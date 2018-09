El Balcó - Taula política (17/09/2018)

Voz 1 00:00 tres minutes y la política

Voz 1722 00:02 la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno

Voz 1722 00:18 si todos actuamos con altura de Mira Pedro

Voz 4 00:21 Sánchez no quiere que el juez Llarena siga

Voz 1722 00:23 colocando al señor Torra al señor Puig trabado amistad reforma de la Constitución entrará en vigor en tan sólo sesenta

Voz 5 00:30 la existencia la perseverancia decía

Voz 1673 00:33 hola nos parece quedado claro

Voz 5 00:36 todo fruto

Voz 3 00:41 en Cataluña si la Constitución española spot modificado urgencia Shoah ópera que te está fuera de lugar y tiene también aquí no

Voz 1 01:27 tengo la política muy

Voz 6 01:30 cuando Alicia Romero PSC bona tarda La Tardán Joan Josep Nuet de Cataluña han como qué tal muy bona tarda buenas tardes

Voz 4 01:37 también desde Girona va Madaula camas también que cree que está pujando la Estudi no sé si Pobra de IVA

Voz 6 01:45 Irán que hola hola qué tal

Voz 4 01:48 la sobrada campana eh sí sí ya puntual a semana seguida a a fulanito Pedro Sánchez un si Provence Parrado una otra cosa Ancares así unos minutos

Voz 6 02:04 pero a turno Pablo Tallón Pablo que también ha tardado la Carla iba empapelada donar de un acto muy al al acta plegado más claro

Voz 1673 02:12 era comentaba estufa era un acta que había da de impulsada sea la de igualdad ya había muchísimas zonas entradas la algunas que han iniciado una campaña atravesaba a es su política es ir contra la línea políticas data campañas que el tema da da feminismo más crisma capataz las zonas o daba mofó bien aquel que es para siempre de Esquerra Republicana KAS CRIT se dona se política es Aspas temas de genera voluntaria o involuntariamente mayoría la sala número Quincy Parla de igualdad

Voz 4 02:46 cómo que es que no estoy Bergareche tomate Quillo bien midiera Iruñea puras es lo que ha pasado y tubos las fotos voy al Parlament al acta de veto si sigue dando ahora se otras consecuencias di Design no

Voz 1673 03:00 aquel abrupta en bella había Laporta deuda de Cataluña han como antes

Voz 4 03:04 su casa se política es Nena ganó una reunió ayer

Voz 1673 03:09 de abierta tu no

Voz 4 03:10 la Volta Radio hecho eh agüita Passat sí huy pasa o no ya es tan faltón que body no haya querido no hay algún lado más micro micro más Klinsmann

Voz 1673 03:25 cambiaba política para que asumió la Illa da demócratas de Catalunya Diu se política están y sentimiento a culpa cuando Rivas dato a la reina of Fields Bocos de Cádiz por una excusa así opas ATA Cataluña portan vea Passat a ningún raso a ningún diputado Congrés dos diputados para bien toda Ángela Rodríguez que es la marea ella diu muchas veces no me dejan pasar por la puerta del Congreso os aseguro con los señores de traje si dos veces la cosa se fue de madre en una se rieron de mi edad de mi cara de niña de mi acento gallego en la otra la situación fue suficientemente violenta como para terminar llorando

Voz 4 03:58 se política es bastante carga se política que tienes quién quién quién tuits herido multas con las que comparte su total

Voz 1 04:07 años eh porque es cuando la cual intentas que la reunión que motoras alargan su tipo de interés Don admiran no es no es casi unos es Britta cuando entras o a expensas asisten diputado José Tomás si si sigue siempre Myspace pensar instó al diputado rígido o la persona que te responsable política esas pensé en la que acompañas seño no Anoia me conmueve a Shan constan Mendonça mono danos tú buen uso agua Dana Dana que al final laxo a Facua la cultura no convino Ícaro un acto cómodo bueno me llegue sin si están concienciadas si hay igualdad de The Very son amas no Prado antiguo en casi para después no acompañan no hace política que es

