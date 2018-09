El Balcó - Josep Ramoneda conversa amb Antonio García Ferreras (12/09/2018)

Voz 2 00:00 ahora sí me somos nuestros conversos

Voz 3 00:40 Avui un periodista local veintiuno Antonio García Ferreras y mano mundos Periodistes de agosto dos mil dos dos que no son Periodistes Catalans prueba de que tu menos no

Voz 2 00:58 desde Madrid Antonio García Ferreras qué tal muy buenas tardes hola Carla bona tarda buenas tardes hola Antonio qué tal amigo como estás venido aquí siempre digo que yo desaparezca si me quedo como invitada de lujo a escuchar esta conversación así que

Voz 3 01:11 Juan Boris como Antonio no yo quería empezar por un tema no es evidente que laSexta es la cadena de televisión de ámbito no no no sólo catalán que que más ha seguido todos los acontecimientos de estos últimos años en Cataluña

Voz 4 01:29 que fíjate

Voz 5 01:32 sí claro es que las Ésta no es una cadena de Madrid yo creo que ese es uno de los errores de muchos medios de comunicación cuya sede a lo mejor está ubicada en Madrid que tiene un planteamiento muy muy centralista y yo mi filosofía desde hace mucho tiempo es las Sexta no es una calle en Madrid las esta es una cadena de Madrid o de Cataluña cuando Cataluña lo necesita o cuando hay un un movimiento como el del pues es que que requiere una atención informativa especial o es una cadena gallega cuando Galicia arde no entonces yo siempre la filosofía que intentado trasladar es nosotros no somos una cadena que está en Madrid y que es de Madrid y que se desplaza no nosotros tenemos que sentir y vivir lo que está viviendo en cada zona de del país pues cuestión estar un poco

Voz 3 02:14 don de la ubicuidad estar en todas partes no

Voz 5 02:17 bueno esa es la yo creo que esa es la filosofía yo creo que además no somos una cadena especialmente grande de un tamaño importante Nos movemos con algo más de agilidad no y luego yo creo que es eso es la sensibilidad además yo es que creo que estamos ante uno de los mayores desafíos de los últimos cuarenta años de este país que es el asunto de Cataluña

Voz 3 02:35 no podía verlas sospecha que supongo que otras cadenas han tenido de que es un tema que que el público fuera de Cataluña pues aceptaría con cierta dificultad a vosotros no os ha ido mal cómo lo ves

Voz 5 02:49 no lo sé yo creo que porque también tenemos una sensibilidad respecto a es verdad que yo creo que por ejemplo uno de los de los errores que ha habido en muchos medios de comunicación es que los representantes de la sensibilidad independentista o no independentista pero sí que apoyan un referéndum que son un número importante en Cataluña han estado no sé si vetados pero desplazados de todos los debates a nivel nacional nosotros siempre hemos que hemos podido y a veces tienes la dificultad de que la sede está aquí no tienes acceso a tanta gente nos gusta que haya una especie de heterodoxia yo soy español él me siento me siento España yo recuerdo hace tres cuatro años una Diada que la verdad es que la mayoría de la gente que estaba en la calle absolutamente encantadora iba paseando con se hará pero uno me dijo facha butifarra español yo le dije mire facha presentó al rojo vivo múltiple soy republicano español sí lo que pasa es que yo tengo yo yo es que creo que España es una es una buena idea si la llegamos a a implementar bien pero creo que hay que tener sensibilidad y creo que en las esta tiene que estar presentes gente que no piensa como como piensa la gran mayoría de que vive en Madrid no

Voz 3 03:54 y qué has aprendido de de de esta experiencia que que que te acercas ha cambiado como te lo imaginabas antes de empezar las cosas que ocurren aquí se te han aparecido distintas de lo que te imaginabas has descubierto haríamos rincones recovecos que no conocías cuál es tu balanceo cuál es tu tu interpretación de esta experiencia

