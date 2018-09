Entrevistes amb Memòria: OCAÑA

Voz 1 00:00 nací en un pueblo de Sevilla en Cantillana en el diecisiete inicié mi familia eran albañiles y madre costurera me crié entre la gente entra el pueblo iraquí que tenía grandes inquietudes pero como muchas represiones por parte que desde pequeño empecé a darme cuenta de mi gusto me gustaba muchísimo la fauna regresará prohibido paladar

Voz 2 00:25 esta es la deuda José Pérez Ocaña un artista transgresor cava revolucionar al Barcelona da final Sans sea tanta tu toma como caña al PP Dimas cumplirán treinta sin Kaing da la seva mort va murió en número treinta el recordaremos muy a es comedia dúos personas Kureishi vuelve al primer va arriba compartí veinte era Mater Habbo caña sí que es al arma vaso Jesús Pérez Ocaña hola qué tal bon día

Voz 3 00:55 no lo eh yo

Voz 2 00:58 taxi bus innatas culta lo en primer ya

Voz 3 01:01 hoy Jesús si yo agradezco mucho a Rosa Abadía y a la SER que se hayan acordado porque es una Begoña que todos los medios comunicación de Barcelona los acuerda aquí en Ocaña ese treinta y cinco años Martín murió entonces yo agradezco mucho que se había acordado para mí o no hay que lo conoció mucho

Voz 2 01:22 mira que ve cada mes al Jesús Pérez Ocaña I Afallah para sentado porque ya va a introducir a una altura da el estrés entre sí hola Jesús Garay

Voz 4 01:31 hola buenas tardes si el ex director

Voz 2 01:33 yo ir directo a ver Cinema camiones va aporta el Cinema coma actuó a Ocaña a la película Mother ley con Clooney Jesús Garay con con a Ocaña vuelo le conoció esta

Voz 4 01:44 Ana que habéis descrito antes trepidante del final de la dictadura y la transición y bueno de las Ramblas de la yo vivía cerca de la Rambla Si Ocaña pues no pasaba desapercibido enseguida pues trabajamos amistad yo pensé que en esa época mi mente es hacer un docudrama una película aunque fuera una parte documental decisión y pensé que él podía ser por la vena que tenía pues de artista punto histriónico le gustaba disfrazarse y entonces pensé que había había un actor detrás de todo eso también pues decimos jugar con esta esta faceta suya Azor hoy dais a Lyon el proyecto de mando

Voz 2 02:26 sí una toca Vanderlei FEGA da Pinto Ana que docudrama que se llamaba Olmo

Voz 5 02:31 hay miras igual vamos a olvidarlo porque yo mismo estoy muy nervioso mira sabes que te digo Elena con la calor que hace aquí sigo preparando la pues yo que tengo preparar el Barcelona no tengo tiempo alemán que viento yo me quería en el campo una temporada para estar tranquilo sabe además que Vera además sabe que el aquí que el padel la deja una casa adivinen en el campo

Voz 6 02:54 no voy Paula teníamos obra hoy que loca desde luego

Voz 5 02:57 no

Voz 2 02:58 vas queda esa defensa lo caña acto Jesús Garay

Voz 4 03:01 sí porque de alguna manera era él mismo y al mismo tiempo era un personaje y era un poco la la intención del proyecto no de crear esta ligera esta ligera distancia que hay entre la representación un documental y la ficción yo creo que bueno de ahí el lo hizo mención muy divertido y entrañable que fue pues todo el proyecto porque acaso una del norte donde vivíamos ahí todos una especie de comuna fue un rodaje loco y divertido como correspondía a la época Advanced

Voz 2 03:35 Jesús Pérez Ocaña atraía que recurrir al arma artista Pinto Trans vas Tita tuvo cantan figura emblemática de la Rambla ideal Underground Barça lo único que me David Ocaña que que me esa Uría da Save tutor de Ocaña

Voz 3 03:51 yo quiero decir una cosa para mí muy importante y que lo recuerde la yen tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat aquí en Cataluña cuando la marea y que era una yo creo que de los pocos obsoleta con respetar socialista que eran íntegra ella respetaba quería al Ocaña apuntó ya lo americano porque el Ocaña era maricón homosexual homosexuales que eran moderno y entonces qué ocurre que la manera de Campmany en su época consiguió que hiciera es la exposición más grande de cualquier que hecho en Barcelona fue en el antiguo hospital Ocaña hizo y expuso todos sus dibujo ir representó la subida Bermeo Pobla es decir en mi pueblo hay una fiesta que era su absolución hay otra pieza que es la única y entonces representó es Oriol allí sino hubo de quince a veinte mil personas de todos me a esa concentración fue una cosa preciosa y entonces la hambre Lacan My era tan Ocaña que cuando murió o caña cuando murió caña no fue capaz de en la Plaza Real de pone toda su obra al aire libre fue una cosa muy bonita la Plaza Herrera

