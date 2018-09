El Balcó - Taula d'anàlisi amb Carles Duarte, Àstrid Barrio i Xavier Sabaté (14/09/2018)

Voz 1 00:00 ser Cataluña

Voz 2 00:06 después loco creando empleo ya la salía de mi disco es un sueño de mire mires como a salir el dos de noviembre nada creo que lo escuché

Voz 3 00:18 claro

Voz 1 00:26 tú mira

Voz 4 00:28 hola Rus obliga el dos de noviembre Basurto a la venda

Voz 5 00:30 no estaba cantando al Baix Llobregat igual mal querer incluir tu a temas como aquel va anuncia que esta chica Times Square en Nueva York iba efecto fragmenta escoltaba era ella donde ha ganado la cuerda Navarro sabía

Voz 1 00:47 Carlos Duarte que amó bona tarda buenas tardes se Sabaté que tanto Maneiro Astrid Barrio que te ha dado alguno de vosotros dice os Carlos en manos ella sí pero igual de fíjate lo todos somos les dije que va algunos pues a día harías ganó si no estoy yo quiero como bueno

Voz 6 01:11 los nostálgica han ahora perlas

Voz 1 01:14 a la de la rosa cada día a día que estas cosas que apuntaba la ley pro yo donde murió pregunta que se aquí

Voz 5 01:19 barrio y que siempre va a mundial ahí damos clases da Valencia etcétera etcétera no no no no te mandaran ten una test si pensada desplazamos a casa si Pla con aguda como estoy así que no coma antes de amor universitario te que esta polémica pero ahora ha

Voz 7 01:42 un acertado Qualitat de una banda a

Voz 8 01:46 que un mes antes y sino maltrate pues ya sabemos a Cain cada otras seis plazas Par Par da escapa setas para las cuales te habilita habilita fue un Master of the una hace una mina pero hoy han dado otras caso busca Punset no acaba de entender exactamente a qué consiste es ya una te has no yo sobre a qué se ha pasado a mí al Govern a ver a actores alcance no son documentos al sentarse en sexto Trans base Antic no han han Oltra otras documentos Monzalbarba Faina café te cancelado otras personas le importan escasos te even Raffarin Seat Casp UVI reconstruye estamos becas las fans Parquesol día exactamente pues es Científic par meta una altura Ana busca aquellas Phones ve ahora did it correctamente iba a ser tan confuso algunos montara mentar par Prestige ya una cosa Cousteau más académico al otra cosa es cuán no cuando utiliza material ya que no a astuta estás apropian de la cena de trabajo de una otra persona sensata Sharon pero al que ahora la maldad Monda la tabla forma parda trabaja académica habitual

Voz 6 03:13 aquí aquel que pasa que de rebote prestigio

Voz 9 03:17 el universo Politics acaban

Voz 6 03:20 por tanto

Voz 9 03:21 yo iba eche a la a la inaugurase la Universitat Silvia Tarragona no hay ya no el curso exámenes una altísima dignatario Ciutat de Barcelona va Bush ha dicho que ella vio una multinacional que debió ceder a aprobar las asignaturas no es que ya unos cuantos multinacional Alsa a Bach TD de inaugurarse la Universitat de Tarragona según representan hasta alucina no de Parker beban surtir inmediato en brutal palmito no lo digo aquí recupera una atravesada Husein institución que no está discutibles y que son puntos de referencia para la convivencia habituado al país yo creo que habrían de detenido una mica de preservarlos no tengo una semana que entonces yo estamos entre Edit

Voz 6 04:17 o vamos a empresas de otros rodó con se Suso llega al ya unos formas de vínculos con sosiego de Titus niebla habilitan profesionalmente a la ellos y las tesis doce día no es una novela una obra que va a Biden a partido existen hoy impartían a la británica que True yo creo que han al Kun Text su política actual castiguen pronuncia ya sólo por tiempo a Madrid arriba unos niveles y embudo con Ci U y men Arafo sexo no hizo es instructivo es es es tan variada al la política útil también a mí como arma la Academia eso toma el problema es que se cierne secta y están hoy Santa y eso respecto Universitari leíste

