El Balcó - L'Estat de les coses: Avui, la bretxa salarial (06/09/2019)

Voz 4 00:57 no te ensancha la brecha salarial a Cataluña estaba Pla handling si fueras álbum tanto Albín brindis impasibles eso

Voz 0931 01:04 Audi K han salario bruto anual las catalanas cobran sea tantas seis euros por cada cien euros que cobran autónomas orquesta cada cuatro euros que aguantan uno coma las zonas Sunday Shan un camí a John dada hasta dos mil quince al último han dado cual tan inundada

Voz 4 01:18 eso oficial tras la explicación son diversos animadas Granada vasca tienen mes la prisa

Voz 0931 01:22 pasa Grameen hasta anal tipos de apunta todas Journalism errado y descalzo más un veintidós por sendas las ganas trabajan a tiempo parcial no mes son set décadas sin IVA que pasó la maternidad silencio laboral familiar tiene un acuerdo cerrado en la jornada Express letanía oprimen Phil alcalde Thomas no arriba sin clase

Voz 4 01:44 podría también llana trabajan menos horas con las dunas

Voz 0931 01:49 es normal y mes perdono porque si no me saludó más idóneas han un tractor tenis cumplir las diferencias tan beso no darlas ellas cobran un Kings aparece el mes que a ellas a las matizarlo com esa explicación

Voz 6 02:01 es tan diferente genial

Voz 0931 02:04 da estructural al somos esas concentran mes a las zonas apagadas las faenas domésticas son patrimonio exclusivo de las zonas que también son mayoritarias han al la Educació y las Sanitat en las dedican a la industria Alan Gross o a reinar relacionadas con las reparaciones olas instalar

Voz 4 02:22 si no descubrir tampoco son aún más a los que ocupan

Voz 6 02:27 en España uno de cada cuatro exdirectivos está ocupado perdonas

Voz 4 02:31 una cifra Baixa provoca aserrados Alan Maitane conozca sus directivos

Voz 0931 02:37 las empresas serán veía cosas me incentivación a las estadísticas de anunciantes d'Estudis cayó respeta subieran al paro ahora es similar provocar las diferencias Sachs Antoine a los cumpla amén primas las las extra para un la balanza hasta canta a favor de personas

Voz 4 02:50 el Instituto explica ya fama la basura ella asume Mika Adriático más sus esas tantas participan Talent

Voz 0931 02:57 que las zonas hasta Mis formadas causa las universidades catalanas y las comas matricula ellas acaba la educativa Millo preparadas pro marcar laboral Ankara canta masa

Voz 7 03:07 eh

Voz 0931 03:10 así es Cataluña al Balco Carla Turró

Voz 3 03:15 fines Rubio presidenta de la Fundación qué tal modo bona tarda buenas tardes Milagros Pérez Oliva qué tal como han acompañado en vez desde la distancia Anna Costas va economista hola bella esas para empapelada seguida de las Causas es Jones que también importan siempre apuntala su que es muy importan siempre que da la brecha salarial que esa es la maternidad impacta la maternidad POTA ni ITA la carrera profesional la entrada para situarnos no son anotó un café habla Mónica llamada Laura todos dúos tengan fines Parla de matar neta de carrera profesional de música par situarnos Marsé llama naked bar Café has jugarlas

Voz 9 04:05 hola bona tarda Jobs marcada cuatro aquí la nueva Fillon ante veinticuatro trabajaba en una multinacional de consultoría amo una carrera profesional Moll marcada Moll estipulada en al Themis ir con Vanessa lame ya han donado Edwards cosas una no Bulli a a renuncia a la profesión Edwards bulimia disfruta la Fields total Max ama que esta tesitura COGAM Baxter nada la Baixa laboral a Bach solicita una reducción nada para Herrera cosas Alá en aquel momento la amiga compañera americana fuman Saba a tratar temas reconciliación himnos veía mal amén al la reducción de hornadas de insta la carrera profesional pero sí que es Britta que a que a que esta reducción hornada han Valentí enorme amén la la me va Promoció de instalan presa en la me back carrera a SVA dilata cuatro a partida aquí cambia tres pagada hasta y no pude conciliar la vida profesional y la labor

