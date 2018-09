Voz 3 00:00 Atocha Cibeles continuará da serias a Tote es comedia o continuar en pena Silvia Moreno Silvia hola qué tal

Voz 4 00:19 el día hablamos día han Pablo Muñoz hola qué tal Pablo han día muy buen día y cada Duke incorporará llama la tertulia aún de la radio parque Esteban

Voz 3 00:31 nos da serias Avoy saludé María Soledad los cuarenta Principales hola qué tal

Voz 5 00:35 al Adrian hola qué tal hombre ya ido ese día habla cada Aubry temporada

Voz 3 00:40 a la música precisamente música que sean más culta ya ves porque la seva protagonista esa tribu cantan iba a cantar Verónica Castro Illa es la Casa de las Flores castidad la seño de la nos ayer en no sé bien qué es la serie de las TEU Pablo Silvia Adrià

Voz 6 00:57 yo creo es casi casi un botón a las grandes apuestas de Netflix aposta AZ parado han humana nicho seguiría absolutamente funcional Imola quesitos Ipar lame ha sorpresa con Fassa para de Abat cada Un Pilot Camba Asamblea o Ros las MM Pla sublime es un a escasos de una serie que cada capítulo les me sienta Lejeune mes vibran ya está míos crítica la anterior así cayó comenzó bien cara a Casa de las Flores de son gran melodrama light una versión al modo varía nada Mujeres desesperadas y un gran descubrimiento Paulina de la Mora que es una Hero in Llançà Z tots Messi tras mes Lens

Voz 5 01:39 sí sí se da la Paulina

Voz 3 01:43 la vida da total Cambó alta la Casa de las Flores pero por si queda algo que no es apoyada que va a que ésta sería Cabo y comenté al sendas sitúa a la frutería que vivo en flor hería familiar da Virginia de la mora una señora era de tres FIS a que sería se creada par Manolo Caro la pude V ahora Netflix ya es renta mal suicide da la manda al Madrid que usa sur presume es que Bush sagrada labró una explica Silvia

Voz 7 02:10 a mí me agrada al Fed Decca yo creo acababan presenta como una sátira como una caricatura de la VA las al uso Cat Duran veintiséis mil capítulos K no pasar capítulo y aportan SEN al que acaba de un

Voz 3 02:28 una tala dos puntos no da

Voz 7 02:30 las treinta minuts aunque cada capítulo pasa alguna cosa personal ya escasean Iker no tengan Pilot para que se cumpla Vanguard gana más dura acaban pasan las tramas Rambla Paulina es al principio lo días una mica ETA ama qué tipo de la que te tan leen pero que al final acaba convertirse en la reina absoluta de todas las áreas

Voz 8 02:53 yo es que Pilot de aquí tan tan día eso comenzamos Dios pero tú has pensado darse y además ha enganchado a altura de cavas cada cual acaba la serie está Padrissa amiguitos la Paulina de la mora bueno ASEM

Voz 3 03:12 se ICAA BS introduzco un set intruso introduces temáticas la bisexualidad y la transexualidad cobla surtida del close to en esta vez de los protagonistas y un capítulo ahí arriba un capítulo en el que aparece José María María José Paco León

Voz 7 03:30 una de las polémicas ahora tenía va a esta serie de Hafez Paco León da a transexual ya el tema que no era un acto transexual partan no podía a dunar y vea hoy interpretaron y realmente yo creo que coma José María María José

Voz 5 03:51 a found gran papel

Voz 7 03:52 en Seseña histrión echen sexo Gerard tout mon natural nunca Udai llama a la peste no Paco León con Agut ceda Luisma de Homo Zapping cada papel mes tranquilo mes a continuó ya que esto tica no pudo podría no ser perfectamente

Voz 6 04:11 yo creo que Paco León continúa una carrera muy basada Pedro Almodóvar Hafez Kiki el amor se hace yo podría es una de las peores damos tanta de Arafat Queen no si crezca sean pero no sabes a su currículum vitae por ley falta le suplicaba no al maravillosa que a esta serie que hay escenas musical oníricas a costa a Alaska y Dinarama menos noble y Sari Al Ani es que la reflexión ya en aras fan una sus IATA Junio y el patriarcal ya que propia propio hechas Big One Ana que está división incluso las propias clases pueden Sundance ataca la flor hería bis esta flor hería en ve que es una casa dará Queens absolutamente allí varada hay que funciona como una foral a la serie es Inés va muy bien mira ya exaltar es es Small duros no pero al lado unas Patitz es culebrón cosa también mola Almodóvar Ariana coma guapísimo Claudio eh aquí machacando y la pija casa a Claudio me encanta que la Paulina de la Mora no es una tonta del bote Cenicienta que va a ser rescatada sino que me sabía antes Madonna da a lloc que ocupa la sea familia ya lloc cada mes ocupa

