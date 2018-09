Entrevistes en famillia: Els Herzog

Voz 1 00:00 yo lleno de tus gracias son par que no nos van a las alas no yo sigo aquí son más son Damon la Samarra Said

Voz 2 00:23 aquel mismo día en convidado a una familia da Músics al para es cantautor va a representar a España al Festival de Eurovisión ya afectan Suns par Montes bien inmueble mes a mes alfil San a estudiar música ir y a la tercera edición del talent show la voz al aquí de Alejandro Sanz a Reus también al para yo aquí como en para saludar al para Miguélez hola qué tal

Voz 3 00:46 muy buena Rosa encantado de la vida

Voz 1770 00:49 idea de volver a escuchar después de un montón de años

Voz 2 00:52 sí sí sí es es un ruindad de Britta es que si Mikel Herzog hasta una altura ejerzo que esté aquí a Phillies aval Mikel Herzog Filho guitarras qué tal me Iván iban hola qué tal cómo están yo estaba más cutánea todo el C2 Sant Miquel Iván el fin de Mikel Herzog Mikel tú vas con la música a disparé Group salsa tanta This da Cadillac piensa la década prodigiosa como batería como es coma cantaban a artistas con Ricky Martín está más en el tema sobreviví da al país Gina que Girac da la voz de que dirías Sneijder

Voz 1770 01:29 hombre lo hacen vamos están sobradamente preparados tienen un estilo muy muy propio hay últimamente han avanzado una barbaridad porque claro e Iván empezaba a conoce a componer en esa época después ya bueno ha puesto el listón muy alto está está haciendo las composiciones impresionantes con una línea muy clara primero compone Iván y después llega mi Kelly le aporta un montón de de ingredientes de distintos que hacen que el dúo pues sea sea totalmente distinto a lo que pueda haber ahora mismo en el panorama musical español si como padre esto no lo dice nunca como productora

Voz 4 02:07 me dices me parece muy bien encontrado Maeso

Voz 2 02:11 ah ya tu cada ya tocaba tú vas cría una hallar tan musical con los Phillies comer a la casa o en tu vas Creixell ya había música esas culta música

Voz 1770 02:21 no en en mi casa se era mi padre el único que tocaba el laúd no era muy buena como instrumentista no tengo de ahí va para atrás no tengo o no tengo de que que se ha dedicado a la música lo que pasa es que yo no yo ahora si me pregunta si como empezaste pues no lo sé yo creo que desde desde desde que tengo uso de razón que la música me ha me ha gustado soy un músico te lo dirán mis hijos que soy un músico autodidacta sin embargo toco varios instrumentos puede hacer puedo hacer producciones de hecho las hago a mí

Voz 2 02:53 tras criado a mal para Mikel Herzog Amara que es Mavi Vidal escrita para que se llama Alejandro Sanz de Alejandro Sanz da Serra da exprés de Nina da exprés de alguno ancla ese día mousse exhibida música desde siempre llegó a estudiar también a

Voz 3 03:12 bueno sí que esta sordo puede creer puramente musical siempre había una dedicada a música periódica las grandes compañías la la actitud da da da desfavorables para la música al máximo en Bogotá estudiamos SICA mamá musicales Patitz Andra apasiona la música vuelen la música y es una gran Sort K K K My antes de plantas

Voz 2 03:38 yo a estás preparada para existía la estrena al Nouvel el Teatre Gaudí da Carrie Mikel Herzog para

Voz 1770 03:47 sí tanto que si yo tengo una ilusión tremenda

Voz 2 03:49 todo lo que esté en mis hijos y además esto

Voz 1770 03:52 por eso porque hacen muchas cosas y sobre todo que no se conforman con con lo que le ya les venía un poco de de de de encargo no es Miquel bueno te lo contará luego todo y hacerlo de Carrie va a hacer otra también otra otro musical Iván pues también se basa ese va buscando la vida para hacer sus cosas al margen de que ellos dos tiene muy claro que como dúo son suman muchísimos suma muchísimo