Voz 11 05:13 Mónica también Akhtar

Voz 12 05:14 la vida laboral al debe estar Marc

Voz 10 05:17 hola don si John hace un momento Marwan tenía treinta años pasé tenía como el que sets a Manas a Baixa Matas mal no no eran suficientes par tan yo tenía placa anuncia renuncia de alguna manera oyó la mirada para ella renuncia trabaja ya no pude cría o tirando van a la cama ya no aparecía tenía una cena o que el cráter que eran musulmanes fácil el cambio horario sí sí porque es autónomo y a mí en la laSexta semanas de la baja maternal poca cosa mes ya vos baches renuncia tenía una cena a

Voz 9 05:59 Tapia

Voz 13 06:00 de esa Reina Alain eh

Voz 10 06:05 detenida la primera Jesse que comenzaba a buscar reina pero ella pues ambas quedan Barça un atracón ya bosque algunas entrevistas pero cuando ha acabado en ese evidentemente no van a razón han al año Michel ha tenido sí que baches Truan acceden a una fundación pero Quan portavoz aquí tres meses usan Vescam basada de la tercera de Fed Ex comunica que estaban estima porque yo esta mañana que en meses un carretera coordinación para decidir USCA hace nada ni Dios ha querido que social destinado rayana educador social pero al Amir

Voz 13 06:42 qué vida Men Sada ni ir será difícil pude

Voz 14 06:46 eh tapan carrera profesional no

Voz 7 06:51 supone socavan

Voz 6 06:51 aras ya Agus había o planta chat coma escudriña compagina una cosa y la otra proco Ussía y al Texas Laura helado catas paradas va Semes frustrar de alguna manera toca tenías una maravillosa carrera profesional a cortarme

Voz 9 07:06 a mí Samad experta al instinto de maternidad con a la mueva ficha si yo no consideraba ni ni tenía busca sido Amara ni pan a han sabría tan Gregor Acuña arma Dennis yo diría que a la frustración acompañando a la parábola maternidad han Mons aspectos no menos

Voz 10 07:23 daban laboral pero sobre todo a laboral que es un tema que estén ahora yo recuerdo perfectamente una reunió da a Juan la mirada hacía gran tenía un año toma explicaba las nuevas aventuras profesionales no yo estaba ya la sensación yo recuerdo uno en la que es el grillo que no pasa nada de mí qué será de mí no sé una sensación cada recordó la frustración

Voz 9 07:47 yo frustración no porque tenía que la dicen que volvía continúa traba ya eh sí que recordó desesperación porque sí que es Britta que Canet Mara tocho esté a partir de alguna manera desaparezcan si tú tú tú estás a la

Voz 15 07:59 agua yo exento de alguna manera no sé si

Voz 10 08:02 no cree que sigue de las maras pero cree que aún persiste la Abat siempre están renuncian las que Marchena trabaja ya renuncian a a quedar su acusa de leerse las criaturas cuán aunque Si lo normal no islas que es quedan a casa están renuncian a pude F carrera profesional Amén Costa porque cree que la conciliación aquí en el Nosa país es no no es evitar no existe es la tensan Tour mal por no haber y Davis unidad institución en ella vos va el tren para un Saëns que fea matrimonio relevo que yo viví no es parte y me voy Esclavas que son la consideración a costa Anadón casualmente a costa de ella acostada en otra Valladolid Ball

Voz 9 08:48 en la mes a mes eh Susi Balmain la intervención al para en el proceso de creación de la Familia en planta llama Caixa ciudades Puche es la al gran Avan tacha que tenia en en en veinticinco Sáenz al cambiar radical Jean paras que renuncian a Seba carrera profesional para hasta más de Otín Compains que la sea aquesta y nos explique y es escoltan que que se continúa esa She a promocionar en no no a la me va Karen pensar Play a Bosé naked sentí que ve que tenía un multa Sor abrió de avería algún tipo de ayer que precisa

Voz 10 09:25 aumentan habida la galardona han a nivel laboral no tú tenías la suerte que SAS una empresa que cancha contemplaba no dura más también a la reducción de empresas que habían fatal la reducción de jornada no de que si realmente un abona ahora dar renuncia a Fein as en de Maze algunas Jesse sin que Aspaym no

Voz 6 09:48 que usa aurinegra gravedad que es el Fiat para ver Wood compagina que esto

