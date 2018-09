El Balcó - Recordem el 6 i 7 de setembre amb els exdiputats Esperanza García, Lluís Rabell i Eduardo Reyes (07/09/2018)

Voz 1 00:00 al balcón

Voz 3 00:38 un análisis autonómicas pasea a la que tienen que con que Bush días y Anthony kurda en Irak que pasaba bien como ha mirado a qué pasaba al Parlament rifa y por eso han acompañan dúos personas Passat hembra eran al Parlament de Cataluña eran diputado de dos grupos diferentes Eduardo Reyes qué tal muy bona tarda

Voz 1673 01:06 la buena cara me Esperanza García qué tal hola buenas tardes

Voz 3 01:09 es una persona que estaba Jones posee una otra persona que estaba Ana que te has al Partido Popular y una entrada a otras te como estaba es aforada la pulir no nos tengo Parlament toda la vida aforada que esta institución

Voz 4 01:26 yo bebía

Voz 5 01:27 eso por eso entre otras cosas porque

Voz 4 01:30 a magníficas yo yo no estaba a Coma

Voz 5 01:34 la diputada repetidores sino no tengan la primera

Voz 1673 01:36 en chica tenía impartan la torna a la vida laboral absolutamente

Voz 4 01:43 Bardo la te va a tu urna daba vida

Voz 6 01:46 bueno yo no que yo sigo sigo haciendo lo mismo que antes estoy haciendo política en la calle que es lo que a mí me me gustaba allí es por lo que yo me metí en esto yo me metí como fundador de una asociación de gente castellanoparlantes y bueno sigo haciendo lo mismo exactamente igual

Voz 3 02:06 y bueno también descubres cosas al Parlamento tiene una idea tendido al Parlament que de una idea con y entradas cubre otras recuerdo sí sí set pues os pregunto para análisis política Kina se dedique kicking quina para los Bekking sentimental

Voz 6 02:27 la mayor una amiga de nostalgia Si Par Par que vaya me llamó Talleres hallen de todas las ideologías políticas Si bueno me me me ha gustado conocer mucha gente que a pesar de que tener una ideología política que suponían una coraza cuando salían Alfa Aristóbulo como doña Esperanza que tiene un acuerdo con mucho cariño como el Dios esté decía Esperanza Aguirre de acuerdo eh bien sea una experiencia tremenda no porque una persona que no está en política pero que de golpe y porrazo lo llaman para ayudar en este tema de del puse Si

Voz 4 03:06 pues fui yo encantado

Voz 3 03:09 no sé si estaba existentes

Voz 6 03:12 de

Voz 5 03:13 a permisos no es lo que teme quedarse un año en tratos cosas porque entra política cubana Temuco a su política lleno trincan Caracas anda dedico profesionalmente con la paz las circunstancias al bien a la bola iba tasca lo a mí yo y al que ven Baura el día si es hembra base catalán no tenía Rubén pasa una legislatura a profundicen una fractura social una fractura institucional IFEMA institución a han reaccionado continua yo Avda han ido al donantes no llegan recordó perfectamente da queda exprés al hembra abanico de octubre allí atrás a una vaga que instalaban como Kagan se los dar la CUP cava en Parma otra van van implica Bush Ciutadans Catalans pubis sin nombre en la faena al hospital Tutto Toxo a mí no me consta el ya sino Tristan

Voz 6 04:24 personalmente públicas a tú crees de verdad tú crees que los ciento treinta y cinco escaños del Parlamento

Voz 3 04:30 hay una sola persona que no quiso a lo mejor pararle

Voz 6 04:33 pues los catalanes una sola persona

Voz 5 04:35 estoy segura de que todos los que llegamos a política en un momento determinado en esta vida trabajamos para mejorar la vida de los ciudadanos pero cuando sabemos cuando sabemos que lo que estamos haciendo no sólo no mejora sino que complica la convivencia que rompe la democracia que tantos años nos ha costado traer a este país entonces ahí hay uno individualmente incluso fuera de las dinámicas de partido debe decir basta

Voz 6 05:03 lo que rompe la democracia es no querer ser democráticos porque cuando hay una mayoría parlamentaria que pide algo oí una minoría parlamentaria se lo quiere impedir eso no es democracia

