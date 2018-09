Elka Mocker de @ama.come.vive.brilla ens prepara un Bircher Müesli

Voz 1 00:00 San Blas y surtida las Twin en Capala Tarrasa ya si una protagonista la moqueta al All dos Market casas tasa al habrán hará ida mata al Teatro Nacional de Cataluña que festival dans amparados Hicham a Barcelona

Voz 2 00:19 siguiendo Patti no que ya Albarracín Gustav contra esas la la protagonista

Voz 1 00:22 and para una maqueta le Kfar a que cada semana dos Murcias saluda plas

Voz 2 00:38 el caso es que tal cómo estás muy bien multas gracias a la redacción la hábitat es casi son más yen fuma fuma una bajada he visto alguna ampliada también bueno muy buena química sí sí Ana que es la él K ha estado dos parques te hacen una un taller sobre a saludarla y una otra hoy a exactamente en qué consistirá que taller

Voz 6 01:08 hasta participan en la que nos ha de una una curioso azul

Voz 4 01:13 vale a las horas a miman puerta Zuri que lado gélida que estas Ciutat ida ya al ser muy Slim a las horas a que Castilla La Tessio raquetas Musac es Albisu

Voz 2 01:26 es más listo que yo escribo diferente a cómo se pronuncia Bir ser muy Wesley me suben

Voz 4 01:35 bueno así mira temor una historia súper Makaay Ésa es un ex musa da fe mueve Schily es la única para aula Suit Sat salmón Toto agrada a las horas es unos Musa casi tanta al doctor

Voz 4 01:54 principito también nos a mil osea dentro así príncipes da se Easy a las horas hay usaba la seva clínica ellas va de una al inmenso Cruise a realmente eran muy bueno para la salud que tenía Manjón Cruz a las horas Un día va a bastar un cómo se hizo bueno con un campesino Castalla con un campesino de allí que lo veía con mucha mucha mucha salud médico bueno como puede ser que que estés tan bien no un nombre súper mayor y el hombre le dijo dijo que es lo que comes para estar también pues mira yo como leche avena y frutos secos lo acompaña con uno lo acompañó con una manzana para comer porque es lo único que tengo total que empezó a investigar por ahí se convirtió en su en su receta base que es lo que hoy conocemos cómo es la que son frutos secos fruta seca la vena este era un una el creo su clínica de salud en esta clínica lo que daba sus pacientes era a lo largo de todo el día este vivir ser muy así

Voz 6 02:57 que curiosamente que nosotros lo tomamos como un desayuno en la clínica se daba durante todo el día como comida o para antes de las comidas

Voz 2 03:06 claro está unido a la historia ha hecho SOCA Trump harén Ana those da la él cada mujer K a Farah a que talle saludarla a Dama a las once y bicha eh matí

Voz 1 03:16 camisa meses graduada como Health coach a Nueva York preguntar en una mica densas Ana que tu físico

Voz 6 03:21 Porta a la carta a eso una búsqueda personal

Voz 4 03:25 como todos los que va practicamente todos los que nos dedicamos al mundo de la alimentación no de la salud es por una búsqueda personal no un día en tu vida de repente te das cuenta de que o te acecha una enfermedad y te pone contra la espada y la pared no dices bueno aquí

Voz 6 03:40 lo hago algo o sigo

Voz 4 03:42 por el camino tradicional que que bueno que al final va a ser toda la vida tomando pastillas y ya está no entonces a seis meses mi inició no por debido a una enfermedad tía da diferentes problemas de salud en encontrarme nada bien me inició en en en en la búsqueda de una alimentación que me ayude a limpiar esta enfermedad

Voz 2 04:01 cuentas esnifar que Sara de unas consta que las cosas siguen así y ha cambiado Alimentació menos anti organismo super gran sí sí sí sí

Voz 4 04:14 han se ha hecho famoso Times Falcón y bueno visita no ya había tanta información un camino solitario a las horas tampoco había tantas Sears tal ISI principal Men era duque en tal simulacro libras yo ya de conejillo de indias ven y misma a las horas pena que otra que esté es cayó Face que realmente al saltar el doctor Máximo Kirchner al salir vivos son realmente par mí la Claude a la salud de guiar a Luca yo intento háblame Bucks pariente hacía es a enamorar e inspirar a todas las que a todo el mundo a que realmente dejen ya todos los productos procesados que allí no hay absolutamente nada que rescatar sin embargo focalice hemos en los productos naturales especialmente verduras y frutas semillas cereales ETF