Voz 5 05:41 no voy perdonó lo frivolidad que está acusado ex edil de angustia

Voz 9 05:45 terrícola ni puedan sacar así no yo yo presiden sueca que tuviese espero que Torné

Voz 10 05:52 sé que es un soldado no pero sí sí sí sí

Voz 5 05:56 no problema pero podemos Toulouse aquí en esa proporción es una tituló así tardes no

Voz 9 06:01 de hubo una época en que

Voz 11 06:04 a mes y títulos

Voz 9 06:07 es posibilitar de Puig han política no llevarse infla todo que incitó a que sea tan claro hablado el señor Rivera de Ciutadans boca terrorífica Dueso otras velador sus coches con los que tenido es que otras

Voz 8 06:21 a un político de Montilla base paradigmática cuando alguno te Estudis has considera que las funciones Kazán si Koeman se Maze plantas llamen al final acabaremos Mudial absolutamente Cala Fantasio institucional número once personas que se basaba Rossi para

Voz 6 06:47 es un atrás

Voz 8 06:49 una tachó

Voz 6 06:52 hizo lo es día once lo digan a Ankara que sí que tenía un título universitario en persigue saca a la presidencia que está al president Montilla no me ha desfilado por eso

Voz 1 07:12 no de Willy que también está mamá no pero te ha sido una Estudis su política que va

Voz 6 07:18 el tocas Filesa

Voz 1 07:22 quién dos no

Voz 8 07:24 a salir SICA tradicional tradicionalmente ya está gastamos la estudiar no había un Politics sobra totales parlamentarios que Ímola habían mostrado que son los que Atenas me van a la democracia y casi incorporan a partir de las parcelas para que ETA

Voz 12 07:49 a ver si los dos es asisten mes filósofos han títulos se han extinguido antes y que es fundamental sin sin sin son cactus

Voz 1 08:02 estamos si lo diverso

Voz 6 08:05 eso sí fiel capaces equilibrio digamos dice no

Voz 5 08:09 de no con mayor confiados títulos han Constable casos son imprescindibles Ankara cada

Voz 10 08:16 antes de las critique un arma yo en símbolo no

Voz 5 08:24 sus bastando a la Diada una mano titular día de cada Diada

Voz 9 08:29 no ser Víctor unía al país no la Diada tradicional que me servía para que la banda de debates rival once de Setembre insignificante y pensaba en un caso similar si ahora no

Voz 6 08:43 yo creo que es una base una Diada en modo marcado produce que ellas Joy personas han hecho una un antiguo musicado Men Putin en digan a la a intervenir en una banda que se unen no

Voz 8 09:05 una versión pero diferenciada sensatas en Sau Nuri Dro gay era claro

Voz 5 09:11 publicita titulan

Voz 13 09:17 al balcón caverna Turró

Voz 14 09:27 indie del te

Voz 15 09:30 eh

Voz 5 10:04 Don ya turnamos equina que te coman Carlos Duarte mancheguista actriz barrio con pasa siempre con marchamo

Voz 17 10:11 X queden charra quedado forman da política práctica política como decía sí de Jordi Amat quedaría como una tragedia no que me acompaña la vida si siete ocho

Voz 5 10:27 y las hermanada día de san Louis Michel y Mich Deia la Strett la van a verse la Diada no tenía Murillo Ponce Despres ves PDeCAT PSOE habían pactado dial Axencia límites antes que allí Passat

