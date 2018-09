El Balcó - L'Estat de les coses: el Top Manta (13/09/2018)

Voz 1 00:00 treinta minuts pasan Dallas toda la tarde a las tanto las cosas

Voz 1 00:21 tranquilita date muesca Cannes ocupan agudo una de aquellas cosas que según todos si pasa centra cual Szabo día Municipis de costa catalana intensidad al mes Lus de San dado top manta ida entrado por situarnos busquen una fotografía al Port Vell porque pocas tan acaparará Pol Foradada o que Tablada Now una también Pol Foradada al Port Vell han Colsa volcó has de seguido tomaremos crema que estoy dando a Barcelona con su leyenda de amantes y aquí d'Estudis nos acompaña desde el Ayuntamiento de Barcelona al comisionado economía solidaria Álvaro por qué tal bona tarda buenas Tardà y también se acompaña al Carlos Del Klose sushi o lo que es experto en migración tontas igual bona tarda buenas tardes muchas gracias a una primera primera definición primera idea otras que es ao top manta lo puso el top manta

Voz 1 01:27 árbol reglamentado entonces

Voz 5 01:30 el top manta a ver es la venta ambulante digamos es es una práctica que está bien establecida en en buenas partes del mundo es es la venta de productos en el espacio público es una de las formas más tradicionales de de Comercio y el top manta en concreto es hasta cierto punto una racionalización de de la venta ambulante en tanto que se concentra en un tipo de práctica de de venta ambulante muy concreto que es bueno el que el que vemos en tantas portadas últimamente que es el de poner la manta en el espacio público de poner productos encima hay venderlos no pero esto es un la venta ambulante es un fenómeno que se da en multitud de países será en todo el mundo y es algo absolutamente normal y absolutamente característico de las ciudades cuyas economías tienen una fuerza presencial del sector turístico pleno exclusivamente de eso y de hecho parada para concluir la venta ambulante es una cosa que muchas veces en la historia ha integrado a la economía formal de algún modo con la estructura estructura económica de algún modo poniendo techo encima no esos de donde salieron pues por ejemplo en el mercado de la Boqueria au distintos mercados de este tipo

Voz 7 02:43 sin entrar en una una visión tan con completa y amplia como la que ha hecho Carlos a Parla in también es un fenómeno que tenía la Ciutat claro que ve de llevar las cosas no que quemó a tener hijos han la pro de Barcelona a la costa catalana como como el del món y es un fenómeno con unas personas veo en de alguna manera obligadas por una situación de unas Jay y una situación estructural a Downing buscarse la vida de alguna manera hay una venda ambulante no autorizada impartió ayer una serie de pedir ocultación Espai Públic comercian cena que estas zonas etc etc

Voz 1 03:27 en torno al que también me sorpasso lo que hará que el cascarón aquí es la fotografía que estará el porvenir

Voz 8 05:07 me ahora que acaba la temporada Ana que están B es una estampa habitual aquesta de ahora la venta ambulante sobretodo parón pasa Jean turistas federal Ponce tienes

Voz 1 05:45 yo me debo dos comerciantes que es precisamente nada las partes critican no al top manta quiénes al programado auto manta cercanía varios fallos pues al Focus es decir para una banda ya un tema de Ciutat de Kumar Xiang después derivó el principal problema aquí es que esa edad

Voz 5 06:09 el principal problema del del top manta como fenómeno concretamente creo que es a su uso como arma arrojadiza política que me parece profundamente irresponsable porque porque es coger un rasgo estructural de una ciudad

Voz 11 06:27 eh de una ciudad internacional que que es difícil de de

Voz 5 06:34 y digamos responder desde la vía de la de las políticas públicas desde las políticas públicas puedes intentar regular de hecho hay esfuerzos para regular hay esfuerzos para integrar distintas maneras

