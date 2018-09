El Balcó - Especial diada (11/09/2018)

Voz 1 00:00 Moll bona tarda Cibona día dos son las set

Voz 2 00:02 aún lastra mudarnos a cumplir

Voz 3 00:05 va bien

Voz 4 00:10 pisará impusimos Lucas ya así Cossio mientras que esas personas están en hola

Voz 5 00:19 al balcón Carla Turró

Voz 4 00:29 todavía botas a como una dos o tres minutos recurre seis kilómetros de alta por sólo uno

Voz 6 00:36 un Chris prime de independencia exprés da libertad presos Politics Crichton odiado mes y una Diada mes banderas las talados Samar retos de Toulouse consignas de ida mostró ciudad Força Bruno día Don Todd o practico es diferente porque satén Brass siempre bien tengo tu Murillo dos veintisiete esa las Johnson humana han ido han al octubre una dato que cambió todo y que acaba con Twin aún en cuanto a Bruselas con nos han cumplido suyo que tampoco las quitas que sabían a señalar más arriba la Diada del dos mil dibujos publica una voluntad clara de hurgan hecho dos la profesional Gubern pasan un mes reivindica las dos fuera en sus pro muy han a tomarse de independencia hasta una libertad sea un objetivo política la vista Luri Ana que otra tasa tendrá judicial

Voz 4 01:33 al prime Kfar M R Porcuna eso minuto minutos resulta tienes la gestora del Palau Royal Pablo Tallón bona tarda

Voz 7 01:40 bona tarda Carla Downs Miquel Vidal Avinguda Diagonal aquí a Palau radiales vital que debía muchísimas Jenny partan Ankara acá la mayoría ya sabe a qué era también muchísimas llena marca hasta más reto a esta culo curar llama que estas amarrada curó Tron ya fucsia por unas tono presidente aclaración o una insistir Pedro Sánchez Agus ya un referéndum moto que está llena extradita a president president presidente

Voz 4 02:09 ahora tornará Ema Pablo Tallón y amplió dos políticas el chip de que esta manifestación asumirá las glorias del animal Aitor Álvarez

Voz 8 02:19 si la Diagonal sacó a las tres de la tarde Ayala así ya era plena Abbas a miles de personas han pancartas instaladas que nos podían ni Moura a las sin y treinta minuts de instituto más frescas y un minuto Express un cuatro de una surtida aún CRIT como chat aquí con bellas a las glorias y ya estés fins al Palau Reial Pablo hacía Koeman Sat de ella de Scripps que veían libertad Politics motos pancartas cadenas choca directamente mandaban sobrino que en estas Castán y la Pacific prueba de mes reivindican diu My para que está aquí a la Baixa Diagonal ya es grave ya ya ya vida normal

Voz 4 03:13 el discuta Francesc más si hay quienes la fotografía que Albert Prat

Voz 9 03:17 una manifestación bridas a asienta Satán también Samarra Castán usan cada Chance han respirado armario una lavarme haya fins aquí a la Plaza Francesc Massip así lo manifiestan daba la Ampurdán en Villa Guns castellers batucada y motas las Tablada están a la ira como a las que han si él mismo en una manifestación cada Shara en rastro

Voz 5 03:40 muy preparada casa par pintada la Diagonal Durán

Voz 9 03:44 las las zonas muertas han dado ya sus acuerdos lo a que estás dar las sartén a gran manifestación de la Diada hemos dos Cassano quince aquí ya son una auténtica pairs Emvismesa para parados sol Kadírov da camping navieras puerta Dios para intentar su puerta o al calor guardaban sádica torso

Voz 1 04:00 ya a la capital era arriba de que esta una condena a Pau rumbo como está tomen

Voz 10 04:06 Downs aquí en la James ya da si la quedan algunas Politics que esperan para atiende los fichas esta Comunicació y al superaría ya comienzan a trabajar pardas que ACNUR está presidir la fe de diferentes módulos Kasan Transcat culminan esta una dada su acrediten que recurre diferentes kilómetros han Kaiku concretamente en referencia a para cada Camby al Rey y al cincuenta sin duda Express sean hechas Sony de Arms hice la república catalana

Voz 1 04:35 ahora turno seguida mal Pablo Tallón porque tenía discursos las las últimas horas también a la fotografía a la Diagonal Provence las cifras de asistencia Miguel

Voz 0563 04:45 hola humillada personas y fracasaron a la Guardia Urbana la Matisse abandonaban las organizaciones convocantes de buenas son mes manifestantes dos sets a la urbana han va a tanta Singul mil emails anteriores cuando barrió a fragatas dos mil Jones da stent Alcan no podrán fea que están es compara las cifras da la Guardia Urbana hablas dada la gala da al Govern porque dedican no tengan prohibiese dunar Nike Cup son unas cifras Qasem Pravia Nat Álava Sean John

Voz 11 05:14 la tenía Marchán comparando explicaban Monica Peinado no sé si también muchos problemas

Voz 1600 05:19 aquí en está tallada la mayo par de la Diagonal Eagles accesos a que Avinguda desde la B23 y desde la ronda de la Estafeta experta en el tranvía los autobuses que circulen y cree ven aquesta Avinguda paséis de Gràcia la ronda de Sant Pere y el paseo de Sant Joan no la Via Laietana TMB Agut de regula la estación estaciones de metro mes pro Peres a la Diagonal perra once Seguretat en el momento más afluencia de viajeros pero hará ya están Hubert de esta manera las sido es que les persones que Staten aquesta manifestación va chino

Voz 4 05:48 busca estación in una mica més ayuno

Voz 1600 05:51 ya desde la Diagonal permita que estorninos va colapsa

Voz 4 05:54 gracias Mónica y ahora ha sido Pablo Tallón que estaba seguir los discursos que pasaba Ana que tan a sanar y montado al Palau Reial Pablo la dan aún

Voz 12 06:04 hola Carla creado antes que vio Parmalat quinto

Voz 4 06:06 la calle al presiden o presidente

Voz 12 06:09 muy satisfecho jalonado jalonada diminuta va a la cara a la expresión Parla Tavano Seychelles no estaba prevista que a esta comparecencia prólogo ya Diane compara contrayente debía muchísimas yen aquí aquí a la diagonal o presidente centrarse han óptima dos presos Duke antes seguras y envío mis Sacha o president Sánchez aún cual insta a náusea ya un referéndum brindaban

