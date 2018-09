Sèries: Heridas Abiertas

Voz 1 00:00 Un mes

Voz 1812 00:19 me vino a la tertulia da serias de es comedia Avui heridas abiertas habrían Pablo Muñoz Silvia Moreno y Adrià le bon día de mil Woods

Voz 5 00:30 hola qué tal día a día heridas

Voz 1812 00:32 estás es una serie protagonizada por Amy Adams y Patricia Clarkson entran al tras Irún Spar hecho ya vale la pena ve ahora la A que thriller da la la plataforma ha veo a Gaza como apunta partida la mor da Douglas no ollas a un Papa de Misuri una periodista gas va cría en aquel caluroso pop la es enviada al Cream para escrituras obra que ha hecho superará a la copla y sobre todo Tavera tocaba también a la casa familiar heridas abiertas Buick capítulo primera valoración Silvia llega dedica ya la introducción

Voz 6 01:08 Ana Moura que era fantástica la la manera tan a la hagan da presentadas a esta música Puche no tu pensé al principio ahora sería hallar dos capítulos a Pat madre cumple también crezca la culpa de la Patricia Clarkson que compró su inductora plenamente si agradables la trama o no pro Lasheras actuación son parte Barrett pro desde el primer minuto

Voz 1704 01:34 cálido en Quito Premis ya la Amy Adams Pla ya Premis con casos ya están escapando todavía os importa si se les dio de producen una serie favorita Pablo sufren castigó

Voz 7 01:56 yo te veo siempre las series yo te has timo

Voz 1704 02:00 mí me haga Treo humana Ballena Blanca fácil ataca miradas la te estimo Julian leer la Patricia Highsmith pero en todo al auto ayuda satírica magra autor Eric no era tal vez están estimó pero Sarpong

Voz 7 02:19 heridas abiertas en Antena tres capítulos mueven ruda at absoluta atmosférico pero aún tele Efeel mal sabía que está el capítulo tú no suponen un harén

Voz 1812 02:34 sí sabe te un final cata atención siempre a la hora de Credit siempre que ésta sería Mescua My parqués al final del crédito al final de Kravitz cuando descubrimos total que pasa rayita

Voz 1704 02:46 sin saca Sonia spoiler porque no se mira ese habéis visto cuatro pelis de Palme Paul Verhoeven el final sorpresa de avales ya me lo veía venir al final de cada tumba Cádiz yo viva un tal Ros adiós a Minsk a Díaz a ver si Silvia

Voz 1812 03:09 yo creo que amoldar incógnitas no todo tan claro dio al Pablo Parque va tan tapadas IFA tanta caló la protagonista que Elia Passat Pakistán infalible que Veu tan un thriller Atila que si él definía Mónica planas al diario Araya montas para en fin ya arriba al final a la al final el ya

Voz 1704 03:28 ya lo sabía pero yo lo yo ya sé que al final ha

Voz 5 03:34 yo creo que está seríamos manipulan aportan cada capítulo han bueno Puche que puedas pensar que apuntaba parilla a mí no me agrada que mamá manipule in a cuán serio pero no hay que esta vía al final infinidad Juan va va a haber una a sin usado era ya has visto nave ahora con dos otras Vardy el pasado Chin vale bueno

Voz 6 04:06 Silvia yo una Jean patita Jean a favor en Pablo parques SICA sobre todo si al mismo series y motos y algunas cosas chicas van intuí o Potts Sean de agua una capa aquí Deimos Puche si Puche no pero realmente yo creo que mantenga que está a han goza no no echa sí un han ubicado a Angola para la empatía simpatía pero a que esta manera de constata da la protagonista da da la Camil a a naked patinó bien yo cada una Senna Amy Adams Patricia Clarkson matarla Mara pero de una manera u Ripley es para que no pudiera Castila mes Mala ayer me me me di la ciudad Hinault eso yo creo que va a la pena capital Sanse y Puche finiquitó a Parker realmente es aquel ITA en B para que se cumpla una persona que no han pro para al Madrid a que está evitar al Kun pro agregó que también Pons ha también flipado a común podía está tan tan permisivo total que pasaba al sepultando a hermana que también de unido Kina quién personajes yo creo que alegrarse de que esto se está la construcción y la explicación y la posición de los personajes son hoy y hallar datos dos capítulos finiquitó dos policías dados d'Amics da ya armada de una de las motas dada amiga total la vida daba mar también alcohólicos que Pop la que cuidaba a la Camil cualquiera de otra persona ya escasean han una manera pero cada poco a poco van explicando expulsando a la audiencia