Voz 3 05:16 eso sí romperla porque es evidente yo sabía perfectamente consumo usadas quería pasar de aquel tiempo Un bancada adaptaría dadas las relaciones siempre apelando al Parlament es Parla dado comes difieren de ahora según skins diputado Marisol después la relación que tenían al Barça en un café a las relaciones no siempre bien según digas yo no sé si al día sí sí set es difícil de Kim pum quedan tocadas la relación entre diputados de diferentes partidos

Voz 5 05:49 y yo creo que así Callao encaminan aquí momento no tutor reacciona ante esa manera a hay diputados que en aquel entonces nos encontrábamos por los pasillos de hecho el Partido Popular va sin regular y sabéis porque si compartíamos sala de del Parlament a pero sí que creo que hay hay hay un antes y un después entre otras cosas porque aquellos que estábamos en la oposición en aquel momento entendimos que nuestros derechos no valían absolutamente nada ah no que el rodillo de la superioridad parlamentaria en aquel entonces de de Jones si la de la CUP no se limitaban en derechos no sólo a nosotros sino a todas las personas a las que representamos que son la gran mayoría de los ciudadanos de Cataluña

Voz 4 06:37 sí

Voz 7 06:37 bueno yo creo que a ver yo yo miré

Voz 6 06:40 tengo otro fumando con esperanza me encontraba fumando con con Enric Millo con el cual bastante bastante feeling en el hecho de haber hecho por el hecho de que no disfrutemos de políticas

Voz 4 06:50 no te la de como de como Jorge

Voz 1673 06:55 de comida es que haya estado presente si es tu sí

Voz 8 07:00 pero pero por ejemplo yo me acuerdo muy gratamente cuando Enric Millo me dijo he visto el vídeo de Súmate y lo he grabado en un pen drive me he ido a ver a Rajoy para decirle oye esto va en serio vamos a hablar con ellos no

Voz 6 07:12 entonces a que hay muchas cosas que que discutir pero yo jamás me he discutido con con con Enric Millo por ejemplo que era una de las personas con las que he hablado siempre sin embargo hay muchísima gente bueno muchos no porque no era mucho lo del PP he hablado con ellos cordialmente siempre no

Voz 3 07:29 pero yo hago confianza de que que se rompen esos días uno obtuvo tuviste esa impresión no

Voz 8 07:34 no yo creo que a mi la gente que me tenía manía antes de entrar al Parlament temiendo en el Parlament pero

Voz 6 07:41 hay mucha gente con la que que he tenido un feeling cordial en en los pasillos he comido con con gente del PP comido con gente

Voz 3 07:49 Nos de unos pasadizos de que ese y me gustaría o cosas o no perdió las recordó

Voz 5 07:54 que hoy día no tendríamos Parla ha valido la pena

Voz 6 07:57 lo que yo exponía mi punto

Voz 5 07:59 es que es más es un perfil diferente no pero es verdad que se cortaba se cortaba las imágenes reflejan exactamente en los momentos de tensión que se vivía nos no es una sobre

Voz 3 08:13 no es una actuación que ha de Soma Cadí

Voz 5 08:16 que es que Finca las obra actúa sido Parla

Voz 3 08:18 Darias una cosa partirse en al mola estudiada y que aquel día no llovía sobre actúa sí o no

Voz 5 08:23 me admira pues enfada no pero una de las personas que yo considero que es muy educado no me ha es al Miquel Iceta llaman recordó el día sí ha cuando estaban discutían a a la cámara con Osama psíquica cómo iban a aunque no ha hecho no sobre tal o no a yo creo que hay había tensión que aquí dos días van Se van dramáticos a la santidad que es británica también van ya estima las las relaciones personales una y otra cosa es que hayan personas que son Mis abocadas a que apodan sonríe difíciles misses sí

Voz 7 09:12 a ver yo yo creo que bajo un punto de vista del sentido común y yo no puedo tenerle mio dio ni envidia ni ni

Voz 6 09:21 ni nada contra ninguna persona sea de el del partido que sea yo yo tengo amistad con gente a través de Twitter Nyman y menos con el que era presidente

Voz 4 09:32 de de la de la

Voz 6 09:38 presidente de la Comisión de Justicia del PP en Madrid en una persona que nos hemos conocido a través de Twitter que estaba a punto de conocerla personalmente pero que no he podido Madrid que yo yo no tengo nada contra nadie que me pueda exponer unas ideas por muy diferentes que sea de las mías