Voz 5 04:19 bueno yo creo que estar allí en momentos tan complicados y difíciles luego lógicamente además está el factor humano y empatizar no yo fíjate Josep yo creo que se equivocaron los los políticos independentistas que el seis y el siete hicieron lo que hicieron en el Parlament y que y que proclamaron la República con esa declaración en la que la independencia que yo creo que debería haberse evitado pero yo lo digo muy claro claro conoces a a Juncker a eso conoces a creo que se equivocaron Creo que posiblemente hay algún delito John no creo que sea un golpe de Estado pero yo no creo que sean unos delincuentes yo en eso coincido con el planteamiento ayer de Josep Borrell no entonces empiezas a conocer sensibilidades empiezas a a respetar planteamientos yo no soy independentista yo creo en una España con Cataluña no se de qué manera para mí algo muy importante Josep sabes lo que lo que he aprendido en todo ese tiempo joder las buenas democracias unas aburridas tanta montaña rusa fíjate yo creo que ahora no creo que estemos peor que hace una yo no sé si te diría hace mucho tu en una democracia me refiero prefiero tener un poquito pero nunca me decías tú ya podrías tú el ruido en una sonora ruido no ruido no la información desvelarlo oculto pero de verdad yo creo que no estamos peor pero no sé si un cierto estancamiento yo reclamo normalidad fíjate pero necesitamos normalidad y necesitamos también en Catalunya en el resto de España yo lo que les reclama ahora a los políticos de de España para afrontar el desafío catalán es audacia yo sé que que jugársela de alguna manera

Voz 3 05:46 yo no tengo que decir cómo pero

Voz 5 05:48 pero hay que hacerlo porque lo que no puede ser es que estemos todos los días lazos amarillos quita pon

Voz 3 05:52 sí sí éste es virtud de los grandes políticos dos llamados ex estadistas no que tienen la Abogacía de hacer lo que la gente tendrá que aceptar a regañadientes no yo siempre pongo el mismo ejemplo el general De Gaulle fue llevado al poder para ganar la guerra de Argelia Cafú yéndose de Argelia lo acepto mayoritariamente la sociedad francesa digamos

Voz 5 06:13 si se tiene que tirar a la piscina sin saber si hay agua no pues hay momentos en los que hay que hacerlo

Voz 3 06:18 o por lo menos hay que correr riesgo pero para eso se necesita autoridad de la que no vamos sobrados tengo la sensación no te tú te han caído del yo creo que hay bastantes que uno los problemas de esta cuestión es que ya hay bastante explícita es por las dos partes no que desde Cataluña en una visión muy a veces muy carica de lo que es España y viceversa ha servido para desmentir algunas de estas caricaturas es esta presencia en los temas de aquí

Voz 5 06:49 da absolutamente porque además hay hay una realidad muy muy muy potente es decir yo creo mira Josep yo creo que hay una pérdida de sentido de realidad y creo que hay una pérdida de sentido de realidad desde el independentismo mágico que diría ahora Rufián desde ese españolismo que vea a Cataluña siempre como la de los pedigüeños que que quieren separarse de aquí no yo creo que los matices son fundamentales los pequeños los medianos y los de antes pero en los pequeños está la verdad

Voz 4 07:18 eh

Voz 5 07:18 y aquí han faltado muchísimos matices

Voz 2 07:21 Tales son los que más hechas por ejemplo cuando estás en Madrid no si tú

Voz 5 07:25 acabas de Carla en Madrid Carla yo pasea por la calle me han gritado independentista

Voz 4 07:31 pero sabes porque en Madrid

Voz 5 07:33 Pastor entrevistan el objetivo a Quim Torra es descalificada Moré yo yo invito a Oriol Junqueras ha hablar con nosotros o tengo más de una ocasión en el programa gente que da una visión independentista con la que yo a lo mejor no coincidir claro pero creo que tiene derecho a exponerla bueno eso está visto desde algunos sectores como bueno bueno fue así formamos parte del proceso

Voz 3 07:55 claro pero por este camino nunca no reconoceremos diciendo Nos conocemos suficientemente los unos a los otros para entendernos no este es el problema no sé

Voz 2 08:06 Iggy que pensabas antes decías negrita dicen en Cataluña y facha casi que luego me gritan independentista en Madrid

Voz 5 08:14 bueno pues que uno tiene que ser decente yo creo que el periodismo es arriesgar tienes que hacer lo que crees que tienes que hacer sabes que a mí lo que me desagrada no no es lo que se pierde sino lo que nos intenta yo he intentado bueno el equipo la Sexta ha intentado que haya algo más de comprensión entre entre Cataluña y el resto oro y en eso vamos a estar hoy si nos tenemos que llevar alguna cicatriz nos las llevamos

Voz 3 08:36 tienes la sensación de que habéis sido bien comprendidos en parte del buen par en buena parte de puesto público fuera de Cataluña

