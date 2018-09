Flavia Company i Anna Bonet

Voz 2 00:00 la danza eh

Voz 3 00:26 ven la Volta el Almond la escritora plan

Voz 4 00:29 ya con pan Flavia hola qué tal van Villar hola Flavià moda bon día

Voz 3 00:35 a explicar es que es alcanzara esa Tote es comedia pero su seis diga buena estas en prime ella

Voz 5 00:41 perfecto Ana Get Moments después de ABC ya ya a Cuba Panamá Colombia Rivera andina llena que mueven a la provincia de Córdoba alcanzando las sierras de Córdoba a la villa Cerro Azul la extinción Mitch al militar Natura pactando en Santiago Segura venda Fons USA versus mucho alguna motocicleta pocas porque son Camins data de es una Comunitat Moll patita Downs Santander Poch cuatro sets es un es un Espai Natural tanta un da un Ree duda

Voz 3 01:16 aunque es la naturaleza veo sí sí sí sí sí inversor también veo mira culos al aire de Despres a explicarnos la situación exacta trabas ahora Matisse Flavia Flavio queda así de sets haga falta muchísima haga falta coordinado da esa Barcelona idas y dice el aval tal es el de un solo uso

Voz 5 01:37 la explicación para una decisión tan radical pero han definitiva es un cúmulo de circunstancias com hará considerará viuda al ritmo da la vida que es Trànsit no asumir la vidas Trànsit apartando ens transita da otra ablandado altas no da nada las cosas porno acumular las porque pensaba que había John una mutilada aquí luz un ukelele y una Tablet poca cosa real

Voz 6 02:04 el iba Chus Galán todas aquellas cosas capaz

Voz 5 02:06 el órdago o para una altura acaban acumulándose Neva muchísimo regalan o o cosas con regalan no las regalan yo también porque no las poca acumulaban al azúcar Raga a ver si si Serveis también dicta ni un Fons different para adquirir a la novela castiga a escribir en la que fumen

Voz 3 02:27 sí sí la nouvelle I arribará pero de momento Estebas pasas y a a Facebook y un Copa al mes Ansa agradaría que en esa expliqué seis alguna de las multas historias cada propició que estas características no seguro que tú que Lele cara Luque leerle algún ex Ax Pascual esas Passat ya surgir alguna historia a través de Facebook basa en un Seat Ibiza mes Gus basado un hacha combas resalta al tema de la Yemen por un día chata dudo manaba natural una Taula Silent sí y una ducha and va a sorprender a la respuesta de la yen se pone

Voz 5 03:05 en base además otras posta Mon More More multitudinaria si centenares de Balmón Ramos por la cual al mes a mes Facebook va a pensar que era una compañía Company no mata en Qala i Naw donde Bachar malayo en Yemen a manos de Al inspirada cual relatado da el Cheever da da el nadador catalán cita para las piscinas da al camino sin Fakhet bien ya inspira una mica parda mana que han hecho no veo a la vida desde la desde la vida cotidiana desde la casa no no no no desde Suter cada alguna algún de la chica en algún hotel no pero así en Chad muchísimas yen a Manu Fer a Reus Balmón casas Adigsa o vidas es se facha a una vida como a casa me Maeva no pero acaso el otro día nueva Kansas

Voz 3 04:06 tras Century misma hasta ha hecho así en la Volta Almond da el que Abás verdura da al a va a Cuba que pase la teva primera parada Anquela quedas Flavia Company

Voz 6 04:16 a Cuba a ir siempre al Metz anécdota al compás suspenderán Olga Sela Solidaritat

Voz 7 04:21 en la manera con con con digan no a que esta Comunitat

Voz 6 04:28 la cuestión vasca a un día estaba dirán honras Tauran Yusta al apartamento letanía lugar muy bueno Paco me han sacado una tempestad de aquellas extraordinarias como mansa inundar hasta Orán acabada Dinart pude ambas camisetas esas obras a dar la cara inmediatamente a expresan veterana capo a la par también resulta que ambas Trois cuando va apartamento estaba absolutamente inunda la sala a la a la y nada van la cancha saludar exijan a la verdad si tenía alguna en alguna estrella que pude comenzar recurrí aparta l'Aigua si efectivamente a dándome samba hecha una une con Stricker igual Aragall eh que es una cosa de aquellas dárselas al al Zvi otras sino que fue un austra ya en va como de ayuda a la igualdad entre las dudas con lo cual cosas