Voz 2 04:17 así lo ser ellos han querido

Voz 1770 04:19 o sea se les cada no

Voz 2 04:22 eso sí es curioso no les da más que problemas pero bueno

Voz 3 04:24 no que es curioso no es día no simplemente cambia para el para el coman aquí a nivel profesional sino a nivel personal estuvieran los

Voz 2 04:36 el Carrie al Teatro Gaudí a que esta obra que linda al fanatismo religioso da sobra Protecció parental que está basada en una novela de Stephen King estará fins al cuatro da llene es la primera experiencia teatral correcta

Voz 3 04:53 la primera experiencia teatral

Voz 2 04:55 esas yo no ahí ahí ahí ahora

Voz 3 04:58 Tica a tope pero que Barcelona no es la recta final Cannes queda para Pastrana al noviembre que tiene muchísimas ganas secas se casaran guay hay que venimos ahora

Voz 2 05:12 qué tensa Carrie a leyenda ítems un alto logro

Voz 3 05:15 de lo voy a capella Broadway a capella sea tan ves una pasara eso es una exprimen clara que bueno que al dieciséis Gerar Ibáñez las coreografías las suites buena aventura Buena Ventura es una pasada es bueno es un Vía Broadway y musicales me Spence la de Broadway y al Teatre Condal

Voz 5 05:37 dieron su piso

Voz 6 05:39 no

Voz 7 05:43 eh

Voz 6 05:46 no eres dos dormir no

Voz 7 05:59 una

Voz 6 05:59 pero es que Jan mitos

Voz 2 06:10 Mikel Herzog para Doris da Reus aquí en la Estudi da a Barcelona a las tu vida ser Cataluña al fin y al Miquel Iceta Livan están a labrar mola que esta cansó Cabañas interpretado bien en tu cantas que voy a hacer sin tía el festival de Eurovisión al Reino Unido

Voz 1770 06:29 sí Mikel tenía tres años Iván justo nació ese año en marzo Yo fui a el nueve de mayo es cuando fui al al festival saque me lo dejé a mi niño pequeñito que tendría tres meses o algo así pero claro había tanta ilusión por el por ir a Eurovisión que bueno siempre digo que te tenía mucha ilusión pero ya sabíamos más o menos lo que iba a pasar porque cada año cada año cada año el Uribarri repetía lo mismo

Voz 8 06:53 que era el que usaría pues fue el dijo rival

Voz 1770 06:55 pues es que los países limítrofes entre sí pues se votaban evidentemente y entonces claro era muy difícil hacer algo aparte que ese es el año que estuve yo en el noventa y ocho fue el último año que se cantaba con con orquesta

Voz 3 07:09 ah

Voz 1770 07:09 el primer año que se hicieron las votaciones me parece que por que que no había jurado en en en Televisión Española por ejemplo o en los distintos países que sea no lo eso del jurado ya se votaba la gente podía votar por teléfono y la verdad es que bueno fue una experiencia bonita pero me ayudó muchísimo que tuve que tuviera ya te digo a mi hijo Miquel pequeñito y al IVAM recién nacido porque que cuando llegue de de Birmingham pues mi ilusión era tremenda porque quería volver a estar con mis con mis hijos que es lo que yo quería pues mi vida siempre ha sido una vida familiar llegó imagínate treinta y pico años con con misma mujer y espero seguir con con ella todo lo que me queda de vida estoy con con mis hijos encantado de la vida y además me han salido o sea si yo hubiera pedido un deseo seguramente que no se hubiera vamos no hubiera llegado al lo que ha sido la a lo que está siendo la realidad tenso cortita

Voz 2 08:08 molt Alen Talens diversos a mes a mes pero ahí

Voz 1770 08:11 es algo que no se ve muy bien qué es el talento no el talento sino la clase de personas que son au sea yo estoy muy orgulloso de mis hijos y no precisamente esa no no tiene porque ese porque sean músicos

Voz 9 08:23 tengo dos dos amigos tengo dos hermanos tengo dos hijos en las mismas personas o

Voz 2 08:31 es Mikel Herzog es David Bisbal

Voz 10 08:34 sabes que suele ellos encantados póngase a Érase librados sitio que amigo se cansó de abuso no me importaría arriesga el té opina esta aventura se evita apriete sólo cuatro Ivo decantada Andreu y susurro muy veréis cuando tiene bueno plena yo sé que no