Voz 7 05:31 al oído y daca a la novela ha con esta sobre dotan tomada el litigio América que el costo Puigserver esta a norma realidades que son a la a la homosexualidad Tito UPA Fernando una manera de que al principio al dicho Alcalá Mateos personal ya no cada están con un beso a una familia patriarcal que siempre han feto a que tu Cafe al principio has dicho económica pruebas seguida un normalizan Todd mía que camarada Amor muestra miran la serie no son cosas raras ni diferentes sino que es normal

Voz 8 06:08 muy natural me importa al dada su avance consultar a los María y yo creo que es dormido de las de hizo estas series que misma me importan es comido a una total en toda la Comunitat se te ve claro para lo difícil que es surtido alarmar y da mostrar total Comediants acabando captando con una cierta manera panorámica en el capítulo de House con surtido al Mary Bale pro ahora me a estas pasó voy a Vera como Marian tachó y poca BOC la Familia va a cubrir una Mikati a total las diferentes de allá

Voz 5 06:45 la OPA de Alaska a la banda sonora Adriano a tu favor que

Voz 4 06:50 hay Yuri a Mecano Paulina Rubio Gloria

Voz 3 06:53 atreví Verónica Verónica Castro canta un tema mejor así que a mí es el es mejor así es de Cristian Castro era Berry

Voz 5 07:02 muy caro puso de mal gusto

Voz 8 07:08 con a Alaska Mecano también lleva absurdo Mecano Dy J que pinta eso o pasa al Mecano ya estaba ya daban ganas de total

Voz 6 07:20 en no ya está vez Parker para emplear saxo al que eso sí te una poco humana que es la poda sea para ya no había privada y nada dado a esas tanda la normativa Public sí bueno iba a ir tan ves que el personal ya no es una víctima sino que me sabía antes de que vete la propia grita se públicamente se hace

Voz 8 07:54 a un mes difícil de cumplir tarta tú

Voz 6 07:56 es

Voz 8 07:57 a ir tirando con total que comporta que aceptan conversos autóctonos transcurso de apartar sexual es Moll cumplió con mostrar mueve ITE Caixa era Moll de humor

Voz 3 08:08 a la Casa de las Flores el exportando

Voz 8 08:10 no Floyd guiri amapola

Voz 3 08:13 ella diría manca Talal Crisantemo que es al primer Dalia orquídea y que deseo que haga ir Parla o magnífica es que han hoteles de la Casa de las Flores pero Net Flix Tribunal tres serían que criticar una serie sobre Luis Miguel han la cual ha mes Oscar Jaenada paga para Luis Miguel no sé si sobra Verónica Castro podría fue una serie similar a las tilda a Luis Miguel Araque a torna tenían protagonismo a que esta estrella que no sé que somos Jobs cuna pero es la reina da la telenovela Amar ricos también lloran para que se cumpla

Voz 6 08:49 yo Infanta es así como un eco a base como una especie de la familia de trata extraña dato tras es fascinan las expresiones mexicanas con las da Luis Miguel lo signos los María

Voz 5 09:05 sí olvidó Castelari María Luisa echan invitad da plan un mariachi

Voz 6 09:13 altas Moments que Putxet Nos han fet virales pero que estaba estampar una confesión íntima no Mitchum Balah tory vemos una drag queen cantando un tema diría que está Gloria Trevi es como un momento la Casa de las Flores da mostra pot fe una cosa multan a prueba la Tradicción mexicana ya no da da da vida no

Voz 7 09:35 en cada Virginia Gastro es la protagonista ha dado novela era FET al primer capítulo Pilot que escuchar cada fluye a partir de la Despres es Oca Puche Temes Pinto da talón novela clásica no inmensa una gran fiesta en la típico la novela hay Ana Isabel ya es como ya quizá a la a la café en fin dar ahora comenzaba una nueva etapa a partir de ella Parker al final ella acaba también rabudos Sima lástima encarna a una temporada no participará de ahora

Voz 6 10:14 yo ya dedique tan bella apunta sátira es la única sirvió a ella que es pues tras no me imagino a culebrón pero una escena de explicaron una una patita tan Morla Amara con que no acaba la frase no es una cena que ha publique año Mou torpe bien le tu madre así sí iba a comprar no dos discos absurdo algo tanta Ripley es

