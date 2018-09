Què trobarem a la Mostra de Vins i Caves de Catalunya d'enguany?

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:12 que esta magnífica ver Mandiola chef tal marimorena continúan a mes de Santa está mes Vince Catalans te animamos a altas Estudi coautor de la guía de a Catalunya las llegar a Romandía Sicilia hola Jordi Alcober volvía Jordi a que esta semana la treinta Mostra David hasta Cataluña Kaczynski es también habla satén du temps anda nominación Murillo no hay

Voz 3 00:37 la que manchega en tamborada ya David E ahora ya de tutor para

Voz 2 00:40 que el sondeo ande una Mostra que saliera a Barcelona da el veintiuno al veinticuatro tasa Temara aún Aspaym a Norma a que tan explicarnos una canción que bueno de bueno había

Voz 4 00:53 tal al al al constante a la da voz pero desprecian discrepancias habla Jon tamén en no es dan IU coinciden habla Marcela Hispasat las cestas de la Marsé pero coméis a la Mostra que es la treinta huy Tena dieciocho Evelia en castigue de Parla Marset donde está las torres Mapfre ya ha acusado a la plancha

Voz 2 01:15 da unido a una España Normaa si mil metros cuadrados ubicada So entra Mapfre UTE al Arts Jenna and my han que consiste Jordi idea que tuvo a la Mostra

Voz 5 01:25 bueno trataran lo primero molt oferta Davey me siento catalán de todos los denominados duré yo en fin muchas sin cuarenta Sin series diferentes en When la Liga pude comprar tú crees Vince llamé es un a Espai yo diría me Premium un tú puedes comprar una tarjeta pasarla para una máquina de ganar Lee donde una copa donde no hay un Petit plus respecta al tras da el tres Fira es que él no puede no tener tanta tanta variedad de te han tanta oferta no no no es es muy complejo en el que sentía

Voz 4 02:13 la Copa la compras copas compras ticket y bueno pues ya dato chiflados a amoldar Luca las ganas ante la Copa Journal días en cada Amics ya en curso forma casi de una tacada

Voz 5 02:32 me Esquerra es casi fasto hasta ahí no entrase suaviza

Voz 2 02:38 vale

Voz 5 02:40 la cantando La Parrala dan casi pero Mota

Voz 6 02:42 las referencias a Davids llames a catorce a la Marsé no coincidí sí sí sí vamos a Marsé no sé que estás alemana aquí una sensación

Voz 3 02:53 damos la torna aclara

Voz 5 02:55 por un intenso el calendario habitual parques con real Mendia multa llena Barcelona Duran treinta así Sans que este Fira a subsidiadas las fiestas hasta lo más se al la Spain unos tiques disponía aquellas datos va hace dispuso de aquella Espai cambié da no cambie sino no cambia sin las data es la Hispasat no

Voz 3 03:17 al encuentro que extraño

Voz 5 03:19 el lo Passio contraria sacrifica de que sin la Spike a la gente a Kusturica o comunes para turno a las datos de la Mercè

Voz 3 03:30 vale que yo es también la banda de casi la marcha no y las veintiún al veinticuatro A pero no no de hacer una viñeta verdad no está mal no me es India hay unos cuantos días para mí es una cesta puedan es al aire

Voz 4 03:52 ha puesto en a grupos d'Amics yo muchísimas ahí es un pensó que es un gran ya o perpetrar un par en la copas da da vía libre al aire dura ya que Thain que bueno cuando matan a la presentación aconsejaba diga que no pleura

Voz 7 04:06 no Bravo así para esta ocasión la plaza eh

Voz 4 04:12 si no no no no no no a discutirán también ha digno

Voz 3 04:17 ya yo he estado muy positivo se abre en casa que os di yo también la temperatura Kfar ahí también es porque no se para allá

Voz 2 04:26 insólito creías que participarían más cincuenta crezcan One una antena Basáyev no sea que en cuanto cuantos Chus tus eh sí

Voz 4 04:36 no de representan las duchas

Voz 2 04:38 a la se caramelo hoy

Voz 5 04:42 yo tengo acaba eso

Voz 2 04:44 nacional lo sí

Voz 5 04:47 algún Vicenza debo profesión Baby puede siempre

Voz 2 04:53 reñidas

Voz 5 04:55 que estas cosas son importantes porque el Vicenza de hoy de os habrían

Voz 6 05:02 apunta una ahora sí sí tan casi porque me ha llegado mucho arde ya al Jordi a partir de esa es la Bravo colaborará jalonan la diseño de Catalans al Barcelona a que también ha presentado ya que estas eh

Voz 4 05:16 el acta coincidiendo en total saltó a mi va muchísima llena todas las denominaciones de origen del Institut del Cava gafada tasas Tussam formatos y Cavas con cada en Patín in dos pagadas cada una de las personas han a moteles danza tu tela

Voz 3 05:36 quien más quien al Pullman chiís hispanos y Skype pero a tanto todo Avinguda

Voz 5 05:43 la lectura mostrar

Voz 3 05:45 así no

Voz 4 05:48 pero total Sondika esta categoría Tarrasa da total

Voz 5 05:51 pero bueno tengo Ruth un lujo

Voz 0370 05:54 le de poder más largo me puedo quedará

Voz 2 05:56 me puse a unos situación ahora bien hay My afirmaron que ataque a ETA que esta que esta es afición