Voz 7 05:10 pero yo hecho coma falleció un Emmy que ha estado que comentaba en fin es a que de ahí al irse de u más Christmas no fama al hay que Juan si toca Castells argumentando temor Phelps mostraba Llach para delgadas When harta cosas de oca exacto masculinos os da de Guareña tan no al que de Alicia en Karajan yo haré no lo a Tata Faye bueno todo lo cual era entrenadora da uno Girona primera entrenadora técnica era no más una abogada todos a França Illa otro entrenador da a tu Tom pero final va a no bueno el equipo soldada mirando óptima persona canela va considera que pudiese ser la primera entrenador era yo no apartan Cantona Mostra yo no a la intensión no pro mostra que encara tener fe no sé si es el Interpol a Joan Josep Nuet tu tal altura

Voz 8 06:11 no porque yo dos micro más crisis más es una es una rehabilita submundo patitas casetas beca clase habla que no notan pero casi si las sumas reglamentos son actitud K K molesto no Giorgio recordó una que es la tan para las eh no está pensada para somos que aportan corbata y americana ya la edad pues las señoras aspiraban parque donde la temperatura está planchas Station no está pensada para las manos no lo entre ellos portaban apuntaría pero es un micro más feliz a las Cámaras parlamentarias

Voz 4 06:47 el Parlament por la igualdad y que no iba a llegar lo más lo que me llames amor Pablo Vance comentaba

Voz 1 06:54 a Gordon Brown

Voz 4 06:56 en ese terreno me alguna cosa con la importancia de las aulas

Voz 1673 07:01 la políticas demostró en chino aulas

Voz 4 07:03 en un auditorio absolutamente romaní pero disputa era yo recuerdo

Voz 7 07:09 lo pero sí que era no resta nada a la tarde Iggy continuaba en presencia de Bernat no ha realmente para otras prueba plasmen es un tema encara a Candem Casa de aunque a Motta Faina fe anda traspasa que el canon Umeh es prioritaria para transformar a cambies no

Voz 4 07:41 a diferencia diferencia Florence partir en ondean guitarra amén eran muy esta presentación a no

Voz 1 07:53 en fin que da publicidad a un prime titular una primera valoración da

Voz 4 07:58 a Pedro Sánchez la de suprimir Rus que se había tenido limitar los humana tots idea básica que que ETA anuncie que estas parábolas de Pedro Sánchez comenzó

Voz 8 08:09 me da cobran limitar los aforamientos pacas estaba aporta no cubre esos diputados desde o no si había partan es un para yo voy vinculado en ve que los aforamientos tienen Parlamento mirar reforma constitucional y aquí Puche sí que es verdad que en una planta fuera amén sino da alta Rosa la menos no vaya máximos tal otra sala menos a la reforma constitucional que son necesarios que al tema de la reforma constitucional es importante fuera menos ya fuera Mencey son excesivo uso limitado Ana que habla

Voz 7 08:46 Parrado íbamos a reflexionar no porque realmente es un plantes Yemen no ha es un título a a fin Sara ya ladera que esta reflexión reflexión queda si realmente la Constitución no es tan fácil ha de modifica Puche poner nota no porque realmente se iba pude modifica para Avenzano algunos aspectos ida entradas a Matas y a pensar también podría Cyrus por Mou optará a otras cosas carnes asista una Societat actual no

Voz 1 09:18 si no no la pude a modificado modifica lo que pasa es que ser como algunos temas necesitan una mayoría amplia y ya en Santa me Talal Joan Josep comba con blanca con pudiese Downs a comprar su entrada a Cataluña así sita a maduras si hoy es da una manera rápida a cambio sens a la mayoría de los groove a la Societat Si ya a los políticos dimitan o eliminan sin virus Moll temblaban Charo separen dado tres temas Don ahora máxima la letra y amplían precisamente de eso

Voz 4 10:03 con he propuesto la patita da la propuesta de Pedro Sánchez igual que Parla en prácticamente una semana que te has comprado el conflicto Anfi K dos menos detritus

Voz 2 10:16 sí

Voz 1673 10:18 en Cataluña

Voz 9 10:20 al balcón

Voz 2 10:22 todo sí

Voz 10 11:36 aquí continúa en la tabla publicada

Voz 1 11:39 tiembla Macaulay Esquerra molicie Romero pistas sería mayor

Voz 6 11:41 Josep Nuet de Cataluña han como primer titular de que esta propuesta de Pedro Sánchez limitar los ida entrado es que son las que están Pachachi confusión y Paloma que te informa el purpurado