Voz 13 06:31 el caso es que Pedro Sánchez valentía

Voz 14 06:34 de qué obra observando copla Cataluña

Voz 12 06:37 os matices respecto a España siempre señaló

Voz 15 06:39 de Sirio Rajoy sigue el señor Sánchez

Voz 13 06:43 valentía vasco total blandas catalán sacando pacífica y no violenta ya que esta es la más Siem una marcha que no titulado fins al final aptos esas consecuencias mozas gracias

Voz 12 06:54 ah o presiden Torras augura que aprenda a mandatarios Partit Unitat de la República

Voz 11 07:02 Pablo eso es lo que daría al al president Quim Torra ampara que es lo que han dicho

Voz 12 07:12 sí como insensibles par Francesc Mauri portavoz un cultural recuerda Jordi Cuixart presidenta cantidad Kfar un hay que alabar Griñán considera la línea evoque de ella o presiden Torra los presos no puedan seguir ni un día mes Julian también Sasha capa o president Sánchez

Voz 0684 07:31 el español augurar da Pedro Sánchez Lydia Sharon hasta tus Kent matemáticas carrera en causaron las promesas las Sebas falsas promesas meta las Fiscalía sea es acusarnos David cambio si violencia Cela Duque cubra con tres sabias nunca violencia estará la extrema derecha que actúa impune los dos tres carretes

Voz 12 08:00 la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana podrían una mínima autocrítica desemboca tragará Unami que también tengo que estaba previsto o atribuye a la violencia da da España ha enviado un capaz los partidos catalanes

Voz 11 08:16 Martin Sheen tapando artistas

Voz 12 08:19 Parla otra que atravesar insensatas Cannes para conseguir la independencia

Voz 0277 08:22 Bustamante Caprio Brit sea voluntaria School activo alta Partit URSS daban en boca de Valence dado quieta ni ha huido que nota ni aún Klaus Tourné agua para para para Aki K no pasa el discurso y las estructuras da está a día hará captó tomada Cela gentes dado carrete son todos da fe

Voz 12 08:47 asegura para los llega nos daban impuso sino que practicó maduras Ciutadans tan bella es de un rigor un hasta that hidratar mintió

Voz 11 08:56 a Pablo aquí seguimos

Voz 1 08:59 Timo fotografía a la Diagonal turnan mantuvo una tú

Voz 12 09:03 Parla a Carla instara irá seguida aquí

Voz 1 09:05 volcó análisis acompañarán a embrión Joan Serra Jordi Amat la Iva Anguera que amplía a un toque a de si la manifesté que esta tarde y Totta la jornada de repasando cada una tesis

Voz 4 09:22 qué tal bona tarda días

Voz 1 09:24 que siempre como una ofrenda floral a Rafael Casanova

Voz 16 09:27 para dos discursos al presidiendo al Parlamento Usher Sartre

Voz 17 09:33 la presidenta queréis entre risas es una presa política para ver Abat política al Parlament portando estén tomando una situación Inchusta que reclama exactas no

Voz 18 09:44 la Diada estaban han multan da la idea de aquí

Voz 1 09:47 esta Dama en cada llegar tarde

Voz 18 09:50 en mayo

Voz 4 09:52 en línea similar la alcaldesa de Barcelona Ada Colau a la obra sin palabras luego sino que Cataluña tendrá muy difícil para normalizar política para no de impusiera Isaura impusiera desbloquear la situación a está mientras a que esas personas eso también ha participado pese

Voz 16 10:11 Alicia tras firmar de todos presos no es estaba Pedro Sánchez y reclama no complicado llegar

Voz 1591 10:16 pues a los recursos de André sin pudo salir aún guber Capirossi o no una persona Llibertat el suboficial día Si Bulent sin ser Amena que es que el Opus es imposible

Voz 16 10:33 ni tu alma ni Ciutadans y PP esta propia militancia al aplazado al Rey a Barcelona Albert Rivera da para ataca Moncloa

Voz 0040 10:41 que hoy veremos en las calles de Cataluña con lemas insisto que dicen que España es una dictadura son los aliados del actual presidente de Gobierno España Le pido al señor Sánchez que MEDE equivocarse de aliados que el señor Torra no es un aliado es una persona político y que tiene que aliarse con aquellos que defendemos la Constitución el Estatut de Cataluña y la democracia

Voz 16 11:02 no utiliza tal popular Xavier García Albiol aumenta la tensión provocada para daba la respuesta a España categóricamente Villegas se ha sido mus han claro son independentistas es en si son mira Cusack Biescas hasta buscar la confrontación social hasta buscar la división

Voz 4 11:23 le va dando la vida la dos obuses

Voz 19 11:26 era un bono a par del muy mal independentista telas sensación de sentirse confusa y confusa desde la Esquerra Independentista la izquierda anticapitalista bien el Camí es exactamente el Mattei pasa ver desobediencia civil colectiva

Voz 4 11:44 y quinto recabar la Klasnic que aunque es una vida en cheques quién no

Voz 16 11:49 será conllevan pregunta te veía rasposa más masivas pero en la prensa internacional atan catado yo no tengo la posibilidad de abrir las cárceles

Voz 20 11:57 yo lo que he dicho y además yo lo que he dicho es que no voy a aceptar estas sentencias porque apenas las conciencias de los ciudadanos libres de este país a que no las acepten tampoco porque votar jamás puede ser

Voz 4 12:08 delito no par la plata del ministro de Exteriores Josep Borrell

Voz 16 12:11 en una entrevista a la BBC

Voz 21 12:12 después de estar oyendo todo el día que España vive una especie de franquismo revivido dicen nuestros tribunales

Voz 4 12:18 no soy independiente juntar

Voz 22 12:21 no te hayan al cual Burreta ya Matía Kyle personalmente preferiría que Jesús no fósil a la práctica subraya también equipo te parque a España ya división de poderes

Voz 1 12:32 con muy satisfechos tras burka turnando bravata autócrata

Voz 5 12:38 Amelie

Voz 1 12:44 por ya jacta afirma Kanouté

Voz 16 12:46 la justicia tribuna otra españoles actuarán a la compra de los derechos humanos en la

Voz 1 12:53 siempre busca el Gobierno español y al belga cada compañía la de arena en la causa abierta que lleve al chica control llegó supremo

Voz 16 13:00 no Arrabal a la ministra de Justicia Dolores Delgado cuyo al Congreso

Voz 1600 13:03 treinta de agosto Merrill ni con él

Voz 23 13:05 el embajador eh belga en España para trasladarse en la conveniencia de que Bélgica compareciese en el tribunal eh como se había solicitado por la nota el día veinticuatro acompañando a España

Voz 6 13:21 con una precisión de barro y Gala política han dado hasta Kaká los Mossos investigan la mort donada una gran

