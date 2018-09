Voz 0361

00:00

quiero que los grandes dejen de actuar como niños y los niños sigan actuando como niños quiero que se prohiban los cielos grises las lluvias melancólicas el exceso de frío sobre todo en el interior de las personas quiero que el huevo frito no tenga colesterol que el tabaco nuestro P los pulmones que el alcohol y de los problemas de hígado quiero que cada persona del mundo sepa al menos un poema Quiero que contestes el teléfono cuando te llame quiere que las medusas de la playa sean medusas de verdad no bolsas de supermercado para al menos huir de algo biodegradable creo que las personas del mundo huyan sólo de cosas biodegradables quiero que los que huyen no se vio degrade en las playas de ningún continente quiero que a nadie le importe de donde son los demás quiero que respondan Mis whatsapp con emoticonos cursis llenos de corazones rosados quiero que mis hijos sean peruanos islandeses somalíes y tailandeses todo a la vez quiero que Peruga del Mundial de fútbol y luego Islandia y luego somalí luego Tailandia quiero que a nadie se le caigan los dientes quiero poder hacerme invisible y convertirme en cualquier animal que desee incluso los imaginarios quiero que me hables pero que no los haga falta hablar quiero que derogue en las constituciones nacionales hice reemplace cuentos de Roald Dahl quiero que haya magos en todas las esquinas ofreciendo sus servicios como si fueran vendedores del top manta quiero que se descubre que las cucarachas son en realidad mariposas de incógnito quiere una sonrisa de tenista quiero que sea tu sonrisa que no aprenden a tocar el piano quiero bailar samba quiero comer algodones Hechos de nubes del cielo quiero que la luna sea de verdad de queso y quiero que cuando todo eso pase este es tu conmigo para disfrutarlo por Santiago Roncagliolo