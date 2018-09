Voz 1 00:00 claro

Voz 2 00:07 en Chamonix son me son muy muy Juan

Voz 3 00:22 Amy Chang ciudad santa Jimmy Durante cantaba Make San Juan Happy aquesta cansó Tank así fue un bis dirían que es el bonus track y sus ir afecta al y bonus track Sergi Pàmies hola qué calvo en el libra larga gabardina Cádiz lana Dahl bonus track o Cadí lana general del libro es la protagonista

Voz 4 00:48 no es en la protagonista de asfixió da un bonus track real la Ana Real Downs estipulado de es de una adelanta de qué más da eh don tots San Donato samaritana publica que libertad

Voz 3 01:12 por ser tasas Mairata en acabarlo

Voz 4 01:15 de no sé que ha Compains como Jaume Cabré explicaba que acaba cuando acaba un un original un manuscrito

Voz 5 01:25 dónde te pido Adís dadas My has meditada tensando quemaduras hacía vistas hacia impresiona pero

Voz 4 01:31 pero que al Jaume Cabré si alguna cosa rigor y seriedad

Voz 3 01:35 de Soto Mesa Juba hoy

Voz 4 01:37 a mí me estaba acaban allí Brassaï acaba no consta que libra a dos Weiss decidí introducía que está destapó yo también de pisos

Voz 3 01:54 hasta que desagradar no desmerece

Voz 4 01:57 intento Cala experiencia literaria no si tan traumática intento sí

Voz 3 02:03 según se expulsado pus ahora tensa entre Contas parking

Voz 5 02:08 el Bonus track eso sí tiene un poso el prime quién yo

Voz 4 02:11 no Claassen quiénes Lute de Contas arresta Totti que tendría a día a grandes teorías literarias aplico la doctrina de disc jockey una rápida de una ley

Voz 6 02:25 funciona todas las

Voz 4 02:26 cestas totalitarias guateques Ica Gaudí casi acaba esta próxima noche tan triste que Dallara Jan Motta substancia

Voz 6 02:42 Toni aquesta aquesta substancia

Voz 3 02:44 mira que este cansó cree que no hay que Pedro Solbes Parla de halar de aportar gabardina

Voz 7 02:52 de Sven Goran

Voz 8 02:55 hola a ver a uno

Voz 7 03:07 ven que sin interesa

Voz 8 03:15 cincuenta no ha no es nada

Voz 7 03:26 sí

Voz 10 03:27 sí

Voz 6 03:29 a los días que no una J

Voz 11 03:32 a la radio es una nota aragonés lo dedica

Voz 6 03:35 a mí alguna fiesta cada scooter según ser todas estas son unas Reims ésta lo que sacaba cantaron jotas y eso es una

Voz 4 03:47 José de Otto estrellas de la historia de la JK de Tauste Zaragoza y ensamblado a fascinan han al a la manera cantarla ya entra en la Lletres Un compendio praxis llámese mismo

Voz 12 04:08 Moll sutil Murphy todo tú me una escucha París

Voz 4 04:13 esta París ha en una familia aún una catalana y un aragonés indicio de exiliado español desde Patitz que estarán chute descubrí que también pudiese Catalá que español era polaco que cuando iban a pro catalanista manera español uno español que tú eres un poco catalán

Voz 6 04:39 es la noche habría Dios es complicado Aranguren

Voz 3 04:46 era y complica continúe sin complicada serie DJ acaba de publicar la reporta gabardina de paternidad haría da pérdidas ida gabardinas las gabardinas son la teva frustración estilística la Gun tasadora bla

Voz 4 05:04 sí es un recurso literario e Hispart una amenaza Symeou escrito parné tesón una solución es la solución complicada casaría Moll suelen Mall una masa densa sino que también da la gabardina la gabardina ens aproxima par ni la simbólica de una peste arrasar es la gabardina Pausini actos las actrices Politics Bond Lence infantiles a la gabardina la mixta o no para que eran entonces camaradas no Elena Knicks eran almoneda el comunismo de la clandestinidad Seeley par de afecta también Cinema Net portaban gabardinas la yen Bono o no para Jan va a durar dos dictador que es también partan concluyó que es transversal que Ipar Bay por mal ensambladas que era una pesada exprés una Pardo y que surta no es real realmente a una pila era más un diario si Guti incorpora también que crezca su división interna Llanos que pagan Porta gabardinas no yo son dos Cano constatar no

