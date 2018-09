El Balcó - Taula d'anàlisi: Amb Jordi Amat, Carles Fernandez i Iva Anguera (21/09/2018)

Voz 1 00:00 Jordi Amat que Bono Tardà Carlos Hernández como usted qué tal pero para ser a tope para eso

Voz 1 00:33 mecánica ante Captur amoldar ha partido las iremos anunciando informativos da da a diferentes horas con Colsa fiesta hasta la segunda la Marsé a partir de Wii a fin bebé que estaban lo que la actriz Leticia Dolera en tu a qué tal Cristobal me bona tarda Olga muy buena tarde Carla Leticia Dolera van te llama para evitar nunca puede que darnos las Utah etcétera Ya reivindica también el llevar tantos prosiguió el unas a reivindicar la LOGSE a poder jazz Hadid la parábola no sé si que no procede elaborar una otra dona a Carmen Juárez la coordinadora vamos a sus ciudadanos Nigrán que explicar la experiencia fue huyendo a la viola han sido duras crisis

Voz 4 01:20 sí como en Dolera a expulsar a su recortadas Ciutat aparador sin para Woods referencia al quince las manifestaciones contra la rata halladas recuerda casos de personas campar Dutt un un impacto de una pelota de goma Barcelona comanche manche los chirría por no pilota disparada por un Mosul recaudar Rusia español pivota disparada por un policía nacional sobre el éxito y de Cataluña que angustiada que ya Politics representa a Sessions eso ya apareció Audi alas a escuchan aquí no pensar como a otras la actriz directora también reivindicar las zonas tren quién ostra vida David otra exedil al de responsabilidad Leticia Dolera hacer la mitad al discurso en catalán en castellano

Voz 5 02:01 yo le hablo reivindica una mayor

Voz 4 02:03 da feminista

Voz 6 02:04 una manada de las boinas una manada cuida respecta Cano agradeció tampoco no calla daban una agresión más lista racista homófoba o tránsfuga una manada Casa libra Riu iba Xunta canosa eso la manada son normal tras

Voz 4 02:22 y un Copacabana seu discurso mala para hablar de ellas a Carmen Juárez de que este coordinadora las sucedió da mujeres migrantes ya no hay que pensar en Barcelona como un refugio una aprobarla Pau canastas y la violencia de Honduras porque tan hasta el momento Fassi Els cava éxtasis Gangs aquí en la Ciutat coma cuidadora interna de una persona gran han Nunes Nóvoa horas diurnas a las

Voz 5 02:43 Ana Antara que

Voz 7 02:46 pero vaya la que estas condiciones no es un Fed Ayad sino que es una realidad

Voz 8 03:12 Juárez de reivindicar la Barcelona de la Jens

Voz 4 03:15 Sevilla estas Ciutadans que reivindican la igualdad de menta Uriz Jens ya han Acrobat Ana que va todos dudas Carmen Juárez Leticia Dolera reivindican olor a uno Marsé Kun promesa feminista inaugurada agresión sexista

Voz 8 03:28 es decir al sea a la tabla de análisis

Voz 1 03:30 a qué tal íbamos bona tarda la y no un recorte de otra persona a favor un contra sí bueno no

Voz 5 03:42 no recuerdo si yo tampoco

Voz 8 03:45 mi funcionar al Huesca o no te lo da que esta tarde pro a estaba intentan recordar según es sedes de cada Colau es mi caso a sí

Voz 5 04:10 la batalla sobre eso es no intentaba tirar de ella pero sí antes cada en la alcaldesa ya están yo hago lo que conste

Voz 1 04:25 es que dedica tu persona jugadas que yo sí sería discutían que yo chats

Voz 8 04:33 tras la cuestión yo diría que recordó Marina Garcés y recordó Javier Pérez Andújar Buenafuente el primero iba una fuente a si no me equivoco haría que es primero en primera pasé buena fuente Despres se Pérez Andújar Marina Garcés Leticia Dolera la significativo es que es una teoría tres últimos profunda amén ideológica radica en Kabul a la misma digo que ya representa de una manera clara muy clara y eso sí cambiarlo a una novatada Parken no no no no no diré caldos pregunta es anterior a no estaban tan Kun notas Parla ha dado caldo alcaldesa

