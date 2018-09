Entrevista a Toni Bou al 'Què t'hi jugues!' 04/09/2018

Voz 1 00:00 Hughes Adam Sique Rodríguez

Voz 2 00:07 Sabin bueno aquí ya civiles pan rizar el rizo ya aquí una moto no uno motu bolso Ball aquí a la gente

Voz 3 00:20 nadie pensó ni cómo estás hola qué tal es al que te Laporta gran vas muy buenas pero nadie dentro una moto el Estudi icono entrar es es el millón de podemos pagarlas insulares que se construyendo en nuestros sonando los sones

Voz 2 00:36 vea eh Ball ves una moto Toni Bou

Voz 1906 00:41 a felicita Atsu montarla si así perdonan proclama es que no me esperaba yo podía esperar un tío entre las que la moto no es lo habitual no sí sí sí lo que falle falta la moto Terim vídeo hecho no

Voz 4 00:58 vídeos en fin Toni podría aumentar

Voz 5 01:00 para la fines bien Copas de Europa todavía por todos estoy Copas de Europa una motu

Voz 6 01:08 no claro eso sí que es

Voz 1906 01:12 a presentarte como un Campillo y entraba por la puerta grande

Voz 7 01:15 en las motos

Voz 1906 01:17 de aquel momento eso sí al alza Toni Bou que sacaba de programa Campillo de él a a las perlas en solo

Voz 7 01:31 sí pero falla al final lo altas

Voz 1906 01:34 oye tú vas me según han la moto sienta en el Deutsche título veinticuatro MS Indoor y autor tuvo aquella frase de Aragonés

Voz 9 01:44 ganar ganar ganar y volver a ganar ganar esta final

Voz 1906 01:48 a través tu vida e entre el tío del del motor a mes Titus cree que el lunes Giacomo Agostini si Mirel todos porque yo recordaba a las que creemos apetito

Voz 7 02:02 sí en la verdad que que bueno que eso no se sumen también primera era Un Somni se Campillo Mon y bueno pues puesto Totta estén conseguimos éxito estén viviendo Men in creí Play bueno pues toca toca disfrutarlo

Voz 1906 02:15 Nadia veinticuatro títulos

Voz 10 02:17 en total Clay Ali preguntaba no hay y hará Kay comback motiva así que Farhadi UAM quedan las no tanto no victorias de detalle Lam Ping comporta en tres ya está

Voz 2 02:33 ya no se quiere motiva se queda

Voz 7 02:36 bueno no era un dos ocho tiros importan cumpliera qué era un bonobús dones que no había Rivas ningún número pues es un humor increíble ya que soy yo Josep ven complicado al campeonato ser una buena inyección moral así que cubano súper si come dieta a disfrutarlo a tope que que es lo que toca

Voz 1906 02:55 cuál es

Voz 7 02:57 que no perdón campeonato bueno dado el Mundial todo el Mundial famoso desde dos mil seis desde aquí a la que te aquí Don a al resultó increíble de igualado en Son Moll Sáenz en Ting ayudado a tu Tommy

Voz 2 03:12 me voy a ir a varios eh

Voz 0318 03:17 pero pero bueno dormido por ser la dinamita no eh sí sí sí sí pero yo creo que queda bastante clara al parque o parques pero no si alguna historia Honda era o no

Voz 11 03:28 todo bueno

Voz 7 03:30 me sumo tranquila y bueno pues suenan puso la moto tu Tim si eso es lo que hace dos en vida da carácter de esta Comunitat va va creado en Onda dinamita que aún no han comenzado tal aquí a escribir oprimen rotulado de hipócrita daba motu como a motivos Jones va a agradar bueno desde el dos mil seis

Voz 10 03:47 obviamente si miras al número sí pero que agua añade infinito Tanaka esta temporada Assemblea decisivo pensar o fácil pensar que hasta fácil pero otro explica a comenzar la temporada va a lesionar a las Kenna gambas es poca no es fácil Illa está atacaban a mes amonal tras lesivo al al al llenó y y bueno

Voz 7 04:09 bueno sí es verdad que ha sido tu mismo cumplió catas y siempre pasan cosas pero dique sin cada pichón olmecas los Jones aparte Duran que habían respecta Moll ya que tanto en a Banca tres vértebras iba se un y si súper cumplió a abogadas la Champions porque si no tenía unos sorda calcada a andar iniciaba un mes de impusimos David Men igual para complicar la vida pero que me entienda parón vas Basauri para recuperar su puya no sólo a motu como han Saint tanta y absoluta avanza teniendo la forma física la otras avanza Nadal la forma física han hecho un hoy pues eso tan buena incumplió Katy Carreras en surtir Bunir Sims pero física