Voz 1812 05:52 la Silvia Moreno y el Pablo Muñoz y antes acompañaban la temporada pasada IANS continuarán acompañan para que esta temporada la tertulia de comedia ahuyó Buluk con vida Adrià su le da al principal una el trabada torno de la banda sonora parques que una abogada me este mismo la importancia que le da al para o padrastro que enseño que en Pla o auriculares escoltaban al seus cuidad Els Vinyals ida Express la la Amy al coche para ocultar música también se auricular Ipod

Voz 5 06:27 al que me agradezca la música aquí es absoluta protagonista

Voz 5 06:32 a mí ya me ese mes una cosa curiosa Carlos al Opening la serie cada cada capítulo Steve os y es la más se cansó pero difieren las diferencias lleva una década ascienda hip hop idas prestan B al que Parla boda Camil escoltada que ya que cada vez que has Bebo yardas la serie al parquet con la música va del Zeppelin una banda Ka su pero cumple todas las serie cuán donde vale así de mes a mes Vieira no hay Small cumplió a las bandas sin Men e-mails Led Zeppelin once y una otra cosa no a qué se alzó todas las series que es a totalmente tan Volta a notas venda casposa auriculares hola Camil cuán Sastre u o coche la música trenca Tots a que estas barreras sí es una de las cosas que me ganado

Voz 7 07:28 mes si yo crezca a quién Floyd Moltó altísima al yen ballet Crazy que es más absoluta de musical a filmografía estamos marcada Parro la Rumanía Lus da música día ya ética y extraía Sounds of metros brillan la creación a la atmósfera ambos ven gracias a una gran escritora que no lo yo la rabia

Voz 1704 07:49 Caixa Bank y te Arnal trabajada

Voz 7 07:51 qué es la Martin Oxfam callaba ya al tema amar ya a las temporadas si se da Buffy ITA B a las sea filmografía coma al Remick da Noche de miedo que es una gran escritora que también sacó a las niños temporadas de Mad Men in responsable ocurran año vale pero una cosa

Voz 1704 08:11 habrá dos las sus pitos

Voz 7 08:15 si una o cuál tan guapo con Vladimir Hernández muy capítulo

Voz 1704 08:20 no sé porque llegaba Domenech que salvó una única inflada ETA cara está demacrada sí sí sí es Marsella has quedó buen mes desmaquilla echan cubos

Voz 6 08:30 propensas que me pop lo portan Mamani más Emilio Diz desde Patitz para que no hay que Pablo Thompson borrachos

Voz 1704 08:37 primer momento bien ya ya valedores da William Faulkner ya sé que no es profundo sur de Estados Unidos todo el mundo siniestro cese tu bolso mal maltrataban todos beben beben

Voz 1812 08:48 es que no te va multas cosas de copla a Totti la crítica que esta final Pablo y luego la pudo da da las Gran Jazz da por qué ya o datada el Qualcomm sube

Voz 7 09:02 no hay la asfixia el acto

Voz 6 09:06 todo tema total te manda da la ambientación de Almunia hasta Rabat como cómo está estructurar porque al principio para que a ser y pucheros choque Menorca hasta la estructura de una manera que has Valle no procede ni al flash flashbacks da la protagonista impulsó Príncipe son los pero también una historia da la protagonista porque al principio ella tan vete confusos las sus récords Passat que pot tu y provee ahora con Cemex Meetic a más dura que llevadas cubrí también iba bien cosas que son reales hipoteca que esta estructura a mí me las han perfil cartas sobre Totta amor propiedad la Camil

Voz 7 09:47 a mí me hacen Molineta la siempre hay que esta semana al neurólogo Xicola bien excluyó ilusionistas Quer Jen no cambia de opinión cuanto una idea varias horas política le Andic cambia de de cambio de concepto prevaleció ente no máximo aquesta enseña aparca el Trauma aparece una cosa que haya fala Julian Flynn a más Nouvel tan ha perdido utilizan un narrado no FIAB la coma que a acabase la primera es una gran gran la escritora te litera un activista que rollo de cómo funcionan las mantillas que es un órgano y a la voluntad todo encontrar da engañas

Voz 1812 10:30 ya en estas series Mostra también un síndrome da Moon chaus una mala al día Ammán tal una forma de maltrato infantil