Voz 5 05:21 pues no siempre en masa es dura hundía eh

Voz 10 05:24 sí pero sí que ser claro una tarta

Voz 8 05:26 no hay duda

Voz 5 05:29 pues de titula si ya está

Voz 10 05:31 pero sí que Sercan ser Leticia Dolera es un united en una cuestión que genera Moll Kun sens casa sur da política Cataluña que no genera consenso en absoluto di Moll vulgo dame el ayuntamiento busca un tema que es a la lista que pesan contra una figura comerla la vez Leticia Dolera que preserven porque soy Libra al discurso feminista que es una posta

Voz 5 06:05 por arriba es es como la habitual pero y preguntas ah como los de abonos

Voz 10 06:13 sí pero perdona han Pérez Andújar no va a ser precisamente

Voz 1 06:16 no se Harvard contra artista Ricardo

Voz 8 06:19 en Praga hoy contra Irán da Marine darse es también un un un discurso para las referencias que abrace

Voz 9 06:30 se a las familias a darlos a dar no exija vistas que ha provocado la la tan tan a los terroristas vayan Cars lo que yo creo que sí que es cierto

Voz 10 06:41 da da la también han buscado un tema no provocará o Cano Trapiche hará hoy

Voz 1 06:49 al que sí que hay a Barcelona un titular para Quintana publicita pero es una batalla surtió el nombre Hanún sida Manuel Báez Alfred Bosch Esquerra Republicana al que ya saben que es que ese candidato de Esquerra

Voz 10 07:03 parque que usará es Ernes Maragall prime

Voz 1 07:06 titular da da que estas municipales lo que está pasando en las últimas horas

Voz 9 07:09 igual que en definitiva no ha aquí

Voz 5 07:14 o sea alcalde o alcaldesa no es no mes de Barcelona

Voz 10 07:18 eso no puede ser titular se ha afectadas la de da la alcaldía dada Colau ida todos los Gurutz que rehabilita la batalla trasladaba salón de Catalunya

Voz 5 07:32 eh

Voz 10 07:34 me sólo no publicitar turno

Voz 1 09:22 ya tornado se tiene que te Espai Dana Alice in vivo Anguera Juan Carlos Fernández Jordi Amat con pasa siempre llora estaba preguntaba publicidad por Barcelona Ernest Maragall que cerrarla para Esquerra Manuel Valls cada candidatura la semana vienen es queda hecha ramas quedan charlan Jordi Comas y la frase a la gravedad tengan el editor no no no digas a ha quemado

Voz 5 09:44 me querían

Voz 20 09:46 el yo yo te Francesc

Voz 8 09:49 no nos ha sido tan refugio y darla en Málaga han tenían valor tiene la cara sufrían tos o la que sufren Goethe Beethoven o sea no aquella indisimulable Cannes Cannes prometen una cierta esperanza a misa Biden Manuel el sean Maqueda Iker está al pas sino Calzada a ANSA da da aquí va acompaña fin catalana intentan marca un perfil propio a reivindican una libra a como catalanista va directo al cual estar en Sagrera UCA Caca eh

Voz 5 10:30 qué tal

Voz 9 10:34 José café en las de Barcelona han tal nacional digno de Barcelona no porque tú códigos de las

Voz 5 10:41 se da no

Voz 9 10:44 a cabales Sara capas

Voz 5 10:49 está previsto ya está planifica Kaká salvó da al no y partan indicó

Voz 9 10:58 sí sí si además falso al pases a Grace

Voz 5 11:02 da si las glorias Balmes rápido si poseen más líneas de metro Foment no se la clava a a a igual Jordi nacional la arresta a tienen un problema que es que es esa es mi harán vos aquí a una carta a Barcelona ya no que hay que es el mes boutade