Voz 1 11:58 Iliana Frankie pero ideales

Voz 4 12:00 culé

Voz 1673 12:03 Barça B que es una es una condición legal por la cual representantes y han investigado por un presunto adicta no su hat por un tribunal ordinario

Voz 11 12:14 alfombras español mixta en vea los diputados y senadores a todas las cámaras ya siguen las cosas llenarán o al Parlament a las comunitaria judicial al tribunal Daconte hasta el Kun da Stat al da al Pobla o algún miembro hasta la familia real

Voz 1673 12:30 aquel que vende suman unos doce mil personas y lo Express Tv más miembras de las fuerzas rocosos de Seguretat tienen un plan de dúos Sintes treinta mil personas

Voz 11 12:42 qué implica también han al diputado al Parlament un Cuna llega al Gubern comete una irregularidad siguen la adversidad a la Sebas funciones o en el ámbito personal no es Jack al tribunal Dator sino carcas directamente pasa la instancia judicial més alta Cataluña al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Voz 1673 12:57 sí es un diputado en Madrid Espanyol va directamente al tribunal

Voz 11 13:03 por qué pasa eso es una figura antigua planchada prótesis Express dos diputados la democracia no estaba sentada grande pretenden protección Caracas publique la orden

Voz 1673 13:13 y es que son tenía el Tribunal Superior sufrían mis garantías ya estaban mes blindar presión a la hora de su ya personas y públicas o dicte una de otra manera al tribunal sin que a estas presiones

Voz 11 13:27 la gran pregunta es un privilegio para una banda aplaca trenca Un príncipe constitucional al dan son igualaban la ley

Voz 1673 13:35 también se cuestiona si un Tribunal Superior de Justicia o al Supremo son tribunales mes blindado a la felicitación

Voz 11 13:41 mientras otra cara Dalla Munera es ser un copan hasta Lluís Llach perdieron oxida recurso al Tribunal Superior que es precisamente uno gobierna presentaba Palace Beyoncé aquel informó la explicación que son función

Voz 4 13:56 mí me pregunto la Lisieux Romero Antena argumento dos del Govern a Cataluña que forma tan fashion la Constitución porque fija Jan Camby hasta tan han encallar porque al tema territorial

Voz 1 14:13 que son dos cosas muy diferentes no una cosa es la modificación datos fundamenta limitarlo suprimir los Caio cree que a un amplio Shi es una cosa puntual y la tres con autoridades vallecanos Rosado a una modificación exprés de la Constitución Davó pero por desgracia no sé si partan a parar resalta que saldrá motas mes coros tan Davó Simon una reforma la Constitución pero sí voy a plantear una reforma de la Constitución Dama al Congreso tampoco la la obra que te ama su obra alternado conflicto Cataluña España no partan han sacado ahora estén Ubrique una nueva línea de trabajo la y ministras comisiones bilateral comisiones mixtas seguir maquetas transporta tan Dabo a una reforma constitucional exprés nipón que seguramente

Voz 6 15:02 al al Kun June no da da da

Voz 4 15:05 que sea modificada es buen mes a sí

Voz 1 15:09 una reforma puntual comes la limitado que es una cosa cada a la ciudadanía crítica aula ICANN se modifica sino que es oportunista la cuestión es que según amén May es la Rambla da cual ambas que sigue una de ellas perseguir ambas rellenar ha sido Muqur Atica y cree que la transparencia

Voz 4 15:33 yo

Voz 8 15:34 a ver el president Sánchez él ya que unas tilda fe que es una micro gestual no es tus ideas sorpresas una porque era una sorpresa o no la semana pasada congresos diputadas discutía sobre el tema también una si está interpela a la ministra de alguna forma o prefieren Sánchez plasma Mut dado presiden Rajoy no partan podrían Milanés impartían apagadas de aquel de buscar una beca ama a fuera ante unas semanas también

Voz 1673 16:10 es cubrir y un aspecto comunicativo

Voz 8 16:12 en una idea orientan a

Voz 4 16:15 calma común sino la política Mackenzie

Voz 8 16:17 no no creo es que a de aquel

Voz 1 16:20 sí sí advirtió que tiene un si es mi Chance también no entrar café mi está en una semana Munté