Voz 1 06:45 ha habido distintas estrategias

Voz 5 06:53 bueno desde bueno desde desde políticas que igual no tienen tanto que ver con la práctica en sí sino con políticas más relacionadas tipo de extranjería etcétera etcétera ahí también de relaciones de de comercio global es decir esto es todo una parte de suministros global donde la informalidad está profundamente relacionada en todo el proceso no sólo por ejemplo en en en la actividad llega un bolso a la manta sino a la tienda formal no es decir en los en los procesos de producción de Inditex por ejemplo la informalidad está eh tejida precisamente entre en en todos los niveles en varios países del mundo es decir entonces quiero decir esto es parte de un fenómeno global ese tiene que abordar desde las relaciones internacionales hasta cierto punto las relaciones comerciales entre países también hasta cierto punto desde los social porque creo que la prole matización generada por el debate político de sobre el top manta generan problemas serios de de de convivencia entre la ciudadanía en unos términos que no creo que conducen a a mejorar los

Voz 7 08:09 complica del quince al principal problema parque Le Pen supo sobre quién en un rol estás no hay que que es al que estás estás ve lleno Patín no saldrás a tu discrimina en base a tres elementos principal es un es un problema de Public una al tras noche de impacta comercial en algunos casos inexpresivo un problema de personas según el habilita habitada que extrema a equipar les ha que es vector de la problemática a Ponce Menis amplifica chica nosotros sensación cabalgadas los dos prime es amplifican Moll especial es especialmente en algún momento que que poco interesada políticamente pero asume que problemas son son Mary tales problemas de Feli from como ayuntamiento

Voz 1 09:05 ya andanadas críticas con las critica la permisividad de Excal guber hago hasta al Ayuntamiento Barcelona

Voz 7 09:12 por su saquen tener las críticas estén totalmente a aceptarlas y revisar nuestros políticos

Voz 1 09:18 cerca hayan es permisividad nosotros creen que no es

Voz 7 09:20 dar números la presión policial la actuación en la que tema a continuar

Voz 7 09:30 según diferentes formas de afrontar policialmente a ser el Espai Públic a pero la la la presión sobre el fenómeno a continua a las cifras de de informes policiales de denuncias etcétera así lo pro prueban al que siempre Moncloa buen ritmo Clay lo en un estos creen que la solución policial exclusivamente no funciona al tras diferencia al Caldas han intentado fea que está obsequió la ira el fenómeno no pues no para de Cresa

Voz 7 10:06 al canal policial es un y es absolutamente necesario Hinault no lo encarna a menudo como como como en Sagunto arma pero en otras líneas y aquí sí que yo creo que en en en Ciboure capaces de innovar y nuevas vías de Traballo no te nunca Bari Tamayo y Cani cap solución definitiva pero cree que busca soluciones también en el sentir de buscar alternativas socio laborales para que esas personas Ana que esta situación vulnerabilidad es absolutamente necesaria en la que sentir de mover caminos Unplugged Ocupació habla intenta ayudar a cooperativas etc etcétera apartan a es con con es un problema complejo a visitar solución cumple esas ir mal labrada men el ámbito municipal te algunas propuestas alusión Si practicas a puso sobre la Taula pero próxima techno pop Ferguson si aquí te ninguna ley de extranjería que es al final que genera una situación a que estas persona

Voz 7 10:59 deben de esa clase a que esta dimensión de que claramente menos un problema que te diferente a la India

Voz 1 11:04 está dispersa parar una entrada partía la banda policial y después está la parda seguida viento me pregunto una Carlos no en fin son arriba la importancia da la dentro de la actuación de la policía de la presión policial que que esta expresa a menudo un arma política

Voz 5 11:22 sí de hecho es que si si si miras cuál ha sido el cambio realmente desde que se desde que vino desde que entró el nuevo consistorio que esto se convirtió en un tema de portada de periódico que igual que ocurrió en el dos mil cuatro igual que ocurrió en en mil novecientos treinta y uno cuando ganaron las fuerzas republicanas esas elecciones municipales cuando los vendedores ambulantes

Voz 11 11:45 antes eran españoles

Voz 5 11:48 en otras partes de dato efectivamente con los mismos tópicos sobre salubridad y sobre competencia desleal etc etc entonces esto es algo que siempre sea utilizado cuando entra una nueva formación de izquierdas eh bueno no tradicional lo o lo que sea