Voz 3 09:55 ahora lo que me permito a nadie

Voz 6 09:57 tampoco es que me digan lo que tengo que pensar cuando lo tengo que pensar

Voz 5 10:01 el día seis y siete no permitía que nadie nadie dijeran nada en contra de lo que vosotros pretendía hacer dignidad Éste es el Estatut la Constitución todo el reglamento parlamentario

Voz 6 10:13 pero esa Constitución a la que tú no

Voz 5 10:16 solamente que esta actitud de otras cosas admitía

Voz 6 10:18 sí que mola que te uno más votado tú crees que tus hijos y nietos tienen que estar condenados a cumplir una institución que queda obsoleta porque se hizo de la que se hizo

Voz 5 10:27 la Constitución no es una condena una Constitución es una garantía una garantía de igualdad un agua garantía de que los poderes públicos

Voz 1673 10:35 de igualdad porque mucha mucha legitimidad democrática que tengan detrás no puede tener dentro de otro es eso precisamente es precisamente hacía más no

Voz 5 10:45 esta constituciones la que permitió que después de cuarenta años de régimen dictatorial por fin vivamos en un país del siglo XXI con derechos garantías en fin

Voz 6 10:55 yo creo que esa Constitución dijo que esa Constitución en la que no

Voz 4 11:00 todos los engañaron a todos

Voz 6 11:03 yo creo que tenían que haber empezado por hablar con el con el de Cataluña decirles oye está pasando algo en Cataluña vamos a hablar con los catalanes vamos a solucionar el problema porque ya para empezar no se respetó el el el el el Estatuto de Cataluña se Mo Farah donde él ya no es que lo cepillar han es que descaradamente dijeron que lo iban a viario cepillar On cepillar un el el el sistema sanitario de Cataluña en final

Voz 5 11:32 no perdona sistema planetario de Cataluña a la cepillado los hechos

Voz 1673 11:35 toros de Convergencia Democrática por más selecta

Voz 5 11:40 poniendo prótesis caducadas a cambio de comisiones

Voz 1673 11:43 el caso

Voz 3 11:46 según Manteca van bien menos serán las web a ser Cataluña Carla Turró personas a las que yo también soy saluda para que no no me querían diputaciones aquel día el Parlament había periodistas queda dedicaban aquellas horas de de atrás vaya unas veintidós diarias Pablo Tallón qué tal tarda tarda ahora si continúo aquí al Pol Foradada otras con recuerdo aquí

Voz 4 12:10 sí sí UDI para que tú puedas Beast has been good

Voz 9 12:14 el Parlament me suena así

Voz 3 12:16 no sé si recordáis alguna como aquella bueno Banif

Voz 9 12:19 no sembrados previstas para Maris abrumada histórico una Oltra histórico una alta la prehistórica habían Passat muchísimas horas en Mont Plans histórico desde acá podrían día había contratado al al pluses pero efectivamente las horas previas aquel yo recordó una la coña que das llama a las puertas de una a otra historia pero también había una qué pasaría si no tenían claro cómo acabaría sí que tenían la voluntad de ETA lo que independentista tirando Habana que estas polémicas sí realmente es de una soporta casa es Jessica Mann recordó que llegan todo lo que que estas vicisitudes y una contundencia

Voz 1673 13:05 el el infierno de ella Enric Millo exacta

Voz 9 13:07 si realmente aquí pasa alguna cosa que no en fin hay efectivamente efectivamente han surtida que el play a las tres y a las dos días son una cosa si ahora no me recordó al Todd me ensayada en menos usa tras al palo no yo aquí perdí que tenía Rocky no la tenía pro sí que es variedad Eduardo ahí comenta cae SICA seguía pagana maltratado Utah un punto inflexión la relación personal con la mínima Maguncia charla seis vira a avance has pude Hadid prácticamente a toda la prueba expresa hablaba otras cosas fuera donde cada banda en una carpeta Jan aquella chica

Voz 4 13:50 por mí has va arriba a

Voz 9 13:53 al ámbito personal notan alza Bach parlamentario prosiga la actitud la de algunas diputadas va afecta al tres diputado rivales políticamente Don Don Cheadle recalar raso que tenían pasen factura

