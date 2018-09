El Balcó - Entrevista a la Carme, mare d'una nena amb el síndrome d'alcoholisme fetal (05/09/2018)

Voz 1 00:00 Obama Haitar dos nen rusos Rainer reductores a Cataluña tengan algún transtorno por alcoholismo fatal es el y tengan problemas Physics Montalt al cual Duran la embaraso Ana Miguel qué tal bona tarda bona tarda Carla bastaría para la de que transtorno cedió por primera vez en cifras

Voz 0563 00:19 AXA que es la primera bajada la Generalitat Astudillo a la situación aparcero han Sala Santa dos a Rusia reina entre dos mil quinientas son Nets hispanas caminan meta Si chat física y psicológicamente ya han cumplido la mitad Tea algún trastorno físico mental conducta provocar Amara biológica

Voz 2 00:43 la de ahora alcohol Duran lámparas la dada la dominaba

Voz 0563 00:46 al acto de drogodependencias dan la Salud Jon

Voz 3 00:49 sí al cincuenta por sendas menos estudiantes de que esta Mostra de dos encinas a cincuenta Perseo es tanto teniendo al diagnóstico de TEA al cincuenta Parcent

Voz 0563 01:02 Llum Bin enanos diagnosticar trastorno no manada síndrome de alcoholismo fatal que implica aceptación están físicas como psíquicas un templo podrían ser la formación al Crane o dificultad Chacón es la primera abogada Cascallana que a estas dadas fins ara no mes Suecia había fet una Astudillo como aquel al resultar Vance

Voz 4 01:22 te han dado tanta armas desde Cataluña

Voz 0563 01:25 dos sets a mil de encinas adoptar haya a Catalunya sin mil vengan da la Europa de alcoholes mola Rabat la mayoría de arriba a Catalunya como en el dos mil iba a ver como un boom hará que estas adopción Ana Sham al dos mil quince las van a adoptar veinti Nou rusos han pasado mes de Ayna Fassi restringir Molas adopción no me parece tan las altas hermanos ex o daneses previa Men para Angela normal Bani

Voz 4 01:56 a que estas dadas de explica a partir de ahora formará Of paras cada país

Voz 0563 02:02 situar a cuán adoptadas la Generalitat ya valor hay at fauna se harta para para a partir de ahora cuán tramiten adopción Rusia Ayna Rafá cursarán aquesta valora salió informa a las familias adoptivas explicaba la directora del Institut Català de Educació a quienes Rusiñol

Voz 5 02:18 disparas pacíficamente es Traballo ambas familias Carla motivación Case Tennant para aduptor

Voz 6 02:24 si tan Irán comenta

Voz 5 02:27 las puse triste Caquetá maquetas a cabina adoptan un infarto un asesinato espaciadas

Voz 0563 02:32 también ha está Rafa Kursaal la forma That's dado obsequió al hospital aquesta problemáticas de adeu Clínic y Valle Hebrón han dudas guías una familias colas también sobra que hasta ha proclamado

Voz 4 02:47 en su acompaña Castor apartar a la Carmen Sánchez de club de Familias de afectadas para que está a mala al tía Carmen qué tal Moll bona tarda

Voz 7 02:56 hola buenas etarra

Voz 4 02:58 pocas particular comen charlan de Aqualia rival al guión a la teva fila Catalunya con angina en la UPV

Voz 8 03:05 pues bien arriba noviembre de dos mil son inmensos

Voz 4 03:12 Don Utah que alguna cosa no funcionaba o no Nava com había gana

Voz 7 03:17 bueno eran déficit cognitivo aunque éramos patita cuando comencé a Pécresse pues notaba que no nada con más valorada pues de raza ahí pinta da para tanto las cosas qué saca al FETE que son en la que estaba institucional que va a ser una renuncia hospitalaria en las que hayan familia era total eso no maltés sí que continuaba capaz ni Diarra ocuparán siquiera suena primaria están bastante normal unos cola normal sí que amasó su razón el sedal va a acabar la primaria pero sí que va de nácar censura a Uría ese mes esvástica la primaria y es lógico que busque parque en arte un déficit cognitivo y aquí ya comenzó a la Landa da valor a la discapacidad no

Voz 8 04:08 yo veo a un centro espacial inmensa que ve Vicky es conté doce años a los aquí están ya comienzan también

Voz 7 04:18 es que en relación a que no te haré ahora con estas dos conductual hace cosas que ya veían que no son normales para que me parece una padre siempre pues escapársele las colas

Voz 9 04:33 para mí yo aporta

Voz 7 04:36 no tolerar sea hacer básicamente a la cruda la me refiero a la en el ámbito escolar la única casa conductas agresivas medidas tramposas Mi hay yo no tengo Mai Mai Black y aquello comenzó la ruta de las mechas no