Voz 11 12:03 que que bueno que tiene

Voz 5 12:06 una cierta aversión a ir por la calle pegando a trabajadores pobres no entonces saca este tema se ponen portada y esto esto es lo que creo que ha caracterizado y en esos momentos es cuando salen también no cuando salen en salen también comunicados étnica los policiales quejándose de que no tienen órdenes claras y el principal cambio que ha habido es que asaltaba portada sea así eh que han que han habido más comunicados por parte de las fue de los sindicatos y fuerzas policiales sobre la falta de órdenes o lo que sea por otra parte había un cambio digamos Territorial en la concentración de la distribución de los trabajadores de la venta ambulante concretamente en ramblas

Voz 1 12:51 ahora se pregunta que insiste sueca estén por el problema de última hora desde puedes Kuta también a repasan Kumar Xiang hasta que es la la plataforma de facturas para autómata convenios Sevilla

Voz 10 13:05 quién detenido en Parquesol

Voz 5 13:10 que es un tema los intereses de los comerciantes no tienen que ir necesariamente en contra de los vendedores ambulantes

Voz 1 13:17 es aquí que oprimen a publicitar en dos Touch ID seguida aquí el volcó a Albert Prat acompaña Duran motos horas de Get a Carles de Barcelona pueden saluda también un membrete que esta plataforma de top manta

Voz 1 14:06 es dice se tiene que dedican unos minutos a analiza ajustarnos Alfano ha mandado dado top manta yo doy esta marcha publicidad que que es importante es Anta coordinar la invitó a Pekín aquel programa prosiguen poco te acompaña una persona Duran diversas horas la Albert Prat concretamente son y quiénes son las Sebas Pos

Voz 16 14:29 fíjate es el reportaje

Voz 19 14:38 han mudó portón gorro Dayana oso está acabando carretas dado Barça Down Madrid da al París Saint Germain y dadas a la acción español

Voz 18 14:48 de hecho diez años aquí en España en Barcelona yo he bajado mucho fabricas y cuando no ha hecho abajo igual hubo vendiendo en calles como siempre hace un año que esté trabajando lo pararon hace poco tiempo igual viste a vender también para sobrevivir

Voz 19 15:11 o Port Vell continuas inundados Docs mes asciende Alfar se han mudado a Schleck al Capsa ambulante comer cada Matisse instalan aquí una acusada la otra Marítim

Voz 18 15:25 antes había poco todo el mantenedor pero ahora hay mucho pero cada persona gana poco su vida que se antes aquí en sonara como mucho diez ahora cuatro de ciertas personas este año en base aquí viendo muchos policiales siempre miedo cuando vienen vienen armados con los cascos bienes para pelear sabe gente que se dejan los mercancías

Voz 19 15:57 la pagadas algún mantel respondan a enfrentan salsas Jens párroco para la marca Dario Fo quince días la Guardia Urbana va a intervenir mil sin setas bambas miel ventas bolsas falsificadas aquel día mudo ambas Julian requisar calzarse el trasvase

Voz 18 16:17 buenas oro así me cosa casi quinientos somos los dos veces al mes no va a una vez dos veces no va a ganar aragonesa

Voz 19 16:29 os Montes son la vendan Molano hasta Paramés a diferenciada las butacas es no pagan pimpón yo ocupan una Spike Tech han una auténtica cursa

Voz 21 16:39 no tenemos nada pero decirte

Voz 5 16:55 a unos metros mensajes escritos de queja

Voz 18 17:00 la gente aquejan no se quejan los toros lo que dejan pero es normal

Voz 19 17:08 estas mentes Azaña en atribuir al móvil al funk cada mes porque si acaban os tribunales después de una hora ven la primera pregunta mudó la intenta duros la mar Asín

Voz 22 17:26 haga lo acaba pagando Nena más hasta Aubisque

Voz 18 17:35 mañana a sobrevivir sin ir a senyera que les ser agresión sin hacer nada parece bien bien sin molestar a gente viene comprando está visto ahora a gente viene comprando tranquilamente sin agresión amable sabes si no voy a hacer eso seguros tampoco alabar Nenad pero vamos costar mucho para sobrevivir que mientras pasan las horas han Murube

Voz 19 18:02 pero allí iban a una entrevista yo de una trucada notica tranquilo aspira a una otra vida

