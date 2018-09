Quins imputs ens donen les cafeteries per detectar i reconèixer el bon cafè?

Voz 1 00:00 muchas de háblame

Voz 2 00:12 momento de café de hablar con químicos en blog nuestro bajista de cabecera podremos así decirlo porque te vamos a lo de vez en cuando en el programa para habrán de sobre todo del café cómo estás

Voz 3 00:23 muy muy muy muy bien después de verano cargado las pilas Gascón

Voz 0470 00:27 esta nueva temporada la semana pasada estrenamos la temporada y la gente nos preguntaba que no tendréis aquí me este año no estoy de acuerdo a las vacaciones pero sí tenemos que decir que este año también en el de Santa está hablaremos de café

Voz 4 00:41 es perfecto y Puedes contar conmigo para esto sin ningún problema de hecho hay muchas novedades ocurriendo hay muchas cositas que va en la pena hablar cada vez las la gente está más interesado en el café no sé qué hasta Pastrana desde aquí

Voz 0470 00:54 empezamos cola con la sección ya fuimos hábiles un poco no en este sentido vimos que el café esta amenaza que cada vez a más gente que le gusta el buen café lo valora este café de especialidad hoy hablaremos un poco haremos un poco de repaso de aquellos no que nos pueden dar las cafeterías sobre todo para detectar ir de conocer cuál es el buen café pero hablemos un poco de las vacaciones no sé con cómo han ido qué tal

Voz 4 01:18 muy bien muy bien como todos los autónomos creo que bueno hay que coger las vacaciones sí pero las justas no para poder a porque bueno el trabajo sigue ahí los cursos siguiendo durante verano también verse ya hemos podido diera un aprovechar una feria en Holanda que era bueno donde organizaban campeonatos de café campeonatos arista es como la feria de café de especialidad más grande como yo soy de Bélgica bueno cruzamos la frontera en los mismos da a visitar la familia entonces era un poquito mis mis vacaciones que bueno bien aprovechados de principios de julio bueno luego de doce y agosto ya ha estado directamente con las formaciones porque la gente sigue queriendo o no como hay hay mucha gente quieren quizás durante su trabajo no puede hacerlo solo más tarde cuando hacemos cositas en en verano también os Sagrario esa

Voz 0470 02:06 sí sí no no muy bien es decir la hemos aprovechado o las vacaciones bastante pronto después como dice Kim desde su estudio café que si con con las formaciones

Voz 4 02:14 es correcto pero también por supuesto Gálvez más online eso sí que es es es un placer poder ayudar a gente de todos lados del mundo también no personas que están en las plantaciones que están las fincas quizás no tienen la posibilidad de ir a una escuela de café pero que si quieren aprender entonces cada vez este nuevo se productores y dicen que han hecho y han aprendido a preparar mejor su café o como costar lo mejor hace esas cosas Millán apareamiento razón si es esto que antes quizás era imposible un nodo poder pensar de que nosotros podemos llegar a ayudar a personas con el otro lado de modo no con con Tous Bono curso conocimiento claro si realmente e incluso de muy poco huella viajara a un país pero de todo eso

Voz 0470 03:00 los tras al país de origen eh al país de origen nuestra entonces

Voz 4 03:04 traeremos von buen café además es el segundo productor más importante del mundo T I es Brasil que tiene a un treinta por ciento de la producción y luego está Colombia este también tienes Vietnam en en Asia pero produce un poquito más no robusta más fuertes pero de cafés finos de café dará a Colombia en todos los estoy planeando Mi viaje aclaró

Voz 0470 03:24 me da Colón ya del Gobierno ha dicho esta final pues estaremos muy atentos en el programa para hablar de tú de tu experiencia y como ya sabéis pues a Kim que tú siempre estás muy conectado de hecho esta sección siempre se graba en vídeo los que estáis viéndonos a través incluso de insta a gran a Life no ha podemos ver que tenemos aquí a donde estamos en tu estudio en el patio una pequeña maceta a me has traído aquí que veo que es una plantilla muy pequeñita

Voz 4 03:52 tuyo que puede ser café verdad pero de momento parece una lechuga

Voz 0470 03:57 esta es solo la hoja correcto hay dos

Voz 4 04:00 dos citas de Aquino que ha nacido a ver esta esta plantilla yo creo que he hecho algo que en la historia de cafés ha hecho siempre es decir yo fui a un país donde se produce café en este caso fue España mañana le fue una isla bueno la isla Canaria canónico así