Voz 4 04:53 cuando que este rutas Michel intuye súper como es una ruta

Voz 7 04:57 ya habrá

Voz 4 04:58 larga difícil ya que se le penosa

Voz 7 05:00 que no no sé lo que van bien y el primer cuenta que tenían amagos de la psiquiatría para la valor inanición que buena que es meramente físico mi tío Iker nos va a ayudar a las consecuencias de las actas Kazaa Ikea bueno pues que eso es lo normal y que asaltan y paciencia que pasaron adolescencia ya está pero claro a ver quién las conductas que pueden CEA leyó una banca un aporta més gran esfuerzo comienzan puntos como profesión Creed

Voz 10 05:38 no

Voz 7 05:40 tras la vagar son de alto nos cuenta de acá acá las normas seguirlas in siempre son conductas a las colas con quejas aviso que pasa la Escola nota grada no no han ido la Damon la las cola llevó para sube no sé tan pasa

Voz 4 05:59 y cuál es la primera abogada que tu escoltas han humana Hackett síndrome de alcoholismo al fatal

Voz 7 06:05 bueno yo hecha con lo cual la carrera con un tema da una asignatura a cámara Sina sí que es un tema es un tema concretas dado una Iker como un arma al tía rara no source ha teniendo al tía prescindir al consultar al cual es pedir que ven aquí España no clan y aquí no no vemos que sigue una mala Alquería capullo afectar aquí y aquí dando cuenta de que ya alguna cosa y conversa panza que brinda consumo que claro yo esto está mes a ucraniana veus al consumo usando el día a día a que podía haber alguna cosa que hasta las escuelas Bachar al de Manuel Nantes Mijas entonces mental infantil juvenil da la sonoro lo vives allí ya la la psiquiatra que llama que allá han corrobora que Black ancladas en latín dadas da la mara total apunta que te trece Don t ya te te haz a moderar la ocho en teatro para acabar de confirma de mano o de visitas al Pardo psiquiatras avances antes

Voz 8 07:22 era hace poco firme

Voz 7 07:24 sí sí sí lo confirman

Voz 8 07:27 yo no te quita el diagnóstico

Voz 7 07:31 bueno la verdad es que han bastantes mi cuando cuán cada vez suspiran siempre penosas mayor bueno noche sí habían sin anexionado hispano es que un como estuviese Santa en lo que sea con una pero te quedas tanto no ya es la manera que me di no sé qué buena música bueno pues tampoco confirmar se tomó lo pude ayudar a Servei es como si fuese un bus paraba textual Sugar bus partidarias la Cristo ayudas gusté a casa lo que sobra radican Vadillo ha mostrado única con a una piedra no ya dos yo que Pekín Saëns indica no tiene Enresa fe Iker Kamal al tía yo no problema al ya yo estoy aquí para ayudarla perfila Randa van donde ayuda del esta ayuda pero todo lo que énfasis barreras la lo para ir puliendo eran Bella

Voz 4 08:37 cómo no estar de que Chang descaro y al diagnóstico de Wii

Voz 7 08:42 moldavos la edad es que son molduras para que son es que te den problemas para las tasas mes cotidianas normativas las relativas a convivencia pues son difícil que son Scan ya captan cada pieza que estás a normas de cariño desde las sectas desadaptación es mate sus as crean problemas para va la sustracción tienen una dificultad para tendrá hipermercado a las cosas mes mes normal plantar salas dentro son fáciles la manipulada que es una persona cual sabor persona a mí de ahí que a que están decir que tener personal de la semana actor

Voz 4 09:20 y come huela León aquí descubrí sienta que

Voz 7 09:24 las es consciente reclama al al tía a la que os sacan a los moment da da rabia a digo yo no estoy enferma y no me pasa nada a ahora está calmada porque también en cara que no madure todo lo que tanto madurar pues sí que a mi yo Vance en cosas pues ya lo que digo es que mamá es que no se porque hago estas cosas yo te lo hago pasar Baratillo quiero hacerlo Yosemite el periquito contigo

Voz 4 09:49 Karma dirías a una familia que Avui sigue siendo una en el diagnóstico

Voz 7 09:55 ah bueno un Ponce ahí TAS sobre todo no paga la paciencia y sobretodo a más mes Moll Moll Imola cariño cien días pero también son las Bulent Sam disfrutarlos al máximo masones Gaspar disfruta golpismo

Voz 4 10:14 Karma Sánchez Mara Dalí una Secretaría de esta eso sí del club de familias afectadas por la mala es gases para ver a tasa