Voz 9 11:27 aún Serras a privilegio oposición daban tachas se lo espectacular resta no

Voz 5 11:34 era yo que K

Voz 21 11:36 sí es es es un aspirante serio nos esperan serios no lo usuarios no no no Nunes

Voz 10 11:43 la datan Yates nacionalista yo crezca si es capaz aquesta candidata a construir si no es esa a mí desde el como para Ciutadans ahora había tan Maragai en la alcaldía hasta picara Laporta con las

Voz 5 12:09 qué es la antigua cuna

Voz 10 12:11 es y eso dedica esta casta tiran actos es moda Fini Torino me lo posesión misma sino también las estoy afectada

Voz 5 12:26 no

Voz 10 12:27 que yo creo que es a la altura en Aramón Manel Weiss que es la frustración Economics desde instalaría fin

Voz 5 12:38 la Fira canosa ya estoy era

Voz 10 12:43 a última Lines no no sea impulsa

Voz 5 12:46 claro partido mosso aumenta a Ica Ica paté con Barcelona

Voz 10 12:53 allí en un examen International al yo creo que que esta carta Manel Bayo estamos dispuestos llevarlo

Voz 5 13:00 ya ya pero ni aún que es ineludible y en cuestionar la reputado se está cayendo Klar para eso para luego provoca Vogel pro la raptos yo está cayendo

Voz 1 13:13 pues no ordenan esta marcha todos Jordi como marcha única cosa

Voz 8 13:17 la única cosa salta Robbie queda al catalán es también de Barcelona que es mi gran isla Seine Barcelona no nubes a para el turismo qué turística es dificilísimo gestiona si notan B es una ciutat found pocas semanas una Estudi de esquina es la Ciutat Balmón con bola Ana Trueba ya a la yen cualificada Nueva York eso vean a Londres Nueva York Berlín Moon que interpreten igual que Berlín Barcelona es turismo no no es turismo ese tipo gran tendrán altruismo una ya yen mismo cualificadas casi excluye digan que pondrían una de aquellas que no aportan otra impartían a ya un putt ansiado a algún saltos a Klaus a Barcelona Sen puntera y Anfal afecta a Price hubiese entrada a dado que representado con una una amargada que van arriba al Govern mantendrá

Voz 5 14:37 el caso paradigmático soldado Mobile

Voz 8 14:39 yo de Tallin presidir si a mí me a ya os digo naif van a entender adquiere manera pudiese política han algunas cosas importantes apasionado Ciutat igual

Voz 10 14:50 yo creo que yo no tenga ya entonces yo al actual aquí a Barcelona parda Judith respecta al que representaba al motor sólo acunado mixta las Ciutat pronto queda Moll ya molt una yen Pla par mí paradigmático base al a que dius la inauguración de la Fira de gas que era la gran patronal mundial del gas con a la Generalitat no llega por motivos ideológicos porque yo el Rey importantes no Iván que ya es un tema considerará pero es que del Barcelona no Llera porque no hubiera IOBA January vaya esta preguntan Hinault ya había una explicación clara de aparcó el Ayun también de Barcelona la alcaldesa de L'Hospitalet hasta vayan primera fila han cantado atónito total protagonismo pero Thais yo creo que son fan la King da Colau extinguir

Voz 5 15:47 Moll entra ser sí

Voz 10 15:49 el claro al cual se ha entrado tras a a Manel Weiss y una cosa es eso y una cosa es que a Barcelona como ciudad con una patrulla indiscutible coma la alcaldía como institución un mes para poder institucional Cate continuasen al polo TIC cada alguna manera meses por contra pues a la Generalitat

Voz 5 16:14 sólo un mes correctamente las las plantas Galán con una banda al andar pero no han quién Criteria

Voz 1 16:30 no no pregunto no la campaña batuta junto a nosotros lo que queremos ahora le toca les imputar anclado dice