Voz 7 05:24 tan Donalds eh

Voz 6 05:26 la sensación que esta no da todos todos a una con cuando necesita iba a ser como la emocional

Voz 3 05:32 a Despres la Comunidad Ana Flavià Kings país lusas visita a quién será la próxima parada

Voz 6 05:38 mira en fin ya hará Estat la básicamente a Cuba pero sobre todo a la Habana Vieja pasar Panamá Panamá sobre todo después a Colombia nata Bogotá y Medellín Arasti que al hacen una un recurre Good bastantes

Voz 8 05:51 Lee Ann Cocha diese a Chile ahí la paz

Voz 5 05:59 hay ya ya explican pero prime Farelo la la Volta por la miseria espero poderlo hacer

Voz 3 06:06 Al Qaeda en un futuro próximo librada Flavia acompaña a gastos aquí a Tote es comedia mes a mes gracias Si bon vía Etxea

Voz 9 06:17 a Gaudí de aumenta la argentina de la provincia de Córdoba y Dawa de oro

Voz 3 06:20 de Ussía o muchísimas gracias sí se hundía perfecta continua en prime a la Flavia amén de Argentina a Crystal Lake Anna Bonet es periodista Ana Boone va arriba hasta el al de Giulio al-Zawahri Catalá muestra trabaja a una escala da Primaria da cristal ley desde el programa profesor visitas da Ministerio de Educació Holanda

Voz 10 06:52 hola qué tal te anima un observador en la Volta Almond a una altura observadora cual

Voz 3 06:59 Busacca en se explique las multas diferencias que ya para que se cumpla entera vibra Granollers o vibra a Crystal Lake a Barcelona o viure Crystal Lake con a Bastad a que esta Blasio actuara a explica Hans comisario Honduras han al próximo tres sana

Voz 11 07:18 Downs mira Crystal Lake es una mica al gran lunes Chicago pardillo de alguna manera parques unas Ciutat Downs cuarenta mil habitantes bastaban a la bachata nivel de casas no a dieciséis Moll Baixa hecho desde había casas allí no son como museo tales como las Juan Ángel sino K es Mis había tenido carreras residencial seremos unas unas mesa embutida hay es una población de cuarenta mil habitantes que formó parte da al Kun Tata MacCain Reed porque aquí forman bueno he visto todas las poblaciones un echan algún tanda Kuntar que salió la a como Puche las provincias hay formo parte da Dallara área de Chicago es seguí sal cuna es con mitin suburbio de Chicago que está aún hora de Chicago provocará pues forma parte da da la aria da la que hasta grandes Ciutat que es la tercera tasa Unics la mayoría la cúpula sitio que estaba la idea es blanca la que esta zona ya algún Hispanic a latinoamericana y otras razas pero también una tal cual aquí porque para ella es es maestra al unas colada aquí Caffarel una una forma Eduardo han llama inglés y persuadir a Alsina vetan hay profesores nativos en Castalla al pop la donde es muy tranquila a entra en directa a Chicago y la al que cada día trabaja ya a la gran ciudad

Voz 3 08:44 ya está situadas Conca en vis multa serias remotas pelis americanas AMS creen que ese molde hasta el sunís pero Ana pulsera sino que es al que me está sorpresa todas hasta el Sony

Voz 11 08:56 exacta al que al que les pasa por la cabeza está también la impresión con ese amor del país por ejemplo la banda Kyle Hines igualada el saña infantil afecta yo crezca ya multas cosas para para descubrí para luchar va hay una de las cosas también me samba suspenda base una cosa clara ninguno había Parla a da qué tema andaba ni tu toman de ahí a Abbas achica ostras ostras al Chicago Bulls que pasarlo al Michael Jordan Quinn que entra Kors pero ninguno Parla con arribará aquí ha es está una cosa casi Duke Credit Score cabía es una amenaza puntuación que a tu tenis a Gazprom discute aquí una buena temporada a Ica es una punto si acabas acumulan gracias a de altas Cajastur Nan esa di un crédito Albarn o una tarjeta de crédito y más paganos Bowman echó Almendral que gastas OTAN ve todas aquellas cosas escapadas compara exempleado Concha al suministra a la casa al de Hugué o la hipoteca siente Els Joglars que pasa no Carlos a otras Ontañón pro Anson la manaba en igualmente

