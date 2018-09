El Clan de la Boque del 'Què t'hi jugues!' (19/09/2018)

Voz 1 00:00 Hughes Adam Sique Rodríguez la Boquería el plan de la aboque al universal que ya tenía hayan Cristobal Cristo qué tal cómo estás

Voz 2 00:09 hola Hariri no ahora no ibas a preguntar

Voz 3 00:12 mil

Voz 4 00:14 qué tal se que Rodríguez Don ya ante igual que un astronauta la tertulia estén ya han aquí al que os da da universal bajo han Nemanja mana aún

Voz 3 00:23 bolso sopa par la previa al Madrid habría que repetir el restaurante que estuvieron en el otro día eh que estuvo muy bien la cena de día si nos atendieron muy bien yo creo que la Antonio tendría que hacer un toque llamar Inés hermano y tal como acabemos de aquí zumbando bajo venga vamos

Voz 4 00:37 pues sí que comer semen habla extraterrestres no a Messi Irigoyen Santi Giménez

Voz 5 00:42 el mensaje corporal de Messi ante el partido ya era de alegría porque estaba contento sonriendo banderín no se parecía que estaba Chacón gana entrada

Voz 6 00:49 después bueno entonces siempre no cuando les partido el Barça se le complica en aparece te chico y tumba sea hebreo y ese cambio toda la historia acompañado creo por muy buen Denver

Voz 4 00:57 cuatro cero Caracas no

Voz 7 01:00 a saldrá con la diferencia es Messi Messi están gran que te explica que al holandés sus van al Camp Nou a a a la vio batirán iba Ndi no hemos jugado mal mal jugar bastante mantenía el Barça va están cuyo fin al dos a cero impidió daban una arrancada mira entonces va a pasar Messi Messi ha pasado mes y un ciclo par sobrado un aquí en rueda de la otra lectura es al al Barça arriban Álvaro insulta y bueno pues tiene lugar cuatro cero no te digo si al Barça no me arriesgo sabe yo creo que

Voz 5 01:47 a ver si se estampas está está pasando pésimas de aquel enano sede experto pegado debido esto porque hijos no estamos al cien por cien todavía

Voz 7 01:55 básicamente se resume en dos palabras Leo Messi

Voz 4 01:57 había que haber Avinguda Alfonso que está tan el CAM Caixa es a Alfonso a Madrid ganó a la Boqueria

Voz 8 02:05 tendrá que llevar suelto no eh

Voz 4 02:09 Messi la extraterrestres

Voz 8 02:11 siempre no pero yo creo que yo no estoy en absoluto

Voz 2 02:15 May baila una cuestión llevarle la contraria

Voz 9 02:19 la contraria pero bueno evidentemente todo gira en torno a Messi pero ha descubierto la luna pero bueno se ha descubierto la luna esto y que Luis Enrique no sirve de entrenador ha descubierto alguna

Voz 4 02:30 habían Messi Buddy hucha tío prioritario la Champions y ahí para tapar

Voz 3 02:35 sí Kubala tiene unas escultura una estatua en pleno campo del Barça adiós le están construyendo el campo cosa que todos sabemos que es una vergüenza pero bueno tiene le va a tener el campo a Messi que sería habrá que poner el día que se retire claro exacto que el aeropuerto el aeropuerto

Voz 4 02:53 la faja que el día que se retire Messi no habrá consuelo una amiga al Cavani Valverde ahí es que

Voz 7 02:57 no no no no no nos ante un punto no

Voz 4 03:02 hacia cuando Vallejo a Messi yo el día cuatro

Voz 7 03:05 al día y Messi digo a fe crónicas del Festival de Sanremo fijé está di de judo no cree que ha Torné nos visión cambia

Voz 4 03:17 fútbol Craig no quién afean al Barça al día mira al Juan de encarar su carnet un claro ya no vale venir al hombre una vez se vaya a Messi

Voz 5 03:25 emana la Federación aquí pensar en Jesús anticipado eso es como andar pensando me Amorín Amaury si campeón te vas a morir algún día de pero ahora disfruta de la vida y punto del día que se retire en estas

Voz 7 03:36 lo que llevamos tantos años ya disfrutando

Voz 5 03:39 será cuestión de agradecerle si no cada vez

Voz 7 03:41 no sorprende más es verdad la verdad culé small enough Prado y tal

Voz 5 03:48 no ganamos tanta champions no ganamos Darío

Voz 4 03:52 no era todo lo la tragedia vaya sigan marca un artículo de ella no es que Messi haya ganado poca Champions con el Barça es que el Barça ha ganado poca Champions con Messi

Voz 5 04:02 que es diferente bueno también hay un punto que es el Barcelona no

Voz 7 04:05 al durante aparecen las Champions si al no canta

Voz 5 04:10 el problema no es lo que ganó Messi sin problemas lo que ganó en Madrid porque se hubiese ganado ninguna chance te hace tiempo nadie estaría hablando de los Champions que dejó de ganar Lionel o el Barça en este caso el efecto de análisis en comparación y eso es lo que se equivoca me parece ser la echándose también ganando

Voz 7 04:28 a Messi me una Champions barato me viene

Voz 3 04:33 la Academia teme herir eso sí que tiene mérito con esta cuadrilla que tenemos demanda triplete cuidado eh un triple mal

Voz 7 04:41 habrá un triplete hablar torero eh eh

Voz 4 04:48 cuando va en plazo por te escucha

Voz 7 04:51 me Belletti una cosa increíble aquel es un tío imprevisible así fue cosas buenísimas y Pilotes por partir y que yo arrima divertidísima cuyo parque es imprevisible divertir da la Grial yo yo