Voz 11 06:53 no voy a comprar

Voz 4 06:58 esto son intensos fracasado afectivamente pasan la gabardina presentan B

Voz 3 07:06 aquí sentada me sirve para ser la gabardina a Jorge Semprún lo alto para

Voz 4 07:10 dos Senra para no paralizar estábamos de era una escala de Izar en Semprún portaba la gabardina burgueses un Buemi y un intelectual Racing al no para la portada con sifón armada da a Edimburgo diéramos mes oficialista dos una gran Amauri arrancar aportes gabardina a una aportaban Sharma

Voz 3 07:45 ahora para la arenga las baladas y Ana que hayan ya tras libro a esta mesa continúen para dar una mica més da gabardinas conservas la última da Teo para comprada

Voz 5 07:55 el Corte Inglés Sagasta Caballero sí sí sí conservas

Voz 6 07:59 la compra a Berlín no no no

Voz 4 08:02 aquesta base víctima de las mudanzas y no no la conservo estaba ya se amolda tute duran dos cada nit va cada una atacado Knicks algún Max va va a no ya no lo ve ahora quedarán para la conservo va Murillo dacha algunas de las cosas conservo algunas corbatas porque tenía un morbo Angus para las corbatas algo que también la gabardina saca una pesa no sabía que él aguardaba probar porque había describiera que estéis tal

Voz 3 08:50 sí sí en parlante gabardinas daba más que apartan a todos Politics estafados por las zonas esto me portan gabardinas la te va para portaba gabardina propuesta ganado en las que la te aportaba gabardina

Voz 4 09:02 Jones discutan Bella con las ya no la pista la Mara descubre tiene dudas gabardinas que las Vacie ella porque era modista salas ella y yo recuerdes las míticas gabardinas dando para no recuerdes una reflexión sobre la gabardina femenina una misma gabardina

Voz 6 09:29 sí

Voz 3 09:31 esta es plural ha sido da para es difícil vas a la teva reaccionó individualista al ataque a las Torres personas fin sal Racó de la teva Mara de la Teresa Pàmies y el papel que tenía perilla la escritura al final da la seva vida al tema para y mes concretamente al tema de Gregorio López Raimundo y Teresa Pàmies

Voz 6 09:51 no os acaba mal sacaba acaba no no yo cree que sacaba aunque sí sí

Voz 4 09:57 Wert

Voz 6 09:58 o ya intuía que sin Guns no podía tan Carlo encara yo creo que es astacus hasta acaban y ahora si alguno

Voz 4 10:09 yo creo que es una historia

Voz 6 10:11 ya acabada la la administración

Voz 4 10:13 posterior a la familiar

Voz 6 10:16 yo creo que ya le representada Prou

Voz 4 10:19 aspectos a a Sara simplemente Sara un escrito para en concretó que eran personas publiquen desde Cataluña y que de justicia continúa incorporan com administren me soldado desaparecido sino a personajes públicos com Nagusia eso administra esos que no es sino que tengan hay que está publica que acaba pende una esa

Voz 3 10:52 llega su Knörr también Antonio

Voz 13 10:54 o sea que sí que desde feas MANES cada matiz es plantaba esperanza pero afecta arte han labrado line y con ya no pudiese cero aún no hay un manual porque tú dobletes en que necesitaba la presencia sin no observa veo han dado andar buenos días papá

Voz 3 11:21 la Amara Yeltsin al que ella había adscrita al que había escrita informó pero un difunto

