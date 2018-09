Cuina Veneçolana

Voz 5

10:00

incluso además habéis apostado por una cocina creativa pero basada y lo más tradicional además crearía si tú te has formado has pasado por diferentes cocinas y escuelas han pasado por la Hoffman por ejemplo asestado con Aduriz si estaba o con Martín Berasategui estuve con Jordi Cruz tu sí estuve con este Javier Aranda que tiene una estrella Michelin también en en como se llama en Madrid esté bueno he estado en Torino trabajando estado en Berlín trabajando pero bueno siempre tratando es de enfocar me en conocer técnicas que me ayuden a mejorar lo que ya se nunca me vi haciendo cocina francesa o cocina italiana siempre me vi haciendo la cocina que me hacía mi madre me agua en mi casa que que hacían por ejemplo un domingo como hoy que te hacían en tu casa en tu casa mi casa bueno primero sesión pica-pica que hacíamos mucho ceviche nosotros tenemos mucha influencia en los países latinoamericanos tanto de Perú y México cuando ellos miraron en la costa los pescadores absorbieron bastante información de cómo ellos trataban el pescado para que cuando los pescadores fueran a pescar ellos conservar el pescado entonces nosotros tenemos una variedad ese bicho bastante grande también bueno en mi casa hace así a once bichito tal se comía jamón sitio Serrano con su que si toque tan poco es lo que digo porque en Venezuela hay demasiados españoles también entonces la la la el el aporte gastronómico es increíble ir o sea así a en las sábado negro que estás diciendo me compañero aquí que la está haciendo en tu restaurante horita es una típica o una ternera guisada con bastantes especies es salada dulce con esa textura de carne bien sabroso ir pero de repente el lunes mi mamá me podía ser un sushi que yo pensaba que el sugiero venezolana cuando yo era pequeño a que yo pensaba que él era venezolano que yo saque la piel sí