Voz 5 06:05 sí que porque echa de diferentes partes Catalá desde diferentes puntos de vista no no en la eso funciona para un par un clan no ha sido ha Sellés profesional els perfecta que estás tú sabes que estás tú le constan pensó que ya euros al usuario ingenuos tú tan tan Donell fecha par de alguna manera o no no ya te muy bien allí

Voz 2 06:40 la limitación ligues bueno es gas

Voz 4 06:43 lavarse Barcelona nada me está eh hasta la almanaque al Barcelona Princess al Palace al aussie Jean Mol Simon Rattle Hotels ande el Google ha cumplido

Voz 5 06:54 la curiosa esta mormona yo sé que él nuestras están están Planes desde tres días exprés de que es la sí que realmente la boca que el Ensemble ahora no lo ha hecho es que Beatles diferentes puntos de vista a lograr la paz Da Vince y eso de alguna manera de una moto

Voz 0370 07:23 el diferendo quimio no saldrás al sean ni di Mary Jo Tim White

Voz 2 07:32 a recuerden de os parada de Bizet al veintitrés esta septiembre impartan que últimos días la Mostra que está al día cuando ya el órgano aguanta decía siempre Aguado

Voz 4 07:43 persona Chipre menos desde do andó de Val ya Aula iba al al directo Dahl

Voz 0370 07:56 el Gremi hay al Manel

Voz 4 08:00 sí sí es una manera DACA tu empresa monotema las al Barça la tan que en moteles da una enorme al menos acudiría con eche a Pardines como al Suttles pues supone cuatro estrellas no cuatro superior pertenece Ghosts no estamos monotema exprés han algún Poch cada hay fan un una amena da pubis cada expresa

Voz 6 08:27 su ya de ve cada caso urbanísticas Fassi ya que desde prisión te hasta don Rafael Catalá o uno de otra manera y al final siempre que estas iniciativas de sectas para

Voz 3 08:38 ha habido una conexión usuarios al usuario a quince euros órgano hasta buenas copas

Voz 2 08:45 hasta que saca a comentar a favor favor al al Jordi parné no Ana a Marius a Ute al es que

Voz 4 08:54 ya murió

Voz 5 08:57 un punto de vista es dirá

Voz 3 08:59 bueno está hasta las dos total tengo Cataluña de Terra Alta de interés notas Fandos

Voz 5 09:05 en al vía Carceller no lo que hacen es y limitar la asistencia de personas no nos tres grupos no podrán Games porque al Alcer alguna ampolla de nuestro stock la guía de alzaban según ampollas Tassos de la guía nosotras teníamos material la temática en para es el primer día echaré Los Panchos blancas y Katusha

Voz 3 09:33 no varietal que de Charo él

Voz 5 09:37 en las Downs diferente denominación que esta vía Dean da garnacha garnacha blanca Hoyo de une Blanc casco a seguir Ampurdán

Voz 3 09:48 David eh luz esta semana Murat a era azota la es una malla casa

Voz 5 09:55 todas las medidas que son fan la garnacha blanca crezca unos como están

Voz 4 10:01 pero ya os explicaré pero bueno implica también fácil cumplido toda persona se tampoco da un Neruda pero bueno Moran pretendían que a mí más creo que ya ve cada año y hallen que escribo Ansa Viseu finiquitos más daba Ampurdán humildad es de ellos que yo en los dos

Voz 3 10:21 aquí rastrojos ya japoneses que no pocas pues así digo cada día

Voz 4 10:25 a un mes de Fritz

Voz 5 10:28 si me expulsan

Voz 3 10:32 de por aquí puedan tenía alguna Mary ni están venía eh Woody al hotel Mary

Voz 4 10:37 también está el mandarín no sigue Amós también una señora hundían una plantación Madí es que yo los que tenía ganas de conocer el lotero

Voz 3 10:46 a mí me es igual sólo bueno pero que es plantearlo al bardo tampoco

Voz 5 10:54 necesite la excusa que falla nunca

Voz 6 10:58 es que aquí hay Chunta en Dubai catalán Arsenal propuso una cara al yen Motta peina a fe a comunicarnos ITA enviado equipo entra

Voz 4 11:10 a menudo es Woody Buzz altas Castedo amplían menos veinte euros Davy intensifica de entrada tot un bien como no podía pagarlo

Voz 5 11:23 una cada día pero

Voz 2 11:26 de ahí al final Dance Gable James M

Voz 4 11:29 además gran mole y las terrazas bueno un día más pero ya es un hasta recetas para David o un alguna o Casasa Marbella

Voz 3 11:39 si algo alcachofas de una tu los votará sí vaya si somos

Voz 5 11:45 estas bajadas de bueno de dos tengo una reunión importan no que es un tema

Voz 3 11:51 para que nos queda yo quiero aquí de Wi Fi

Voz 4 11:55 Suns Wi Fi parques tots Frankie que me a un café un euro mes es que tienes al problema no pero yo sí yo con idas pues va H da nada bueno no desempeña

Voz 3 12:08 vamos a verlo a comer algo bueno

Voz 2 12:16 la nota feudo de fotos unos altos también sale de mamá

Voz 3 12:22 el cambiazo Sipán Salut él ha y si no que esto no

Voz 0370 12:29 segundos junto no sé qué me llenan no seguía al final Nacho altas grandes

Voz 6 12:36 Don gran Samana dados los Vince a Cataluña que supera semana Minustah Catalunya anda no muy Jean Marie de Silvia Jordi eh tenemos que aludes tras lleguemos llena para la primera semana que estamos todos Lavín

Voz 4 12:51 tiene que haber así que han zona ante acompañará

Voz 7 12:55 a quién has alza está encantado de Catalá