Voz 5 08:45 sabes Giuseppe no no me preocupa demasiado sabes la la presión intento no digo que no me importe las audiencias pero intento que me afecten lo mínimo posible mira durante cuatro cinco años en la reflexión que hacía con mi equipo siempre decía en Cataluña Cataluña Cataluña cuando hablábamos de Cataluña La Sexta las audiencias descendían como si fuese una bossa una fosa abisal es decir yo hacía da igual es el reto este país tiene este reto afrontar este desafío hay una gran parte para mí es un gran fracaso colectivo hay una gran parte del pueblo de Cataluña joe que está incómoda en España entonces algo algo tienen que hacer los responsables políticos también tenemos que afrontarlo con una sensible a los medios de comunicación no me importa durante cinco años yo decía hay que seguir hay que seguir y hay que tocar este tema tenemos que invitar a todo el mundo qué ocurre cuando ocurre lo que ocurre Ny alguien declara la independencia pues efectivamente las audiencias responden pero de verdad no no nos preocupa excesivamente además yo creo que hay una una gran parte también de de de españoles del resto de que no están en Cataluña con muchísima sensibilidad también hacia lo que está pasando allí que lo viven con desgarro y con dolor y muchas veces le digo a la gente de Esquerra PDeCAT no sabéis el dolor que produce muchísima gente progresista de izquierdas que tiene una admiración hacia Catalunya profunda cuando decís es que España nos roba que es otro cliché que también es bastante de batible

Voz 3 10:13 y a algunos amigos sociólogos me han dicho que se nota una percepción muy distinta del del esta cuestión según la pirámide de edad Yeda que cuando bajas en la pirámide de edad la gente para decirlo así es mucho más abierta y comprensiva tú tienes esta percepción también

Voz 5 10:32 no lo sé sinceramente yo personal me encontré con gente muy joven que que que es que vive con con tristeza lo que ellos consideran siempre un desplante de Cataluña no ingente y digamos más adulta y más madura que lo lo lo vive con otra reflexión no tendría ese dato sociológico científico para decir en qué está esa esa parte de la pirámide no

Voz 2 10:57 yo tengo la sensación a veces Josep perdona y cuando vino la sexta incluso viendo al Rajoy es decir habéis conseguido algo que es yo no sé si no se venderá no lo digo como algo mejor que dice mucho menos andaban pero es mezclar y que la información sea entretenida yo creo que hay un hay hay una gran voluntad de conseguir eso no que la voz que la información sea entretenida que la gente en la quiera Vernon

Voz 5 11:18 pero es es un debate muy interesante es verdad que yo respiró mucho de la cultura americana habrá de contar las cosas que llevamos un ritmo una manera de de exponer un lenguaje que intenta yo intento que el lenguaje sea sencillo fresco claro rotundo incluso a veces rompedor yo yo yo creo mucho en el rigor pero en el rigor mortis Iñaki Gabilondo si me estáis diciendo en La Sexta lo vendéis de una manera como yo sé cabezas dicen que sintonías pone bueno pues que quieres que ponga yo yo yo yo sólo tengo dos otras religiones una has es Camarón y las Variaciones Goldberg pero no creo que sea es el momento no es verdad utilizamos un un lenguaje un ritmo que puede generar la las habían de Homs lo están volvían envolviendo de una manera algo espectacular ya pero es nuestro estilo también yo yo entiendo que alguien se sienta cómodo y que prefiera ir a cosas un poquito más lentas

Voz 3 12:10 yo quizás lo diría de otra manera a veces me parece como si laSexta fuera la expresión de de la asunción del impacto digital en un medio y que tiene sus raíces en el mundo analógico y es cierto esto

Voz 5 12:25 pues es posible en el ritmo los contenidos cuanto un Twitter en ciento cuarenta caracteres ahora un poquito más yo a veces a los analistas que tengo presente les digo dame tu reflexión final sobre este tema en ciento cuarenta caracteres no me cuentes más luego ya abriremos el tiempo del debate pero es cierto esa influencia de lo digital de de del Nuevo Mundo yo quiero enganchar también a las nuevas generaciones a mi me encantaría haber hecho la clave lo digo de verdad con respuestas de diez minutos

Voz 4 12:51 pero si yo ahora hago un programa

Voz 5 12:53 en una televisión privada donde estoy hablando mira cuando yo Josep yo no quería hacer el programa yo no quería hacer el programa cuando veamos al rojo vivo yo plantee una serie de nombres para presentarlo cuando llevamos tres meses dijeron o lo presentas tú o no aceptamos ningún nombre yo sólo puso una condición a mi me da igual la hora el horario la mañana a la tarde noche pero yo sólo voy a hacer política economía e intentar le darle a la gente las claves yo yo creo que en en una democracia es fundamental es importantísimo que el electorado usted bien informado yo quiero ofrecerles las claves no yo no quiero hacer corazón no quiero hacer sucesos no digo que sea un día un suceso que impacte de una manera brutal la sociedad no no no no lo cuenta pero intento trascender de eso dedicarme a política economía ese tipo de de claves de entender cómo es el nuevo tiempo y eso es lo que intento Antonio te saludaba