Voz 1 18:14 ah sí da que Manteca recorra cada día Óscar da Barcelona Guillermo presidenta el marcado Colom Menbrado a la plataforma de afectar esto autómata tal bona tarda

Voz 23 18:25 hola buenas tardes que te el yo quería preguntarle de entrada

Voz 1 18:30 cuál es el principal problema del top manta es la competencia desleal con los comerciantes cuál es el principal problema según usted

Voz 6 18:37 el principal problema es bueno que vivimos nosotros por ejemplo es que eso están ocupando espacio en forma ilegal el espacio en la vía pública in a Ryan el público hacia ellos y que prácticamente Nos no no dejan fuera de

Voz 23 18:54 el marcado por de alguna forma la solución cuáles

Voz 6 18:59 fue la solución bueno siempre se lo planteamos tanto al ayuntamiento como a la policía portuaria de presencia policial constante que cuando la hubo Goss e intentó eso que era la solución más más diables presencia policial para mí las soluciones esencial

Voz 1 19:18 no me acompaña aquí a mi lado en los estudios de Barcelona Álvaro porque es el Comisionado economía solidaria al Ayuntamiento a Barcelona te puedes saludar a esta hora hola buenas hola bueno no sé cuántos Rafaeli presencia policial a que esa es la solución

Voz 7 19:30 nosotros besen que es par de la solución y si Solano no solucionará el problema yen que haya que atravesar de ser que transmite a Marx arriesgan la vida a Pakistán a buscar una oportunidad y no no no no no la talla más fácil Mena que está que está que está oportunidad de de Trois aquí una una forma de vida un allí de extranjería que no es una alta surtida que no es una el resulta que quien tenía que que actividad económica es irregular porque no puede entraba ya en en el en el en el mercado laboral regular

Voz 1 20:03 eso es lo que vendría al problema de la surgido de Igueste total horas la ley de Extranjería

Voz 7 20:08 una una un gran pude comenzar a solucionar el problema es una allí extranjería que no Desi a que estallan en una carreta en carreras esa surtida a partir de aquí por su de perseguir actividad que Fassi un uso ilegal del del Espai Públic y de intentaba buscar alternativas laborales para todas que esas personas pero no me han presencia policial no resuelven problemas ninguno a conseguir resolverá de esta manera

Voz 1 20:31 Guillermo vosotros habláis con ellos sabeis ha hablado con los manteros

Voz 6 20:35 sí sí mira te voy a contar las situación yo estoy ahora mismo en el mercado no

Voz 1 20:40 sí estamos sí pero todavía

Voz 6 20:42 ha abierto y resulta que ellos tienen un pacto que a las ocho sacaba al mercado por por ellos no lo tuvimos que Packard por eso para que no sin a los que resulta que cada día que abrimos el mercado tenemos que que luchar para que se cumpla el horario porque y ya empiezan a presionar como que nos tenemos que ir como que el espacio de ello y eso es lo que crea es mucho estrés mucho estrés hacia hacia nosotros y hacia hacia todos

Voz 1 21:14 tú entendías también ahora cuando escuchábamos creo que estamos escuchando también el reportaje no

Voz 1 21:21 no sé si también di digamos simpatía porque también decía bueno yo entiendo a los comerciantes que al final pues pueden entender que molestamos no sé si vosotros también hay una hay una parte en que les entendáis a ellos

Voz 6 21:34 sí a verse entenderse lo entiende pero el tema es que al final no no benefician ni a ellos ni a nosotros las situaciones una cosa que aquí lo que yo veo es que el tema de que la dejadez de tema buenos cuando avisar a Henin treinta chicos que venían con la manta pasado casi doscientos cincuenta

Voz 1 21:58 claro te voy a decir yo te voy a preguntar precisamente eso sí habías notado mucho de que la situación era un fenómeno que había ido a más

Voz 6 22:06 sí sí ha ido a más y ahora está osea ahora se está manteniendo de una forma alarmante que don lo que no quiero de que esto que está anomalía se transforme en algo normal como una cosa que es de todos los días eso sería muy grave para la situación aparte se degrada la imagen de la ciudad también ahí al final esta situación no beneficia a ninguno ni ni a lo chico de de la manta porque también están trabajando ahí al sol todo que no es un trabajo digno ni a nosotros que estamos pagando impuestos estamos el pagando una voy te dinero aquí tenemos pérdidas de hasta un cincuenta por ciento

