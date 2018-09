Voz 1 00:00 Albert da el dos mil diez La Salut una persona estimada va portal nos comunidad a pasa Cuadri B dos mismos visitan a diario Duran multas horas lo Hospital Clínic de Barcelona ida la experiencia de la seva en obra Kate recinto hospitalario va a surgir Un libra adscrita ilustrar pare al Clínic Barcelona Perico Pastor hola qué tal día Perico Pastor un país no como de preguntan tapar tú pienso preguntan tapar la te van a Parla Sandra cómo está la Sandra

Voz 0296 00:33 estamos a fortuna también están vuelve lo cual no por diques Tiki de da el tot para que éste recupere el culo dos meses que eso no se tiran

Voz 1 00:46 qué has descubrí dura en aquella sets alemanas al Clínic

Voz 2 00:50 ve a mal

Voz 0296 00:53 casi cincuenta años que había pero por última Clínic serbio transformar alguna otra cosa ir de aquí pública esa vivienda forma tan otra un alguna otra cosa a más día esquiva esposa a la leyenda Clínic han Baidu nada que no era un mes Un pobres técnica Pla ni Científic eso pues se ve sino también la realización

Voz 2 01:21 da que al trata

Voz 0296 01:23 da alas al a las personas a ese ansia era esencial la cuarta unos meses que es es esencial desde el punto de vista terapéutico apoyó también que cree que has Michel como éxito Dance it no para los informes y las enfermeras creo que esta terapia es una terapia es dedicar yen sigue que si sale de una determinada manera afecta que eso sería pro también respecta Success de familiaridad claro ya es que va a ser una quiso

Voz 1 01:50 entonces pero queda Sticky escoltan las Tebas para aulas al director general del Hospital Clínic que les acompaña huy aquí a la Estudi Perico Pastor ya fue un al doctor Josep Maria campista del ducto hola qué tal bon día

Voz 3 02:02 hola buenas tardes Esther eh Perico con Batua todo contexto cómo estás Oberhuber

Voz 4 02:09 perfecto bueno estamos contando ahora opción ahora Mike hoy yo yo me reafirmo Icub firmó por ir sensibilidad hilo para que va al hospital tardan muchísimos tomos paramos no Perico que en Ana Murat de Yebra sin dibuja asustado Pastor ha aumentado a España como imputada como introducción a Murat que libra tú Tom Servi Raven para instruir un hospital diversos solares está grada muchísima tu Tom Parker con digo Perico no es un mes Un Yebra de construcción sino que es muy libra del Hospital Clínic a histórico auspiciado Clegg

Voz 1 02:51 Ekin reta a mes de Bouchar pinta el Clínic parque lo Hospital Clínic asfixia las cifras para crear Pla pasa se veintiséis mil personas Alain Mista veintidós mil operaciones quirúrgicas Alain da que estas seis mil de urgencia en la primera página en un hospital de la mitad al Clínic es un país agresor Dick pardas UPA parqués al retrato de las dos cosas quema conseguir como país y como la universalidad ante a la salud posibilita todo Gaudí tranquilamente de la Millo asistencia a que esta tranquilidad Ansa cambiado la vida ducto Josep Maria campista parvo usted del Clínic también es un país

Voz 4 03:30 casi casi diría que son abrasiones como sabéis no

Voz 5 03:33 sí sí es es un país dos horas yo

Voz 4 03:35 informa Pablo Mendoza medio habido no aporto nada o a nado mucho tanto si excava he venido Girona estudia después Echevarría importantes que me ameba patria un país no si yo sé que menús pilón Clegg es igual que a todos los picados gran país ya que esto es un tema compacta otra pues gané once trabajan motos personas al hospital en práctica en cuatro sin sean desproporcionados entremés hechos Information auxiliar y tres etcétera yo diría en Villabona Armunia una buena sintonía llevo un abono no acampaban y yo creo que es importante allí o Perico poner en valor personas llevan contar con somos personas dado a tenido siempre en contra parqués Morning olvidado es cómodo porque ambas cosas no ya no Parroquia interés que son enfermeras métodos de otra propinado con toda la vida es un trabajo aquí un traballo en Compromís e Ícaro una seguridad no

