:33 eh

Voz 3 00:34 pero Joan sobre la discurso todos Roma no lo estoy Santina estoy bien estoy voy que no fue una cosa sobre poderío cree que no cambian discurso a cambio discos

Voz 1361 00:47 casa hacen a equilibrios entre antes de ver sus actos da va viendo que no con tanta

Voz 1 00:54 mando tener un titular que estaba en esta conferencia para a través de una escrito en Facebook

Voz 3 01:00 se al suelo

Voz 1 01:02 ya que era su prosa

Voz 3 01:05 pueden sorpresa Pruden no a su partido de Valadez Camacho en Partit marcha astral y algún bidón trina mientras la son de aquí muy metros las municipales adoptaron bueno véase si las autonomías no no yo creo que sí me dijo Bardem al su Partit Parra consulta

Voz 2 01:35 no sé si compartiría que diagnóstico tan tan optimista

Voz 1361 01:40 a Proust Donalds si había una cosa acaso discusión era era ligar Atxaga da sobra total So patean a al Parlament camiseta hay algún discrepancias aunque nada sea el papel da la tan Harada tal grupo parlamentario se ha ido al grupo se cumple AXA

Voz 1 02:01 bueno es han dos minutos publicitar y Turner

Voz 10 03:08 España

Voz 1 03:46 Hunting buena que te Espai de análisis Jordi Miró Street barrio al cadena

Voz 1361 03:51 no me he cansado algún mes cada otras que me daba cada año se suele para volver a la Kansas encara a Rosa

Voz 2 04:06 la Amical de drama que minutes la actualidad de Pablo y seguían a

Voz 1 04:14 seguía el discurso de Quim Torra que me ha explicado prefieren Catalá

Voz 15 04:18 entonces ha dado Judy sí a Tourmalet insistían leída Cano exaltara acaba sentencia Cano sigue a absolución conlleva apunta que esta Samana Juan arriba o Mencey a los dirigentes independentistas son ya más de veinte han sido al Parlament Khalid y que la Cámara catalana que es algo creada hace ya no te a ningún secuencias Duke parque que han la a llevar la presidenta de a propulsar fins Carreira que esta sentencia una marcha postres Si vives y similar a la Dan Martin Luther King no dio constan una movilización Carrie data dado tu DC ya en aquel momento destapan halló cada llamabas de anterior intervenciones de orquesta transversalidad aquel muy tan tapar senda catalans que compartían a los comparan templada inmersión lingüísticas Sagunto

Voz 12 05:04 persiga

Voz 1 05:05 lo echaron marcha recibió dos a disposición del Parlament han tensión no es absolutoria no se causando dos titular

Voz 1361 05:16 que asuma tras a una cosa te da confianza no se sume a la función Sada como un sistema parlamentario sea el resultado no son pero a no ella aura estrictamente no es la relación entre hablarse que iba a que él sea Judith a no te espera ampliando hasta seis Jones datar minadas si se hará ya que que es una datos al Parlament podría día avala que esta línea es la cara pararán

Voz 3 05:53 yo me parece claro pero Bondi es que a comunicarlo al departamento al Parlament estará anclado a dar ya entonces era al Parlament frac a comunicar Laurence Butra obtenido un mandato no cosa es tenemos que usted de confianza como para ir el lugar de la lotería que yo veía a parlamentar Angels de Unamuno otra yo no sé parlamentaria a mi me da igual si es bueno yo creo que llevará nota no ha los que están intentando cosas que apuren compasión y al que sigue Santalla Nos al menos

Voz 1361 06:37 está cantada por ascender hasta cantada partan de potasio es van a esta Kfar K K a pasar bien hasta Víctor Mena da da full las rutas sino para Putxet traslada al Parlament que ha Labori que fui la ruta horas dunar leía que mandar para el coche no yo creo que di una cosa que no lo tanta pulseras

Voz 3 07:10 ha sido alcalde temas no provoca yo diría yo es política

Voz 1361 07:18 pues tú te Cannes contarnos nos lo la carrera sino hasta aquí yo creo falta una asignatura estudió arte dramático

Voz 16 07:31 pero también Jaume dramática

Voz 3 07:34 ya da da da da da expulsa ya no ya no es que sigue invitado otra Faina Katerin es lo encripta as misa hachas sino ya santificación da hipérbole de Button que es Luca sí que es Lucas estadía de abril no aquí Umberto Eco también ayudamos Woody es es un mes que su mexicana con la retórica es una Un no diría un virus toro sí una pandemia considera Pla donde es difícil de encripta que es Modi tiene una tengan tacha Bustelo a fatos no

Voz 17 08:16 yo de una otra cosa ya estaban tacha de Igüeña Temps Freddy El Zhar manas que está bien que no acatará una sentencia condenatoria la pregunta que siempre Caterina Muqur d'Unitat Kiefer hemos previsto era que Woody por tanto al Parlament es una manera de Jean arengó Georgia