Voz 16 13:28 cada tarde al ayer ha dado el Kun asentaba asigna Saviola en Ankara no se identifica la entidad que estaban

Voz 4 14:21 B Spy da dan Ali subió un día como Avui aquí al al Balco toman un titular para queda seguido Tourné macarra pro

Voz 1 14:30 con Serra tal bona tarda Jordi

Voz 4 14:33 qué tal y bueno tarda Iva Anguera Mercy duda multas gracias

Voz 1 14:37 a mano entrada ya titular prácticamente

Voz 4 14:40 primera reflexiona la Diada huy que significa agua que Tom Cruise

Voz 25 14:45 mira from titular presentó un interrogan que es la pregunta es si hay ya una estrategia me señala el carro

Voz 26 14:53 ya Strategy me han la una buena

Voz 1 14:56 cuenta partes involucradas después

Voz 27 14:59 esa es una pregunta a Málaga amén tienen y a ir yo diría cabo titulares cara la Mourinho igual a impartir de manera yo de eso

Voz 28 15:19 de la movilización continuaba igual cada mes la vida política

Voz 1 15:25 cada va a Gades meses Biden el divorcio entre Trípoli

Voz 28 15:28 al que ETA voy a los discursos Dallas no

Voz 1 15:34 poca pero ahora lo vamos a la política en en Pau rumbo acompaña a Toy os rumbo de ella está saludaban para O'Reilly cree que está acompaña ataques ahora sino acabó queda la portada o al Parlamento Cataluña Pau

Voz 11 15:53 Begoña seguida en tanta sobrada

Voz 1 15:56 es que cree que antes estaba en contra aunque en seguida la podremos culta y a otras motos preguntas tenemos

Voz 25 16:03 para Joan si lo evidencia clara su última estatuas de esta la conferencia institucional de Yo La nit ya has contado Juan Cano presidente Rafael que esta querida movilizar o activar de forma permanecen no que primero es la Diada yo tengo recurre a tenido recurre a los dirigentes independentistas fin Judy sí posterior Santa en Siria dos de los presos siento una dicotomía que es ser un día o dos sino el inicio de secta pues es siempre Sibiu a Vance que institucional

Voz 27 16:45 ha hecho una certeza

Voz 25 16:47 Avui a altas certifica que en Tornatore aura que es que no me haya dado Evan hay que esta dirección prueba la abogada Kagan al presidente Rafael que a esta querida a una multitud no no me certifica hecho Sibiu institucional sino también a fama hay una otra realidad que es la que comentaba no era o motivó la misma pregunta que es claramente es no ya una estrategia compartida no no me los aussies apartando

Voz 28 17:17 sino también la institución

Voz 25 17:20 Pons subir mismo independentismo exhibió en soy a mí y a AENA se da la guber News partirse que no un fin Tot palo movilizo Carré amplifica hecho que Skaar mate no ya un full de ruta compartir ilusión iba anterior la ruta ya que funde derrota ni tan solo dari ha bastado seis de independentismo K T es una vida enseña a Utah Parcent han dado unas al axiomas para ponernos saben quiénes son que propios dirigiendo encaran once banda Terminator ese di la cartografía fins ara pero no sabían quiénes la próxima

Voz 27 18:05 yo creo que no no determinado para que no usaran prueba planean sí sí Fos fashion que Christie's seis pues diseñan fui derrota Honda de lo que en vivo la la tardo pasada ya tendrían o qué pasa ha entrado el satén Bell útero darán Passat crea un Noos a a norma que Ankara no se habla bien algo comanche era hace al Judy sí que que es algo en lo que es como serán aclaró la expulsión yo no sé exactamente si es un un divorcio entra al tripartito sino claro es ska a trabajaran ritmos diferentes o lo que es el mate es decir yo creo cara al muy menos hubieran que integran unos dos millones de personas finalmente a nos entre a partir de por sí que la molestia una mica pro cuán son a en torno a la semana

Voz 1 19:11 comprende de seguida cara sin Cataluña Gemma bona tarda hola buenas tardes qué tal tienes la respuesta

Voz 11 19:19 hay está toda la sesión

Voz 23 19:23 yo sé que se exprese de forma bueno dos años de forma Pardo manifestación si venía hay que estar impropio extensos diputado pocos años no importan sus sesiones entrando han de que hay unos nosotros dónde anda anda palos unos zorros sin tanta hasta los votarnos y ha intentado buscar TGV Hay Trois que esta esta Unitat mostró por eso otro Small reúna Polo son los peticiones café

Voz 11 19:58 pero ya me ha dado querría ir

Voz 23 20:04 a exprime que huyen cree que tenía una bombona como buena noticia no que esté cartografía Illescas un Javi a las las prosiguió a distribuyen lo exhibirla lo ha tenido en que se imputan voy motos vacantes en su olviden a no ya que es una buena noticia el primer cuando ayuda a que futur que anda que anda que está entre vayan donde esos cree que queda banda prosiguió va a estar a tenían no no dudas Prodi y quiénes salas recios eso propuesta socavón crezca o presidenta de Anima que esta que esta es la axila y eso está bien mis como no coja un año y la presencia internacional de que está Força Lleida esto denuncias la de ahora el record pasó Humain silbidos y tics yo que también es una otra vía no acusaba de la República ya a al éxito exterior en esa mirada de octubre CIA no queda llevan los mirada da de esto se preguntaba

Voz 11 21:21 dicho una manifestación un lema que público Gubern

Voz 23 21:29 los dificultad son evidentes prologó voluntad pero eso somos menos como KAS es efectiva la República a Totti que sabemos dificultad crecía perfil efectivo a la República lo importantes que tenía que por lo tanto diputados que es no forzar lo cual siempre a presidir Torra a aludir si son exactamente partirán daban yo partí de quién de continúa trabajando en los en cien políticas republicanas políticas que manifestó a qué límites del guber no da guber aunque tenía donde EFE motos mes a seguir propuso el truco está Arias percusión villana Dalí mientras las competencias que tenía dos dado que soy una república Cuddy se suma probó compromiso han acudido a la República Checa comen esos datos autor

Voz 11 22:22 en la mayoría social existe me han dado las dificultades sea usted insuficiente

Voz 23 22:29 yo creo que Maidan sobre ningún es dio la atrevida de ahí planas no la suma tu da da convence aquellas personas dependen de las rodillas

Voz 11 22:40 sí sí no voy yo le pregunto porque Jaume siempre con las víctimas la acción eh