Voz 8 16:39 un dos ex B

Voz 5 16:41 me temo la Colau tú crees que bueno no no no yo ta

Voz 10 16:50 bueno ya hemos ingredientes propios serán un con la o mono que afectivamente entrada sus definitorio es el tema de la Saura TAD al la la actual la quita una tara

Voz 5 17:09 a Fráncfort a Gross for según

Voz 10 17:13 porque me llames es un discurso

Voz 5 17:17 no es Ali el guber no es con complot Blow

Voz 8 17:20 no salía el Guardian da da dais

Voz 10 17:23 también se bien no es con Safin no

Voz 5 17:25 Nos hace no gol

Voz 9 17:27 ahora jirafa caló no es ahora IMFE según que sufren la Seguretat te mola ver amasó entonces hemos desplegado Carlas Bulli

Voz 5 17:37 da a la alcaldesa ha colado con Barry va va una retirada de la gestión directa de la Seguretat iba a Cala se responsabiliza no mes eran afectivamente que es regular al tran sí a convivencia etc pero sí conseguí al problema tratado también invada la voz IP no pude cree Kaká presuntamente la alcaldesa es la titular da la asegura que ellos no parque para que ningún impuso sino que ella yo no Tinder seguro de ello

Voz 8 18:28 a los que va abdica la Xunta en absoluto de todas las abordándolos absolutamente a yo no competencia a Barack Obama admite que no actúa es también nada

Voz 5 18:45 dadas manta ya total a la Brigada que tenía la la Guardia Urbana Palot va Durá yo que quedan un mes está la Guardia Urbana está ya al tránsito

Voz 8 18:59 sí

Voz 5 18:59 par ve para cumplir las ordenanzas relativamente en el parque labor sólo únete ordenanzas ni ningún local nada ni ningún a la playa llamó a adoptar ningún pro la así al Gobierno actual la pata al principio tal mandato no cree que es hará pero igual Kamal Mobile la feria terminadas otras cosas vaciedad Ara es esclavo la actual Gobierno las Ciutat sí sí unitario de la Guardia Urbana que atravesando su sorpresa

Voz 8 19:40 no no voy a casa explica Move se entiende ya llevo el día rasgó de la CUP y sus Lejeune en mí Parker y sus pero no es no puede intervenir hecho una cosa una cosa distinta ska barcas al tema dado dado los pobres ya

Voz 1 20:03 no a pregunta te personalmente al frente de Sampras

Voz 8 20:06 que es al al típicas en lo que va yen has pasaba pilota parqué ningún problema de enorme dificultad práctica a la hora de valorado Val Eaton dio no y tal porque Jan Bani a Di es de ella no no yo es que podría intervenir pero no a mí tanto casi absoluta hasta en igual al que escalas a los diferentes gobiernos tienen que haya un problema pueden Cupido sus de una manera mancomunada roban un asunto acá en boxeo

Voz 5 20:37 Yemen es que eso no está pasando afectivamente a entre dos mes negado a esa mesa

Voz 10 20:50 está en cuanto

Voz 5 20:52 en pisos o cuando yo digo bueno las a sus sesión narco

Voz 9 21:01 esa lona veintidós dibuja Bizet bien Thyssen sí

Voz 5 21:07 tú tienes ganas de acceso a cabina tú por una patrulla de la Guardia Laporta y sacaba mira

Voz 10 21:12 mayo ya está yo récord

Voz 5 21:15 queda clara e sida claudica sitúe alcaldesa Coma sitúa al que pretenden es

Voz 8 21:22 lo que creo es que no

Voz 5 21:24 porque has has sus al no

Voz 8 21:32 los Mossos y puedan pantalla

Voz 5 21:35 sí sí sí

Voz 1 21:36 mire para alimentar

Voz 8 21:38 sí sí sí sí Bancaixa Jordi repartidor eh no canoso a ningún encuentro sin cuanta

Voz 1 21:45 no está claro sin cuanta cuantas que es una pregunta que me parece es que afecta Maragall era yo no sé qué eran

