Entrevista a Eusebio Sacristán, entrenador del Girona, al 'Què t'hi jugues!' (05/09/2018)

Voz 3 00:12 tres están pero Raúl Musac Montilivi qué tal cómo estás vos estás en acompañarnos

Voz 1906 00:17 has tirado escolta que se mueve no

Voz 3 00:20 bueno no siempre rehuyó bueno siempre siempre pero

Voz 4 00:25 pero vaya transmitir buen rollo Eusebio Sacristán si veo a Gemma partir es una persona que siempre ha de tener ayuda no a cuentas ya han consta mes a mes K Eusebio Ausejo Costa a mí no sé si en otras cosas la buena racha a Girona después de una etapa muy larga Pablo Machín en una imprenta Mou marcada de la ratio como mínimo hasta el sentir Eusebio qué tal hola

Voz 0596 00:54 bona tarda gusto escucharte igual bien

Voz 1906 00:57 sentirte más cerca sí sí

Voz 0596 00:59 el cerquita cerquita

Voz 1906 01:02 eh que fichaje que habéis hecho a última hora de mercado por tú sí

Voz 0596 01:07 sí sí sí Portu la verdad que lo veíamos bueno

Voz 3 01:12 ya he puso viste muchas velas a la Virgen para que se quedaran bueno bueno acabar

Voz 0596 01:18 lo bien y ahí estamos contentos bueno si al final lo hubiera sido otra circunstancia pues bueno lo hubiéramos ha afrontado pero indudablemente preferimos que esté con nosotros por por su calidad y también por el espíritu que tiene no yo creo que lo bueno de de Portu es que tiene una energía un entusiasmo que es el reflejo de lo que está siendo el Girona estas últimas temporadas

Voz 1906 01:42 cómo te ha recibido la ciudad pues

Voz 0596 01:45 no muy bien muy bien yo creo que ya está viviendo un momento de felicidad como hablábamos antes de alegría de bueno pues ambiente muy positivo alrededor de un equipo que ha sido capaz de hacer cosas muy bonitas los últimos años y eso se respira se respira en la ciudad

Voz 1906 02:06 visualiza el Girona

Voz 0596 02:08 pues te crees que tiene que estar este equipo bueno dónde está ahí y continuar creciendo creo que tiene unas buenas bases se hacen las cosas con sentido común con sensatez y bueno para un entrenador el que en un equipo a se hagan las cosas así te da tranquilidad te da confianza y eso es lo que he percibido en este club es lo que me hace de estar ilusionado de cara al futuro

Voz 1906 02:36 es muy alargada la sombra de Machín

Voz 0596 02:40 eh bueno es que está ahí iba a estar siempre porque ha hecho algo muy grande entonces esto va a ser algo que que hay que elogiar lo hay que agradecerlo y bueno y hay que respetarlo a partir de ahí hay una nueva etapa hay sí bueno pues yo soy el responsable de darle continuidad a todo lo bueno que se ha hecho en estos últimos años para eso es muy importante que esta temporada consigamos el objetivo porque eso permitirá a sentar las bases de un club pues que se ha encontrado un momento de su historia en unas circunstancias que le puedan nacer que se consolide en el máximo nivel y eso bueno pues ha costado mucho en su historia pero igual se puede dar la circunstancia de que esto sea a un a un un ya no no no parar no en consolidarse en el máximo nivel

Voz 1906 03:33 tema Sacristán entrenador del Girona que en satén desde Montilivi el Raúl mucha que ya se Raúl Eusebio que Parla català que ya te que me entrevistas para lo que pasa es que a mí él acostumbra a hablar en castellano porque así lo he hecho toda la vida tú explotan Raúl encaré al el el el el futbolín al vestido del Girona

Voz 3 03:51 me dijo que si no sé si les dejas jugar o no sí sí sí

Voz 0596 03:56 sí sí yo a quiero que continúen con eh eh todo el funcionamiento que han tenido estos años

Voz 3 04:06 todo muy bien con lo cual yo no toco nada a partir

Voz 0596 04:09 de ahí a tratar de aportar algunas cosas que entiendo que pueden servir para mejorar pero lo que funciona no tocarla