Voz 23 22:48 Pello gradería sin cuanta poseen no y que anda incitó en no debería aludir motos volcadas por debe esclarecer todas las galaxias en los quads en pasan tan limpiando el independentismo ha adueñado no importante Metheny menos futuro unas a la acción como Klaus y que esta mayoría social Anfac de ahora ratificada y fins i tot o montada

Voz 11 23:16 de Cataluña

Voz 1 23:19 al Parlament en Kansas si motas gracias iban a día

Voz 11 23:22 cada

Voz 1 23:24 iba a que te den Yuste

Voz 28 23:27 acá problema mina tornan Torna Nadal que comentaba Ana Adán respecta al al Libor sí o no entran tripartito Politics al que comentaba la un un problema no partida ya Excal presionando a la Generalitat actuales son president cada surtidor ya no cree en la política institucional es una persona acabé

Voz 29 23:48 tal da al Moviment en si Bill

Voz 28 23:51 Dallas Omnium Carnota experiencia en política institucional y que al menos un mes cómodo Carrer cada iniciativas parlamentarias lo proyectos de Jay ese es un punto de partida que aplica una mica més abandonados

Voz 27 24:07 no

Voz 30 24:07 las anárquica también Llanera

Voz 28 24:10 leer dosis de auguran Cano esclava a no ya la peras Tasio ama que está Márquez vía hecha sino si andan Noor impartan Small difícil dada Fini una política institucional comprar yen plano tendrá Pensacola respecta que bolso fe Ana al Parlament a la Carles Puigdemont importante que nosotros hemos hecho si es capaz de conseguir una Cor es muy difícil que respecta que bolsa cuán jazz allí unas ansía prueba si Par Par se asoció a alumnos de español

Voz 25 24:55 yo yo creo que es compartir

Voz 28 24:58 entonces claro final tanto Esquerra como Cataluña o lo no

Voz 25 25:04 ya han prematuro ha querido nacional es compartir la cuestión

Voz 28 25:09 lo fórmula arriba que tu equipo

Voz 25 25:12 es una cristalizando las diferencias son unos diferencio esconde en Jordi de ritmo a nueve son Mateo busca o cerca Momentum Cossío a tan a Gallito ha sido alcarreña a Fix han un y chocará Maté si no me es

Voz 27 25:30 has civismo no tuviese bastante ansia

Voz 25 25:33 en esa casa de San Pablo que no dependen de los últimos días

Voz 1 25:38 sin anotar por dos cuatro diese que hemos contestaba iba a que Rey desde que esta manifestación Marta Vilalta bona tarda

Voz 11 25:45 hola muy buenas tardes rasposo politica Pussy Pla para que esta demanda

Voz 12 25:52 niña india de de ella la negada moviliza Molin de FETE el cierre de Barcelona la Diagonal a tornarse una demuestra

Voz 4 26:01 sabe que esta farsa del Moviment independentista

Voz 12 26:03 que es esencial pero evidencia que seguimos en que la Jenni seguís se en defensa han la libertad defensa de la democracia de censar la República defendiendo en definitiva individual y colectiva portan Small importan a la máxima complicidad entre la movilización acarree la ciudadanía les organizaciones soberanistas ir a la par institucional no una al representantes institucionales que desde el Parlament desde el Govern es prudente ni la máxima como Unió pero avanza plegada

Voz 11 26:35 ocho que voy a un lema que preguntaba también Gemma Joyce no lemas dos plaga la red pública hay una pregunta que no afecta al al Gubern ya iremos confesa de buscar alguna alternativa

Voz 12 26:49 Dana que este Direcció en acostarnos a que esta república catalana que creen que a una mayoría muy gran a nuestro país que Boal arribar y pero que suman cara mes dimensión de República Camí es democrático mía de se de a través del gota a través de la democracia a través de las urnas Portal de nuit pugnó en pues al proyecte ningún sino de que ha dado en nuestro país Puyi decidí coma desee Cataluña aquí una forma a detener Cataluña en una democracia Dret a la autovía determinación que si Iker no al presidente Uribe de escolta esta gran movilización cívica y pacífica Oriente responder en valentía H de la banda de democracia de Dret i de Llibertat que voy a tomada demuestra el Poble de Cataluña

Voz 11 27:45 el Inter Michel están dispuestas a la ranura de Pedro Sánchez que está dispuesto a Agustí ocasiona usted igual nosotras y pude sobre un referéndum on puedan hasta las vías intermedias o Esquerra Republicana pude conseguir que te Accord

Voz 12 28:03 Dj hay Cataluña o side un muchísima llenando Astre a pallipes es que por la negocio al Congreso alemana que autodeterminación de una forma democrática apartan el pool es el día de la negociación in situ dos no impresionan a española hasta arena que Tunde partida el tipo de Parla de tout puede Hinault Trini renuncie a res es puede y si Defensa la autodeterminación no estarán demandan un nuevo Estatut coma desde Madrid o una mes líneas de autogobierno hasta manifestando que te dicta que Dret hiper arriba la República el portal es aquí un creyeron que ha de a focaliza o diales la negocios yo poder donar una respuesta política a un conflicto o una situación que es política judicial

Voz 4 29:11 en Santiago se encontraban las

Voz 11 29:14 mira también a la pala Planas un parque de libertad ustedes Andic cronos por es Joan sus ahí mete You Diana que esta emisora Raül Romeva explica gobernando Sánchez dolor de un preso en Hoy por hoy puedan Cemex partan Pekín equina otras surtida llames Gobierno Sánchez clásico POTA F es Edit

Voz 12 29:38 yo cree que sí mes del que dijo que que que el clan de libertad libertad todo el país libertad provisional Llibertat de puedes Independence sirve República pero también Llibertat presos políticos decir retorno de los exiliados y ha ido el que manejan es que hay un proceso judicial

Voz 4 30:02 la respuesta cuando natal hasta hora española

Voz 12 30:04 tú tienes meses de de reivindicación octubre Catalá hasta judicial y ya está a la a la represión Dorna y sitúa a la política Ada mundo una tabla de negocio que el Govern no capacidad de incidir en la Fiscalía General de híper tan ha de poder ah de puede feria mes híper directamente a Pedro Sánchez al Govern de que pudo nada a una respuesta en que sentir sentir una mica al país que de la represión

Voz 1 30:44 Marta Vilalta portavoz de Esquerra Republicana gracias por habernos supera