Voz 1673 14:06 siempre cara en una fase decanos había una vía de acabado final uno de octubre tinta yo recuerdo moda al Hoy por hoy

Voz 3 14:21 tampoco me explicaban

Voz 1673 14:24 pues que Marta Ruiz para que incorporen al día porque recordamos una cosa nosotras plan ordinaria debió vaya o presiden es que sabían Chacarita obras púrpura el referéndum hasta desde esta oprime de lluvia va a Sergio se haría Totó que va pasada exprés

Voz 3 14:45 no sólo de una a otra persona que acompañan tan Fund Lluís Ravell Ana que estamos bona tarda buenas tardes con recuerdos más aquel si se te teman una primera Times reflexivo como recordamos

Voz 1059 14:59 dos urbe acordó con unos días de una extraordinaria expansión un recorte anda tristón que yo creo que era un error político la gran mansión Llorca que Puxeu opinión pública ante la sartén la percepción en una duna picaba Araya Forta picaba parlamentario con un programa captado a va hacer la mayoría traspasa a sus cavar la democracia representativa y creo que hay Ansa al país desde las instituciones catalanas una dinámica que Musampa a don Pío ameno vamos yo daba autonomía ahí a ir finalmente exitoso está Andreu con lámparas de Jens Politics

Voz 1673 15:52 eh yo recordó son Climent tristón

Voz 1059 15:54 a las instituciones catalanas las bien hasta monedas que fallidas de aquellas sesiones parlamentarias

Voz 3 16:01 enseguida continué mi de seguir del hedor de Reyes se escuchan atentamente con ganas de alguna cosa pro he de publicidad un minutaje y turnan

Voz 10 16:22 en su

Voz 3 16:40 ya Tourné más equina que Eduardo Reyes no me Esperanza García Luis Rabei han tres personas estaban Passat al Parlament de Cataluña viven una jornada no duda in Emma toman tan Alquería significa at como recordaban yo tengo que más culta aquel esos días acate al Racing su dado a Capello para tapar rumbo muy buen día acotes dietas sí a dos mil Un Cardone

Voz 11 17:08 sí

Voz 12 17:12 señores Rovira pretende más nada para una Lippi su concretamente cuatro inmutado fallido al referéndum de autodeterminación de Cataluña no pude en daba tras la operación dolor Borobia que un año y por ser la lo mía propia hubo allí aún que no hubo yo

Voz 13 17:28 pues os toca me pero porque pero una cuestión Thor dramón Deia de interrumpe la primera pagada a pasar a Sara la primera da la llena de interrupción en dos días

Voz 12 17:43 de ahí nace aquí esta reconsidera si hoy con casus Fail accesible Despres convoque una mesa deporte deporte avisamos temple que ya saben esas chunda deporte esa

Voz 13 18:01 pero Tourné Zlatan SIMO es palpa Pla ya trata de la Cambra Jean suprimiendo Artime y Forcadell hasta nervios anima vota

Voz 14 18:08 pero al la alteración del orden del día imprime una alteración el orden día

Voz 12 18:13 a favor y me una cuestión es que yo no sencillamente hay aquí vino

Voz 13 18:23 se aprueba la autora ha sido dolor de lo día y la de trámites parlamentarios es horda promesa no paran Ara sobre las dos menos de la Lleida Nou sustanció Reuniones de mesa finalmente a dos y alabado

Voz 15 18:37 no yo no vamos a participar de una ilegalidad

Voz 12 18:40 esperemos muchas faltas Nova compartida

Voz 1673 18:43 Max del Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 16 18:45 actuarán con inteligencia y proporcionalidad menos grupo parlamentario a matar una extensión llamó mala noticia si es la proposición de ley dos referéndum Cataluña Avui

Voz 13 18:59 debutar en Texas vota dos de deuda Banif la mitad constitucionalista al abandono al hemiciclo a los diputados del PP en banderas españolas y catalanas Orsay usos con la diputada de las Cataluña años Martínez retira las español

Voz 12 19:15 desde a Jaume Sisa aprueba la profusión de referéndum tanto autodeterminación detrás te acuerdas verse tan dos contrasta a bordo Ganper contra abstención