Voz 3 04:17 la plantilla te gusta como ha quedado mucho si es

Voz 0596 04:20 en la plantilla que el año pasado ha tenido éxito hemos logrado que todos estos jugadores que tenían pretensiones de otros equipos pues eh se pudieran quedar ya par de aparte de eso pues salvo las marchas de Rubén y de Timor pues han venido jugadores que entendemos que nos van a dar un valor añadido como Patrick Robert como Dunia y cómo

Voz 3 04:41 las habla es más Aleix que está dentro de estas incorporaciones

Voz 1906 04:47 Guardiola nos ha hablado o no Jable bueno

Voz 0596 04:49 es un poco al principio cuando se produjo el fichaje intercambiamos pues un poquito en nuestras opiniones y bueno pues un poco también su visión y su consejo que siempre es importante a partir de aquí pues tenemos interlocutores que nos mantienen al día de lo que él piensa y de lo que yo veo de cómo

Voz 1906 05:09 a las cosas aquí pero al final entiendo que tú tienes en las manos libres para hacer lo que tú creas y lo que tú quieras puedes escuchar consejos y tal pero

Voz 3 05:18 sí en efecto era el patrón de juego del equipo es

Voz 1906 05:20 te tuyo y nadie se mete en total total

Voz 0596 05:23 aparte que bueno pues aquí hay un responsable del área deportiva que es Quique Cárcel con un fenómeno hay que con él es con el que de alguna manera pues comparto el el día a día de cómo hacemos

Voz 1906 05:34 las cosas que Cárcel que que me alegro que le vayan bien las cosas porque es una liga con Ramón Planes al hombre al Barça que ese se lo ha currado desde hace años en el fútbol territorial que lleva tiempo picando piedra que ahora pueda disfrutar de un equipo en Primera división pues es un éxito

Voz 3 05:47 hola al trabajo no ya la costa si mucho se hay mucha gente que trabaja en el también eso

Voz 0596 05:51 es una consecuencia de todo su trabajo no el desde que llegó aquí pues ha hecho las cosas muy bien y lo que está viviendo este club pues es gracias a a a muchas personas pero una parte muy importante a la tiene la tiene

Voz 1906 06:07 le preguntaba Raúl Eusebio pero el nombre de Machín que es constante actual al ellas algo que podía escoltar retransmisión del Girona en català a ser cat en vista un Girona que también cuatro tres tres que es el seis de tipo de de Eusebio que es a tres sin toses Hadid un equipo que que a cambiar de sistema a partir de temporada se indica tres partidos tres sistemas diferían oprime

Voz 4 06:35 en Valladolid ca va digo lo Valladolid no no va a cerrar no oyeron al que yo creo que si no recuerdo mal amén obtenidos a tanta pidiendo la puso sí hombre ni cuando tenían la perdíamos Rapid contra el Madrid de viven en unas a otras armas ya Villar Pau por sorpresa dada da Moss Eusebio atreverá un tres dos que va a tres cuatro tres o tres cuatro dos UVI va bata ni varias varias Mariano un sistema que recordaba Mou ha o que utilizaba la han pasado

Voz 5 07:03 sí yo Julia Brown

Voz 4 07:05 a Eusebio

Voz 3 07:06 cuán turno ha que existe m a miren bien sabes que tu dirá o afectados vi a un sistema de equipo en una situación

Voz 4 07:17 acaban de las pasa no da da estrés cool activo tu da arriba Villarreal a Moon sol un no sé si todo

Voz 0596 07:28 ah sí bueno harán pensamiento de principios semana ya cuando nos enfrentamos al Villarreal por las características de su juego esos dos puntas descolgar os ese tratar de buscar los costados de los centrales bueno entendía que era un buen momento ah ah ah ah bueno recuperar es eh ese sistema que este equipo tiene tan asimilado y que bueno pues empezamos con en pretemporada entendía que era un buen momento también recupera vamos a hay de desde principio que también nos da esa posibilidad en el en el carril que hasta es de momento no habíamos querido y habíamos trabajado sin más con el cuatro tres tres entendiendo que dotarle al equipo pues de ese funcionamiento le va a enriquecer en su propuesta y eleva a facilitar que cuando queramos tomar la iniciativa pues igual voy a preferir que el equipo parta de esa posición bueno mantener lo que este equipo tenía hay que hacía también y que le ha dado tan buenos resultados ha aportarle una una idea un poquito diferente con un sistema un poco diferente trabajar en ello Iber si el equipo se siente cómodo en qué partidos necesitaremos uno necesitaremos a otro o incluso durante el mismo partido poder dotarle al equipo de algunas variantes