Voz 8 16:28 no no es bonita cabalgatas unos a otros agradaría de una Mika también reflexionado Phones una trata ella era una jugar con una Mike más ambicioso no ser la poca poco Paul no bueno pero hay que te es una manera de feto en vez de Verne entorno repetí millor algo Passat pro es pinchó que el Futur a Biden

Voz 4 16:49 en

Voz 7 16:49 a mí me agradaría a fallecían al dinero que nos comentaba avant la Alicia con preguntabas a quince aspecto equipo tardaría un cambio en la Constitución yo me es que esgrimía pagadas para las técnicas prueba planes los las posta Caspar Seat no seguir tu pantallas capucha la Constitución pudrir ahora a ras pactado treinta la autodeterminación Auto es no no no no Institució a esa ya una marca unas normas tu Ka es como contundente es uno en negativa es como una ficción un documento que no yo pienso que es la sensación cada caso pautada es duda Moviment independentistas o a otras Moviment modifica normas no pro porque ha así se portan yo pensé hasta diferencia entre que haya cosas KAS poder modifica Express ya Transcat realmente niñas plantea ya está tan CAT porque a la Constitución no Pernet y como Randa ay Aida norma inamovible dentro que se Matisse o Despres y Coma sensaciones diferentes y dados a fuera mencionado estaría mal Indio da amén en The Night ya no es una parábola genérica que cubre a la Fura amén dado explote me Puche de plantas ya que no lo fue tremenda luchas da otras funcionarios porque no la del Reino Oca sabemos que no basa imputa a última jugada que es una persona que ha acarreado menguadas responderá Dakar dos sus actas partan prueba sellada para modificar muchas cosas prueba plasmen actualizar las usted mismo dentro no crezca español sería llevó casi realmente a esta voluntad uf hacía buena letra sino no me ha mostrado su intensión publicitaria es no con qué fecha si bien ya o sencillamente

Voz 4 18:55 titular no cree que Aneca algún ver casta forma para el Partit Socialista hasta mostrar una voluntad diferendo

Voz 1 19:03 que había lo que indica no una mujer inmovilista siempre que se de reforma que tu Ka ni el PSOE ni OPS Xenia oficialista también mayor pude tu Ka Sara pude reforma o no sino par motor para otros temas David H tan raro pues no parta ella casada extra ya dos meses pues de una manera tranquila aquí Curto a la isla turca tan para andaban tags problemas Llúria no Congrés diese pero pro Puche reformas puntuales a las que aún ser consenso pudrir y avaladas eso lo eh con conos poquito Downs tampoco una par montaba Chema algunas corresponden puntualmente pueden ser Kun para modificar pues se animaban que al final sí España sea un país mes cada día dos pude reformas de qué yo crezcan ayuda igual que a la modifica

Voz 6 20:04 Canal Sanitat universal o la exhumación al las restas dado ha da dado

Voz 1 20:10 el ex dictador dictado o no bueno puedan secos puntuados no bueno pues que también que apagadas modificar un tout es tan complicado no han tan tan tan como gradería notan diese roban Crescas tabica Karima purificadas así andan al Rey

Voz 8 20:34 no no yo yo Abalo a que esta línea no una línea única Don visión eh B Koeman sabe cosas mesas sillas por dormirá una Mike James Mason Fons no sobre tot avanzar en una línea progresista en una línea de hecho en una línea republicana aquellos es la buena dirección pasar también la Constitución modifica Moon Matí ochenta artículos entrevistas y vendía el PSOE no perdí la yendo a casa espabila y no llora que ha hecho habría Passat y al que profundice son las farsas en San parece fuera Rajoy Downs han una línea era Camby han una profunda Shi cosas a cambio de que el país con menos aforamientos Luna según la patita lista inédita que no vaya máxime eh suerte serían cuatro sin cosas y reduciendo esa cita yo qué sé temas como algo a bands que está mataba no plantean a qué tal India no

Voz 6 21:30 no no no no lo dicho entrenador el atleta Marita insiste que entonces se anuncia que Agut un titular a la concreción caras nuevas a ver si ahora dará Ankara estén exactamente grupos tan sacaré Pablo Prada