Voz 3 10:39 cara no diré belgas seguida en hombres han Kompany sala sería como amor la varada que esta era ve que hay es no ves la arrancada de la Casa de las Flores que te has principal mandato apuntaban una muñeca una Mike disipar sobra pero que también esté un secundario con la vaina Tafalla

Voz 5 10:56 mira sin para para hasta se lo vendió

Voz 7 11:04 típica que adquiere para que está ya no dan

Voz 3 11:08 la y la criada que usa toda la familia marcas clásicas Física practicamente allí te habla Verónica Castro para para allá

Voz 7 11:15 la hablará cuando dio esto que no salga de aquí de Dios la primera a todo esto que no salga de aquí

Voz 6 11:22 toma las Carmelitas pasivo agresividad telas millor

Voz 3 11:26 cual le comentó

Voz 6 11:28 se dedica a su fin Javier a la a la Verónica Castro Temosa Amics no a que esta especie da Rin Tin Tin agradece es casi igual es brillan Berfast

Voz 7 11:40 del día ella porque acaba de tu tu tu yo en tu explico explique si es que no Oporto explica a tú explico pero no saben hasta que se emplean traigan al final dotaba todo novela acusaban a los dos minutos pronunciados es fantástico

Voz 3 12:06 Cecilia Suárez es la cuarta pagadas a acatar vaya ya a Manolo Caro la Cecilia es la Paulina de la mora que esta manera de Parla que cómodo definía Boris Boris Izaguirre al país de Ia que es como es entre acurrucado o turnando en la España prior y si es es es una manera de Laura ya muy los vídeos a Internet su cubismo imitación imitación parodia que ya sean cambie ella que te acredita que esta manera de Parla Netflix Lía prohibir cada set o Fassi no sé si

Voz 5 12:39 los toco a soltar usted con pasa hace una entrevista también que esta semana así en una entrevista tienen prohibido

Voz 7 12:50 hoy alta pues ahora se complica ya que todo hay tú bien no no no se veía ha al final no

Voz 8 13:00 a a Mora Challenge a Twitter

Voz 5 13:02 eso está casado y mira todo tejado las mareas alto

Voz 3 13:06 la Casa de las Flores tu toman Parla Noos al tras también ya era faltas sabe que han pensad Cristina García puso Emily nota ida expresa serias Álvaro adicta al Dona Cristina García Chris bon dia

Voz 1876 13:20 hola bon día pensó al Tesk al tras la Casa de las Flores es al drama del estío higa Aira b the Line de un humor que engancha desde el inicio en parodia de las típicas culebrón así compensa un melodrama que es en Sacresa agrada USA

Voz 1751 13:35 dará en esta casa tampoco crecen flores al contrario se han vendido por casi cincuenta años millones de la familia de la mora es dueña de este lugar ellos quiénes para la sociedad son perfectos el modelo a seguir la familia ejemplar

Voz 7 13:58 por lo menos eso es lo que Virginia

Voz 1751 13:59 a la matriarca nos ha hecho creer pero bueno para eso estoy yo aquí porque es hora de decir la verdad

Voz 9 14:13 de un guió Smallville

Voz 1876 14:15 CSKA encara Calp un mes for de la Casa de las Flores son al personal hechas redescubrió a la gran Verónica Castro verdura Paco León como a José María o María José o Cecilia Suárez fue en una Paulina demora que arrugada Alcor es totum Luxa

Voz 10 14:30 escénicas

Voz 11 14:32 pedirles que esté secretas lo lleven hasta la tumba

Voz 12 14:37 Delia abre la puerta

Voz 14 14:45 papá

Voz 15 14:47 papa es Micaela su hermana el también es nuestro hermano

Voz 16 15:04 ya

Voz 1876 15:07 la Casa de las Flores es sobre todo entre Tin Good a Espot BVA de una tirada a mes la banda un oral amó el ritmo desde el primer capítulo a es comedia y mil lo que puro verá que esta semana si pasa más de Sons of Kiss acaba de estrenar el spin off al canal IQS es diu Mayans a Movistar arriba Killing la sería de Jim Carrey que es podrá ver a partir además ya la veo tan B de más torna al última seria del David Simon de dius han la seva según una tempura

Voz 3 15:38 gracias Cristina multiples más gracias Pablo Muñoz motas gracias Adrià Sulé multas gracias Silvia Moreno usa espero de ETA

Voz 5 15:48 gracias gracias