Voz 0470 04:17 yo no es el único sitio donde se cultiva café

Voz 4 04:20 eso casi el único sitio en Europa supuestamente donó donde se cultiva café por la climatología que Tiana pero bueno fui ha ido de visita ir viendo las las plantas no digo Bao esto árbol más marrana un trocito no quiera llevarlo a a la a la península no aquí entonces cogí un un una pequeña rama con diez quiero que en diez o quince cervezas C son como Teresitas Rojas pequeñitas y algún eso estaba maduros de otros menos pero a llevarlo aquí a la casa mi mujer dice que no lo mandamos entonces como una cereza tu apretando de culpas empezaron los dos semillas valen y al salir de los dos semillas estos dos semillas literalmente puede plantear directamente mal dos Carolina mi mujer bueno sumó su hermana es ingeniera agrónomo en doce sabían poquito no ve como de cómo hacerlo ayude un poquito plantamos unos diez salieron cuatro de esa vía en uno le ha llevado aquí al estudio de café como vez y los otros tres tenemos en Gaza

Voz 0470 05:17 a ver cómo va a salir la cual hay mejor clima no anoche aquí en el estudio bueno ya está eso es una buena una buena clima ahora tenemos que tener un poco de paciencia no para empezar a digamos lo que es la fruta

Voz 4 05:27 esos datos curiosos en el mundo de café realmente no nos damos cuenta pero que los productores cuando Jason cuando plan van pero bueno seguramente pasa con mucho más frutas y verduras pero hasta que no tiene tres años la planta no sale es fruto rentable es decir Nozal no producir suficiente para tener una a una cosecha que bueno aunque es decir que podemos preparar aunque eso es algo que de aquí a dos años seguramente no saldrá saldría audio si estamos ya no adecuado no creo aquí que va a salir mucho pero a eh pero creo que es importante entender porque es una una planta que imagínate que te si eres un productor y derepente pasa a hubo no no sé hay un algunas tormentas gigantes de unos de inundaciones da unos momentos críticos no de la naturaleza racional

Voz 0470 06:20 si no dependen solo del hombre está claro está

Voz 4 06:22 hice de destroza todo hay una enfermedad cualquier cosa y luego tienes que replantar es decir tres años no es nada si no no hay que pensar de aquí a tres años de realmente salvo por eso yo simbólicamente lo pueso aquí dentro de mí es El curioso

Voz 0470 06:37 no además que hace tiene un precio muy asequible es curioso que lo tengan hecho con nuestros también riesgos a que puede tener unos quejamos a veces precio seguramente de un vino o de un queso rebate los entender el proceso de maduración los años que ha estado la denuncia de acaba por ejemplo en el caso de cava pues que que ha estado a madurando a la crianza hace un tiempo que el productor ha dejado de ganar dinero

Voz 4 07:01 bien lo mismo sí sí correcto no hablando de precio de ahora que era algo muy importante parece ser que ahora en Bolsa están en un momento histórico bajo de precio es decir a Bono en en la Bolsa de Nueva York y Londres Se vende café en dólares por libra y ahora está si no me equivoco a a a menos de un dólar por libra es decir esto no cubra digamos los gastos de producción en en la mayoría de los países productores es decir ahora en este momento históricamente se está hablando de precios muy bajos esto yo creo que también a las cafeterías nuevos día toda la gente que se mete no estoy en el movimiento edad nos tenemos concienciar mucho claro imagínate que no hubiese especialidad porque hay que hiciera que hasta finales que un poquito más por la calidad no intrínseca que reconoce dedos

Voz 0470 08:02 eso es más lento no de cultivarse de producir

Voz 4 08:04 es más selectivo en cuesta mucho más pero muchas productoras pueden seguir viviendo porque están produciendo que hacer es era que por precio de bolsa comercial no les pagan suficientemente clara solamente se creo que es importante reflexionar todo en esta nueva temporada

Voz 0470 08:21 el aseguran que es algo más que tenemos mucho tiempo eh la sostenibilidad de café porque hay hay hay hay que hablar hay mucho temo mucho tema y al final sí que vamos a ir al grano como dice que me en su libro porque queríamos hablar en esta primera edición de esta nueva temporada de aquellos inputs aquellas cosas que nos hemos Izar nosotros para reconocer el buen café no porque hay mucha gente que dice ostras en mi me gusto buen café pero sí claro cerca de casa no tengo nada o cómo puedo seleccionar una buena cafetería no sé qué me explicarnos cosas que a no sirvan para detectar que estamos tomando un buen café

Voz 4 08:54 mira lo primero voy a hacer a base algo que me hagas a bueno que más introducido hoy Mark vienen de Asturias dice oye quién tengo aquí

Voz 0470 09:03 entonces me Lito eh un regalito que regalito qué es esto te P traidores de la India no dicho que Tito con algo darnos gato Estado si te sí bueno lo primero de lo que yo diría la audiencia