Voz 11 09:02 vale

Voz 12 09:07 intentaré

Voz 4 09:15 tú qué dirías que es al vi que lo que es al Bisbal hombre yo no sé qué es lo que provoca parece mucho a ver si si sabes el Miquel tiene tiene

Voz 1770 09:24 las posibilidades bueno de clavar todo hace puede hacer imitaciones de lo que de lo que quiera tiene un buen oído encima tiene una buena garganta evidentemente

Voz 3 09:33 m y que me aburro mucho

Voz 4 09:35 a favor mira que tú a David Bisbal con ellas volver que tú vas par

Voz 2 09:43 en directo La Poste Academia a las primeras exitosas ediciones de Operación Triunfo con vas a aquellos

Voz 1770 09:52 experiencia es inolvidable Hay Nos no se vamos irrepetible date cuenta que bueno adquirió un una dimensión impresionante yo estaba Dir siendo la Academia que era donde echaban cuando echaban a los a los que cada semana pues se tenían que salir fuera no se iban de allí porque no se podía ni eran tan famosos que no se podían intentó nos inventamos la Academia para que encima de la academia Nina dirigía la debajo y origen dirigía la de arriba se iban allí a seguir su preparación prepararlos yo para la gira I hicimos una gira de la Academia después hicimos las giras esas monstruosas que fueron grandes entonces yo también dirigía las las giras y ahí es donde yo tenía oportunidad y tuve la oportunidad de conocer ya a los digamos a los últimos que salieron porque mientras no salían no venían conmigo a la a la Academia y en las giras estas pues conocía a Bisbal a Bustamante a todos a todos los demás cuando se terminaba esta gira les tenía que preparar una a cada uno de ellos yo no sé no me mate por la carretera de milagro porque claro iba iba vamos perdiendo él como con toda la prisa del mundo para una presentación para otra presentación otra presentación y antes de eso había que haber cogido los músicos elegido los músicos haberle elegido el repertorio porque claro ellos no estaban preparados en ese momento para para para dirigir su sus carreras no Ismail lo pasa muy bien con Bisbal ya te digo con Bali con los porque recuerdo que hicimos también el grupo de dejarían y éste ya Aleix en fin me parece que se llama se llamaba el Grupo Fórmula Abierta eso es bueno en tiempos muy felices irrepetibles yo cada vez que me acuerdo de llegábamos a las ciudades primero llevamos un avión privado sea quiero decir viajamos en un avión donde ponía Operación Triunfo oí dejamos nosotros solos toda la gente de vamos al aeropuerto en el aeropuerto ahí menos de mil personas llegadas al hotel y no encontrabas nunca menos de mil personas debajo debajo del hotel que eso era bueno porque te te te animaba pero joder para dormir era horroroso yo me me ocupaban poquito o quise ocuparme de con los chicos pues intentar llegue darles una anormalidad no a todo eso porque si lo cogí de otra forma lo más lógico es que empieces al evitar ITER busques problemas porque porque eso es eso es un eso es una gran mentira no eso es muy bonito de vivir pero eso no es eso no sigue eso no no tiene continuidad

Voz 2 12:17 exactamente sí pero a América Latina bursátil tras Ubis Cut situación similar parque se hizo a algunos países a Ecuador Ensemble caso famosísima bueno

Voz 3 12:27 Vance un ciego participar en América para Ecuador Costa Rica Guatemala Panamá y tal va a están como una entrevista sonaba vivir a fondo estaba ancla como el record que van en moto intensidad tampoco te da paradas entrevistas porque el que tocaba no hubieran dicho van a un público ahí un Laica cada a la maleta no hay que otra la maleta

Voz 8 12:59 que Parla es Iván para ser Iván

Voz 2 13:02 él mismo el Cuna gusta a América Latina ileso el auto de aquesta cansó canta una persona que a la nuestra conversa es va muy ligada a OT es Nina

