El Balcó - Es pot prohibir fumar al cotxe? Li preguntem a l'advocat Alfons Perona (17/09/2018)

Voz 1 00:00 la Generalitat y fuma dos coches privados la consellera estudian tan por motivos de salud fume de respira acaban de tan pira con Pilot con también asegura que sí

Voz 2 00:16 es un día que sobra existan Cats común Cocha Onyia Sony hipótesis ve embarazada es teme su liga es no ve nada es siniestralidad situada o cuán tira de sigue retos por la fine estrenado en donde estos dones Pucci sería una pantalla arriba que pum haya una stem es intentar busque consensos por ver es si podemos avanza han anda que mida Dalí mitad

Voz 1 00:44 eso es lo que daría la la consellera de Salut Alba Vergés pueden su lado saluda a a la tu cata especialista en temas da tránsito Alfonso Perona

Voz 3 00:51 Ana tarda una buena tarda que les habla que está prueba

Voz 1 00:54 los como a Cocha bueno

Voz 4 00:56 esto es una es un tema que por eso discusión Miso que sean pues Mckellar que interés sí que es un tema parque habían Se la administración una gran habían muy fuman está hasta hasta fuman yo le considerar que es un tema que va contra la seguridad viaria parqué altera la lata en su que también que hoy ha sido un tema en amando al alza otras temas como Hadid la Acor ahora yo creo que aquí uniendo fuerzas más importantes y es por una banda si os voy reguladas a salud y es igual Cocha coche y es es un spi priva ya con una nos fracasa o no para que aclare un drama apodan o no puedan prohibir fumar a una casa particular cuando murió a través del IBI no fumaba dentro de un coche elaboran desatando hizo la seguridad vial yo creo que la norma pudrir es una mica mezclar a ya que está está Raúl glam aspecto Gascón que está cunde la norma que siempre ya que mantiene apartada Moviment sidra visión la su permanencia el conducto y y que considera que parece siempre va a lastrar manipular pantallas multó citado a su atenta al Atanasio no me estoy en cafés si caer fuma atenta a la a la a la Tan Dun

Voz 1 02:33 impartan con quién estaría la manera más fácil de prohibir

Voz 4 02:36 eh a través del reglamento indica que fuma igual que a uno euro o Kallman ya por la tarde y nuevas maneras a actual redactar yo se que algún comentaba que que transita di de qué bueno que eso ya está centros ciudadanos policías oscenses de Transit ultimátum cumple Axa cual la administración ampara todas la expresión no tienen a sus dos regular las cosas aguda amén Parker queréis pasa pues bueno parque ya una apagadas al regula aquí en sí much para una parada suscita yo creo que hacemos es un tema de salud que da Cor Keith yo creo que es bastante difícil regular y regula a fumar dentro de un BIC la privada solo y en que esta fuma dentro de una de una casa yo pude enfermo te sacan Kutxa caras desde el punto de vista de la seguridad vial cree que es una música es modifica su reglamento igual que me que es muy antiguo aunque a la a la que es incompatible Pla a la tensión pues o blusa pantallas monitor sal afán si fuma queda es un ultimadas venció cuidado porque esos son normas que afectan al conducto Janusz entra ahora en serio una norma que afecta yo conducto exacto algún piloto otros que va sin y medicina común coches van sin cuatro fuman el conductor aguantan

Voz 1 04:08 la desde el punto de vista da salud que es con hasta el mes complexidad regula

Voz 4 04:13 yo creo que sí ella cree que es un tema uno cumple Axa puede que bueno que sí ya la decisión y sino que que total afecta a la salud y ama es un tema importan yo lo que también cree que ya café también bastante campaña de concienciación de las personas que a la banda mientras que no fume ellos impulso muy Cocha hay iba a fumar o base animal o no continuar aquí está mi el sistema ya están dados no fumador como a reclama coma con unas como es un vehículo hasta fuman pues eso personas han por la más entonces en un gran esfuerzo ni de Agost conchas que asustan a marcar Juan exportan y cuando no si yo recuerdo que Sáenz era normal Kun colcha tots portaban Andrés incluso yo recuerdo quería mudarse ocultaban Sandra Berna del daban muy muchos coches soportan ni daban cambiado

Voz 5 05:20 cómo estáis sí

Voz 1 05:23 no abroncó al sabor que son hoy un olvidar no incluyen a que Acha Andrés llega en definitiva donde eso nombre es una manera da da no incita

Voz 4 05:32 aunque parece que es buena habitual no impulsó nosotros me lo que es malo aquí sentemos problemas que aunque no es tu móvil Port un vehículo ascensos André ahora hasta Llansana ha

Voz 6 05:46 toda

Voz 5 05:46 sí sí sí la siga reto Ibarreta volvía

Voz 4 05:49 sí que sancionarlo porque si no no

Voz 1 05:54 Agazzi tiran daban los sketches de la posibilidad de acero Alfons Perona tu especialista en temas de Trànsit integra Inma acompaña Tawhid