Voz 9 09:52 los Mossos cambiaba si caben pues ocho que que que BC inmediata de Manas una reducción hornada a tan ve recordó parecen la que si tenías un varía Pla salarial el Estado Arnal implica que al día parque clara como a la reina Jaca clara no judías justifica que había esperado de esas fotos estos compases sí que cree que sacan vía al Roldós Loma en moto a empresas que ha que es tapar no si sí que no Ziggy tabús y al a las manos han penalizan bromas plantee ya no hay estudios que vivo en cada bueno ya Estudis no es ir esperamos

Voz 10 10:34 que a la masa a la masa gris del Servei cambia Smara portan Small meses sean partan Aurea S un plus semana pasadas entrevistas mala habilidades en un extra de extras Pons yo pienso y Tignes sorda dique turnan y acero como la horita porque estoy muy satisfecha nada compartir veinticuatro horas al día durante tres años al Príncipe han han también la dificultad que eso comporta eh a nivel mentalidades pero muy satisfecha de Special cuando pude Kun sin de alguna manera ni que sigue a costa de dormí poco o rana hacia otras cosas no lo quito días que antes cosa vasca tú no lo cuál es para también envases maternal mes Yarkas es que la solución

Voz 6 11:23 con eso y acabó Ca la ley das frutas ya es la Mara

Voz 10 11:29 ese a Laura nos contempla

Voz 16 11:32 Nos que Steely desprotegidas que es donan Perfect que no tenga problemas una reunión las tal vez para no es una carrera profesional haga taxis Unións fuera de Orly laboral ameno le preguntarán Si la canalla que llora

Voz 9 11:46 a nosotros sí que en su bueno ya suena perfecto que no han iremos yo diría aquí una otro tema moral de la brecha daría le da la excusa da signos que esto es fruto Jesse Paloma no no es que es penaliza en sentí charlado no insiste su es optimista abarque Betts que las cosas cambiaran una perspectiva de Mogán Beich que hará las las maras yo va si notan yo basten han molt asesor de pude Gaudí de motas cosas que no podía

Voz 10 12:17 no

Voz 6 12:18 de señalar las diferencias malogrado Emerson son más Grant a Mónica motos gracias

Voz 1 12:24 no habrá muchas gracias a to gracias a USA tres hacer Cataluña

Voz 17 12:30 Carla Turró que eso realmente están explicando una experiencia en primera persona ya es de ellas pero quedaba seguramente es la mayoría de las damas y están bien cosas que son que las Islas patín y las viví mi cuando las escoltas Dios quita que narra Hotels

Voz 15 12:50 sí que me salto considera desde la experiencia maternal de la una a la experiencia maternal saldrá la realidad no cambia tan con mal cambiar tantas cosas que esta es una realidad persisten y yo creo que es persisten porque ya un diseño estructural molt difícil de modifica que es que estemos de la maternidad que obedecían a un reloj biológico Cat de manera que las zonas anoten inspiraban depuradas treinta me acaban de formarse cuando están en condiciones de entrar en el Mercat profesional en aquel momento han de que coincide en mitad Ambel temps unas brigadas de consolida o de Promoció a la propia profesión aportando cosas que dañan que estas normas de que han renunciado Dolce es una renuncia o una cosa o si pasan some están encara que tan Vesta cambian y hará problema que símbolo entendí Fields Au B o B que plantee plantean la paternidad de una manera de tener sus problemas de conciliación

Voz 17 14:01 si hay una una Dallas pesas clausus fundamental pero pero total la diferencia la brecha salarial y las diferencias que tenían una hora numerosos la maternidad sino a las zonas son las que eran tu Matt y entrada a la responsabilidad ante la cura en mes es de tot y yo ahora estaba mira en perfiles animaban recordad da de algunas dadas la esas en que éstas quedan que va a la algún Europea sobra la al texto que dediquen o más dona a la ya haría la cura y es muy curioso porque Vidau K surtiendo las mismas ganas que general Limited y que ambas zonas a dudó más pero si tú vas mira mi filas exprime es que las personas que sens aparezca cuán que son menores tantas Inka Games pides Dick las zonas lo dedican horas a a las tascas de la árida locura más de aún es dediquen más horas a diferencia sino personas que tengan que son pareja ascenso Hafiz sí pero que ya haya una trapería como mínimo no es uno de los sólo nos unamos son ya una persona mismo aquí requisado y cura las gomas daban esas trabas