Voz 13 13:13 mira no pudo ser un aristócrata que ayer perdió su fe juró hoy su corona camina sobre Kindle made con la cadencia de las míticas We tío imitado mueca aburren luego buena

Voz 14 13:28 y tú

Voz 13 13:33 yo a un psicólogo hombre Zaid aún tiemblan con los colores

Voz 2 13:41 las velas

Voz 15 13:45 Viva Elvis

Voz 13 13:48 co de hundir en hubierais luego Ortiz

Voz 2 13:57 tío Alberto mina Tío Alberto una cansó de Joan Manuel Serrat ilumina cantar a OT porosa Veu com o bien quiénes circunstancias a pasa Adís hasta hacen una casa improvisada a Bustamante ya Manu Tenorio

Voz 3 14:11 que usted que un artista que hasta hace poco la barbaridad Caffarel Force cuando éstas ese veto entre todos realmente es madrina ameba si proponemos para tragedia en padrinos dos parques porque si no ella es de un Miquel yo no tengo padrino pero nobles y bueno Mata cuyo talk show

Voz 4 14:39 gente Alberto Alberta

Voz 2 14:45 desde canso Amics Mikel Herzog Come Nina

Voz 1770 14:48 uy estoy hablando hace treinta o treinta y dos años mira Nina cantaba en una orquesta mi famosa aquí en Cataluña junto con mi mujer con Maddie cantaba en la orquesta geranio Martí no sé si ética

Voz 2 15:00 sí sí si recuerdas entonces desde ahí

Voz 1770 15:02 cuando la cogió Cougar nosotros vivíamos cuando la cogió no cuando la la descubrió por decirlo así no nosotros vivíamos en Madrid que estábamos ya en Madrid vienen de ello y entonces ella se fue a Madrid a presentarse con Chicho Ibáñez Serrador presentó también Cugat ya se vino a vivir con nosotros para ya

Voz 9 15:21 después ya hemos recorrido todo todo todo todo todo sus andando

Voz 1770 15:25 tras las las nuestra de mi mujer las mías todo lo hemos vivido juntos su familia familias como si fueran la la nuestra la mi IMIM familiar como si fuera la suya

Voz 6 15:47 todo

Voz 8 15:54 qué día es hoy Miquel eso que aquí la vas P

Voz 1770 15:57 pues sí ya para Ricky Martín si composición es una es una adaptación que yo eh es ese tema es un tema conocido ya

Voz 2 16:05 sí no sé si la no sé si las vistas que Trías a Ricky Martin a la gala semi que va participaba precisamente al número musical Diniz si da da la gala hasta también como actor que estas editan premiadas obra Versace quién quién arregla sido basta con Ricky Martin bueno en su día sí tenían

Voz 1770 16:24 hemos bastante relación porque coincidíamos en promociones y confiamos en todo tu pero lo recuerdas bien Rosa lo que pasa es que después ya no después ya yo estoy muy alejado de todo esto y el evidentemente pasó a otro a otro nivel a otro alimento

Voz 2 16:39 si no conduzca estas ayudas a la producción de la producción musical boli que echa empresario me da cosas que no tienen a la música nada que ver con la música mira si se llama al mar

Voz 1770 16:51 antes de mi familia porque venía a todos mis conciertos Si en fin yo no tenía ni idea de los negocios familiares cuando cumplí los cincuenta años mi me me metió un niño no me dijo oye tú que has está actuando en tantos sitios citada ley en Canarias sobre todo a Canarias y qué te parece si viene si a ver si te gusta esteta y entonces me dio unas vueltas por por distintos sitios lo nuestro es una naviera que se llama J S V logística una naviera con tráficos a a Italia y a Canarias entonces me fui con con ellos con mi hermano y con mi sobrina etcétera a visitar clientes cliente saber que a ver qué me parecía eso joe esas visitas eran horrorosas estaba sentado allí les oye hablar a ellos que no tenía ni idea de pero yo qué pinta aquí ves si soy cantante esto no no Pinto bueno me fui a una otra otra otra y cuando me di cuenta me quedé enganchado porque empecé a visitar a clientes Si ya empecé a formarme en ello en la logística ya en la la como lo comercial porque era un cantante o un artista lo que hace es muy bien la labor comercial porque lo que haces es subirse a un escenario vender tu producto eh entonces han metido de la cabeza me gustó muchísimo como la música no está pasando por muy buenos tiempos más bien por malos tiempos pues me agarré a eso

