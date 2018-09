Ferrán Adrià i Salah Jamal

Voz 1 00:00 somos el Restaurant aulas presenta una nueva edición de libra aroma Ara libra de Rosetta Sierra lights ha escrito para dels divulgador de la cultura y la tradición gastronómica árabe para eso voy al para sienta Ferran Adrià para eso tenía las sorda tenía dotes comedia a Ferran Adrià para el hola qué tal los altos detenido hasta entonces comedia ser Cataluña contempla está restaurar Onís apunta presentarse al libro de una sala llamada

Voz 0659 00:29 sí es verdad que aquí mecha y tal pero la realidad es que hacer un trabajo brutal para divulgar la cultura que la gastronomía es la la Cuina sobre todo es la cultura me sentía que tenía la humanidad comenzada la cocina no es decir eso que son por la avaricia humana porque comenzar Cuina Itar Tass pues amparó la la cultura no yo creo que Nimbus consienten en téngase en la gastronomía la Cuina Arab el empate y entonces lo que era muy estén ya no cree que ya tiene que Yebra y sobre todo eh tal como lo explica ahi ir se amén porque es una persona que tenga cultura Mané dice

Voz 2 01:22 día no Salah Jamal es actuar me dijo

Voz 1 01:25 la luz guía es Luis ansiedad la Geografía e Historia Proof pasó la diversidad cultural y Alimentació da la Universitat de haber salones Yllanes es autora que libra Catí multas Edicions que va han casta a Planeta Gastro que van Catalá acosté Tania que en su discurso no desprecia total que acaba de Dalí Ferran Adrià sobre tus a la llamada

Voz 3 01:46 hola soy yo digo el Ferrán ya ya empujan a dormir tranquila menos no nunca la Sacresa de Alex quiebra la recuperación libre para el grandes historias la captación pública de siempre está sin a la cultura a la cultura que yo Yebra a través de la Cuina y como dice al Ferran que realmente estuvo arriba a explicar la teva cultura como que es muy distinta a la teva le Miu forma es Cuina

Voz 1 02:24 lo compartir Moll Sachs Ferran a mal Salah

Voz 0659 02:27 alguno alguno lo lo importante que es difícil en problemas yo creo que que que entenderán que la gastronomía árabe un gran en gran una gran reina para para entrar en temas socio económico político de lo que es el no

Voz 1 02:46 Yamón Restaurant de Cuina Ara a bar salones de Cataluña hará arriba al Salah un cincuenta años aproximadamente cree que lo ni había masa eh

Voz 3 02:55 no se lo viene es que no es que no había ningún

Voz 1 03:00 ya era Ferran bueno solo delante de Rusia

Voz 0659 03:03 no voy que Nyan culturas como la mexicana la peruano japonesa no falta una país para que pueda haber aún restarán de tal nivel como las seva en su país se puede miran restaurante japonés sus fuera de ella que son tan Bonns como hablando es una es de él porque es una Alamillo esa que restarán ahora Stemm no estoy es así es decir que para para cada día para montaña Qi figuran no muy difícil decir lo trasladado a la Clínica Planas figuran Juanes turistas Brennan Mendia en Cuina catalana Ziggy tradicional Osidi creativa después Donnedieu macha desde lo que es la ciudad del país importan no

Voz 1 03:55 Restaurant Onassis Lise aborda o que París aborda el IVA y tapas dotarnos gol de todos han Trans Aja pues mira comercio en Pakistán tras las del libro aprendiza ven a dramatismo Ferran Adrià libra de aroma Ara la fe in the al humus una aldea Salvador Dalí pobres Hilal track o mal Raúl Axa do darles maestras parque

Voz 3 04:22 lomos yo cada Rosetta de tienen un relata multas Boada se unía a una cosa familia armera ser unos cosas personales Neos pues hemos yo récord de debatir con ganaba en el cole llevarse era al Asetra la latino llevas todo les hemos Seba una tasa de té Sachs yo con entrada o veía que las mixtas mostraban que Pla fantástico no llevamos toda Altea lamenta as quedaban total esa Secrets me estas ya pues la primera clase tienes Donavan Manaman casi casi alucinada de de Regla es fantástica