Voz 2 05:05 a mes serían motas lleno para que sembró la semana pasada vamos mal ha sido y es bonita también de estos habrán a que esta semana la él cada mes no que estas ganas hasta don José Barral aceptas ha de haberlo La Cuina Emma Cuina scooter en la Larra secta brotó vuelque como prensa envia Cuina

Voz 4 05:27 autodidacta Si bate hay bueno y Mena la vida calles ya no mes idas y desnuda Sharm al me traba ahí Illán focaliza su a mí ya un mes yendo a haciendo ayunos cocinando comida saludable lo que yo leía que era saludable y así comencé a la nueva experiencia hay total ameba aventura en la cocina todas estas pruebas yo me nutre mucho de blogs en su época en su momento me nutría mucho de blogs americanos que ahí Nos iban muy por delante descubría todo este mundo saludable ello recreaba las recetas además

Voz 6 06:08 libra ama Come vive híbrida

Voz 1 06:11 Totta que recopilatorio de recetas zanjas alimentos cannabis puedan Pedra que ayudan Mol a la salud propia That's este mes a las Tebas recetas

Voz 4 06:22 hasta el final bueno yo creo que Mi gran talento es que consigo hacer que los vegetales sean irresistibles

Voz 2 06:31 para contarle nada yo Carlos J apagadas llama sí sí la lealtad no es la frase más si acaso profesional duras yo no

Voz 4 06:42 a exactas y si Siria exactas yo es de hacer red bueno el recibo muchos mensajes de de seguir bueno de gente que sigue Mi recetas ya te mis cursos y mi libro y demás y que bueno que realmente son agradecimientos de jolines no ha cambiado la vida en casa ósea gracias a tu recetas a cocinar las mi pareja que era por ejemplo súper reacio está alimentación que era como no no quiero esto ahora me pide ahora que va a esta cocina no entonces claro es muy bonito recibir Stoiber que realmente haciendo recetas que son muy atractivas ricas la gente se enganche al alimentación saludable porque todo es empezar por allí pero luego te das cuenta de que te hace sentir muy bien y ahí es donde donde te acababas de enamorar iba enganchado

Voz 1 07:23 afectará a mar de ahí dado como como festival precipitar que cada copla Shen es me preocupa mi es para la alimentación saludable pues tu bata que va examen dining trazada para que está parque tipos de alimentos

Voz 4 07:35 sin duda sin duda así ahora es una moda y la gente me pregunta bueno pero esto no es una moda que va a ser pasajera bueno lo bueno de esta moda es justo lo que acabo de decir que cada vez hay más gente porque porque cuando tú lo pruebas es exactamente lo que me pasó a mí lo pruebas notas los cambios que hay sentí una te engancha tú lo lo empiezas a convertir poco a poco en tu estilo de vida y quizás das un poquito de marcha atrás en algún momento pero aquí la que puedas vas a volver para adelante porque ostras con eso me sentía bien y luego la necesidad de comunicarlo es como cuando tú has de te das cuenta de cómo consigues vivir en salud quiere se que todo tu entorno también lo ha no

Voz 2 08:13 qué te han casi han parecía una hora no se en que hay un cuatro gotas ser la primera bajada que cuiden toda la pluralidad grita AL ninguna indica que has portado barra reitera que Villar pues muy bien ya al ser muy sí parque aquí no

Voz 4 08:28 hasta la batidora vale

Voz 6 08:31 pero a veces

Voz 4 08:33 yo os cuento un poco como lo he hecho este es un boxer Mosley cien por cien vegetal porque yo apuesto por una alimentación cien por cien vegetal en la medida de lo posible entonces lo que lleva es tres cuartos de taza de leche de almendra en mi caso casera la encontráis en mi blog Mi libro es una leche facilísimo de acero y la hecho delante de un grupo de personas siempre que te la enseño en público hay quien se enamoran y dicen odios Dios es muy fácil él empiezan a hacer entonces tres cuartos de taza de leche de almendra una cucharada de semillas chirría que yo creo que ahora ya todas las empezamos a conocer qué son estas semillas tan maravillosas llenas de proteína idea o aceites omega tres y omega seis