Voz 1 04:37 quién a par de libras Estafeta el Clínic y me aparta estafeta las tú y de Perico Pastor

Voz 6 04:42 según Toxo Iggy pregunto también adoptó no sé si alguna pagada al Babe obra dibujan para a la portada la UCI o o no se compara con el kleenex

Voz 0296 04:55 no no en Pistols prosigue gracias naturalmente

Voz 7 05:01 la al seis

Voz 0296 05:03 al doctor la ayuda inestimable de Xavi francas que comunique sido Camba para Santa individualmente

Voz 2 05:10 sí

Voz 0296 05:11 al a las personas cesáreas Práxedes veis iba a Terra Baixa Tarrés después de pasar juntos que sale Brooke y siguen bronco Danes tutor en base absolutamente encantador la banda sha una bata de mecha porque culés y a partir de que mueven Weitz circulaba sino porque que un día a estaba Fendi muchos a la UCI a mí sin metros a Esquerra tenía a la directora de la UCI ya está para Annan varios ilusión ha entrado tras un dos dos Kavanaugh para un dos neurocirujano adora ya yo veía que une miraba de acuerdo al final de Ramón Casas SOCA pericos escalón tenía de aquel indica iba vea que esto es su presa

Voz 1 06:00 la sangre a las que partía una acabar darnos clavada esa entrada la portada el clínica está Duran sabanas al Clínic y echó al portado en sacó al acto llenará la ducto Josep Maria Pitol y afecta pese a que libra ducto yo no sé si el clínica inspirado al tras obras artísticas alteradas libras literatura o pesas musical eso algún avance Perico Pastor han pintado algún al Clínico

Voz 4 06:30 más denso u que otras pintor con la pintura sino un libro no que yo Murias ramal acá yo Perico de humor y es una unas páginas de Yebra que Yibram es mes Yebra de ilustración sino que es un libro de historia o Plane escrita para o propio Perico Pastor autor pinturas y sobre todo huyendo las vacas de complementar y Martín no tienen nombres mechas y técnico y profesional de enfermeras choque Pere Martí estoy yo nunca ganó un fan club próxima eran dos de artista cansando entrenando y pinturas que entrando libres intentando Beckhan son grito de imagen una cansó Pardo Corvo Clegg que no

Voz 1 07:10 doctor muchísimas gracias por habernos acompañado bon día

Voz 4 07:13 pues muchísimas gracias gracias al auto o Perico Pastor y ustedes perdona que te has país

Voz 1 07:19 muy libre voy tanta cuatro dibujos Perico Pastor aquel libras mantendrá mal preocupa Moll sabe si la teva obra sur hará Fun Sara que pasara un vídeo para Rembrandt un vídeo a Youtube Flu tarado uno flotará aquel libras obra la historia del Clínic los datos del Clínic yo creo

Voz 0296 07:40 estará porque es un una una por mí la propuesta por mi base inmediata al poco de estallar también que ha emocionado iraquí ya también cada que tenían once a tan is a la logística de obra estaba casas va cada durante tenis mes duro pro bono ya afortunadamente un una profesión liberal iba a expulsar menos todo un Emmy que ralentí pero

Voz 2 08:15 hasta ya tan de

Voz 0296 08:19 ah yo siempre recuerdo la frase dándome Fontcuberta que Estudis lo que había no horas aquel cat no Nava precisa Mena Valentí la propuesta al proyecto de una manera espontánea gracias al a la amistad del ducto por Vidal quiere inmediatamente a SVA apunta base y que va Fede pon a monumento con tocan pistón entusiasma

Voz 1 08:46 con esa es el clip desde Zamora Perico Pastor como ocasión que te iba portal clínica la primera lo primero

Voz 0296 08:53 para darme ha una exhibiendo Módulo cuatro horas sobre una Moon quirófano que no tenía armas actual a mundo tocan externa que acaban de flaquear a encantadora era Ribó que haga a ICANN Bastad creyendo que había pata la alzar de un taxi Amaiur ahí ha hecho bueno pues MacCain MacCain unen al al tenis mientras madura que esta operación que era una operación menor ya honor pero no da quiera fondo al consta que supongo que tampoco era una una operación complicada quirófano apuntará a un a entraba al colega estatutos Ribó ha dado los para te quiero decir que las cosas han cambiado como al cincuenta