Voz 8 10:41 si ve que que para TI saca

Voz 1812 10:43 esta es la el tía entonces ya

Voz 1704 10:46 claro que si bien herida sabía

Voz 1812 10:48 puertas Patricia Clarkson a espléndida eso no lo supe en su yo pensé Átame Isabel Coixet cada ve ya varias emplea la libraría encara te animan cartel dos días la teníamos cara En cartel o aprendiendo a conducir una actriz espléndida aquesta Siria tantas reglas y Omar afirma os series danesas de esa para agudas o nenas montas cuántas series di illa illa Good Montes de ellas monas porque

Voz 6 11:17 al tema para Gucht sin y unas así en seria si es danés siempre toca la fibra que así se ha sido sorprendente es siempre es doloroso toca mes a las pactado Oca una Adur a Totta que sigue suena tan Nets siempre es librada dadas pactado yo estaba Kun probador sin ella me lloc a mí

Voz 7 11:37 es emplazo a que amagaba vaya al Fassi Bergman Sonata de otoño o El Fassi la isla en fin que es al llano aquel Edith mi mamá me mima que a pensar en una gran actriz un Milián salvando también a una alta actrices yo

Voz 1704 11:49 pero ella no a favor no acompaña a estas palizas un día para otro he crezca

Voz 7 12:01 perspectiva mañana también gracias a la vendan André civil si la incorporación a Martín Auction la Julian Flynn a un punto de vista cayó otro hubo que me sentara Sant un mes celebradas Mara siniestrada Schwantz y aquí se introdujo un matiz da domina sí o psicológica que no Kus tumbaba a tan cuan la escribían a los dramas cree o cuando escribían los artistas son más

Voz 6 12:26 yo creo que Puig estas a explicar de una manera mesa curada aquí echaría al al al al término está con Messi lata de no

Voz 5 12:36 además no noto una cada mes bueno yo hace al director Vic Little las Passat Juanma a medidas abiertas a notar fama ni con la farsa que atiendan todas ellas quede que me conozca

Voz 9 12:49 domina la ha al Papa a buen Gap son ellas la la la

Voz 5 12:53 las Patricia Clarkson enormes no

Voz 10 12:55 Ana Casas inhumana afectando al pauta donde aquí UDC paro falta naturalmente el veredicto Cristina García

Voz 1812 13:03 lo hará no te voy a ir

Voz 10 13:05 ciertas Álvarez dicta Chris hola bon día a Mérida medidas abierta sino te agradan al versículo Guix IDC Pelli no tenía esa fe porque es un thriller da manual y a la seva banda sonora Zeppelin te ves todo gira en torno a una investigación engancha desde el inicio IT un final memorable

Voz 11 13:23 qué coño está pasando en venga tu madre aún vive allí verdad mi madre y mi padrastro tenían una hija es la tiene penas la conozco pero no se pueda evitarlo los teletipos joder en agosto hubo un asesinato estrangular una una niña no lo sabía entonces tampoco sabrás que acaba de desaparecer otra igual es un asesino se veía así que lo que sea de traerme un artículo

Voz 10 13:51 heridas abiertas es una buena adaptación ambientación y fotografía Axel en Ames las actuaciones de la enviadas Illa Patricia Clarkson son dos las Eva tensa relación de Mara es al midió de la seria

Voz 12 14:03 tú cuentes otra vez cuánto estás aquí todo lo que haces a cada afectando también

Voz 2 14:13 no en clientes

Voz 12 14:16 sinceramente no lo entendería sin yo fuera pequeña pero ahora soy adulta en Cuenca cuenta estás aquí ni tú podrás irte de aquí olvidar lo pero yo no tuya no cesan los del pueblo ya te digo yo que sé

Voz 10 14:32 llevo heridas abiertas es una de las miserias del Moment al thriller perfecta per tots els que van a falta ficción con la primera temporada de True detective a Tote es comedia un en un Buick

Voz 13 14:50 gracias Adrià Sulé gracias Silvia Moreno Pablo Muñoz gracias a ustedes para ve participativo y a la tertulia de serias

Voz 10 14:58 muchas gracias ahí para cada Cristina García nos informa de la actualidad sería filo de la temporada sí dos novedad salsa más de las serias de superhéroes acabada Tourné Iron First a Netflix han la seva según una temporada tan retorna American Horror Story a la Fox a poca lights ya Sky arriba Patrick Miguel Rus la nueva seriada el acto Benedicto vaca gracias Chris ida las series al Cinema

Voz 13 15:27 eh