Voz 3 08:50 es que nos enriquezcan no hagan fuertes y nos permita ser más completo sí que el rival no de que ha vivido el tiro

Voz 4 08:57 con cuatro otras tres a sí si efectivamente

Voz 1906 09:01 cuatro tres tres que es el el sello de La Masia e el que que luego te pregunto por el por el Barça porque aprovechando que estás aquí claro supongo que te esperará a la pregunta de que ves en La Masella no que eso es lo que se cambiado el mundo todo el mundo se pregunta pero estamos estos días pendiente de saber si en Estados Unidos va a jugar el Girona esa ya sé que hasta que no sea oficial pues supongo que te tienes que mantener al margen de la modernidad bueno que marchaba ve cruzar el charco a jugar un partido

Voz 0596 09:26 bueno adaptarse no ha

Voz 1906 09:28 es la pela que día a al ha

Voz 0596 09:31 ah bueno cosa las circunstancias que hacen que nuestra Liga pues vaya creciendo y que si en un momento determinado los clubs entienden que para el crecimiento y potenciar nuestra Liga pues hay que dar pasos y que se entiende que van a ser positivos pues aceptarlos a partir de ahí pues a pedir que se cuente un poco con la opinión de los que formamos parte de de está bueno pues de esta película quedemos nuestro punto de vista que si a una a pesar de todo eso se decide algo que se entiende que es lo mejor pues es bueno aceptarlo y para adelante con ello

Voz 1906 10:09 a ti te han pedido opinión no pues deberían no entiendo bueno es un poco loco

Voz 0596 10:14 Pedimos no jugadores entrenadores aficionados bueno pedimos un poco que se nos consulte y que cuando se tome una decisión así pues que se sepa qué es lo que va a suponer no irse a pesar de todo lo que hablemos al en relación a lo que deportivamente supone este tipo de decisiones pues a aceptar que si se entiende que lo para los intereses de el Girona o del Barça o de cualquier otro equipo es lo ideal y lo conveniente pues para para delante tosco todos apoyarlo

Voz 1906 10:46 el propio club Eusebio el Girona tampoco te Apple

Voz 2 10:48 qué opinión

Voz 1906 10:53 pues eh Raúl trucos ni de lo dicho esta boca es mía no igual que el Barça que tampoco dentro que parte o al portavoz Josep Vives no sé si explicar alguna cosa del posible Partit hasta que supuso que al Girona igual que al Barça es que es un tema del allí que la Lliga solución y Tote el tema de los hay por ahora todo ser protagonista es que a partir de aquí los dos clubs Louis B pero yo digo yo que te vas va a tener que vigilarlo de claro a los futbolistas amenazan con huelga el otro día en la radio entrevistó a un grupo de aficionados que amenazaba con la huelga imagínate solo no falta los periodista no

Voz 0596 11:34 bueno es un poco el valorar qué es lo que supone

Voz 3 11:37 pero una cosa eh Si a mí la radio me manda a Miami a cubrir un partido del Girona Barça voy encantado de la vida eh y si puedes si puedo estar una semana mejor que por los no

Voz 6 11:45 medios de comunicación veo que no hay ningún problema y otra cosa es que los entrenadores lo lo que supone para nuestros jugadores el tener que viajar

Voz 3 11:56 te lo cambian suficiente partidos cambia mucho son nombres yo creo que poseían vallas siete horas de vuelo seis de diferencia

Voz 0596 12:03 circunstancia que hay que tener en cuenta que no es lo mismo pero también estamos viendo que unos equipos Juan viernes otro lunes otros Domingo que unos descansan otros que cansa menos a ver que al final encontrar lo ideal es muy complicado lo que hay que valorar es que si es lo conveniente para a los diferentes intereses que haya pues que oye que todo lo podemos llegar a entender sabe si es cuestión de información de que en un momento determinado pues si es lo conveniente a apoyarlo si siguen permanentes

Voz 4 12:38 están ahí por la radio y anunciado un partido a Montilivi para Madrid la empanada que es que sigue sin lluvia Miami el afectan bien Tau