Voz 1 08:34 Betsy anual

Voz 18 08:36 ya que da da la Rato

Voz 10 08:38 Mary K I las dramática total cruces te modo la escenificación ya que ya en la fase actual a mí ensambla a que que ha disminuido la representación sino mes Abbiati que aumentará que prime a los equilibrios internos Catalá ha no ayudan a tener una previsión clara y eso o vayan cuestan menos

Voz 0225 09:08 sus equilibrio de entrada

Voz 10 09:10 o bien pero tan vean la radiación republicana explícita par pulir once difieren yo crezca difícilmente va a cambiar claro da una línea que no siguió

Voz 19 09:31 nada nada haya Reagan la

Voz 10 09:33 la historia a la espera

Voz 20 09:39 para entrar en principio como ha explicado que esta conferencia la impresión al que es político

Voz 10 09:53 Amanda da banda pro no parné Tana que Zee un la difieren a la indefinición no

Voz 3 10:06 es un Seat ensambla para esas alturas para la terminación buenos para la tranquilamente sismos importan cosa calcula que está

Voz 1 10:20 a dicho

Voz 16 10:22 no hasta estos minutos resultado no estamos bien

Voz 1361 10:25 la idea de ver también con la idea de acá no nos a descartar una rambla for sacas podía labrada anda anda que el famoso sus Plans no dado si se da esa atempera pero a Torra Haditha en varias ocasiones ya que atestigua están de también estaban dispuso That's Cano estaban dispuestos a renunciar a la la pregunta cayó Cayenne formuló en torno al que aunque no digo al Parlament no da da que han sido el resultante también han contado al Parlament no funciona

Voz 2 11:15 Cano ya ha

Voz 1361 11:17 Cano ya tendrá que mansamente al Parlament no funciona como la Cambra fundamental que no tenga y mandato no funciona como Arganda control ni funciona mi la Tasca habitual a Cadí cada le ganó al Parlament estimular la Institució parkour Sin Par Par a cadena cual los Dauphiné Parla propia indagando en pista

Voz 10 11:46 desde la de da una perspectiva distinta un da analistas política que president ya la aclaración del tutor surtido tutor independentista no primero efectiva que no se sabe que Alfredo Landa perdían Ares una búsqueda constante a surtidos no sean Blanca ningún listín impulsan Fassi la ultra True va un un cambio situarse

Voz 3 12:34 la Ciudad Real no propinas fuerzas Tin par a Sully al huyó activos las citas a las que nunca es un tema absolutamente y huyó para arriba huy huy no renuncia a día construir los a lo pasado luna de usted te terreno este material te capital te te arquitectas estamos teniente tenían es para la vida no no digo que Rey

Voz 1361 13:14 no

Voz 3 13:16 yo estoy aquí usted instantánea al Bloc uno cada una intenta gobernar al bloque independentista hasta alguna pasa Pedro Sánchez y al al al bloque fe presidiendo a jugar son clubs a Janis a Ripley que no ocurren porque misma punto a punto

Voz 1 13:43 ahora a pocos minutos acabo acabando Carles la frontera ya algún salto a la red pública daban ese el alta de agua asegura tintos de Cataluña

Voz 11 13:56 pero no exactamente

Voz 1 14:00 Madrid sus

Voz 11 14:02 pude pudiera dio nuestro futuro

Voz 21 14:05 y cree que te animado al Pablo Tallón seguir a que esta conferencia Pablo que estén Bardem tiene muchos lo explica una avalancha toque data explican

Voz 15 14:15 en Torre como la conferencia diente al referéndum ya Estafeta apunta partida desnudo octubre otra estructura clado dopante ansia pro acabada engancha un apartado discurso o si también un referéndum como Escocia o como Aldo Canadá dio que es una solución válida puede a violencia como estaba explican ah también por la República de Irlanda así al gran alta Bwin internas a pagar el ex president Carlas Puigdemont ya de ha comenzó a tapar lado pues es constituyen ella quería a o Forum subsidiado constituyente que todas las ciudadanía debate es como darse una hipotética constituyó daba tanta hipotética República partan ama esta Dama no guarda Sánchez que un referéndum provoca otra voluntad estiran daban sino baches

Voz 11 15:02 gracias Pablo podemos directa en torno a Sánchez alabar a catalán Estatuto autonomía al mandato valían para hacerlo factible tan solos un referéndum de autodeterminación acordada vinculante irreal Guti internacionalmente por renueva que Hermandad ese día

Voz 12 15:27 Pedro Sánchez profunda

Voz 1 15:30 a las cero propuso hace barras de Cataluña en agosto tutti quinto año Sánchez de que esta no es la preside en Qatar