Voz 2 18:05 de Shen al tracto

Voz 8 18:21 ya está todo el día cantando a que este cansó Esteva

Voz 1770 18:28 no es bueno no es que sea la mía es la música y sobre todo lo que lo que es mío es el concepto sea yo elegí el grupo yo hice el grupo yo hice la producción

Voz 2 18:40 esta zapato veloz

Voz 1770 18:43 la mente es un un cuñado mío que es gallego y así entonces este hace muchísimos años que fue fue justo cuando empezaba a hacer también cosas para Magneto y todo esto cuando deje la década prodigiosa pues se me ocurrió la idea de de de de bueno de de ver que eso podía tener por ahí de la visión de ver que eso podía tener una salida no no no fue fácil porque el primer Single que salió de zapato veloz fue gallego en la Luna no fue éste cuando salió este después con perros Roser lo que era el jefe de la El director de la de la compañía este se le ocurrió oye pues por qué no por todas las ciudades vamos una por una y con un tractor amarillo y con la digo bueno pues vamos a ver a ver si eso funciona coño

Voz 2 19:26 yo no sé si te has Ferry pero no

Voz 4 19:29 no rico es difícil Ferris

Voz 1770 19:32 más bonito es es querer hacerse rico en sentir sensaciones porque claro tú cuando vas y te vas a cualquier campo de fútbol en este caso yo como estaba en Madrid ahí va al Bernabéu y veía la gente cantar El tractor amarillo que le cambiaban la detrás con los jugadores o lo que sea yo decía para mí bajini no decía ostrás ya no existe tú macho no tiene nada que ver con mi tipo de música ni con nada pero bueno es una fórmula que como productor pues me ha dado me ha dado grandes alegrías

Voz 2 20:04 al ser una banda Miquel altera la de proyectadas

Voz 3 20:09 bueno todo el Miquel de otros si el carrito voy a capella y tal bueno parda Castell trabas de alcance para que él no es del dos mil quince al programa de la Voz IP y hará real en mes propia de algún modo también marcha muy gualda moños el tema al amor y al desamor amor propio una marca bastan bastan propia Hay sí lo es eso es lo que hará que ésta es ir al al Cepeda le bueno hubiesen ignoto los que van basta a la voz van van curarse allí tal lo mes Ankara íntima en cara al que haciéndote y bueno al su pianista de acá

Voz 2 21:03 hay que de que Mikel Herzog que sí

Voz 1770 21:05 esto no es una realidad que estamos haciendo Serafín Zubiri esa ya sabes que es mi mejor amigo Serafín

Voz 2 21:11 Irán y es bueno y también es el padrino de Mikel

Voz 1770 21:13 sí lo que pasa es que los dos Le llaman Madrid también

Voz 8 21:17 Alberto lado

Voz 1770 21:18 muy bueno tenemos a un espectáculo que se llama el baúl de los setenta que estamos pasando por todas las canciones de los setenta bueno pues muchas de las canciones de setenta aprovechando mi mi época de la década prodigiosa y eso lo hacemos con bandas de cada pueblo cada de los pueblos de las poblaciones que quieren que vayamos pues vamos el el y yo llevamos un bajista un guitarrista un batería y un teclista y todo lo demás es la banda el pueblo cuatro cuarenta integrantes au los que los que sean de de la banda no y la verdad es que estamos teniendo muy muchísimo éxito porque allá donde vamos la gente termina de pie como se saben todos los temas I el último día que estuvimos por ejemplo fue el día ocho de septiembre en Miranda de Ebro estuvieron exige por cierto fuese había sobre cinco mil personas sino personas pero y toda la gente cantando o otra otra cosa fue tremendo

Voz 2 22:13 son Molly Moll expliqué oí Arbus que es comedia a Mikel Iván alfiles ya Mikel Herzog al para gracias Herzog