Voz 4 09:16 es que cuando quieren comer

Voz 3 09:19 dar un café o un regalito una cosa

Voz 4 09:21 no especial es un azar lo ha hecho

Voz 0470 09:24 no no está bien

Voz 4 09:26 más siempre se agradece no cuando te atraen algo por lo menos lo que has hecho muy bien es que está en gramo unifica que nosotros podíamos leer lo de aquí a un momento pero segundo lo que hizo importantes que miran digamos la fecha de tu esto no aquí en que Tito no hay fecha de tu es significa que no sabemos realmente cuando fue tostado y esto puede provocar que todos los aromas ya se han ido hizo igual un poco más al viejo rancio o no lo los sabores pero nada más mirando a fecha de tu esta insistas de entre un mes no desde el día que está tostado es lo consumos dentro de un mes yo lo considera como que se estás todavía sacando lo mejor de ese café Nahla

Voz 0470 10:05 es decir que nosotros vamos a una tienda porque es decir a el café ya me está sirviendo en que ha estado

Voz 4 10:11 porque una cosa correcto sí pero sobre todo cuando lo va a comprar deuda media no pero sí también dentro una cafetería situ tú ves los paquetes de allá pues dar la vuelta es decir vale que fecha fue tostadas café si eso son todos de fechas muy viejos no hace tres cuatro meses dice soy aquí mejor no tomar un café pero sí son muy hace un mes la la pena ya sé

Voz 0470 10:33 pero un poquito de esta especialidad se preguntas la fecha de tu este seguramente no hay problema te lo pueden decir probar una cafetería como un todavía no estamos preparados no para que un cliente le diga al señor está preparando el café tostado absolutamente te miraría muy mal ITA final al café de mala manera qué es lo que no queremos pero

Voz 4 10:51 no yo creo que aquí has dado la primera clave para reconocer una cafetería en condiciones de es cuando pasas tu pregunta sobre el café la manera que respondo en la manera que no ponen en este en tres hace mira mira es donde cafés es la siguiente pregunta Lara que que que cafés estamos tomando te dicen marca X dices vale bien marca puede tener muy buen café o muy mal café

Voz 0470 11:15 tiene ansiedades

Voz 4 11:17 entonces yo creo que ahí sí preguntando un poquito no puede ser un primer paso para ente enteraste de unos buena cafetería II también la manera que estaba trabajando arista Si tú nada más mirar alrededor de la máquina Molino que está todo sucio que quizás no la limpiado a quizás del va predador no lo más típico trató predador lleno de que eso fue no es estas cosas indican muy rápidamente si puedes tomar café a ello no mal entonces un poco lo lo siguiendo no tercero quizás podríamos mirar los olores la cafetería eh si tú entras en la cafetería igual a masa hamburguesas yo tampoco tomaría ahí mucho mucho café o no el drama pero si tú no entras en la cacería igualdad cacique recién molido si eso también te ayuda a interpretar aquí quizás no es es más fresco de mejor no

Voz 3 12:13 trabajando meramente luego lo que más podríamos mirar

Voz 0470 12:17 puso la situación de dónde está la máquina de café yo no me fijo mucho en esto eh si lo tienen allí escondida en un rincón abandonada que no quieren enseñar mucho os y realmente la entrada ya la quieren exhibir no tenemos una máquina chula que hace buen café

Voz 4 12:29 en correcto esa también es una cosa que cada vez más se ve en las cafeterías queda la máquina tiene digamos importancia no que tienen como en la cocina lo que desde siempre tú dices las cocinas abiertas si no que muestran que lo que están haciendo lo mismo con con el café con tu de lo que están haciendo de la máquina de es que quizás en vez de una máquina expreso también tiene otros tipos de máquinas esto también te puede indicar de Cámera aquí lo cuidan un poco más no quizá de algún otro o alguna alguna algún a una máquina de café de filtro o manualmente están preparando cafés ese también puede indicar que estás de una cafetería buena

Voz 0470 13:07 después a comentabas el tema de las de las marcas preguntar qué tipo de café no sé de qué manera lo podemos preguntar qué respuesta podemos encontrar también

Voz 4 13:18 a ver si vas a una cafetería buen y preguntas que café y café está sirviendo por lo menos que te dicen el origen de este café que te dice mal es un café de Colombia Si te dicen a una finca también no te hace sentir como que aquí quizás no van un poco más dado al detalle además trazabilidad eh y luego normalmente esas brisas buenos lo que te indican es el que va a poder no detectaron aquí bando encontramos cítricos dos aquí más chocolate no Maki más frutos secos si Therese von donde esta manera de yo creo que estás un buen no en un buen lugar y y si te responden de la manera de quede como antes de dicho a marca X no o ni se voy a mirar el paquete de ayuda