Voz 3 10:03 las claro y a las horas que pasa que FAS qué pasa cuando en Jay acabas de rival país ya da ve supuso que al prime que es busca peace busca casa

Voz 11 10:12 al crédito es la única con porque acusa una chica una idea que no se explica más saber a hará al Príncipe con lo que es ganar Parla Nara da al predicho social Dallas China no que algunas empresas podrán Axarquía que esta puntuación también en aquel país o al menos amén barra kurda una maqueta aquella serie Black Mirror a la que ya un capítulo que recrea una siete siete en la que continúen más de un punto así hoy Barrabés puntuación a las la transparencia unas diez horas no no única aquel sistema ya está implantada aquí desde hace años experta en una mi cara las ansias y yo tengo tirarse a la realidad supera a la ficción tú Toxo era ficción no eran cosas Esca cantara no bien Passat no apunta pasar como al alcanzar a China o sea que eso ya funciona famoso rancho podemos sin que ningún había Parla ha es inhumano cambios hemos Versus sea tal que un número de la Seguridad Social que aquí es mola importar es casi más importante a cal DNI ensalzó cuando se comprueba si no hay tarde vía ha sido Hugandés no a busca peace a nosotros la pasa cada extraño paté Don sino no son rafia Abba Parque con Cano tenía que está puntuaciones otras donar otra país no podían de una garantías da da Catania Maqueda que notan y no a la verdad es que son mostramos ratifiquen al City a esa nave de ayuda desde luego Ariz parque bueno ale Obama ni una única interferir a una persona da la Escola Parker ayudes parque para compensar al parque May movía FEHT no siempre un a Moon Credit Escort

Voz 3 11:53 mira ya que vas da Black Mirror notas Pantic se pero impuso atún micro a casa Teba

Voz 12 11:59 ostras lo ha visto el socialista cabrito pero probó a

Voz 4 12:14 ya estás por una barrica Ana Ana

Voz 10 12:18 hago tú has RAC1 la veo masculina aquí hay quede y de miras a Jano

Voz 11 12:24 y es precisamente Nostra algo batea al propietario da da la casa o vivir Claudia gravedad que tenían problemas en la caldera al City es no funcionaba B

Voz 13 12:34 Alfado da igual sabiendo de Shanghai

Voz 11 12:37 pues acabase enemiga cumplió esprines días prepago adverso en Hungría acababan fiel a bueno a ver qué pasaba alguien va comenta que aseguran el ha cambiar ahora ya la Tarin cambiada la la la caldera sí que ya funciona correctamente Chema mengua calienta y finalmente el año va a casa a otro prueba consta Força la británica de de la bajadas aparezcan Ambel Ia Caballero es una amiga que era cosa no hiel vaca barras Fiat no han usado otras la única secas no Angels Kelly fallar esa ocasión saca esta puntos yo a los judía refiero darnos a otra espartana hará que nosotras en café es pararle muy puntualmente que no tiene Cantuta K son yen grafía es una amiga que tal sistema no Khatun hasta demostrar en constan men la que tornas al CSKA o capaz que al que toca

Voz 3 13:25 un país notan Good Commons San Blas y un país playback contradicción soy

Voz 11 13:31 si la Britta crezca es más las cosas K casi pre no toca tengo otras contradicciones otras cosas para que se cumpla que es un país multas inmolado allí no saber dónde aquí a a San Francisco a la par una década después la al país es unidad Hans Grange a empresas dotándolo llega a Google Amazon ha Apple no te que estas empresas a tecnología multas cosas al al sur siete aquí el primer ordenador Mac Book va surtía aquí Despres para otra banda dos al Crystal le no nos pizza augura que a la ciudad por la materia manera pero aquí para pagar el dudé a sazón Checa insecto al van a como el Estatut a la vida a más y las esta puerta a casa de auto Juba T V a enviarlo por correo postal es tu tamén a una cosa palmeo entender muy Cantiga Eamon rudimentaria no pero como ir ellos hasta normal