Voz 1 09:42 Parladé Perico Pastor Xosé Luis al salón hasta el plano

Voz 0296 09:48 está a pleno se la queda claro

Voz 1 09:50 para Mattei atemperado el dos mil divo esta parque

Voz 0296 09:55 para cambiar de aire porque tenía ganas de aquel la privado no es Francia ponen desde aquí no hay sino munición de verdad para cambiar de aires yo desde que va esto nada no voy yo a treinta años itinerantes y engañosa sexo no fallará de aquí de eso mueven de ofero estimó cunden de Bin una semana al mes ahora enganchón Nina Astiz tú también Koons centrada lo estudien cosas no trucada ningún van torno de aquí unas maravillosas sacando semana no perdiendo contactan unos ciudadanos más Smith

Voz 2 10:32 cena que Najwa ni pro básica a la Sandra después de veinte años hasta que ya le tocaba recuperó su país

Voz 1 10:42 no se tiene música escolta Sara porque ya que a esas Médano mayor Nueva York tú escuchabas música coma que esta pero incitó tan directa desde casa Teba

Voz 3 11:03 esta cantante tanto

Voz 1 11:05 en aguda que puso en tan aquí a Tote es comedia que más culta en diferentes Moon teatral a Talking Heads

Voz 8 11:11 es un grupo actuaba a una sala K has DIU es Deia Si

Voz 1 11:17 yo vi hoy tú lo que esta sala que no está haga de casa Teba a Nueva York

Voz 0296 11:22 la banda que esto vallista de Banic

Voz 1 11:24 si actuaba aquella sala para creen Pla

Voz 0296 11:27 al Beefeater yo bailo entrada hundido hablamos verbos centro también a dar cosas que les Vance mutismo gracias a las bicis Titus que han que era una novia a Ramones de la actual a Patti Smith los Reed o se y nos hacen famosos probaron yo creo que había una un una difícil que era una una ópera aficionarse a Amato Opera cada yo me vio una temporada opera tots visionar y bueno a constatado Alba del Village Vanguard de Blue Note entonces Sweet Bale sí que realmente como música intensa para la ópera de Central Park Pavarotti Plácido Domingo

Voz 2 12:17 sí sí

Voz 1 12:19 sí sí sí

Voz 0296 12:22 a ver ante ese reunir realistas yo voy a Nueva York no Mon podrían de Ronaldo y no es poca cosa

Voz 3 12:31 cuál mongol para una familia

Voz 0296 12:33 ella tanta pagamos es que ningún affaire sin ilusionar a nadie más once coma comprobaban que la vida unos situar un a mí que me agrada al problema desde Montpellier es que la vida si quitan a agradar Palanquinos y ya tenían a usted a una tensión entra databan cuando te estarnos Trueba Titanic o la sensibilidad que somos maleta el monto son Fantastic yo creo que eso es Ciutat mola a Pla para Oca no Straw todo a partir que es obra

Voz 1 13:16 él también va a vivir a Nueva York él tampón View Mining aquí Ara Barcelona ella Trias Londres no se sin tú dices Eduardo Mendoza

Voz 0296 13:28 Nueva York mitin que diga tengo a las hordas Dani

Voz 7 13:33 a Eduardo Mendoza

Voz 0296 13:36 tú quedan las maracas a las fiestas que en depresión

Voz 1 13:40 es una lástima que no dice iba siquiera evasión sonoras Eduardo Mendoza tocan las maracas Pedro Haces compartir una Eduardo Mendoza que tú vas ilustra el país Sin noticias de Gurb que es ahora te libra que es espléndida Eduardo Mendoza hay cree que al gran grana insignia Mendoza es Sin noticias de Moore tuvo aquí ibas participa

Voz 0296 14:01 han directa como un folleto país desde Adif yo recordó Ankara al día insistió Juanjo Navarro Skoda a ningún proyecto ha agradecido al país tal y cual

Voz 7 14:13 a va con vida a Dinara ha

Voz 0296 14:17 a la Odisea claro aquellas que estas cosas

Voz 3 14:20 a esa para Good queramos

Voz 0296 14:23 morbo eh a las horas va Parladé proyecta ya va pasa a gritos hoy no estaba acabada libra