Voz 10 10:49 en no sé cómo vaya yo sin que que los a los líderes actúa

Voz 9 10:55 era una manera definió al líder no de aquellas que saben dique no al seus osos me ves yo diría que yo ya no demandaría permanecería caros líder fue incapaz seus un momento que pueden dialoga pueden Parla a que no nos precipite que escucháramos tuits que chance de Comunicació en prisión para atacarnos no ya que esta semana capas a que ya yen que sí que te ganas de dialogar pero que de seguida de circunstancias no lo ven

Voz 6 11:31 un beso también ya Ensemble no yo no no no no es mi Ensemble aquel día a la que se a ir

Voz 18 11:44 no pude Parla de todo que nos pactan al punto de vista da la otra idea es lo convirtió que diga no al Futur para no

Voz 6 11:58 a un día sino una casita

Voz 18 12:01 y es digna

Voz 6 12:05 hay que esta que esta rabia e que que que que la política de Madrid y también yo famoso difícil porque hayamos Greuges porque ya sentimentales Fritz porque la voluntad hundiría voluntad y llaves llenando para nosotros es un un día a la es difícil detenido a personas que son no son la profesora hecha pro diga no don la imperiosa no no se política inexacta Audi al como premisa es una profesión

Voz 8 12:52 que es es fundamental y ninguno salía escapa Cachón valdrá o de una manera violenta con sólo a los ojos

Voz 1 13:02 en una solución K

Voz 8 13:05 el cuando harán una larga al final se acabará impulsan simulan sobra viera como una una sólo sido da da qué tipos no constituyó hasta aspira formato paella a partir por planta ya la reforma una reforma o un humillante concedería obviamente si había menos al aspira si no Tanic amenaza limitación igual un plantea ya un un daba a la planta ya quiénes son las aspiraciones árabe ya que de esta moneda

Voz 5 13:46 no te expulsan

Voz 8 13:49 en las normas las tabletas si no experta pude haber perfora la propia democrática cuando cuando más aspectos en las las garantías a mí aunque sí es más sorpresa es que aquí la la gran Pardo a Esquerra Republicana ya dos sitúa yo creo que es un dado grandes dramas da la orquesta vive en Cataluña en los últimos años va con cristales una competencia entre los diferentes actos al independentismo hablando Éramos que era una Esquerra Republicana Convergència i Unió prime Ara Atristain mes me exactos cuando un acto SEM la taza una propuesta Oltra yo no sé si nos Paul Davis y alce sino dieciséis sobra total tras no a mí yo SOCA a guardián de las esencias yo clara Mena Rambla no convocatoria la actoral cava cava sus ahí esa Di a ver una nueva versión Dallas sense in inmune plata va a eh

Voz 5 15:02 a esta visión Icon pasa factura que ésta sigue siendo participamos

Voz 9 15:07 no no si certámenes fuera no no otra no sabe que al menos pues a a a Esquerra Republicana adhesión de de Oriol Junqueras no aquí hay sí que yo comparto extraditar a no yo creo que no va de todo pero no es que sea Tin tutor al que no puede partir pero

Voz 1 15:40 insinuarlo sí

Voz 5 15:43 yo sí que esto con potencia

Voz 9 15:45 va ir pero eso que desee yo con irse de va a machacar Carla ex edil quiso condiciona mono

Voz 6 15:53 pero claro

Voz 9 15:54 a base pareció de de poderse es una democracia iraquí iríais es es es terrible parque es muy complicado de que choca cara sale Parla tan un Marc Márquez al que es no no no no no no ni otra Iparralde la banda aquellos que Defensa constituye con son el Estatut a equipararla de aspiración de catalanes y catalanas eso sí

Voz 6 16:28 sí creo dos mil a dos mil en una kafkiana está no reaccionen a sus prendieron Parla no cuando propia Estatut y la propia Constitución que para una iniciativa popular pocos miles de persones firmes navidades no sé si sabes