Voz 4 11:27 que es la última obra pública ya última obra publicada efectivamente explica Lía explica no difundir las cosas que han pasado desde que curiosamente han un parque primero es un dial a para Tomás Pàmies anaquel y explica que va a eh que alegría tres ha informado difunto ya pura dos Contas aquesta pese a que faltaba que es a explica Ángela la última contribución literaria de un manuscrito adscrito pública

Voz 3 12:15 me ayudaba al Barça sino tan al para calmar a las bases ayuda adscrita al mes

Voz 4 12:22 Ana para cuando estaba hacia las memorias de una dama organizativo porque yo era una persona que nuestra citaba novata ni las condiciones para una Nicklaus Duque sí sí hubo manera Small prive Germans no haberlos por la trama una cosa tan sencilla con escritos de partículas a la ley enviada a los artículos encara

Voz 3 13:12 en tipos de esa escritura varió tiemblen mentiras o falsedades perfectamente creí plas aquí para que siempre lleva mal Duque es bonita que Caneira dulce Sergi Pàmies fantasía Efeel de Jorge Semprún el Lleida tú pasas B no

Voz 4 13:31 si la Llibertat

Voz 6 13:34 da la ficción meses para la escrito yo como al actor

Voz 4 13:40 no sé si estoy o una cosa u otra cree que ETA Spider da la no sé quién los últimos para pasarse a la compulsión Sandra que casi uno o sea que que ve unas líneas tal libra Han Un culo serían británica hace un mes la

Voz 6 14:08 la al ducto han anulado

Voz 4 14:11 en un artículo periodístico unas memorias pro nazis aquesta Llibertat apagadas no mes atribuyen al adscrito al actor

Voz 6 14:20 no

Voz 4 14:21 tan la es que tú no te disfruta disfrutarán igualdad libra o Dahl consta que saben si realmente Baix fantasías Jam la idea de que Jorge Semprún o no

Voz 3 14:35 Pita soporta Michael territorial ambiguo

Voz 4 14:38 si hubiera que preserva

Voz 3 14:41 de Marx Faraday acá explicaba Antena tres Matías Prats dice Tang Dios santo es es otro avión parece otro

Voz 14 14:50 me parece parece que ha sido otro avión esto no es si se confirma si se confirma esta circunstancia no es casual fue

Voz 15 14:55 no no no no estoy ya es un acto voluntario vamos primero una torre y después la otra pero pero estamos estamos a la espera Ricardo de que recibamos información porque esto es tremendo

Voz 3 15:06 Parras da Matías Prats concretamente al Contas obra al Ons a esa cara no voy a decir es titula Capítulo de del asegura tanta acá Almond hasta cambiar directa tú o al tener cerrado un del dos de la iniciativa idas y digo a nada compra medicamentos perfil es la respuesta individualista que a la heroica daban dunha situación limit comer aquesta

Voz 4 15:33 sí mes era la única pasan cosas literariamente la llegaban Mata Kennedy Arshad motas réplicas literarias y cinematográficas ha utilizado Ian o no va a la equivalentes de esa manera a Barcelona al 11S da exprés ya que es asumir un Miura o como una gran impacta no lo que yo planteáis esto es la posibilidad de que está la grandeza catastrófica Senna a la esquina de un particular que va para las farmacias compran a antibióticos porque creo que sacaba con marca negra no

Voz 6 16:29 he hecho reales es es yo creo que es fácil de compartir fácil de entender sobre todo ya les va pasados Milú ya tan improbable que representa la tragedia de que no pase Icomos olla o intuía en pro de una manera ordenada Moll incluso Alfonso al que ha dicho que acaba pasan Small pincho al que está pasando

Voz 4 17:05 en una de las Dallas

Voz 6 17:07 y un dato más

Voz 4 17:10 castiguen es aquello en setiembre a Nueva York

Voz 3 17:14 quiten imperando

Voz 12 17:14 van un alterar o sea esa una Diada que tú sabrás o Ocón vibras

Voz 4 17:22 sí es la tradición han tocarán a la manifestación ante Qualitat cit Parquesol Cronista Oficial las todas las últimas manifestaciones de las últimas cinco y a que privilegia que SOMA planes Miura moda prop cómo evolucionan muy bien independentista paro las crónicas a la vanguardia de gays sino Fano estaré mosca es probable que iba así han Qualitat de cronista