Voz 2 13:43 no que están escuchando

Voz 6 13:46 Paul yo una supongo que te has comentado en le cese la sensación de estrés que da a las diez

Voz 5 13:50 ya pero no me puse cara oculta un esas del contenido de verdad pudo ser mira te lo confirmaría y mi equipo podría ser un poquito más salvaje pero me contienen

Voz 6 14:00 yo yo te quería preguntar de todo lo que has hecho sobre el pluses cuál es el momento con el que te quedas tanto por la trascendencia como por tu programa mira hay un momento

Voz 5 14:12 es hay un momento humano no eh hay momentos tensos un día que salió el Parlamento no es lo habitual se habían ido los los bomberos estos que controlan tanto a las manifestación independentista así que mantienen un rigor y encontró lo espectacular bueno pues casi te pegan pero pero bueno de verdad fíjate para mí el el momento más especial es una conversación

Voz 4 14:36 con Oriol Junqueras el siete siete de septiembre donde yo

Voz 5 14:41 Le dije Oriol cuando estaba esa tensión donde acababa de intervenir creo que Joan Coscubiela completamente desgarrado con lo que está ocurriendo dividió de verdad esto va a acabar muy mal Weise acabar en la cárcel porque un Estado aunque esté débil es muy poderoso tenéis que intentar reconducir esto y Oriol Junqueras que creo que es una buena persona me decía ya pero no podemos paras bueno yo nunca me olvidaré de esa conversación y además le dije es que vas a acabar en prisión Oriol y me decía bueno ya veríamos el Partido Popular tendrá que digo no esto es una máquina ya imparable Ivano luego le pedí la entrevista en prisión cuando estuviese

Voz 3 15:21 esta frase resume casi todo el problema no no podemos parar Si se creyeron que no podían Barack no pararon ahí estamos donde estamos

Voz 5 15:31 a que se Sísifo que he leído hoy en las páginas de El Periódico de Cataluña no aunque yo he tenido la sensación de que ayer la era era algo distinta a la de los últimos años yo no me imagino que los presos aglutinan que haya que los políticos que están en prisión aglutinan emociones que la gente que estafó

Voz 4 15:47 era de de Cataluña pero ayer ayer habían para mí

Voz 5 15:52 por lo que me contaba la gente que estaba allí la gente que entrevistamos una cierta tristeza

Voz 3 15:55 no si en una cierta melancolía yo no

Voz 5 15:58 esa es la palabra la sensación de que

Voz 3 16:00 bueno ahora ya sólo soso que queda un mito de resistencia pero no un mito con proyección de futuro para decirlo así durante por lo menos hasta que pase el tema de los presos que

Voz 5 16:11 es que es que Josep pero tengo que te lo tengo que preguntar yo de verdad que lo tengo que preguntar porque yo sé que es además un profundo conocimiento de lo que yo cuando Quim Torra en el objetivo el domingo le dice a Pastor que para implementar la República está pensando en un foro yo yo no no entendía nada

Voz 3 16:27 está pensando en un en una especie de Foro

Voz 5 16:30 pero pero nos estamos jugando el futuro de las próximas generaciones

Voz 3 16:35 es desde luego con un foro seguro que no se implementan las repúblicas externas sin ninguna duda sería un precedente en la historia de la humanidad y un poco de Periodismo Antonio desde hace ya los muchos años que nos conocemos esto del periodismo ha cambiado muchísimo tú has ha seguido la evolución conscientemente o dejado llevarte por el por el por el cambio digamos Él es consciente lo que ha cambiado te ves hace treinta años y ahora sí

Voz 5 17:10 bueno yo yo quiero seguir pensando como diría nuestro amigo José Martí Gómez que sigue siendo el mejor oficio del mundo creo que lo es aunque a veces lo solemos olvidar pero claro todo es mucho más vertiginoso mucho más brutal tu antes lo has dicho que me parece una reflexión muy interesante ese impacto de lo que es el mundo de internet redes sociales lo digital en un mundo que es analógico no todos lo que significa no sí bueno yo lo que intento mantener es más allá de todo eso y de que los ritmos son mucho más poderosos y todos más tsunami intento que la religión del periodismo el que yo creo se mantenga que es la decencia no oí ese es lo que intento anclar me siempre no