Voz 2 05:00 cuáles son va viure Baby I concretamente o Nara ya un yo casarme es para acudí multas a exposición

Voz 3 05:08 se larga pintura fotografía etcétera la funda

Voz 2 05:10 es un elemento en aquella época

Voz 3 05:13 ya porque en aquella época era era muy amigo de firma y entonces hubo un un directo gaditano muy bajo que querían Moll Germà y entonces ella yo quiero para yo lo diez mira yo no te conozco yo conocí a Luis que era amigo de mi hermano Luis decía Ocaña Ocaña qué suerte tiene tener un piso en la que les den ocho con a la plaza Real ese viendo lo y luego Luis lo vendió a esta gente ahí yo pienso que estamos ya que parlante

Voz 2 05:41 la política Ubis ya recordaba actúa Maria Aurelia Capmany en sí listas a School tema mi da Ocaña que es Nazario da política

Voz 7 05:53 el se declaraba libertario libertario así es por encima de de libertario de los franquista iba un poco más Payá ya sería pues de su forma de ser y de su forma de actuar todo a una bandera en contra de la de la represión en contra de las normas establecidas precisamente por esta este toque eh anarquista libertario y los comunista no les parecía bien está está movida a los socialistas tampoco a la derecha por supuesto muchísimo menos

Voz 8 06:27 se fue se fue a dar actividad son

Voz 9 06:34 eso fue no que fue la prenda sería el fuego del corazón

Voz 2 06:43 pero faltaba Ocaña y Trueba falta multa a Carlos Cano que un altere día una la que estas entrevistas a memoria que hacen Matutes comedia a desee protagonizada Carlos Cano la política sus va arriba distancia en algún momento Jesús

Voz 3 06:57 yo era yo era P Zucchero en el año sesenta y siete yo venía de las juventudes comunista de Pobla Irán Arco lo que ocurre que no Sartre hizo cada uno era de una manera mente entonces cuando vinimos a Barcelona que lo traje yo porque ya la vida en Cantillana no lo no lo soportaba pues teníamos de rencilla ir viviendo juntos tuvimos me me lo o aparato iban por el cielo ése fue la plaza crea ahí yo me quedé aquí en la calle Hospital pero luego cuando él tuvo la hepatitis es cierto cuenta quién era yo yo me di cuenta quién era el yo con cientos a Nazario conocí a todo ello no yo hay una cosa muy bonita porque aquí no vamos del tiempo lo marcó pero quién era Ocaña el artículo más bonito que será saca Ocaña se como cerrar ro ro era muy amiga del gran llegando

Voz 2 07:49 días días Jesús te ayuda a no

Voz 3 07:52 por ello escribió un artículo muy bonito Ocaña

Voz 10 07:55 porque esquela Qureshi a a una altura Pinto o calla no al pintó tal escuadras etc sino que debía tintas la casa no parece que al teatro a Ocaña yo era un gran bueno loco

Voz 3 08:09 decía que tú o que era muy trabajado coña era un gran pintor de brocha gorda tuvo mi me dando de Pinto pues si la primera exposición el me me la hizo en el setenta Iceta terceto entonces estaba trabajando de tinto quiero un hombre que ganaba mucho dinero ir partes de lo Ava Alameda Mara Il a otra parte lo repartía en su pintura es una personalidad tan fuerte que él mismo se buscó se buscar los cliente

Voz 2 08:37 Jesús Garay un nombre

Voz 4 08:39 yo tenía autodidacta pero con una gran intuición y enseguida supo hacer una pintura que que no dejaba indiferente que la esta especie expresionismo así un tanto naif pero muy muy potente bueno estamos viendo que los una serie de reproducciones Si ese uso atrevido el color Si un poco disparatado pues que se creaba un tenía mucha fuerza si se enseguida decías hay que hay aquí hay un arte vamos un creador efectivamente seguida empezó a y esto lo vieron las galerías y lo bien bueno pues el el entorno que decide quién quién es quién no en la en las vidas artísticas de las ciudades en sigas hizo a lo que es verdad que venía de pintar paredes Si llega tanta autoridad lo ha dicho mi tocayo Jesús de de un pueblo de una sociedad muy dura para la para la expresión como era la Andalucía profunda pues de repente en una ciudad sofisticada como Barcelona pues se hace notar esto pues no deja de ser un un milagro curioso y que y que demuestra la fuerza que tenía nuestro amigo