Voz 12 30:49 Montes gracias al cabo de pasamanería

Voz 11 30:51 Jordi estos

Voz 27 30:54 sí porque parques teman un un laberinto que te modifica tu surtida pot Linda y al Parlament a alguna cosa parece República elevado al lema cómo estás Yo Robot de es para que te digo yo creo que eso significan República si saben que es la República pero yo diría que no saben con más que te son problema dado que a karting básicamente precoz estuvo como enmienda al programa a una Sons da a escala única las pues yo diría que Tones y miramos unirán o de puede exacta Llorca al Parlament poca cosa por la política catalana y alguna cosa Ryan un es evidente que provoca una estabilidad al Gobierno español a la su su precaria mayoría Maca Pedro Sánchez mañana a la Museo de San sufra a necesitaba a da la Santísima Catalá igual que sea terminan para ver si se crea inestabilidad y al Gubern Sánchez han Agustín simultáneamente Si mientras persiguen la la la City mitad han dado a la demanda dado referéndum de autodeterminación Liga eso sí o sí que independencia saquen precaria sabes siempre yo diría yo o barras posta eran cuarenta antes el bucle

Voz 1 32:34 es que no ha dicho es fundamental parque de motos motos cosas y evidentemente gancho obviamente pero las cifras continúan allá motes a otras cosas es continúan sea al cincuenta por ciento

Voz 28 32:49 es Kaká hundan tales temas a Daniel misma tratos Burgess la independencia hechos es un hubiese actuado como Irán es precisamente la la curada la la análisis de la diagnosis de la situación exprés da lo de Octubre octubre sin sin IVA las papanatismo que no ocurra expone exactamente tampoco Cataluña porque es bastante es K hay hay resulta ya Hadid mayoría parlamentaria hecho Antolín Prou provoca inestabilidad política par Ernest fe toda la campaña contarnos una misma Cádiz Ana que estas reflexiones ya un Partit que Ciutadans quatre més de humilló da voz tres trenca unos consensos la Societat Catalana de una fecha Ica ya no avisó al presidente Torra Parla daros huy tantas parcelas y Idi UCA no ya Cap Problema de la sociedad catalana asegura que es una falta da da da la realidad de la sociedad catalana absoluta cuán tensa que resulta toda la actoral o cuánto dentro de una Diada que visita participan la mitad al Parlament no la manifestarse de Avui que es evidente que hayan res sino en todos los actos institucionales de ahí yo crezca Si sí aquesta diagnosis y no la posaran como es difícil que pueden feo un un trayecto en los popes como

Voz 25 34:26 yo creo que todo vez digno si las diferencias estratégicas que compartí no la cuestión es si el que independentismo Ana Abad es capaz de va una evolución respecto de eso es británica El país en de pedreas los Mossos son los con la caravana no se las grandes consensos transversales que existían ir los no dividir las su excepto no ha hecho sino que grandes consensos

Voz 28 34:57 o generaban

Voz 25 34:59 no digamos si una gran mayoría de sopor no

Voz 28 35:03 yo creo que es una cuestión de sí sí

Voz 25 35:06 hay que esto es una cuestión otra cuestión desde el punto de vista da la impresión introducir la Vance es sido independentismo es capaz de asumir una serie de cuestiones que Kaká que son captados primera asumí que a falta mes paciencia CACSA ha sido Abuya y movía nota Adif de personas que se manifestaban para conseguir hacerla pública Adif no serán y Rapid ni fashion o diferencia substancial respecto a los últimos metros de la anterior legislatura yo una otra cuestión o fins als no es sinónimo de lectura partan el independentismo auguraba evalúa sí responde tienes lastra de ella si es que Cresa aunque yo ya lo había una telaraña en Jordi fin Sara no va a hacer crezca parámetros la yuca

Voz 28 36:02 al al al que pulir Ciutadans yo creo creo que presenta un mundo hallen ahora ven pasa Dunn dunas a las cuales Vaguada pueden a Cataluña a unas las catalanas o engañas Ciutadans que haya multa casa vías Antic al catalanismo caras asentar allí que catalanismo Ciutadans a Antonio es Matí sus idas pues lloramos al PSC y Ciutadans a mi obra al que dedican cuán Anselm la falta de percepción de la realidad es ser una castaña y Torra K a sino como han minimal catalanes no te entregas parque Market curan tapar senda ciudad o no estás en la tu te da las drogas mitad no vas dañada

Voz 31 37:12 sí yo lo hago todo yo caso Kun a John que da da la historia dado dado pluses

Voz 4 37:18 a la oficina la disco móvil tuvo

Voz 27 37:22 eso es una tragedia ya que es una crezcan a nuestro medidas obra a tan no no no no no tú que tiene esta noticia

Voz 25 37:32 a la gente

Voz 27 37:35 Manor han es o qué va a pasar no recorta sin Si seductora manifestó sí yo han sido el catalán aquella Chantada Hurtado quiere introducir una varía habla no prevista a ir a modo la dinámica ha no al en dramaturgia manera cava la fosa que Ciutadans que es al primer partido al Parlament y es un partido a Kun actúa en el afán de impugnar marítima amén a lo han dotado es independentismo Vargas Llosa un problema nuevo verbal literato es un problema indiscutiblemente parecía una herida llena y ya está que ya está por lo que era un pacto Camins Valcke a la convivencia entre Osasuna y que ya es una fractura de la fractura máxima que es forma eslóganes que Tutor ha dado de interés sus es una varía Vilanova tenían como fin rara al discurso gubernamental au Prince no ocultan Prat y eso es un problema que ya para la ciudadanía Cano ganó el vota ahora sentir que yo no si ya una crisis de algún sentimental entre gestos Jen las nuestro instituciones da la máxima energía una crisis profundísima entre dos millones y las Catalans la institución y aquí me aquí yo Yulia han diferencias significativas respecto al año pasado Von no sé si hubiera otra manera Prado Provilsa Maca cabal la pena Perú una cosa que no es la diferencia es la intensidad al grito de sí

Voz 25 39:15 ya

Voz 27 39:16 se duda hay multitudinaria Afinsa Extreme es impresionante se produce un cambio Albalat yo creo que la marcha de una activista accesibilidad Cádiz ni se designe Rain incluso si misma una frase den inimaginable Passat es la di

Voz 28 39:36 sé sexismo sobre sí misma

Voz 27 39:38 la astigmatismo siguió dolorosas Isma antes como ahora dualismo a al independentismo dúo es moco es Forta a a la primera pese a apoyar al Rey no es una cuestión menor disimulo la puso antimonárquica

Voz 26 39:56 Despres sí que eso sí hoy se va a estar compartida acaban Passat estas alzadas sentían Cannavaro al abismo las

Voz 27 40:06 es la historia que es una cosa molt angustia la tenía mal darán Cannes ya Bucaram no sabían con surtía yo diría que tan eso no pasa