Voz 13 19:32 de independentismo ya Utah

Voz 12 19:36 Díaz unirse a la provisión durar está al FLA

Voz 13 19:40 al acabará Duran fins tres Quart nada quedan Güito horas dadas

Voz 3 19:44 Cannes o no fines si lo asoció

Voz 9 19:48 tú no se verá dos mil de Agudo matiza

Voz 17 19:53 muy de mano para que en virtud del artículo tres y en virtud al haya ido al referéndum de autodeterminación aprobada ahí bulé min púrpura completamente calcinado la proposición de ley de treinta Iturrieta

Voz 13 20:08 Nou carrusel de interrupción ha sido alardeado día buenas compensada patronal Jay ya son las pasadas actuar rápido

Voz 1673 20:17 por cierto no sé si ustedes pero tengo una sorpresa el Tribunal Constitucional hayan suspendido la ley del referéndum con igual calzonita anterior hay tanta la marcha a Hesperia de surtir

Voz 18 20:29 al diputado y diputados Fela Kuti ha sido la profusión de transitoriedad jurídica de la República

Voz 13 20:49 las así lo acaba de autor de grave a la una de la matinal al independentismo Shi es un pas mesa Pravda producto obra las Parets del Parlament tras mudarán durante horas

Voz 3 21:01 avances Eduardo Reyes y cuenta Cor duques días no sé si hay alguna otra Asensio no me a sino también han han total que ha pasado no

Voz 6 21:12 no lo que pasa es que historia yo creo que que lo que hemos hecho ha sido pues son pulsó un pulso al Estado español con con la intención de mejorar como como ya decía antes lo mejor parados los canales evidentemente claro que sí de todos los catalanes le han quitado muchas competencias a Cataluña insistió hemos que luchar por eso no una vez que estás cansado cansado de de defender Catalunya en Cataluña en España pues ya estás cansado dice no voy ahora lo que quiero es defender Cataluña para Cataluña sin tener en la que defender de España por eso por eso decía que que hemos hecho historia que mira con nostalgia hemos dado un paso hacia adelante bestial

Voz 3 21:53 de seguir animando Israel Tartalia aunque siempre es más difícil de Intermoney partan Luis no se ha preparado por rumbo

Voz 4 22:06 no te lo así

Voz 1059 22:09 a una jornadas negras negras para la para Parlament de Cataluña hay Parla Parla la Catalunya de Eduardo que pagador no la primera víctima de que estas jornadas base lo estatut de Cataluña a la primera víctima va a ser un abono la daba dado Opinió Pública de Cataluña que conoce sus tres instigó Woods y trapichear parlamentarias o Face va amb la perspectiva subsanó Express allí Ayensa la convocatoria de un referéndum ir una Lleida tras la transitoriamente la red de allí discutir parco diseñaba mudé aulas absolutamente regresivo Moments d'Amunt Krasic con Katharine no

Voz 3 23:07 es una obra pública habrá

Voz 1059 23:10 está al alza y en un Vicenç constitucional Constitución Castresana la Odisea impuso purista dunha Orbán a Hungría que a un padre no cree que la Unión Europea que es la exacta coma Moodle dunas junio aquel sí al un ara vacuna es que va ser unha partan a EEUU ya le han estado dando lo público si os va a traer fichada fet una cosa fundamental ha cambiado el Estatut de Cataluña calan Gaal una mayoría cualificada ahí de la furiosa unos asoció a una mayoría Astre Davids parlamentarios estas con los parlamentarios que no representaban ni tan sólo uno más lluvioso sea un país parta nunca Mika para la aventura que hasta la cunda una situación extremadamente complicada tarros a Urda

Voz 9 24:04 sí sí

Voz 1673 24:06 el y sin que aquel días boutade Baixa aprobaba la Jay del referéndum sea bien es ya estaba matinal ha dado narró Unió acababa manchar la quiero las uvas daba matinal aquella reunió da da da Ankara no estaba Caudillo y ya había entrado en un chat de allá yo creo que eso no será Bután sendas para la ruptura a otras detallan casi aquella clausurada ya entrará en vigor un Cop a si ni de octubre ya habíamos sobra que había da pasaba que esta medida transitoria Cani aclara Toni Casares da prueba tal Rafa