Voz 5 17:59 si una tú que es Jean iría ya diría Serge para cierto

Voz 4 18:02 no no supo blanca exista esta categoría no no no curiosidad curioso sabe cómo están independentistas no hay ninguna inmensos respecta no me faltaría número a través del respecta poroso extraordinariamente asimismo

Voz 6 18:25 la sobre la solución al conflicto esa crear ahora sí que Puck afirma que la experiencia como últimos última manifestación es extraordinaria seguir una

Voz 4 18:42 periodísticamente ahí

Voz 16 18:44 o incluso política menos y la la la

Voz 4 18:47 el Barça desde la no no compartirlos ha es de gran respecta que estáticas con más funcional tan Davó continúa clima que ya Good Things ningún San claro

Voz 3 19:05 tú como experta enviadas a mes de una Diada pacífica contra la Imagine es la de que está

Voz 6 19:10 cree cree que Par Par Lay

Voz 4 19:12 qué tal hará una extensa siguió cree que es a la manifestación que va para protestar contra la Marina aquella esa asamblea han aquella manifestación ir a un altísimo incumple unen a dar reivindica que Sara Astra Moll de independencia

Voz 3 19:39 temas no faltan escritura la te Amara par lava o no de cómo funciona ha echó da que en fin sitúan a estas vivir un mal momento crítico tranquila que son servirá para escritura a Tuta fusionada

Voz 4 19:52 lamentable pero ella insistía amolda que situación Bono o lenta subrayaba Bono siempre servirá para nada también un día en cuando estaba pasando un mal y de mayo en la Cámara

Voz 3 20:21 hizo incitó te recogen Agut alguna balada anual y le escribió pero sí pues esa es otra Teresa Pàmies podría ser perfectamente la yellow compraría

Voz 4 20:31 sí Puche Durán Juan ella estaba hemos partículas no somos menos preocupada o no te preocupes cada artícula mala explicas efectivamente dos o tres articulaciones que va era en sus siglas en aquel las ondas señoras Don fallas fracasada disfrazaba de atravesar incluso Tarzán da expreso al final sacaba impulsa hostil la teva manera hace ya no ya no Bachiller el Teka a dedicarme a tenido una sastrería parcial hortícolas com a otras escriptos cada H imitaciones inscritos comían imitados escritos no sabía que acabaría imitan

Voz 5 21:34 qué difícil que que va a banda Lar de aportar gabardina también está relacionada situar aquí

Voz 17 21:44 sí lo hizo

Voz 3 21:57 el bolso agregó a Scooter ataque a Keynes menús Campa da la teva última visita a una he por no necesariamente para debía chopa a

Voz 4 22:08 tres semanas bailado una el ritmo tres meses que últimamente agarrar alguno de manera recreativa Ana arriba la llena Leopard tres Quatre Cats Line eh es una es un es el equivalente a Sasha Dance nada más ancha espiritual al ve aura la alegría las sesión de la con arriba las das acción son las interesa ha espectador que pasa que ACNUR Balmain yo nada Ana que esta situación se da más ancha espiritual saca intensión es bella duran una hora estaba ya para casa

Voz 6 22:58 Cara a explica Yebra es cabo hundía va pasa una cosa todas cubrirá no está

Voz 4 23:06 las inspira viste equivalen a casi vasca pesca asunto auguró cambié completamente habilita a que está practica cada es Creek Dana al usuario por saber quién las humano como un Bond rollo irreal men la la secta de la estima estima y aquella yen impasible y profesional que aportan un desastre ni Sims pasan una a la distribución dramaturgia es fantástico es una buena excusa

Voz 3 23:44 realmente donde es verdad que la Jens están si Aeroport Ia libras como Sergi Pàmies la reporta gabardina continuarían área Emilio Casal ya Jaycee al parque muebles ya que es quién queda algún