Voz 1 40:15 yo puse sino por surte stick de sincronizadas es político

Voz 4 40:23 el recuperaba la tertulia un

Voz 1 40:25 y que esta apuntaba era insinuó me equivoco me una de las personas yuan torturó a esta sensación de es una que estas frases fetos no que bien pudo no se consigue que no ya a otras surtida porque ni un discurso explicada dos seus una otra cosa que no si Pedro una dosis yo que Despres porque lo cual había más aparece Casanova que Pocho Ikeda Express ya no pero no ya había alternativa en aquel momento que es verdad que buscan un atrasan hay una cosa que tú digas que te importan Prusia sismo pues ese vínculo tú to no Fecsa Bridget Jones ex edil en fin a cada once de septiembre que dio como propia la lo que es evidente avanzó apuntaban que ya no es de Shi

Voz 25 41:15 sí me imagino que que está critica que debían Jordi que es una crítica expresa el clímax es de uno de septiembre pasado hasta un clímax no Bouquet y que apartar a llenar nuestras yo misma no la hay que está en eso es portugués si son me pronto la crítico de opinión porque ya Good una no Good una Kühn creció de aquel clima Bendit la conclusión de que el clímax no hay una solución casi diga sin agradar optimist optimista para los grandes protagonistas de aquel momento no que era a que hasta mayo Uría parlamentaria que lideraba el independentismo partan desarmado lógica cara a noventa y minis ni un hecho político para que se acuda eso ha sido la pasada no os perdáis

Voz 1 42:15 ese último momento alcarreño que en el Cap obviamente la manifestación Tomatito todas las actas Parla manifestó ciudad a la tardó Provence Thanou comentábamos al pongo cada pagada surgen con estas Kubrick manifestación Nous un amiguete me Sendai de no hay ningún aquí va y aquí no iba a las dúos fotografías de que está Barcelona no Monica Peinado Cataluña qué tal bona tarda hola bona tarda todas estas costas Santa permiten empaló Paul centra a catorce

Voz 1600 42:43 minutos exacto Ilan piensas temblaba mola el de cuál se bola al tres festivo opera Kittel se entre turistas maletas Almunia vende dos del top manta al perímetro de la plaza de Catalunya o Ferine bolsos amarre tés Sabatini es al Centre de la plaza hay había motes persones donante excolonia hiel que había desaparecido Ud al ex ese minuts entonces les Sama es de color coral que sí que durante el día a bien visto aquí al volcán de la plaza de Cataluña a la Tardà numero negro va dudes indues persones mes a mes tela después la desconsuelo sin una capa igual era Chen que tenía prevista una a la manifestación pero que finalmente el hotel paséis de Gràcia fins arriba a la Avinguda de día de la Diagonal hito metro va a tres amigos que diu que eso els dies festivos de listillo venden aquí al Centre de Barcelona donde hace una horchata ni Avui también One Bulut Ferran Monegal cree que que estas acompañada docente Doncic Alejandro han Ricar Toys dos viven a Barcelona son Amics tienen treinta Times Alejandro no es independentista hiel Ricart psique Wes Elche el wild saluda gestora qué tal conste

Voz 18 43:50 muy fue muy bien Alejandro tú no

Voz 1600 43:53 ha sido a la manifestación hoy no me queda

Voz 18 43:56 en casa con mi familia ha sido alguna

Voz 1600 43:58 las manifestaciones de los últimos años

Voz 18 44:01 no claro es que nunca ha ido porque no no creo en la independencia

Voz 32 44:05 cuestión que dedicar piscina llena Tabares hacen pasando iba a el pleno hasta multas

Voz 1600 44:10 yo pasa a banda del momento en el que un estaba la manifestarse hoy la estrenó en Jones Avui

Voz 32 44:16 en mitad de dará que esto tarda pero Duran dieron en vista de

Voz 1600 44:20 el comenta una mala jugada bueno

Voz 18 44:22 los dos aviones con ideas antagónicas pero al final el condenados a entendernos somos amigos queremos mantener la amistad

Voz 5 44:28 y aunque tenemos ideas

Voz 18 44:31 pero un poco muy dispares pero bueno estamos abiertos a comentarlo y a debatirlo

Voz 1 44:36 Mónica desestima escoltan Alejandro y al Ricard si dan escoltan seis dos hola qué tal hola qué tal Alejandro no se abstuvo si desde desde la manifestación manifestó ciudad muy austero

Voz 18 44:47 si no se aunque un día a otro

Voz 4 44:50 el argumento como observas sí bueno

Voz 18 44:52 triste no porque es mi amigo me gustaría sea la calle con eh no para celebrar el Día de Cataluña me tengo que dar en casa porque es es una

Voz 6 45:00 la manifestación que es apropiado el independentismo

Voz 18 45:03 entonces no estoy de acuerdo con esta idea de de fiesta nacional no habría que buscar otra fecha hito intento

Voz 4 45:09 ha argumentado Alejandro

Voz 32 45:11 no es una cómoda que Ducasse ya no voy cambiar al al país un vivir no yo pensé que al catalán que que el patín una ser multas injusticias en presos políticos hice igual bueno total look Tura IFA rabia que examinó Amics no no ves innovan tenga mundial

Voz 4 45:31 para ello la amistad que cosa me acusan de Eto'o en mí no me agradaría porque al a misma está miran aquí al Jordi Sevilla

Voz 32 45:42 temo ya a discutir muy caras cómo mola MIC A

Voz 4 45:45 en las amistades no obstante verdad

Voz 1 45:48 Alejandro de Alejandro de ellas no me agrada que asesina cliente que esto afecte que también

Voz 18 45:52 sí claro sí sí estoy en desacuerdo y también estoy cansado no porque después de este año convulso pues seguimos en esta esta vía no está vía de confrontación de amenazas debía unilaterales de desobediencia si seguimos en esta vía hay no creo que sea la correcta porque al final los de el dos de la calle los que ciudadanos de a pie queremos convivir en paz paz con letras bien grandes no y es lo que queremos convivir en paz prosperidad es que creo que la independencia es es un tema banal es que aquí lo que queremos es vivir en paz Alejandro con absoluta

Voz 1 46:25 Ana que estaba manifesté que esta tarde a unas armas detallado para nada

Voz 32 46:31 sí me haga esta tarde hace una décima grada

Voz 1 46:35 a Alejandro irrigar motas gases de abrir abrasada Monica Peinado gracias