Voz 3 12:50 ya han llegado Barça vamos

Voz 4 12:52 en un bar

Voz 3 12:55 nos dieron tenía casi bueno vale yo creo que que es once

Voz 0596 12:57 instancias como lo que hablábamos de un equipo escasas veinticuatro cuarenta y ocho horas tiene más pues hileras de ganar que uno que ha descanso setenta y seis au uno que ha descansado a no es determinante a cuáles son los beneficios el Girona a través de poder jugar este partido va a hacer que es tu repercusión a nivel mundial vaya a ganar Nos enteros tan grandes que bueno oye nos compensa porque tampoco es determinante el que jugamos en casa o jugamos el fuera no y entonces o que jugamos en en en otro país no buen es cuestión de valorar todo todo eso no es decir no interesa a pesar de todo eso también jugando ahí podemos ganar eso seguro que podemos ganar porque igual esas circunstancias a lo mejor van a ser un condicionante negativo para el rival que para nosotros es en claro es que eso

Voz 3 14:01 es difícil prever los cómo ves al Barça

Voz 1906 14:05 el otro día al ex del más detallado un informe donde con números demostraba que es directo que no tiene tanta posesión pero que es una máquina de generar ocasiones de gol

Voz 4 14:18 que que que genera muchas

Voz 1906 14:21 qué te parece a ti no

Voz 0596 14:23 mi equipo ya tan tan tan tan

Voz 7 14:29 eh

Voz 0596 14:30 con tantos automatismos adquiridos Si con un conocimiento tan grande de su funcionamiento que tiene una gran efectividad en su juego digamos que bueno pues han llegado jugadores que se tendrá que adaptar pero se ve que son jugadores que poco a poco Ernesto les va a hacer entrar en esa dinámica de un juego que el Barça tiene ya tan adquirido tan consolidado bueno un equipo muy fuerte muy potente que en el recorrido de la temporada le va a permitir estar compitiendo al máximo nivel que ha sido campeón de Liga ahí viene de ser campeón de Liga y que bueno pues tiene un eh una asignatura que es la Champions es ver si esta temporada escapó has de volver a recuperar eh esa la competitividad en esa competición que tuvo pues hace pocas temporadas bueno ese es el el resumen no

Voz 1906 15:28 tú eres uno de los hijos de Cruyff a nivel futbolístico tres que él

Voz 3 15:33 Barça poco a poco se ha ido apartando crees que no sea apartado tanto o cree que al final esto es que el fútbol va para ir bueno

Voz 0596 15:40 creo que sigue con la la base de los conceptos que ya desde hace unos años recuperó de de de de nuestra etapa no y todas las influencias de los diferentes entrenadores que han ido pasando y que han recuperado esa línea más todo el trabajo que hay en la base IMA más todo ese reflejo de del juego y ha mantenido por jugadores que han estado y que se han formado en la base que ahora se han consolidado el primer equipo a yo creo que hace hace que ese hilo conductor permanezca permanezca ahí ahora los matices de los diferentes entrenadores y de los últimos entrenadores les hace que haya matices diferentes en su juego pero sí que creo que la esencia está presente en ya desde hace mucho

Voz 3 16:29 las temporadas con lo cual el

Voz 0596 16:32 una seña de identidad que mantienen y que únicamente pues hay detalles de los últimos entrenadores que que ha habido pues que hacen que tenga matices diferentes su juego te gustaría ver

Voz 1906 16:42 más gente del del de La Masia bueno

Voz 0596 16:46 que el Barça vivido su etapa dorada a través de la París en el primer equipo de un número importante de jugadores formados en la casa es una base que mantiene bueno yo creo que eso ha sido muy bueno para el club de momento lo está manteniendo está manteniendo al al Barça en esta hace que los jugadores que vengan como hay una base importante que se adapten muy bien creo que no se debería perder yo creo que el Barça tiene que buscar mantener eso en el tiempo ahora mismo lo tiene

Voz 3 17:25 pero pero bueno como Se mantiene del Estado en eh

Voz 1906 17:27 el primer equipo has estado en el Barça B sabes cuál es la filosofía de club

Voz 3 17:33 cómo se hace cómo se logra que muchas veces es cuestión de generación pero será cuestión dijo también bueno sí