Voz 15 15:14 sí

Voz 17 15:15 personas de Anta sin Cannes las dos horas o más perdón al dedican cinco horas y las zonas dota ya Sapphire Sunshine flat la brecha entre acepto horas Cinema haber aura paré ellas aún Films si alfil son men no tengan la més gran esa que está fins tres años sonados més petit algo más y dedican se echa horas las zonas treinta que se multiplica

Voz 3 15:44 bueno Almudena Ariza rendirán la maternidad multiplica por el Alonso una única es adicta

Voz 17 15:50 de algún Ankara que siguió acompañas ensanchar plaza parque son las cuidadoras vulgar o no ya a las zonas Esteban aún Mercat laboral a redujo reducción de jornada no voluntaria no voluntaria porque a laboral etiquetas son cuidadoras

Voz 3 16:09 yo he que estaba desde la distancia les da suele ser concreta me es difícil que intervino pero imagino que esas junto a la final

Voz 15 16:20 y unas cuantas cosas

Voz 18 16:23 sí yo no sé mal que estaba Dinara la mi la no sí si mirando a ver estos salarial a España a que están al principio desde el inicio de la carrera profesional queda o canolas estarían empatados país al que chicas dispares exactamente a partir de los treinta aquí ya ya un gran aumento ya al final junto a la jubilación y que son que estrenó Times no la anula que apuntaba es la marmita hasta mi al aquí un límite biológica implica el inicio de Romano Prodi ahora parda la mar mitad bellos una cosa que no haya ninguna ayer es la diferencia entre el soul más de un millón tantas diferencias salariales cumplan en salarios que son o desviarán cumple también y aquí da vida al lado a que estas barreras que afecta las donadas no ha acarreado a sus variables son muy importantes

Voz 3 17:16 estoy aquí

Voz 1 17:18 ahí cargando es un minuto

Voz 3 17:21 jornada seguida por la empresa Ipsos debiera de qué es lo que pasan unas fuertes penas los bonos cobran dicen faenas Pitxot

Voz 1 17:29 torneo

Voz 19 17:34 volcó caverna Turró

Voz 3 17:37 bueno sí estarán las alcohol y da brecha salarial Ana Rubio dan la Fundació surtan Milagros Pérez Oliva periodista Alena van a marchar a la maternidad es un factor fundamental próstata FETE ganó la Tana Jobs directivos camisas no remuneradas que había la maternidad mes para desastradas

Voz 17 18:02 a lo que dificulta que hacen carreras las nuestras carreras sondea entradas y es un problema pero no sólo que unen Mall el gran da da da da la manera de cultura que flaca causó más siguen activos que no es valor y nos currículums a las zonas de manera ya han Agut experimentos que ha que han fet currículums sexo que ha hecho envíos cosas diferentes nos valora igual es un sistema de trabajo montañas

Voz 1 18:37 a una de a uno

Voz 17 18:40 porque las da da da común de minorías sólo arrestada esta veterana enamoras dificultades y camisa ves no te cargas familias y que seguimos difícil rival

Voz 3 18:52 ojo más combata Allen

Voz 17 18:54 es que es por tren

Voz 18 18:57 así las cosas no duda a tener una situación laboral On o unas unas estrenada a Biden Mendia también social que ya paraban a él da la torna a la suya Cati al hallar Camille legislativo para países como el Reino Unido hasta no obligan a publicar todas las empresas

Voz 17 19:19 Alda para ir a la quiebra Ramos dramática

Voz 18 19:21 además para cada una de las categorías profesionales que aguardaban transparencia y era también su SAU exactamente están cobrando al sus con baños y nación tenemos una es imprescindible Pla que impulsan puretas para la conciliación permisos de paternidad sin mes guiarse siguió y placentera entraba en liza saldrá más duras caspa Dante andas es es Sven Llarga el a finales de Atxondo garantiza la igualdad de oportunidades ha entrado hemos llegado antes

Voz 15 19:58 yo creo que en el Camí de la progresión la igualdad ya tres fases que donan resulta pero May acaban de ser resulta Planes un es que yo Dick la fase de la Borgoña esa di la de publica los datos posa haber Winnie posar con para empresas que unas empresas tener unas directivas menos directivas que cae una explicación soy primera abogada Suecia antes Valls Scientific que las Universitas tenían tampoco científicas no mes obligarlas al rectorado hecha pública cuantas docenas tenían y de investigación científica llegaba Villora la estadística porque tenían la Bergós de que era absolutamente discriminado la la la la normativa o la práctica que tenían pero la Begoña no es suficiente sin que se pasa la alguna a las Kenna pasa a la fase de pública sea de la paridad perdía ahí