Voz 2 09:45 días días Jesús

Voz 3 09:48 ante lo que decía su cuando murió dejó todo su último obra en acrílico cuando Pinto esto para mí era una cara eras era su última obra que lamentar ve cuando murió él hubiese llega mucho porque ya tenía un prestigio pero esto ahora yo quería que se hiciera en su Barcelona porque fue parido en Barcelona usó en su Rambla en Barcelona y estaba El gran Mascarell no tenía ni puta idea Ocaña hizo lo dije entonces ocurre lamentablemente se tuvo que hacer una exposición de arte con Trepalio del Madrid porque aquí no fuimos capaces de hacerlo salieron tres autocares de Barcelona fíjate si querían al Ocaña cuando se vendieron más de tres mil catálogo ha sido el pintor después de Miró o Picasso que más catalogo vender el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y me duele mucho que su Barcelona no sea capaz todavía de pone la última obra de Ocaña

Voz 2 10:39 la escolta familia te

Voz 1 10:41 esa bronca pero Liga en el fondo son la gente que a la hora de la verdad cuando todo el mundo se aparta de TIM cotizaba está contigo porque es muy gracioso porque es muy simpático pero que cuando llegó momentos tema de Jumilla no hacerla nunca se queda a tu madre o tu el malo siempre se queda a tu lado

Voz 3 11:04 es curioso porque tenemos un hermano

Voz 2 11:06 si nosotras disimula autoridad

Voz 3 11:09 decidí el Meyer cuando llegaba al Pobla decía eso mancha verde lo hice liado cogía la vitola de detrae celebraba el se creyera el follón pero es curioso cuando muere Mi hermano el primero que falla va al hospital verlo

Voz 2 11:28 Despres explicaré Amaury Ocaña Ocaña te explicaba la seva aspiración vital muy claramente al documental la aventura Pons Ocaña retrato intermitente

Voz 1 11:40 no es que el ángulo que luchar ser yo por ser una persona y no me importa Time Etihad sirve de Monago estime de lo que sea contar del garaje

Voz 2 11:50 Ocaña hasta Dance Bastida FIA striptease pintaba cantaba provocaba entonces que ese aspecto fumaban parda la expresión artística o era mes la Reserca de la libertad Jesús Garay

Voz 4 12:01 yo creo que era una mezcla de todo aparte el volviendo a lo que yo decía antes también tuvo la suerte o la intuición de o bueno o hizo caso a la llamada de su hermano deberían una Barcelona que era muy receptiva entonces para para todo tipo de locuras disparates y creaciones entonces también es verdad que el caldo de cultivo sí que lo hay una especie de de de relación pues entre Barcelona Yell que que fue muy productiva para para para los dos no entonces yo creo que era era un poco y no se puede separar yo creo que forma parte de un todo que era bueno pues esa personalidad arrolladora hay extrovertida que la suya en la que también una persona muy racial me imagino porque todo todo es esas escenografías pues también tenían uno tenía unos orígenes en pues en los mitos en los mitos ir Kroes desde el sur no

Voz 2 12:55 sí supongo que tinta de esta enmarca las figuras religiosas Kazim si Totti es un alta dedicada a la Virgen de la Asunción a las cepas golpes de la plaza Reial a su orilla no eso te llama andalusí eso te han Cantillana porque en el menú Pobla

Voz 3 13:12 es una pasada porque hay dos vírgenes la mitad del pueblo es de la Asunción el quince de agosto y la otra mitad desde la App Store al día ocho de septiembre su él le encantaba eso jugaba él no tiene ningún problema él pintó su mejor para horas por qué vivía es tu mejor Asunción que la tenía Ventura Pons Ocaña cuando tenía diecisiete años en una casa abandonada te hizo el famoso carro republicanos tiene el sesenta y siete fíjate que no tienen cojones la gente Nilo facha a decirla Ocaña Quito pintó un carro con una bandera republicana y una bandera andaluza en el sesenta y siete y Avui ese republicano está la entrada del museo ir de Barcelona de Esquerra que van allí lo primero que hace levantar puño el republicano de Ocaña muy bonito

Voz 2 14:00 ya me es grato techo tenía un gran sentí da las enseguida a las Aspace popular Ocaña Jesús Garay