Voz 1600 46:41 así es novo gnomos peleones

Voz 33 46:45 te Andrés han llegado ya a una cosa que de ella a Alejandro

Voz 27 46:50 que es igual a escribe A K

Voz 1 46:56 pero sería una hubiera también

Voz 27 46:58 es más apropiada al manifestar yo eso no escrita a la manifestación de la hembra a base residual Duran a veinticinco T B treinta años y única reinaba era la misma

Voz 31 47:13 la impartían no

Voz 27 47:16 lo hacen trampas a Alonso ha dado dos mil de la sentencia del Estatut siguiesen Irratia van hay inhalan a llega pocos miles de personas a vulgo es una otra cosa es que su casa es cuán a Linda gubernamental básicamente porque te a la mayoría pero yo es es es muy difícil sí obtuvo proyecta es un poeta finalmente ruptura está tan Tasio política o entrar a Amics como que no nos ha sí

Voz 25 47:50 la sitúa esta

Voz 27 47:52 voluntad a ir es una es un proyecto datos de una profundidad tan alta difusión Mena con seguirás tu casa sentí Palat es un problema pues problema en Tallin tops a toda la trampa

Voz 28 48:09 yo me temo

Voz 1 48:11 no treinta según se quedan a publicitar don

Voz 28 48:13 va a ser la se acordó fama pues a sí misma cada día da si era una chavala señera ningún era independentista las horas pero pero era una cosa era la cesta de Cataluña sensaciones

Voz 1 48:31 Don minuts resume no te te Michi turnan no serán para que pocos los a la Diada pude saludar al ex líder dos partidos hay participaban ya que esto ahora pueden saluda al se da cita tanto al Parlament Carlos Carrizo bona tarda

Voz 31 49:01 hola saluda partan aquí

Voz 1 49:04 no ha participa de que ésta de que esta manifestación que él sí di One Aus Catalans a mí lo humilló con dura Guardia Urbana modo te llenan definitiva el sitio

Voz 31 49:17 si no si digo que se ve que son los que han usado tras

Voz 27 49:22 a pesar

Voz 31 49:25 mi hija está ahí eran eran brutales con base a que esta manifestación pero cala a a las personas que no tienen que no son de artistas donde va convocado guber no entrar no ayuda a Chance la comunicación guber ya en definitiva que tots a ver qué pasa calumnia que es que el cura el tercer par se curan Tawhid votado a su Partit que piensan que independencia desactivarla saltan salas Jaycee al exclusivamente democrática inusual tras la mayoría al cincuenta y tres parecen da al catalans parecen que no no es que esta manifestación que tan con mes Logic que al lema era Fem la república catalana inusual tras no estén bar fe la república catalana Molas

Voz 1 50:12 nada las críticas que su viene más culta te llamen haya Carles Puigdemont Quim Torra que es no chino pan Santos que tu Farid Ciutadans pantalán Antonio indican tots els seus Bután las personas que también son contrarias la independencia pro también modas de estas personas que habían suscrito manifestarse que Spotify discípula un Acor

Voz 31 50:36 mire una cosa muy sencilla inmoral fácil Dante negras o tu Farid spot un Feeri y una Emilio Educació spot UPA o Feeri una Emilio Sanitat expongan Feeri toda tasa que aquellas cosas que que estas personas que están a la manifestación piensan igual que el arrestada Catalans que no creyera a la manifestación sigue a maqueta a aquella división al sí o al no España si a España a España no dependencia no no han se puso lendakari paras según que expuso Aranda Korda molt multas cuestiones de la vida Catalans Juana la Ada independencia donde Tim una mica da pistas una mica realismo e hizo van perderá van a parques Swank salta al a la democracia y al ex James anda querida a estas personas a diga en a explicarles que is a semana aquí bucal que Puche Van y mantenidas que no van a la homilía han ido Express Downs eh traba allá por la independencia yo yo autonomía o por algunas de las cuestiones de alguien pero mientras entrada la llega

Voz 1 51:58 el sabes

Voz 31 52:00 el que se USAL extraordinariamente a la sociedad catalana es precisa Men verdura coma que tanto aceptarse no ras pacta la alta Barreda mi indica las ensaladas Llúria su visión en el Gholam donde a dar lugar la Constitución ya hasta Estatut y las pilas destituciones catalana

Voz 1 52:24 no contaba para alternativo el atún con Ciutadans me critica algún apartado dos muy Pedro Sánchez preguntaba alternativas de quienes las bolsas Ciutadans

Voz 34 52:37 pasamos pasamos día

Voz 31 52:40 pasa al prime Jabal al Diyala prime que res Sada fe una aclaración

Voz 27 52:47 para Parla

Voz 31 52:49 estarán las Jaycee Hinault de que implantará la República no de que Farah concedidas recordó el oro de no sé qué qué Buddy a la entrevista la al día a La Sexta y claro sin entrar al Sanyo al señor Torra que va insulta al arresto al catalán el español no continúe para que que a mí yo creo que no expuso no es Pussy Pla par la actitud del señor Torra ideal según ver que está para para también continúa ramal copa la democracia estaban Koeman esa al PSOE

Voz 1 53:28 anal social afónica no siempre como yo programan cual sacarlos Carrizo portavoz del Parlament motas espera es la nuestra es la opera

Voz 25 53:35 gracias a muchísimas gracias si ese precisos Carlos Carrizo a a cuanta tras un acto soportaron manifestó ha sido muy dicho no es exacta porque hay mayorías parlamentarias son demandantes

Voz 27 53:54 en cuanto al que no Wes

Voz 25 53:57 lo manifestase bien dirigiéndose Jaume Assens pero sí un artículo no viario ancho Traballo no se si tal animal participan hay que hasta la fecha gustando Joan Tardà apartan lo usan un análisis también una crítica al Gobierno independentismo las cosas Being nace unos cuantos de mismos va a seguir dando así parece a día de ellos

Voz 27 54:26 el independentismo es

Voz 25 54:27 tanta un Pride In good termas claramente son está has jugaba previsión pueda o discurso institucional president Torra para lo que ha hecho fins Juan a Sada Hakkinen que ya porque una de las cosas que van a razón y es que el intenso duro determina que dibujaba un escenario ya que exista una máscara son Wood yo creo que es un dos principal reto es decir no

Voz 1 55:06 Iván

Voz 28 55:07 que se Sixtina aman quede ya Bains a partida Jessica a parda sobre Coulson amén parte Cataluña Ridao Olatz no vincula a la política lo cual cosas esta mudé pero can can no creo en la política que afectaban yo multas pagadas cuando sólo Tot consta en tu portal de Cataluña al Parlament Tirana mató a Ciutadans a altas altos no existir es a ir solucionará Tot es a Ban Tai da grandes proclamas como pública