Voz 0470 14:05 pregunto no hablo todos eran lo pregunto

Voz 4 14:08 se abre o citizen ese café expresión especialmente hecho para nosotros no valen secreto todas esas cosas bueno no es dudaron un poquito la de la de la bueno la calidad de este producto pero si yo creo que cuanto más específico son mejor creo que cuanto más detalles pueden dar tan pocas fácil exagerar porque al final que vienen la cafetería lo que quieres tomar un muy buen café ya está claro hace falta exagerar con la información pero mostrar que entiendo un poco o no de los sabores que pueden encontrar o incluso de Ariza imagínate que te pregunta latín oye que que te gusta más cítrico son qué hace

Voz 0470 14:48 porque muchas veces ha pasado igual con el vino no que nos preguntan a un café qué prototipo de café te gusta que pistas podemos dar nosotros urbanista para también ayudarle a encontrar nuestro café

Voz 4 15:01 sí sí que le podemos contestar cuando nos dice

Voz 0470 15:03 pero cultivo de café cuesta usted señor sí muy buena pregunta

Voz 4 15:06 yo creo que en ese sentido hay que pensar que los sabores básicos de café si está resumido interés chocolate que todo el mundo conoce luego tienes frutos secos mal hay que también es muy muy muy común en todos los cafés a tener frutos secos y luego empezamos añadir lo que esto con caramelos no sabores azúcar le literalmente el buen café tiene sabor a azúcar azúcar moreno es alucinante no sé si has hecho alguna vez pero si compras Abu Ala en el curso pasado teníamos alguien que viaja a Colombia ahí parece ser que Jason agua y nada más azúcar moreno y Claude un poquito con un poquito de limón hace un par de botes de mono

Voz 0470 15:53 a ver si hoy en día la diríamos va un poco para no no pero eso te queda

Voz 4 16:01 sabor típico de esa esto es agua planeaba no con sabores de chocolate es abortivo el hecho de añadir este sabor de limón hago jazz más especial quiero decir los sabores comunas buenos no van a tener chocolates frutos secos

Voz 3 16:15 eso sí ya de azúcar hilos café cafés con ya

Voz 4 16:21 que son un poquito más exóticos pueden tener sabores de frutos del bosque de sabores de frutos rojos sabores de frutas cítricos esos son ya los yo diría las dos categorías son los que tienen sabores de chocolates y los otros son con los que tienen sabores frutales

Voz 0470 16:35 sí ya para acabar Kim a todos los consejos que estamos dando antes de ver tener que hacen nuestra Mesa de verlo a podríamos a lo mejor no me pero podríamos también identificar un buen café con respecto

Voz 4 16:47 visual dejándonos en algo de la taza si lo que es muy típico no es hablar la crema pero quizás pero en escuchando hay que saber de que tú puedes sacan una crema increíble con café de pésimo se esta ya

Voz 0470 17:00 ha calibrado la máquina esta

Voz 4 17:02 el tema de la crema no tiene mucho que ver con eso sí tienes que tener una buena crema no han una crema Marwan cito que aguante

Voz 0470 17:11 no la calle

Voz 4 17:13 es un poquito con la cochera en una cuchara correcto pero no eso no es lo más importante para nada no visualmente yo creo que lo más importante es que la dosis de café en tu tasa Institut Piris un expreso por ejemplo IT llenan la tasa hasta arriba de cafés e muy probable si ese café estará quema o estará sobre extraído se llama estará mucho más amargo vale dos Si tú pides una expreso nada más de unos meses nada más te tiene que llenar la tasa típica de café café sólo hasta la mitad previamente no no mucho más no esperas de una taza de café eso lo primero vivamente en el expreso mal en el capuchino o lo que podrías ver eso cuando del la leche tiene una textura brillante mal es decir que no queda Mata mate está quemada no sí pero más que nada el visualmente tiene como un un si una textura más brillante no es una

Voz 3 18:12 espuma no muy muy voluminoso es algo más LIC líquido

Voz 4 18:16 pero con cree que un poco creemos sano eso es eso las esto con un capuchino y luego visualmente y muy poco más hay que empezar a oler leerlo fresco no ya estás bien y luego hay que probarlo

Voz 3 18:33 hay hay que sentir esto dulzura que te te

Voz 4 18:35 el café eso es lo que realmente hace la diferencia dentro un café bueno este es el el hecho de que sientes azúcar e tampoco hay que ser reconocer el azúcar Allen

Voz 0470 18:49 me el el paladar no para haber degustado digamos buenos y puede comparar de esta manera como de café que te dado durante todo este espectacular eh ya el azúcar no era de forma natural a mí es muy muy a afrutado es bueno existía seguir bebiendo y no pensaban nada amargos ópera equilibrado una fe Walker que yo te he traído de la India no de hecho el igual no podemos parar todo parecido es hacemos una fotografía no rodamos en las redes de los pues muchísimas gracias me alegro de escucharte aquí en el de Santa está próximamente más café aquí en el programa Contigo muchísimas gracias de de no vemos muy pronto un placer