Voz 4 14:07 sí yo creo yo creo que sí porque aparte estaba también había cogido el punto el lamente el lo que era el nervio de el de la ciudad que era las Ramblas y claro entonces las Ramblas que no tiene nada que ver hacia otro tema conocemos ahora era un lugar muy vivo políticamente y socialmente y vender pues el el irrumpe allí cuarteles generales los instala a cincuenta metros que es la Plaza Real ya como epicentro absoluto de de la ciudad ese tipo de Ciudad de la ciudad sureña la ciudad que están por debajo de la Diagonal el ahí reinaba y enseguida se hizo notar

Voz 2 14:50 en aquel Sites no era extraño ver ahora a Ocaña la Rambla Madonna mostraran al ya Mittal o cantan coplas Al Qaeda opera

Voz 11 14:59 Juan Antonio Un bel di todo Hyde tanto New que trabajito cuesta empezar que aún no vio que aún no vivo que venga de si tomar mi matrimonio V Antonio vendí va allí a Annan de Antonio soy yo

Voz 2 15:20 a expulsaba cantada daban al Café de la Ópera

Voz 12 15:23 pensaba pintar la banda Eliseu las ganadoras

Voz 2 15:26 quería la duraban

Voz 3 15:28 ha habido una cosa muy importante del herbicida la Rambla y entonces la puerta la tenía abierta siempre y entonces en una vaguada a unos chavales jóvenes Le dijeron que hizo Cañada espera un momento que voy a recoger dinero tenía una caja de muerto con un muerto B se sale con la sábana con él la caja de soy la ánimas benditas que tuviera cómo corrían los que reclaman y luego él en la Rambla es una persona que pintaba por la noche ir pasear por la Rambla a las siete de la mañana de la matinal a la Gemma yo que iba a trabas ya esperaba que Ocaña estuviera para que no pasara digamos a la Rambla Iker lo hicieran nada ella y luego estaba la famosa María la María de la Rambla la llevaba a su casa la duchaba a la bestia

Voz 2 16:18 aquí era la famosa María de la Mar ya de la Rambla

Voz 3 16:20 la mujer que era un símbolo en la Rambla bailaba cantaba y hacía cosas perciben priva muy sucia y entonces elaboraba él es decía la Rambla la verdadera Virgen a su casa la duchaba la vestirla volvía lleva a la Rambla

Voz 2 16:36 al teléfono ir a Sevilla te anima a una altura a una altura directo al director de un documental un documental más reciente que quiso reivindicar también la figura de Ocaña hace una década Juanjo Moreno codirector de Ocaña la memoria al del Sol Juanjo Moreno hola qué tal buenos días

Voz 13 16:53 hola buenos días qué tal

Voz 2 16:54 usted cree que el personaje de Ocaña acabó eclipsando su obra artística su pintura su escultura que ha quedado y con el paso del tiempo el personaje o el pintor

Voz 13 17:05 yo me niego a Anabel los como como un artista completo no lo consideraría solamente como un pintor es algo mucho más polifacético aunque puede ser verdad que que haya grupos o personas que se queden con con el personaje no pero yo me niego a no creer que que su pintura Isaac Performance tenga importancia

Voz 2 17:31 en vuestra película en vuestro documental había una faceta clave y la vida de Ocaña que era su lucha por la libertad sexual por los derechos de los homosexuales fue pionero en ese aspecto también

Voz 13 17:42 sí totalmente fue pionero yo creo que que incluso hoy en día no no sea igualado todavía queda lo derecho por los que el luchaba siguen hoy estando bueno vigentes aún hay que luchar por por todos esos derechos

Voz 2 18:01 vivimos tiempos en los que se percibe una dura persecución incluso judicial de la provocación y lo políticamente correcto cómo viviría Ocaña en estos tiempos esto que nos preguntamos tantas veces con tantos personajes con tantas personas a las que echamos tanto de menos cómo viviría Ocaña en estos tiempos

Voz 13 18:18 pues yo creo que que muy triste aunque imagino que combativo de hecho yo cuando cuando un paseo por la Rambla veo incluso la la normativa que impiden que alguien pase por ella sin camiseta con el torso al aire imaginaba Ocaña completamente desnudo paseándose por la Rambla me parece inaudito creo que si levantara la cabeza no no creería el retroceso en en ese sentido de las libertades qué qué está sucediendo

Voz 2 18:49 es verdad que incluso los anarquistas pensaron en prohibir una actuación de Ocaña en alguno de sus actos después de una performance en el parque Güell

Voz 3 18:58 bueno fue a me decía Si el los anarquista hicieron la la manifestación hoy la fiesta y entonces Ocaña Ocaña entonces en calle Ocaña con Camilo interrumpió usted lo que no le gustó a ello pero no fueron capaces de echarlo pues Beñarán mucho Ocaña Añaza ir camino siguieron a la fiesta que terminaron pero tampoco fue sabe