Voz 11 15:39 Sansa violencias sensata poco extensa Guerra Bruta sensata policías tranquila todas las las colas sensato y captar sobre la ciudad un referéndum que sigue la culminación sobre esos por su densidad a corto cada escudo defensivo que famosa espartana una buena fe hasta que y siempre como principios de actuación siembra tenía oportunidad de cambiar nuestra suciedad por un acto iban Agustí sido así uva propulsado llamó en reiteradas estatura pasada Tandilia Vance exprés de octubre a Efe suelen amén árabes a las manos de unos gobernantes tal hasta da otra Maté susurrar ahorros

Voz 22 16:41 Rajoy

Voz 11 16:47 Cataluña mi Chan San al Parlament ha afirmado décadas

Voz 3 16:51 que no renunciaba al algo que estamos

Voz 1 16:53 Patricio forma al dar referéndum un referéndum que de un Torres la única manera de Roura al conflicto nueve Pablo Tallón no Moon amada mandan al referéndum no tratan valora Jet Bertín en que de que más

Voz 1361 17:10 contradictorio de una banda mandar en cada arribada dado otra banda no están aporta un aún no ha dado otra bandas plantea órganos con salida en la República ya da nada va trago un una un nuevo Estatut a turno está a un bucle porque han contra el problema a no es un referéndum o no su lema es quiénes y quiénes al repartir la política no me pase sendas estaría me para una reforma o para una reforma pro no

Voz 3 17:50 el problema como yo cree que está daban de una combinación de retórica pusilánime pactismo tengo buena música política Curie Timur Rusia idolatra anda habla aquella que también sea qué te ha dicho que te ha transmitir activos al tema es psiquiatra y yo creo que ya te van las cosas pues por Uli andan Asia y respecto a otra de personas

Voz 10 18:19 Jordi Madrid Barça que ya yo personalmente cree que sí

Voz 3 18:25 pro a las tuvieron que destruir

Voz 23 18:28 no semana

Voz 10 18:30 puso de manifesto una banda de artista nos Vol Ras al referéndum aquí esa suma moldava para Granero para otra banda desde ya no da al Partido Popular poeta están no ya a voluntad de parte practica esta cuestión

Voz 1 18:57 continúan a esta hora la Conferencia Política Akin tornado más culta tan directa F ya que este partido de referéndum que referéndum resolvería el conflicto llama al programa es que esta amarse de sabido humana que diputado secretario general de acuden sur política que no se pausa ya te alguna reacción

Voz 0225 19:15 ha sido al país estaba de eso pero a Twitter sí que ya Jin para que se cumpla la portavoz parlamentaria a los y K es miseria dirigí directo en veían saca una persona vaya rival común de la te llama par ni a la política institucional una persona supiera es un amagó una inteligencia política que Cataluña necesita y acaba de baremo la falta también desde iniciativa una de las familias que formaban parda dados Commons aseo

Voz 3 19:39 el coordinador general David Cid logra es no

Voz 0225 19:42 líder en la campaña a la acción llenar hasta dos mil quince acabas llevar a España amateur lidera ya te digo actuaremos falta Hidum signo jurídica a Alejandro Fernández al PP un tuit también al admitió a un sol el reproche que era una perfecta

Voz 10 20:01 han han donarlo

Voz 0225 20:02 cosas al PP red mes respecta da constitucionalistas al PP que la separatismo ir a acaba Fernández bien sin sus cálida

Voz 1 20:12 el Jordi no sé qué te hacen la te que esta noticia yo de sorpresa no te su pasado donde sí sí sí sí

Voz 10 20:20 no horas para no sabían articulan a que monta

Voz 19 20:28 eh

Voz 10 20:29 aplastan si os que viene Agut que a día de nacen Camí que no usan sonares a la altura vasca vendrán para la banda vale la pena hasta el rápido

Voz 3 20:47 no no eso es lo que ve

Voz 10 20:50 da da Spice no política institucional determinado determinada política

Voz 1 20:58 si te multan realidad Putxet algunas no son más al que todavía perdura orientan a esta y cubriendo agruparlas

Voz 24 21:07 es que efectivamente que el grupo parlamentario como reestructuran y qué es lo que qué es lo que pasa mientras tan continúan Marsé que esta conferencia política e de Quim Torra obviamente bolsa Bono batallas la podrá seguir aquí a La Ser ya sabemos que preside Patricio forma Audi algo Berna Sánchez pactada en un referéndum no mes un referéndum pactado a las confluencias que había quinto rácano civil Nissan que han que consiste

Voz 1 21:35 has tres Jordi Mir es un turno Arbus detenía aquí no puedo acompañar esta temporada muchas gracias adiós a veces sobre la otras faltan caballitos no salvar la moda

Voz 25 21:45 esta tabla sea profeta en marcha una ciudad al Filosofía escrito francés Albert Camí queda ya todas las desgracias faltaba más provengan dan opacos