Voz 1906 04:57 la que barrera de Totta historia de Exit siempre ya una historia de Esteban Toni Bou que sacaba de proclama campeona de trial del Repsol Honda Team aquí la moto que es el única e uno de ella pilotos que que el Post

Voz 6 05:18 qué sería más fácil tesis tú que todo un equilibrio tan tesis uno muy

Voz 0318 05:23 sucumban mal unos qué tal o que el Mar Márquez Lorenzo compañía Satse sino una a una el tuvo una cumbre regional pero no sé si es eso no bueno para Irlanda

Voz 7 05:34 Marc siempre es diferente y está clarísimo así que que bueno pues Marcos Lucas y yo diría que adulterada es uno Sport da que obligan a hacerlo esta Monopatín pero bueno voy a día tot no esto tan profesional tout va tan al limit Casino empatía es muy difícil ser competitivo a mí deben agradaría ahí es una una pregunta muy difícil que es que sino pruebas no no saben si trial es unas porque hemos criado no Nana porque es una moto totalmente diferente a la a la That's motora

Voz 4 06:11 cómo estás Activity me San ya tus existentes algún ritual o ya unas Moore saques al las Campillo Balmón aquellos que aquello

Voz 7 06:23 no yo creo que disfrutas la clave Biden men que pone al sexy exportan Exit es una motivación supera los coros perseguir es claro en la vida Ramblas por qué las por es monumental igualdad motas ganas y las cosas surtan es más el llore que pues tocho Nathan caminan y por eso son tan Saint consecutivo sino

Voz 4 06:47 bueno ritual no ya ritual día dius expulsará hizo a ti

Voz 7 06:55 Boat que así queda dada africana arroba cama agrada que maquilla arroba o años sí que es un ritual de Juan Perdomo una arroba no una la carrera My mismo autor no sé que me intentona mayor y es ritual transportistas y son manías pero bueno finalmente han servido uno de la verdad no tan recordadas es un buen acaba hoy pero bueno es es es Messi

Voz 1906 07:26 con patillas Klaus entrena como una bestia que decías tú como a Annan motu cuántas horas entrenas al día han tren Un aquí hay muy pocas

Voz 7 07:39 lo unas tres horas al día sobre la motu Un Symbian

Voz 1906 07:43 Luigi más llena que fue sus brazos que son Saisó

Voz 2 07:49 bueno va

Voz 7 07:51 bueno al final el aprobar para las Jones pero autoridades unas porque yo te monta tendencia a inflar Manu mes en las por la moto así que Luca intentó hace mes Cardio Casa cuna otra cosa que si súper Lenny comparece trial

Voz 10 08:11 a España Vigo hubo en curiosos parca Tea al campeón das Daza Montsant pero de una Jay la Ley de Montes que va a entrar en vigor al dos mil quince que no permita entrar más a a la montaña y el ducto sería saber si sí tenían cantera con veo al Futur da da al piloto español como es tan bello no

Voz 7 08:36 bueno a que esta ley de Montes Zika motas dificultad a comer a yo cree que es increíble con maquetas por sabes tienen andaban sino práctica a esa evidencia una pasión son dotar Cataluña Molly gran porque asume asume es una moto a un empatito y ultima para que al final tal tal como está la que está allí parar así ilegal sí que están en áreas pensó que a mí al camiseta allí es la única que había porque hay que Shen no un boom sin no porque si todo tiene más dificultad sea sabes tiran anda Bani después de la crisis donde a esa el único a mí

Voz 1906 09:15 porque el problema es que Aries entrenando pocas poquísimas ya

Voz 7 09:21 dificultad no es que en siempre en perfecta sino que sea dificultad si no es una verdad total

Voz 1906 09:28 tú tu entrenada Cataluña entrena

Voz 7 09:32 vive en Andorra ahí tipo la ahí pues nada a siempre sin tu capa Castellón lloc increíble pero bueno a Biden es Jocs con Julianne aún aún no practica que te Sport es un país que ya muchísima fisio ICA la continua porque hasta Llibertat

Voz 1906 09:56 Toni Bou gran calles bingo Utah a enseñarnos la te va moto a presentarnos al to know campeona del món el el día veinticuatro se sume ese Dean Trey a seguir ya habían si la temporada tenía aquí ojalá que hará extrema la planta dos vas Jean Jacques Louis Malle Valhalla Pérez

eso no sé si no en marcha marcha Antoni que marchó obra ahí la portería a siento Tony a los sigue