Voz 2 19:20 estuvo en la modelo no estuvo la modelo porque

Voz 3 19:23 cómo va a parar a la modelo que Ocaña va a parar al modelo porque como lo ha dicho cuando anteriormente o cañera por la Rambla vez tío de de Sevillana Nazario iba lado de vieja y entonces me ocurre que Ocaña iba se levantaba la farda no tenía enseñaba los Juegos culo entonces que había en aquella época unos municipal muy fase muy reaccionario y le tiene muchas ganas de meterle mano a Ocaña y entonces lo apalearon le pegaron y unas de la cuenta que le pegó el Ocaña le cogió la mano y le mordió de hoy por poco te queda con un deseo fue muy bueno por qué el juicio lo llevó Solé Barberá que era muy amigo de Ocaña cuando el abogado del guardia municipal digo señoría es quiero caña por poco le comer de algún guardemos entonces es verdad que era un brujo en en el tema defensa dice su señoría usted tu vida al Cerra un policial la apalear a usted que en defensa propia ganó el juicio IS dinero fue a parar a saca a ocho diez preso como única había en la modelo estuvo mes y medio el modelo claro que los Cañada maricón pero cuidado lo que era un gran hombre y un hombre y es Ocaña invita a un hombre que había respetar los chavales aquello cuando vieron que el Ocaña CMT en ello hilos ayudaba cuando vieron como lo sacó sino había seiscientas personas en la puerta de la cárcel esperando no fue una cosa muy

Voz 2 20:58 de marzo a treinta Sin Cannes de la sea por pero Jesús al trabajo faltaba con si consigue ahí con él porque no

Voz 3 21:10 no porque para mí aún con las desavenencias que habíamos tenido antes pues era una persona muy íntegra a todos los niveles Ocaña era un todo ahora Pinto era maricón y era el de todo un poco también Juanjo ha dicho una cosa muy bonita sobre Ocaña

Voz 2 21:24 sí aquel documental titulado La memoria del sol un título Juanjo Moreno que hace referencia directa a su trágica muerte en mil novecientos ochenta y tres cómo podemos describir el accidente que provocó la muerte qué paso

Voz 3 21:38 pues

Voz 13 21:38 en el accidente hay hay siempre un poco de de misterio ahí de polémica que creo que será difícil de de acabar de resolver al cien por cien resumiendo paseíllo un pasacalle en homenaje a la viejecita más vieja de de Cantillana y al finalizar el el pasacalles él iba vestido de de sol llevaba aprendido una una bengalas entonces al finalizar en el patio de del colegio pues te como fin de acto encendía la las bengalas con la mala suerte de que prendió lo los papeles yo de del traje salió ardiendo a partir de ahí bueno hay pequeños comentarios que se dicen que no sé hasta qué punto son son ciertos o no me gustaría bueno lo había dado una primicia que non nunca he contado no salen en el documental pero me lo contó nada a una persona que no puedo constatar que sea cierto pero sería muy arriesgado que no lo fuera sien incriminado doce el mismo es que por lo visto a Ocaña sede se le olvidó encender las bengalas ya se iba del patio cuando esta persona que me lo comento le dijo Ocaña olvidado entenderla las bengalas con el trágico final que ya conocemos esta persona bueno a un siente mucho dolor porque se sienten poco culpable de de haberle dicho que encendiera las bengalas

Voz 3 23:13 yo ahí respeto un poco lo que dice Juanjo pero yo tengo que es muy querida por mi hermano José poner fotógrafo ir distinta Meyer más iba vestido de sol y entonces tenía encendía la luz de bengala y entonces hubo El viento y el viento una bengala dio el vertedero un vestido pegado a su cuerpo Él había tenido un año en una petición Mercury dice lo complicó con el treinta y murió

Voz 2 23:41 cuando murió uno de sus amigos Enric yo dijo que su desaparición suponía una especie de muerte del espíritu del setenta y cinco que transformó la Rambla en un espacio de libertad pues con esa palabra vamos a acabar este recuerdo hoy a Ocaña con sus amigos con el primero que le contrato como actor con el director Jesús Garay es gracias con su hermano Jesús Pérez Ocaña

Voz 3 24:10 en el cole dice que sigue estimando más mano Manolo que hay que hacerlo para que tenga celos compañero

Voz 14 24:18 Manolo

Voz 3 24:20 Juanma parte de él

Voz 2 24:22 del documental La memoria del sol entrevistas con memoria hoy recordando a Ocaña gracias a todos