Voz 3 17:45 pero tendremos que rescatar el tiempo algún día

Voz 7 17:48 porque hay cosas que no se pueden hacer deprisa no se pensar amar aborrece el sé que es un que es una cosa muy buena veces ciento debatir todo esto no se puede hacer muy deprisa por eso yo creo que los medios de comunicación

Voz 5 18:03 son públicos tienen una oportunidad de un terreno donde los privados lo tenemos mucho más complicado ese es su gran terreno ese podría ser su gran ecosistema pero yo tengo la sensación de que los hacen públicos al final dice no no a mí también me interesa competir por la audiencia y la audiencia no es lo más importante yo prefiero un programa donde me escuche menos pero programas sea mejor

Voz 3 18:28 si hay un tema que no pueden eludir sobre todo en es que creo que te intuyo entre un entre un marinero sabía entre el madridista y un perico no y además un madridista que hubo un tiempo corto pero el tiempo que estuvo al otro lado y no no no estuvo en el periodismo sino en en los que intentan incidió sobre el periodismo en la en jefe

Voz 5 18:50 el respecto al Madrid siempre estoy en ese lado eh mira iba a decir ahora mismo hablando de un brinco y con un hay un Madrid el voto muy tolerantes

Voz 4 18:58 hay vida sin Ronaldo el Real Madrid ha demostrado lo largo de la historia que es capaz de vivir sin Bernabéu sin Di Stéfano y sin Cristiano Ronaldo al Madrid es más fuerte que todo eso te lo da así que Rodríguez que está aquí apuntado empezará el programa

Voz 8 19:14 hola Antonio ahora vamos a hablar del Madrid del Barça

Voz 5 19:17 del fútbol tal no voy a lanzar una

Voz 8 19:19 Junta es porque el Madrid

Voz 4 19:22 como gran club español que es no tiene sección de fútbol femenino

Voz 5 19:29 bueno es una reflexión incesante yo sé que están están reflexionando que yo creo que tiene algunas ideas pero es verdad que fíjate yo no no no todavía esa demanda en en la masa social del Real Madrid Lisa no existe puede ser que más allá de la masa social la ciudadanía lo reclame yo fíjate yo es mi sensación Al Madrid le gusta hacer las cosas con muchísima perfección es decir si el Madrid Montalvo es para ganar no para ver si realmente el Madrid algún día afrontarse la creación de una sección de fútbol femenino sería para invertir una cantidad importante para abatir a clubs como Barcelona Athletic Atlético y que ya tiene una tradición yo creo que esa reflexión no está ahora mismo yo creo que estamos más centrados yo lo hablo como socio en en un nuevo gran estadio de ese completan el mejor estado del mundo en una etapa que es la etapa post cristiano puesto que dicho Luis en unos ninguna tontería de la etapa Cristiano tiene un montón de retos que el Madrid va a poder ganar de nuevo sin Cristiano seguro como lo ha demostrado la rueda Historia cuando sean y otros gigantes no pero yo creo que están eso en el baloncesto que es una sección que en los últimos años ha vuelto a a brillar pero que es una sección deficitaria

Voz 2 20:42 pues fútbol Cataluña no lo mismo no sabemos qué hago muchas cosas Laura una comida Josep

Voz 5 20:48 no te deja rondar la gota de de Tarradellas horno pero en treinta segundos porque si no digo para otra vez yo creo que es muy interesante para que para que se demuestre lo hizo dos veces que a mi me gusta tanto escucha

Voz 9 20:59 venga dale dale que hay tiempo que tiene gracias tanto Antonio un abrazo muy bueno gracias por habernos acompañado

Voz 2 21:08 Carla no se piensa al Pau rumbo a la última hora del PDeCAT también Ségol Pau

Voz 10 21:14 sí dones miren lo hubiera si está Durán las primeras explicaciones después de haber retirar que estamos a los diputados en concreto Wavin culata en aquella otra museo caca de hormigas aplaudo Barça ataque según el cual al PSOE y al PP a encontrar el referéndum

Voz 2 21:28 de dónde saca está museo guerra tírate al Qatar que no haya habido siete tan que han al artista francés doce copas

Voz 11 21:34 a Jean Cocteau a Randa a la dimisión de la ministra inspirado tachó de un contribuir es un con un amigo

Voz 3 21:40 la cantidad no es una mecha Bretaña siete han quemado