Voz 3 05:09 a mí lo que lo que más me gusta de chaval es que coge el balón nos encanta de cara Barraca no sólo Pirandello es cada barraca Ipar y si tiene que picar pica sino que es la pone pero lo bueno que tienes que no se duerme coge el balón ya encarar estos lo eh

Voz 7 05:25 ya tenía la otra la falta llevar a la banqueta así Valverde calienta

Voz 2 05:33 si esos datos

Voz 7 05:34 Arturo calienta Arturo calienta que sale de estamos en el minuto quince dice tal tal tal que por portugués

Voz 2 05:43 te digo yo

Voz 5 05:46 creo que me Bellow más de su juego lo positivo que tienes en el lenguaje que tiene con Messi con Suárez que se entiende que lo celebran que Eluana buscar me parece que eso es un paso adelante en este Barcelona es clave tener el aval de todos de todos laxas

Voz 4 05:59 yo lo al Barça extasiada Messi Suárez fue una manta el par triunfal

Voz 5 06:03 me parece que es fundamental dice haber relajado se lo ve liberado el año pasado no lo está producto seguramente por las lesiones por todo lo que le pasó pero este año en el pie está con ganas en cada se divierte pierde la pelota no le chupo huevos que vuelve además cerrar otra pero bueno creo que el el punto a hacer cuando pase dejó a cuatro cuatro dos quién bastar

Voz 7 06:21 porque damos por hecho cuatro cuatro dos motes alguna duda que es lo que decía Alfonso pero que hay que has Font d'en velé es una una barca al al aquí me has ido a un equilibrio que un Artur que es la que Ana queda aquí Par Par Par Par consolidar yo vuelvo ahora muy mal yo dos partir con votación contra el Girona jugaran nosotros yo ya entrará Artur ya verás como esposa

Voz 4 06:50 la arrestada la jornada al Juan de Jafar moment que aquel Liverpool yuca Move a fútbol Iker y Sara ondas candidata al final ayer lo demostró ganadero

Voz 3 07:01 campo de ganar en campo de fin va a ser dificilísimo para cualquiera que pase por allí ayer se demostró en Cannes como condenados y encima encima juegan que novedad Vara en una final

Voz 7 07:13 no es la primera es verdad ahí me digo que veía las primeras a Messi empiezan trufado los favoritos y en mayo gana el Madrid

Voz 4 07:24 nuevo me da da al Madrid pero bands sí que tú tuvo varias paradas la da la carreta cuadras al tal Barça Juan tu más al Barça eso es un humana hecha a Croacia o qué pasa aquí

Voz 3 07:37 debe de ser eso por Rakitic será pero es ver control sólo de lo de la camiseta Ésta los colores y el cambio que hacen cada semana porque ese tu cuadro no si tú terminas los

Voz 2 07:45 está los

Voz 3 07:48 nacionales del Barça lo que dice Gamper en los estatutos lo que pone que sí que precisamente ahora después que lo saque que él tiene el documento saque son los colores azul azul grana por así decir ver el escudo del del Barça déjate de hostio los colores igual como tiene que islas la franjas de del Barça de toda la vida si no eso lo ponen los estatutos yo no sé quién ha asaltado sigue tiene el documento que luego los profanación apartó la violación una violación en que han hecho de los estatutos de los colores idea de lo que es la camiseta histórica del Barça una vergüenza lo que están haciendo

Voz 7 08:26 no no aparenta Montjuïc puso contra la pared al tío porque pero yo no porque porfía porque es que está bien para jugar el torneo Mail and de fútbol siete de empresas no es el Barça te digo tuvo estuvo el Dallara a la manivela al al orgullo de Madrid

Voz 2 08:49 pero no para salir el Barça con esa camiseta aquí calentar para calentar antes de partido que está claro claro

Voz 7 08:57 eh tíos que diseñan carretas no les agrada fútbol ya está al día grada yo qué sé las portadas discos da para serlo

Voz 4 09:07 Al Madrid hasta apunta como Marsan un Nate comensal partidas la Roma tamborada al Madrid en la Champions

Voz 3 09:14 no hay bar no hay televisión en la final

Voz 4 09:17 hasta Ana Juan es la visión que anote bar inversores las para el Madrid

Voz 3 09:22 hombre por supuesto además lo oímos cuatro cinco años ahí los tenemos no está más que demostrado las imágenes cantan ahí lo tienes que contar la finales Madrid vete tú a saber lo volverán a hacer más ahora que vuelve José Mari Matamoros dominando la situación en España ya verás tú como esta gente lo consigue

Voz 5 09:41 pero HP en Madrid todas nada ni senior

Voz 3 09:44 lo quiero saber es Champion

Voz 4 09:46 es al Madrid Aznar a Cristiano Ronaldo

Voz 7 09:49 por supuesto hombre coño tú sabes cómo la toca José Mari tú sabes cómo la toca José Mari en los despachos en falta Cristiano al tío que marca goles a la yo que Joan B y que tengan un aquí para para arriba pero pum yo sé que a todos desde aquí como París la Juventus donde al Barça al Bayern al Liverpool me abro Madrid que ser cristiano es una cosa Juan arriba Cristiano Ronaldo

Voz 4 10:17 ahí va a ser otras perdóname que te da quedamos iba a Ana

Voz 3 10:21 lo van a ir enterrando oye ponnos una cañita Chete antes de salir va eh

Voz 4 10:25 la vale sí que ya queda lo que vale días citara