Voz 1 22:48 no nos meditaba si tú has sido vivió no hubiese hecho asumir ese sí está

Voz 5 22:53 yo yo creo todos los contrario yo creo que hay que formalizar la situación y formalizar la situación pasa por buscar soluciones conjuntas que juntan intereses que se perciben como puestos es decir

Voz 11 23:07 una de las tragedias de de el top manta es que

Voz 5 23:11 por ocupar una posición en en una estructura social ha acabado ocupando una posición en la en la economía y a la la esa ese lugar en la economía es la es la informalidad dentro de esos entra se percibe una especie de competencia entre pequeños comerciantes y los vendedores pero claro la mayor amenaza a los comerciantes es la digitalización es la mundialización es que son muchos otros temas son sobre todo las las grandes multinacionales me llama mucho la atención y me entristece ver que ese forman plataformas en contra del top manta en lugar de en contra digitalización en lugar de en contra las multinacionales etc etc eso me entristece porque quiero decir que que hay una manera de juntar intereses es decir cuando se han acercado a las plataformas que representa a los comerciantes a los manteros para decir por ejemplo porque no vendéis nuestros productos

Voz 1 24:01 Guillermo no sé si quiere responder

Voz 6 24:03 mira te voy a comentar nosotros en su momento tenemos una una parada libre que lo ofrecimos a al al sindicato dio com aquí en para que vea que hay que hay una que no es todo contra el top manta pero claro lo que uno quiere

Voz 5 24:22 a un amigo negro

Voz 6 24:23 es es jugar de igual a igual si no estoy pasando pues yo también que paguen no estaría en contra de nadie ningún comerciante estaría en cotas estarían pagando algo

Voz 24 24:34 hola hola Guillermo tal Álvaro

Voz 7 24:36 el teniente de Barcelona

Voz 24 24:39 pero agradecerte esa actitud que están mostrando ahora de

Voz 7 24:41 intentar buscar

Voz 5 24:42 soluciones desde desde soluciones difíciles yo sí que

Voz 7 24:46 me gustaría todo estamos ahora en que no es no es algo queremos normalizar pero también estamos de acuerdo es un problema mucho más complejo lo único que les estamos diciendo es que la solución policial por sí sola no será no será la solución querría acabar con lagunas no mensajes positivos el sentido decir estamos construyendo políticas diferentes estamos buscando opciones sociolaborales para que ésta para estas personas tienen muchos talentos y muchas habilidades que traer a Alain a nuestra sociedad están están trabajando más de cien reales de ocupación en diferentes posibilidades en en Barcelona y estamos quedando una cooperativa con ellos de de donde venga su propia marca de ropa pronto hay posibilidades vamos a dejarlo ahí

Voz 1 25:23 tiempo Guillermo hizo en treinta segundos te pido por favor

Voz 6 25:27 sí en nada que este a esta situación no beneficia ni a unos ni a otros

Voz 1 25:31 yo creo que eso sería la guerra gracias no muchas gracias por habernos acompañado por teléfono a la próxima vez en el estudio hablamos mejor un abrazo muy fuerte hasta la próxima semana según partan K I de tu de ellas la solución pasa entraba otras cosas par la ley de Extranjería

Voz 5 25:49 sí claro a ver si si estás excluido de la estructura formal de la ciudad de la ciudadanía hay de la participación política la participación plena en la ciudad pues tienes que encontrar tus maneras

Voz 11 26:00 y no es una valoración más allá de que no creo que sea un problema tan gordo

Voz 5 26:08 el top manta como otros problemas que afrontan la sociedad y creo que se acaba usando politizando y activando cierto populismo punitivo y racista muchas veces para para digamos jugar a política en lugar a en lugar de ayudar a personas pagará a problemas complejos soluciones complejas

Voz 25 26:26 partan nosotros creen que la administración en de ese creativos nosotros los también tendrán se buscarán diferencia alternativa Extra vayan a diferentes niveles cooperativismo d'Ocupació cuestión Espai Públic y la educación educado acarree a partir de aquí se cumple esa esa plena simples