Voz 5 21:55 recorra al Dalai ignorante a dos porque no tenemos ideas pues administra creo yo

Voz 10 22:05 a la pluma a Pla y da no sé cuánto has participado las primarias aportan que era la democracia interna irá Corral las primarias no a Esquerra porque eso participan un es muy tanta pero también para no muy tanda se os días

Voz 5 22:30 Emma alcalde a Pla a no no no vivirá esas cual Margalef no no me apena

Voz 8 22:40 la famosa algo hubieran dado Colau arriba es un también algún pero si hubiese presentado allí suma ahora son la boca de Pasqual Maragall a Manuel Weiss prueba una de las primeras cosas que dirás que reclama la capital habitat que va a ser una idea de Pasqual Maragall a Esquerra Republicana no sé qué temer al motivo por fin a una persona que algunas reglas siete a Pasqual Maragall ya a la alcaldía si finalmente hay una neo cumbres yen a Barreda Brigada Waterloo a consagrar es a impulsar a Ferran Mascarell encara una altura a Bella Gloria ha dado allí

Voz 5 23:25 sería ya un gran momento que es la pregunta a la bata la actual abrirle a la alcaldesa

Voz 9 23:34 es el gran momento está ya

Voz 5 23:38 no sé si tú y yo la tibia respuesta

Voz 8 23:40 así pues la alcaldesa no escalas pero

Voz 5 23:43 es que no sé qué hacer yo es que Visca Barcelona desde famoso

Voz 8 23:46 pero es que no no

Voz 1 23:49 diversas cosas que hacer de Barcelona has arriba en la campaña obviamente acudir a las iba en quién es la calle vio en Twitter Giuliana debería tener en veinticuatro horas pero no sé si ella Maragai forever no inferior una quitar abusaba otras no que representaba cada escucha para la administración estuvo Menezes no acompañan explican que si como agradaría tan K en Facebook una pregunta Saura sobre que esta historia Fadi bien dónde

Voz 5 24:19 eso que están arriban

Voz 1 24:22 bueno ya tiene esto que está pasando que no era una respuesta

Voz 5 24:24 eso ha hecho mira yo yo Párraga Reina Bin dance que atado en cola

Voz 9 24:32 era para ser no eran eran Minsky Médulas entre ha

Voz 5 24:40 eso Totón mantenga si sí de o está una ciudad de referencia cuidarán

Voz 22 24:48 o no es Barcelona

Voz 5 24:50 imaginan

Voz 9 24:52 entonces se vena pero va a

Voz 5 24:55 inmediatamente experta el chip Cano Bindi no no son Ana a las ruedas de un camión a las normas con Motta Grassi alguien no es que es una casa un camión que ya está

Voz 21 25:18 a mí exámenes James M

Voz 5 25:22 Caixa yo yo he visto en primera persona truco nunca está molesto porque si si si tú vas a Senegal lo vas amarró o no pero si tú vas a Senegal lo marró las casas

Voz 9 25:39 que son millones de nada algún referente a Europa tienen una misión es cosa mía y una misión

Voz 10 25:51 rapidísimamente a marcarlas que que son a o Manor que en enviarnos son nosotras ven con Manor sensata incontable no reserva oral que es un Manor va a España

Voz 4 26:04 que apartan

Voz 10 26:05 ah y unas expectativas municipios da cubrir cumplen las normas a lascas tan siempre su proyecto a España impartan es es un problema muy complicada ya está hecho ah yo a una reflexión respecta la frivolidad emplear la boca que triste es no estaban para para para Kerry

Voz 9 26:26 el Farmiga una reflexión sobre eso

Voz 1 26:28 estás Otones Suárez Bosch Esquerra Republicana hasta fin oficial al que ya se sabía que él

Voz 5 26:35 sí

Voz 1 26:35 no será el alcalde de grupos Arnés Maragall como candidato a la Alcaldía explicaran como el cheque pistita para la otra o no informaba yo no iban a Carlos Fernández Jordi Amat gracias tres para acompañarnos no