Voz 8 16:57 trata aquello que haya una la menca multas yo crezca que al al desde el punto avistada las sublime activos al independentismo hasta Moll poca hábil para su liga si es sea parque planta ya se habla sanar y política ya había España España hay una gran crisis económica a las Portas da da da Housecat mes a mes preocupada a la Xunta a obviamente cual sabor aspiración que sentir han aquel momento era prácticamente una vasta Pla ya que es es útil si ya misma Catalá no sea modificado en una gran capacidad ya se casona fatales un tema protegerán capas y tanta echan tacha canoa utilizo par mirada mansa a las horas B K molt Aris par mirada consolida activos proa en cambio al si Anand volver Permira da a una situación consolida mayorías

Voz 18 18:00 sí a ver yo creo que ha excavado

Voz 6 18:03 lo que menudo al independentismo subirán patria porque es la Santiago al llamado constitucional encadenan el y no es la consecuencia que a dos mil al presidente Montilla complicado después

Voz 18 18:21 le daba la ayuda con con con por ahora a la Real

Voz 6 18:27 el Aris una sonar previsible también tenía otras formas de si yo soy una mes persigue menos mesa en SER no hará

Voz 18 18:39 la aquí ya un problema que FAPA

Voz 6 18:44 es una metáfora hípica no aquí no al líder no sí bueno digamos

Voz 1 18:55 a Radio Nacional

Voz 5 18:57 en que hubo clama

Voz 6 19:00 no es que haya ya una curso era digan no caballo suena es una manta Jeannette es el crítico y aquí el caballo Janet no no acaba Antana ven veía la hora no des Bush Moments no no dirigía en prosa y al que estaba subsede in

Voz 18 19:27 digan no a darse

Voz 6 19:33 sí yo digan nada

Voz 18 19:35 a ser no ser tape ardua

Voz 6 19:39 en serio no sé yo creo que lo que diga la estricta

Voz 9 19:41 el terror no no no aconseje y sean yo creo que no hay pausas país no es recordó un buen titular de una entrevista ha considerado poco Diario de Tarragona que era que hay incluso un paro acababa de Pedro posesión el veto a enviar un correo que cree que UDC eu de intenta conseguir consenso SAR yo yo precisen preso Kun susceptible de ahí sean plaquetas no no independentistas de Cataluña Sada expresa ir libremente que les opciones posibles pero nos interpela al contrario han siento cada Herrera amén símbolos que utilizan incluso las instituciones la teoría bache aún es depende pese a la Generalitat ya está bien pero le dé ya sufrí yo cuando monopolizada que esta manera sentimental a la totalidad dunha par ir a la confrontación y abandonado el Gober y aporte masa Thiem Amal gobernaban Donat en todos los políticos de hoy día a día

Voz 6 20:44 yo yo yo diría que estas fiestas de Traballo a a al uso

Voz 1 20:53 sí ya sé que no es otro que tuvo eso no

Voz 9 20:57 sí sí lo sé que es una saben allá totales Varane planes planes y me entreno estaba esperan la rabia ya que cuenten difíciles

Voz 6 21:09 no está en vez de todo cuenten pero yo aunque vaya día pero el responsable de F

Voz 9 21:20 que aquella institución pues de tutor

Voz 8 21:23 ha sido tomando un pins a treinta segundos sobre esta cuestión no da da da da al Monopoly dadas las instituciones yo creo que a mí al que ensambla me esta ocupación K las otras momento histórico las instituciones otras finalidades políticas tras al tractor Goody no no no no me afecta y también una mes Gray es al Parlament Tingid una Fun no está funcionando en imparcial pro por culpa de una disputa ser nada entra en partir a no funciona sobra Tot coma órgano de control da Vauvert ya así que es bastante bastante

Voz 5 22:06 Carles Duarte se viese que Grass exigen es la propia

Voz 19 22:10 era igualmente eh por banca donde y al parir escritor uruguayo Eduardo Galeano ella el poder es como un violín se toma con la izquierda y se toca con la mano

Voz 20 22:22 a nosotros nos da las personas