Voz 3 20:56 pero eso sí tan bello tan como si era paritario de salarios Alaris de India que obligan a la a la igualdad salarial pero lo que tampoco es suficiente que la moto

Voz 15 21:09 maneras detrás medirla ya en una Unitat productiva tan sólo mes condones en teoría la ley marca que cobran exactamente igual pero que pasa que si hubo estudien me resulta que en aquel el doble Dome es que Donald me han promocionado respecto de las dones que también han promociona el son me han proporcionado y las zonas sensibles perciban perdón yo creo que falta la tercera fase que es la de la Sonsierra no ya me Remei las empresas que discriminan tres son una ventana describe o es por una inercia no saben pero en todo caso costado Inés discrimina el día que discrimina no discriminan

Voz 17 21:56 esto te aumentando la Milagros totalmente a mes tal a al arribar a la sanidad también aunque a mí me es concretas que espera al control de las cosas que decía en Valencia es auditorías esa dedica no no no es que a extinguir que sino O haciendo di sino K es Ponce auditorías que siguen obligatorias las auditorías que ni si a brecha salarial Ipar que ya brecha salarial que no nos queda sino que busque parqués esta producción que veía la Milagros que pasar promocionan mismo Mayne ha hecho un aquellas y mes drásticas les digo una cosa que se ideó exprés a mes a mes que esperen y mis obras concretas com a permisos de paternidad intransferible algo apuntaba la

Voz 3 22:43 Ana donde hecho esclarezca escaso

Voz 17 22:45 es es que ya Sheen estructuras de extinguir la obligatoriedad a que Kenneth

Voz 1 22:52 hala a Aba a Al Quds Tato

Voz 3 22:54 te animaba en Santa me da la reforma horarios a Di que

Voz 17 23:00 lo que no es Unións exprés que son

Voz 3 23:02 es una sacaban las cosas en Ford y que eso vincula los curas que deja Vance que acaban Helena tú apuntabas no sé si tú apuntabas a Vance dos permisos

Voz 18 23:14 de ellos sí sí bueno las las dadas Brian a Vance no Prince multas de España Un después de las semanas ahí siguen países honor para mí es la maternidad paternidad vallecano pasa

Voz 3 23:29 por ejemplo Navarro

Voz 18 23:31 países más Suecia siempre los países nórdicos que políticas de cargas obliga a Canal para Calamaro a participar Ana que que está crianza de una banda es aún ayer de Infants un sus pues queda otra banda jardín fans gratuita caso a España no pasa ya aborda quítame también un problema yo es que te afecta más a que no pudo matar mitad las familias ya concreta la brecha salarial las empresas tampoco al final eran tendrá claro que Republic y que es un cosa asumible a los Usieto ataron su con Llull partan nuestra banalidad aquella empresa Cano que no está en la que estás o o la más dura que una su portan y nunca la vida que Tim fan un suponemos social captar metí combina como con las las uvas más que nunca Fenoll final ellas que violan combina una maternidad a Munar carrera profesional Begin o excluyen

Voz 3 24:40 en Kinshasa contra la medicina que iba a la cosa va a pecho porque la desregulación del mercado laboral fuck

Voz 15 24:48 las llamas que obligan a las empresas siguen efectivo Mon de falsas autónomas de Chadra amb un salario en el cual Si porque resulta mes barato estarse les a casas cuida Alfil que el Serveis que pagan cuida alfil son mes del que ellas cobran un panorama bastan pichón

Voz 1 25:08 te Piqué bien que era un dado problemas desde allí cómo está la estructura salarial porque eso ya te ha ve ahora cumple cobra y que partan una todas las cosas que se murió de feudo enunciado es revisa las ocupación que tal y como están Avui es es el coladero entre cometas da de las grandes discriminación si de la brecha salarial

Voz 3 25:31 Alena cómo estás una rubia Milagros Pérez Oliva gracias por habernos acompañado Dabo gracias dificultades dirás gracias contestó

Voz 6 25:38 muy pocos donde sacudir una frase dada la doctora hija ministra americanas del ramo de ella la igualdad arribará cuando una donna tonta puta arriba tal y como una Matute tú