Voz 1 05:08 cuántas de que estas recetas que surte en la en la que libera que amó el plan será acá Ariane ostras ya va agudas cuentas Nauzet

Voz 0659 05:16 las pocas una de las cosas que viene de cometas importan dio trato es imposible de millón no es una metáfora millón de recetas salmón nosotros ahora a partir de la Fundació Sapin mientras yo lo que me estudia Titán es la lo que sería lo que diem el compendio una cuna para a partir del temps lo que es tradicional Contemporani con ve que el Papa como digo para mí sería para madre no tú te ve una leyenda en el panel oyendo el chica pero según One vale era el Neolítico Mesopotamia para que haya bar aún está a muy pues total va del era Hansa fermentado lo yo fíjate no Milans nevada una brasa no ya el encara sobre la brasa tu feas no la masa Freitas podía expulsar sobre la verdad os obra una Pedro habrá sabéis lo que creía que era ir por aquí el origen del Papa es porque tenía en principio una abundancia de de seré als aunque ahora de Hoover bares que ya está ya han salvado muchas toda quemaron la cultura Arab marchó tienen que comprende una serie de culturas a la historia hizo unas Lara no

Voz 1 06:48 tú sí que aspecto tasa que estas recetas poco a y seis bis fue a casa a todas porque no tuve ninguna familia Andreu ya Arman se huy

Voz 3 06:58 vamos a yo creo eso

Voz 1 07:01 día casa en algún momento reunió totalizar Germans als paras cree que vivía un habían alteradas sin una dieta había audaces musulmán jazz Kiko y bueno

Voz 3 07:13 nosotros bebía una a una situación no no tan no tan cómoda veros bueno porque son son primeros Moll barata se sigue la el siglo las eh eh son os Platz auténticas económico pues podía fe por ejemplo una norma un odio normanda de Alhama club a eh y queda rosas versiones ir sí tensa algún una extras eh sino Le de club a club ha cansada aún siguen club mentirosa que no existió la CAR si no existe es la cara por lo que sigue sin sacar leían a más no acepta pero mentía mentirosa

Voz 1 08:02 es la Edición Deluxe y a unas fotografías magníficas pero la Express ya algunos planes que son muchas las ventas John Platt ama Ros identidad Mobile ya planchas Macarrón Bassols Álvarez línea esparcidas plaza cada día

Voz 3 08:17 Lindsay sentí auténtico me un sencillo se suele mediterránea eso es la la musa de entierros sin entrar aquí toda la vice es una obra ni es un plan fantasma

Voz 0659 08:29 Cuina Moll saludarla Ferran Adrià saludables cien Beñat yo no voy a ir a mayores y también que se Yustos Barreno Tote saludable dada la cuantía de esta no va a ser de yo creo que como proyectan aparte de miráis morbo y tal sobre todo culturales este que entenderá no la está leyendo muy desde lo que decían no temer desde en el MIT Mesopotamia cómo se incorporó a Rosell arroz ve asiático como si compramos productos tal pero si vemos que Platt es son mes me Pool magra lagunero catalana Anna Chan Faina Lavrov American ya de Noruega no tomaran aquí podían de que tanta Parcent no es auto es autóctono de Mesopotamia vale excita Mané toda que está par va revisada después han Grecia Roma niega toda que estaba Reyes y tal que para mí es muy interesante el el base para lo que sería España Italia una medida también Grecia podían existe entre Mitch en de lo que decía el para lo que se veía llames España dos mediterráneas entienda a me ver IBI cultura no es muy interesante que Turquía y no Giordani tú nos lo más es que La Cuina de más rock Turín es Yemen aludían al desconocían totalmente

Voz 3 10:02 James por siempre a la haríamos Gravina no con ese balance para de una una una anécdota divertida la parado Locus ganara Nara estándar del Mediterráneo Search que volví

Voz 1 10:15 no digo el libro pero Güito explique esto

Voz 3 10:19 Kus significa amar a Standar una Argelia AMS va de una a una una I Corinna una una clase de Cuina Jens Deia cuscús Bingen nosotras a partir de un con

Voz 1 10:35 qué aporta apoyadas o que hay ICADE puerta se verduras o las que depende las

Voz 3 10:43 áreas merecen sigue el Marrakech de hacer una multa es como es como yo