Voz 6 09:14 luego lleva a un Dátil para endulzar ir un poquito de vainilla

Voz 4 09:20 Dátil para endulzar a mi me gusta mucho porque nos estamos quitando de azúcares o no ya sólo procesado su refinado sino incluso incluso o incluso naturales hoy quiero decir azúcar de panel a no estamos siendo una fruta que madura en un árbol dos esto me encantan dos todo esto lo el triturado con una batidora y una vez lo tengo batido es decir sí a la vainilla el Dátil y la leche de almendra entonces le añado media taza de copos de avena uno cucharada de semillas de cáñamo que también son súper alimento hoy en día que es una proteína también maravillosa maravillosa explican omega tres megas y de mercado

Voz 6 09:55 a Miller Alimentació

Voz 4 09:57 la asimilación súper súper completo y quemas y luego iba una ciruela pasa que también ayuda mucho a regular el tránsito intestinal entonces esto es la base del desayuno del ser muy o al menos a mi manera que le llamado New Generation

Voz 6 10:12 la perfecta y una buena pues a mes bueno ahora amasó no me tiene latín y esto Pin vale

Voz 2 10:20 eh que aquí en tópicos archivos eh

Voz 6 10:23 la yo puta te una mica da fruta fresca come es a esos arándanos arándanos porque son súper antioxidantes he traído manzana porque está bueno eres en temporada y ya sabemos que es una ciudad maravillosa que ya si de buena mala la fruta más ahora no da igual

Voz 7 10:42 exacto ni un buena apela de doctora Wei no sabe entonces manzana para añadirle fruta fresca porque ya os digo para no

Voz 4 10:51 ni aunque esto es esto es un desayuno desayuno súper nutritivo

Voz 6 10:54 a dejan lo mejor es que te va a dejar saciado hasta la hora de comer pero es mera

Voz 4 10:58 ellos añadirle fruta fresca que es lo que es decía son las

Voz 7 11:02 en el K que mesa fallecería Move diré una mi cada Cocula Amina Coco laminado la minas de coco

Voz 6 11:12 sí mixta Kaká o que no es més que la semilla del cacao triturado con lo cual es chocolate en estado puro no tiene azúcar ni nada súper antioxidante perfecto para bueno para para para alimentarnos como nutrición

Voz 4 11:27 volver luego un poquito avellanas tostadas para darle más crujiente que siempre se agradece y un baile vamos a poner un extra de semillas de cáñamo por aquí ya tenemos cuenta era o no no cada mira yo me importa tener un tarro IVE usted tu fe a la ni de esos preparar a tal a la nevera censales Topic Topic tu así tal cual a la oficina y es un desayuno perfecto perfecto súper nutritivo que regula el tránsito intestinal qué tal muy muy rico en nutrientes no en minerales en fibra en bueno tiene de todo y sobre todo sobre todo que te sacia lo mejor lo que os decía está

Voz 6 12:04 buenísimo buenísimo buenísimo aire dejaba un ingrediente que lleva dentro pida perdón cuando he dicho lo de la avena un yogur en mi casa me he puesto yogurt de coco podría ser de soja o ello Burque tutores

Voz 1 12:16 pero pasa autonómica para la textura ello tengan a Marc no es algo que tiene has ganado tanto

Voz 2 12:21 la propuesta no diría platano pero sí casta cayeron en la cuadra otras podrían Andy han aquí donde a Market Patti Katerin mal hecho toda la Cadena SER Cataluña ves parece reservas comen Fher habla el Camper acometidas eché muchísima Sor ve ultima pregunta casi yo tenía era al tema tan ve da cola Love You Academy a cursos no recto urbanitas

Voz 6 12:44 sí ya que esta es la nueva Escola online o sus pues asó para para enseñará llena al a organizar sala Cuina con total T

Voz 2 12:53 el choque más explica tabú no Axa cambien como anoche

Voz 6 12:56 organiza pues yo qué sé con incluso cada día para Moore Sabah incluso en cursos da da da Sport no porque no meses la alimenta y sino que las portan ves importan da yoga hasta Sisi a que esa es la parte alta

Voz 2 13:10 sin nada those a las a dos cuarta a haya cena que taller

Voz 7 13:15 a estas ideas paras Bursa da forma saludaba perfecto multas gracias eh sí pero yo me Marlene mi venga sobre todo mismas peleas

Voz 4 13:28 sí