Voz 0596 17:39 lo que debería de entrenador del primer equipo también

Voz 3 17:42 bueno yo creo que todos estos jugadores que hay ahora

Voz 0596 17:44 hoy todo el juego que está teniendo estos últimos años el el Barça está haciendo que los jugadores que vienen Se están impregnando de ello ha pero sí que creo que se debe tener en cuenta que igual que pasara cuando estos jugadores de de de la Base los Piqué los que los Messi y es bueno ahora ya Iniesta no está

Voz 3 18:05 ser un poco esta esta base no

Voz 0596 18:08 los jugadores que que representan la esencia del juego el Barça que puede pasar en el futuro yo creo que sí que es algo que que el Barça Hay los responsables del Barça tienen que tener en cuenta por cierto ahora que has citado Int

Voz 1906 18:21 esta estuvo la gente no lo sabe qué bien le fuiste tú cuando empezaba bien estando en el cuerpo técnico de Rijkaard porque recuerdo que él fue suplente en esa final de Champions que todavía yo creo que sí

Voz 8 18:35 de acuerdo odia si es que Iniesta puede odiar a alguien a Ten Cate y con un me decía que que digamos que tú eras el amigo el amigo bueno de esa de ese cuerpo técnico no el que el que ayudaba a que la gente entendiera lo importante que iba a ser su juego en un futuro y fíjate

Voz 0596 18:50 bueno yo creo que nosotros

Voz 3 18:54 si no es por igual me lo desgracia no yo creo que fue importante ya es importante para que el equipo

Voz 0596 19:00 acaba de una y si aventuro es ya ya

Voz 3 19:05 durante una intensidad pero bueno yo creo que al final

Voz 0596 19:08 equilibrio está la virtud y creo que todo era importante para Iniesta así importarle también pues el entender en aquella época pues que que bueno es que hay otros aspectos que también en los que tenía que trabajar trabajó en ellos mejoró creció y ha tenido una etapa un hombre brillos ante joe quién nos iba a decir en aquella época que el equipo iba a ser capaz de conseguir todo lo que ha conseguido todos aquellos jugadores que en aquel momento tanto Puyol Xavi Víctor Valdés todos estos jugadores que Dean eh estaban empezando a asomar que os tras lo que han conseguido ha sido muy muy grande

Voz 3 19:45 oye te ves algún día en el banquillo del Barça

Voz 0596 19:48 pues sí bueno uno Los sé no lo sé ha eh quiero disfrutar de mi trabajo he algunas veces al objetivo

Voz 1906 19:59 de un día hablé con Zubizarreta me quedo con la sensación de que no lo hubiera gustado apostar por ti

Voz 0596 20:07 ah bueno yo creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar sino se dio es porque no tocaba ya tocado pues a a otros y les ha ido muy bien y entonces pues yo he sido feliz en esta trayectoria en mi etapa la Real y ahora quiero ser feliz en en el Girona ahí bueno pues vamos a ver qué nos depara el futuro

Voz 1906 20:28 pues de eso que te vaya muy bien esta temporada en el Girona y que el futuro te vaya aún mejor

Voz 3 20:36 pues muchas gracias te vaya bien daremos cerquita para rematar al acabar la UDS yoga

Voz 4 20:44 dos entusiasman Moll Porro Roberto Tito Rober Robertson suele atribuir minutos

Voz 3 20:49 una pregunta muy concreta de la Porro

Voz 4 20:51 han Tim Gaula talado Dret para buscarle un rayo poco Roura aparato algún momento la santidad no no da para pararlo para bien

Voz 0596 21:01 no hay que dejarse que ansía que siga mostrándose como se está mostrando no aventurar es que en el futuro no podemos hablar de qué va a pasar ITA lo que está mostrando es que tiene personalidad tiene carácter atrevimiento y que está abierto la puerta y que quiere quedarse y entonces todo lo que sea seguir en esa línea

Voz 3 21:21 lo natural perfecto bienvenido sea vamos a

Voz 0596 21:24 a apoyarlo ya que tal pero tampoco vamos a aventurar ordenó hoy ahora ya no no tranquilidad

Voz 3 21:30 todo lo que demuestra nuestras positivo vamos a seguir en esta línea entre sí que se Raúl

Voz 1906 21:36 están de Klaus petanca Montilivi no no no

Voz 3 21:39 pues bien aquí vais lleve un abrazo fuerte Eusebio un abrazo un abrazo