Voz 5 24:44 no vas habla tan estos días a practica Men and a una hambruna tras ya da Muqur Atica Cannes no es historia en la misma política diferencial Criteria dale dale Eduardo Reyes Judith para una cosa a días han total que a su expresa el día veintiséis de octubre etcétera etcétera estén Valle Inclán es absolutamente una fase tras la fractura social encara Mis amplia Illa es y brutal les brutas que entre otras cosas las cien mil empresas cava en marcha a Cataluña a Downs mira Andorra una parque entrada tras la posibilidad a da con cursos da suministrar Day guber si su boca a comerse al me interesa la jornada pero la realidad es que ata ningún panorama social política y acusó a Mick pichón al que tenían a Duffy tal propicie Daniels independentistas no FAS sin una data histórica tan sagrada las históricas Parra Mourad que días Iceta es Lluís también porque Rabei Parker que es Buffett extra pizza derecha mis Danai tanto a la pública se catalana

Voz 3 26:01 hemos vuelto entonces seguida que remate en minoría hay evidencia trece de Parla pero es que tienen noticia

Voz 9 26:10 sí a La Seu d'Urgell también aprobó otra Esquerra Republicana al una consulta ciudadana envía al d'un carrer podría Endika no es extraordinaria al problema es hablando Alcarria hablando al carrera actuales Josep Borrell a una ministra que es unas Kuta en la que esta localidad a La Seu d'Urgell cambia aún no está al carrer Josep Borrell palo pudo octubre hecho ya provocar para que cumpla al primer secretario de los socialistas catalanes Miquel Iceta así que está apóstata una adscrito a mostrar en un in su actriz

Voz 4 26:44 yo una gran titular a la consulta en África

Voz 3 27:13 es ningún sobre el programa Escuela Eduardo ALCA con la esperanza para banda las consecuencias no

Voz 6 27:21 bueno yo creo que que en la la represión que ha tenido Cataluña siempre la temido no solamente después de después del seis de de sede hombre la la la tendrá la seguirá teniendo por lo tanto lo que no tenemos que hacer es que porque hayamos perdido un asalto por puntos demos este combate zanjado por KO no esto no va a pasar seguía adelante y la prueba será el día once de septiembre en el que se verá incluso más incrementada la la la implicaciones

Voz 3 27:52 es una muy que toda Asia tutora utiliza la pasado un par de San que Luis Fumero escalada

Voz 5 28:01 la democracia ha

Voz 4 28:04 es es es Jay también

Voz 5 28:06 la democracia el choque de la democracia se articuló en garantías de derechos no ya un allí no ha yo creo que al final a Linda me tantísimo politica equivoca equívoca ultísima ven perderá la hutu Gubern ven pero para la nostra capacita con una cómica a la Rambla fui a empresas a Fabra da aforada Cataluña

Voz 1673 28:29 venta pero la gente tiene la esperanza de que ponga fin a la seguridad

Voz 5 28:35 si las únicas consecuencia es que hubo de todo aquello que planteaste ese llevase adelante a pesar de saber que lo estáis haciendo mal han sido negativas hay personas que por incumplir la ley están en situación de prisión preventiva se perdió la autonomía durante unos cuantos meses con la aplicación del ciento cincuenta y cinco ya lo tenemos que recuperar todo lo que habéis hecho mal los aquellas personas que decíamos que el camino era incorrecto peldaños

Voz 1673 29:03 sería candidata Manoli Ravel realmente Bin

Voz 3 29:05 Ségol parque sensatez dos y sexy no daban futur no sé cómo os veo ponen

Voz 1059 29:15 que para el futuro ha mirado actúa surtida sala a la actual la situación y que surtir da instalada la mayoría independentista que es días la democracia no es la Lleida la da la mayoría si no es la llega la mayoría al respecto a las minorías nuevas garantías y sus instituciones que garantiza esa

Voz 3 29:38 Eduardo Daud Ségol

Voz 6 29:40 todo el respeto a las minorías pero también al mismo tiempo pidió todo el respeto a las mayorías porque ya está bien de presumir de mayorías silenciosas cuando las mayorías que gritamos lo único que pedimos es democracia independencia y respeto

Voz 1673 29:54 Eduardo Reyes Esperanza García Luis rebelde ha dado las gracias a todos tres por habernos acompañado muy Mercy fines la superan a una situada

Voz 6 30:05 más no es que no tolera la intolerancia