Voz 2 14:33 aquí la habilidades arriba para ir paso UTI así a Rights da ilustrarlo todo no me empleos dignos veo a ninguno señora no se quedará igualmente ir a casa a aquí es la Espasa mover el base Mo divertir y en guardó un gran record

Voz 1 15:00 ya me estoy debía ser de las primeras personas que ya allí ALCA estaba escribir su obra sin noticias de Eduardo Mendoza bebía es el primer acto

Voz 0296 15:08 primero porque hay allí que no estaba después Mitch proyecto anchas más nada daba canchas a Menorca Conca las comunicaciones no eran Luque sonaron hoy vía fax

Voz 2 15:16 no hay vía fax y no haya vía Internet ni R

Voz 0296 15:20 Don una apagada Anbar ávida puta la copia de un Manresa Desde Mallorca Menorca para mí era era primera plana

Voz 1 15:34 en un hospital del Clínic tus desde hace un libra si es

Voz 6 15:39 sobra Animals donde sólo si es obra La Biblia naturalmente

Voz 1 15:45 dichas crees que te hasta algún banco a mí para cuestiones de Reina

Voz 0296 15:49 bueno según venir conmigo

Voz 1 15:52 explica en sus es flow bueno yo estaba

Voz 0296 15:55 eh hasta va a Nueva York la calma

Voz 1 15:59 perdona es que me que el titular es fantástica el titular de esta entrevista estará la carrera Bauman y manicomio Perico Pastor

Voz 0296 16:07 bueno lo que la van compensa dos me comí un servidor ida Express HB seis aguirrista que es un ex del Ferrán Adriá que avanzaba Ikeda Space bata ni armas Pau el vestido para la allí es un una estrella Michelin que no de frenó las ya está ve cómo estás o fantasioso con esa ya eran dos más Rex yo Nava Puig parque al la doctora Carmen Guillén que era amiga de un gran a mí me inmenso pintor Francesc que estaba no mayor Bada nieve ahora cuán aquel proyecto de una cosa que es día CPB se entre psicoterapia a anda Barcelona que era común era una cosa como apuntaba el ducto Fábregas que era como anti psiquiatra oficial el el psiquiatra progre de Barcelona Un día para no en la sé

Voz 2 17:03 la sorpresa habían Trois uno a Torra a Sarrià

Voz 0296 17:07 lo de Reina Elisenda que si no me equivoco estaba dando la torre alzar y Kamal

Voz 1 17:13 una una cosa impresionante

Voz 0296 17:16 preciosa que el habían que duran treinta o lo que Ndi una casa de reposo un manicomio Ankara ya ha sido una somníferos fins que paraban van recupera no no me encanta la cara escalaba han reforzado Tot con cal Fábregas fumaba par de una Eli que vivía a Luca en aquella época era nuestro apartamento Dahl Barba Corsini a La Pedrera que era Fernando Amat tal una quincena de personas que era la crème de la crème de la crème Downs la curación era de Vinson en Pinto Can hace ya a pintura la igualdad Fantastic la vi mis tenían de un centro interactivo quinta la Garma Guillén en Vladimir a la exposición si tú te agradezco alguna cosa pues Myers al programa Fantastic probar pensada para arriba aquella casa iba yo ahora una tal atmósfera de aquella casa a sus treinta años negras vas ve ahora una atmósfera de Joker de Viena Parla de la pérgola y el tenis era una casa de la pérgola de es bella las millones por todas las multas a no sé qué piensa con Sempre ambas cumple complicada vida expresaba seríamos me echó fe una serie de dibujos gran estaban natural da al soldado John podría di fantasmas pro distribuidos por toda la casa Un sueño Asmussen yo sino el diario unas señoras video La Cuina una Taula parada a las ancha Tot distribuir arriba propondrá que va a amor ve a un rollo de papel tan vasta que haya un mes iba a ella a a aquella adaptarlas a los fantasmas y el dibujo o el toreo como terapia

Voz 1 19:08 recuerden el si Mrs hay sí Academia Perico Pastor muchísimas gracias por haber compartido libra al Clínic con Barcelona para ver recordad compartí también otras tantas y tantas cosas así vive al día