Voz 0659 10:51 es una de las cuestiones que analizan era tal habrá otra isla como un tren no canónica ortodoxas no existe porque al final que aún faltan pan tú con acomodo para la versión tanto Mollet pues positividad podían fe de deuda bastante diferencia no to run tipo de pavo en Millán además en compenetran que al final tener una evolución ya al final lo que estén ve Gemma aquí a sería una ruina tradicional contemporánea pero productiva me contemporánea no siempre ha sido estaba bien aquí no un plan de verduras que es esa fase en Times está Veïns cuitas bebo no ser un cuscús y tal a on las hortalizas están menos cuitas lo que dicen cuidado tradicional en los últimos kilo Fabio lo Fahmi yo que May en la historia

Voz 1 11:48 en a la presentación de aquel libra aquí a que en razón francas New más o tapas la presentación libro aroma a Pardo Raonic porque habían que otro variaba Ferran Adrià es en todo el acta aparcacoches a Salah Jamal al como coma clausurado a Radio Barcelona eh ya de esto ahora que ya tanta actividad a tantas cuitas a las ruinas de las caras o a las cuñas dadas restaurants Salah Jamal quién era el plasme su día tortuga maneras Petit tienes al teu Platt para Farid Ara de

Voz 3 12:24 el sida a una que fastidié y al padre Move ligaba a manchar a base a base de la depresión no ir odiaba a Estambul en van presenta qué platos se tenía ganas pero sí Parnassus y ahora es Demme preferir el tope

Voz 1 12:47 la preferida era Ferran Mascarell

Voz 0659 12:50 el es total el primer acta cuán fan de tapas no que en el país por mecer depende depende país tú fíjate la cuña que hace que esté racios pepitas a tal digo ningún Mendia un plan de eh un bus super gran fútbol pero concepto que sería menudo o pica-pica Tapas es un algo que desface tal también me ha apasionado muy con el mella en las manos a el pan no que hubo que es la comunidad del Cos Si la del Spirit al almendro no que está Parma grabábamos

Voz 1 13:31 aquí descubrir en multas cosas Jeannie miran a que libra pardas preste ya que esta las sectas también a descubrir en diferentes salsas que no significa Maté es a la cocina nos trae la más calabozos tracas La Cuina Ara porque tú puedes una salsa para que siempre avanza entre ellas una salsa una salsa una salsa has ido está llena

Voz 3 13:54 se han Server una mímica da su pésame al pabellón para confió fue unos cuidará días morosas

Voz 1 14:06 qué importa la cara o el país llamó el sexto Falls la cara a cara la cara

Voz 3 14:11 a mí me me subiría al gurús de perfeccionar la cara

Voz 0659 14:18 Money money general fuera decepciones me Cataluña es un un de inflexión país va a pero no voy a los expertos quizá docentes de Popeye en comparación

Voz 3 14:37 porque él él el SAE es Economic tuvo dos motos cosas entre ya Ana la leyenda etcétera han antes pues no es tan reciba

Voz 1 14:53 al hasta apunta comandita no paran de arriba a convirtiéndose Dickens al tema apunta cumbia darnos Jan Dahl Dina amo un café a café Ara aquí una particularidad ate al café Ara Salah Jamal

Voz 3 15:05 a adoptar Domo Alfredo se une mi que de cordón umbilical una un gusto no sólo en un Sense un es nunca afear por qué porque nadie tú sabes que tu Mans anys van domina Duran cuál te sientes Janis y La Cuina turca ha opinado árabe estamos barrabasada pues sí ya aquí en un plató de que es un manchar había revés hicimos de arriba a los Balcanes porque claro los turcos también van dominaba los una vacante

Voz 0659 15:41 no haya sido de de Historia y vas a Turquía y uno montará el altura no mano iba a modo interesante que a par de disfrutaba ya que la a partir del de la gastronomía público Andra dan Benin quiso pero es muy entrar

Voz 1 16:03 una historia ida gastronomía hay desde un restaurante al centro de Barcelona mira propensa a la radio para volver a propiedad de radio bar salón en aquí a la Gran Vía de las Cortes catalanas ultísima esgrime un Altria Díaz Ferrán ya para la fundación

Voz 0659 16:17 ha hecho muy cerca aparte