Voz 26 55:51 o con Caixa o con común

Voz 28 55:54 continuaban Chan resistir que han no tengan ningún práctica porque al final falta la consistencia de alacena política que ayer modera

Voz 30 56:04 hay yo creo que eso

Voz 28 56:05 el gran problema me da la independentismo castrado Witt porque al final al al al pasar factura ese inductora la proclamación no proclama la pandemia y laxa en cuenta sin ido unas la la acción Cabana exacta que eran impulsadas te echas en fracaso y al da Express la manera de la ocupará la mayoría a la actoral president Puigdemont turno haría Innova a diez camas Farías y es la historia de la historia de dos meses la historia una frustración yo creo yo también

Voz 1 56:47 la actitud ha tenido es eso

Voz 28 56:49 que bien motas yen pero que aman las Zapata

Voz 1 56:53 pincho antiguos participa en cree que sí

Voz 25 56:55 es una crítica a la que no está impregnado frustró no porque creo que la crítica al lugar modos hay casas tomando eso circunscribo bueno a no aclara excepcionalidad de sevillismo cosió una muchísimo

Voz 4 57:16 a visitarla iban quiere periodista el independiente ya que no hay muchísima acompañado aquel palco has y al menos otras seis fueron fíjate que durante sí que esta día de gracias a todos

Voz 3 57:53 considerada mujer Asia anís

Voz 37 58:05 en la gobernará

Voz 0040 58:06 Aliada volverá a ser de todo cambio era volverá a

Voz 5 58:09 el proyecto de disgregación de división de fractura sino de unión y de agregación que es lo que está defendiendo el Gobierno de España

Voz 4 58:27 me humillaba personas según la Guardia Urbana abuela Diagonal de Barcelona en la manifestación de la Diada a los diseñadores de catorce minutos una hora Grates da a las glorias dado pay out a Calahorra ya San sala VRAC al Parlamento los parlamentos han reclama reclama la política Castilla la osada Dahlan Bud Bilic Joshua Marçal Maurici Unión

Voz 0684 58:53 ya Berna español aguarda Pedro Sánchez lidiar Sharon y Kelly matemáticas Carreras Casals creyó en las promesas las Sebas falsas promesas metan la si la Fiscalía es acusan Bulent lúdica violencia Baselga Dudu cubra con brazos pero sabias lúdica violencia está la extrema derecha que actúa impune

Voz 4 59:20 ya otras idéntico reparaba miran capa Moncloa le da Suppli

Voz 13 59:25 las Pedro Sánchez la valentía

Voz 14 59:27 también alquilando copla Cataluña

Voz 12 59:30 os descompone siempre

Voz 15 59:32 de Sirio Rajoy sigue el señor Sánchez

Voz 13 59:36 valentía vasco tal plan dos catalán a planta muy pacífica y no violenta ya que esta es la más bien una marcha que ha durado fins al final todos las consecuencias mozas gracias

Voz 4 59:49 o por cerca de la puerta al Parlament Carlos carritos de que afirma que mayoría Giulietta catalans no han manifiesto ha sido muy asegura que el diálogo no es posible

Voz 16 59:59 a esta saga una hora daba balcón en fin a las nuevo vean Granados al PSC anchas y Santi Rodríguez del Partit Popular entre acompañarán a Tablada análisis tan las usó lugar Marina Subirats como arma Capdevila y el mito

Voz 4 1:00:16 enseguida Provence montada Setembre Walqa rica polca Returns mal Pau rumbo para quienes la futura Luca la Diagonal ahora ya Assis estaba está mes habían huido no

Voz 38 1:00:27 tú también hubiera podrían di pasen los días torno a la pasados días Trànsit saca aquí una estaba la cabeza esta manifestación ya algún Ranero algún currado Caperucita a que Taiz el centro de la casa de una amiga extrañas y algún que portaba una semanita de culo pero las llamas recta de la Diada dan Wayne ya FIDE han parece el último foco central último futuro en Quim Torra a Crick de siempre president ya camiones cada desmontan a París salsa Parlament ya furgonetas Donatella que la Plastic quedan se asusta plástica o canchas prácticamente la estructura que vayamos a nuestro gusto

Voz 4 1:01:04 hay que quedan largas caladas calcar sala nada más

Voz 38 1:01:08 que ya siempre daban tal palabra patadas e ir Carla acabó una Patito Editorial personal que escarabajo a fragata porque aquí en pasa calor Basanta

Voz 4 1:01:15 esta es decir que les va a que Eric es un clásico es Editors al Rada actos que son tres de septiembre de pobres si alguna cosa lamentan es que es un día en que siempre es bacalao

Voz 1 1:01:24 Monica Peinado que estaba ya te queda a uno se le con bala Mobilitat ha encarado y algo

Voz 1600 1:01:29 problemas la Diagonal esta Hubert allá al transiten Aragó pero continuaba tallada comenzó explicaba hará Pau rumbo en el Tram expropiar a la cárcel era sigue esa restablece el Servei de tranvía entre Ernest Lluch Frances Macià Ferrocarrils Rodalies metro aseguren que tú Serveis ferroviario están funcionan a normalidad Noya previsiones yo sí pero la circulación autobús los perla Diagonal iba a Mateo problemas es a de es ya retención trató dudas a la Ronda de Dalt ya la Ronda del Litoral básicamente en sentido Nus de la Trinitat

Voz 4 1:02:02 es Mónica

Voz 6 1:02:10 pasan cuatro minutos remates en Dallas vítores BALCO puedan saluda que esto surgió algo nuevas nuestros arqueólogos podrían

Voz 1 1:02:19 caer saliera Marina Subirats qué tal muy bona tarda

Voz 39 1:02:22 Ardanza encinta montando el punto de vista huído algún sí

Voz 1 1:02:24 a la canalizan aunque este templo al que es la que Rey partan ante mano Un prime análisis Setembre

Voz 39 1:02:32 que a septiembre varios casos no imprime sí ahora mismo Camps sentí una en Penta dado independentismo y reivindica independentismo sin un Moviment extraordinario amén yo no se me puse di eh tan por su pacifismo manera ha estado donó no es que la violencia es recubrir un Totti desear y tiene que es día seamos un Moviment emplear cada pocos porque sé que simposio que conecta otras Moviment Social dos dato tipo a este matiz es que este matiz coherencia como siempre pues debo eh a denso punto visto Purito eso punto de vista punitivo Ansa que es preocupante preocupan por un parque de un tema Complex como sabemos eh K está turnan de marzo marzo muy bien es un error sentí Critics si bien no a otra acaban desencadenar conflictos que podrán acaba violentamente