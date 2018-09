El testimoni de la Charo

Voz 1 00:00 estuve veinte años con con una persona con mi marido tuve dos hijos Ése fue a trabajar fuera del país yo al cabo en tiempo les seguí con mis hijos a tenía dos opciones quedarme allá porque mi marido ganaba dinero por lo tanto yo he Muir ha estado muy bien allá o volverme decidió volverme entonces pedí la opción a mis hijos te quedarse allí porque allí italiana mejor calidad de vida es mucho más dinero una casa más grande ya que no habíamos y nada ellos decidieron vender entonces tenía cuarenta y cinco cuarenta y seis años y estaba como si tuviera yo no sabía quién era es como si de golpe alguien me hubiera soltado in no nos supiera caminar no supiera a pensar por mí misma entonces es la discreción no eso te lleva a no ser tú ya no eres yo vivía para él siempre estaba contento yo estaba siendo decía vamos a hacer esto yo lo hacía no hacía falta

Voz 2 01:13 que me gritara ni me

Voz 1 01:18 de nada no porque normalmente hablamos siempre de maltrato físico pero nunca hablamos de maltrato emocional que es mucho peor en el sentido de que queda dentro de que es muy difícil de explicarlo porque tú un moratón puedes decir me ha dado me ha hecho daño pero cómo explicas que te ha hundido a nivel personal cómo explicas que ya no tienes ganas de reír yo no sabía hacer nada sin él ya no tienes amigos ya no estudias ya no trabajas son tus hijos una frase Mi hijo tiene a dieciséis años entonces me dijo mamá no te papal te está matando cuando a mí Française terapeuta me dice que que yo soy una mujer maltratada yo le digo que no

Voz 3 02:07 quien no consideran que sea así resulta que la terapia que hacer te das cuenta que lo que cuentan las otras las otras personas que están hombres también resulta que dices es también me pasa a mí entonces empiezas a dar que eres una persona maltratada porque tú lo ves que la otras maltratada pero no te ves a ti misma

Voz 1 02:26 hablan si ella dice bueno es que me siento así como puede ser que una persona inteligente pueda pueda aceptar haber aceptado un maltrato psicológico no pero si no tiene nada que ver que tengas una carrera que tengas los no

Voz 4 02:43 ah

Voz 5 02:47 eh ahora soy yo de nuevo