Voz 4 21:43 temen en otras que escapan a Podemos en Pradillo Pablo forma da la Constitución sabor cosas así Parra forma la Constitución Ankara casi reforma Manor Sada votadas en referendo

Voz 1673 21:59 en cuanto a parte ETA comentaban las compañías a Madrid se presenta esta posiciones de ADIC Calafarra forma Ankara casi patita dado tema vamos a pasar disparó un referéndum

Voz 8 22:10 pasan altas es que tenía una experiencia histórica que no es buena y Aroa estaba explicando en Biskek reformas da la Constitución a Cop da marcar a Cop da carta la Unión Europea de amenaza aunque aquí es la lleva a al país no llenó Bogut Israel y al final unos diputados han rescatado Congrés y cata crack a Rabat no

Voz 1 22:33 tan sólo pasa por construir yo sí yo pensé

Voz 8 22:35 qué es importante la cultura o referéndum o referéndum T a Europa a quién plasmó la banda suiza para que es decisión controvertidas la país Don traspasan para referéndum inicio apagadas no consta tan cero tartán modificar la Constitución K Alamillo referéndum estaría ve que en aquel paquete es aún acusa ETA mes e Iker un referéndum para algunos cambios constitucionales que no nos mes fue llamada fuera menos normal transfieren línea para recalar para que puedan

Voz 7 23:06 no pero puesto que para que las notas pagadas dorado no va a político no da pronto Siemens diferentes está cada realmente a sentir la política prospera por mi parque pudo intervenir impartan a qué papel da la poda culpó Pla el pagadas consecuentes quiénes la decisión no ha dentro de de equipos que mociones y os queremos luego ya una vez cerrado

Voz 1 23:29 cree que no te puedo aunque de Ingles y eso Pedro Sánchez hará multas tocas personal casi causada el referéndum no sé qué opina propiedad parcial tres modificaciones puntuales casada trabajo ya guber estará me pagarán un otra pregunta estaban parlante una propuesta da así Santa días Express igual que Dios no ya Kühn creció bueno es que igual hace tuna nun si después de una reflexión ya que no ya una conexión que y poder

Voz 4 24:04 hemos que podemos puesto ese dinero

Voz 1 24:07 cita treinta sin saberlo

Voz 1673 24:09 parecen dos diputados chao Sidique no

Voz 6 24:12 hay cosas que ahora podemos Scott

Voz 1 24:14 este esta próxima a Fassi Parra organismos Saura del referéndum no cree que ya decir sí si Schäfer referéndum yo creo que hay ahora una amplia mayoría estar a favor de sale has limita los

Voz 11 24:28 que no le aunque suene siempre no pero

Voz 4 24:31 no pero pero imaginémonos la situación da referéndum sobre Cataluña que referéndum en Cataluña a Institució no sé qué pop en fin sin duda donde unos de la actualidad política

Voz 1 24:47 no es que yo creo que muy denso eran conscientes de que no ministra británica Kaká estatuto una reforma la Constitución ha de haber un referéndum también sería un referéndum sobre la autodeterminación aunque el problema porque después del referéndum que ha de pasar qué obra de pasa coros pronto KAS cree que es cambio en cara que no es igual es un debate eterna que aunque es un show condiciones y garantías que pasa Giorgio que acaban arriba que podría entraba ya es no Pedro Sánchez cree que ya

Voz 7 25:30 hombre yo sé que ya está

Voz 1 25:33 abortar Ana por eso te pregunto si tu preguntas de mí yo preferiría sobró un Accor mantenía una relación España tú seguramente Putin sobre a que hubiere arriba no

Voz 7 25:46 sencillamente sí pública Mena ha argumentado porque sí o porque no basta el día de hasta diecisiete años con la manera de lo mejor no hizo mi vestuario por caballerosidad que Marín a pasar no

Voz 8 26:06 ya han cambiado iba ubicada en castellano de alguno fue una pudriendo de ideas que estaban coma petrificada dedicará más caras temió imposible posiblemente va a comenzar las comenzar las retracta pues botica que este mini Xian la solución política Óscar que también el señor Pedro Sánchez saques un conflicto político